ポーランドがパトリオット工場の誘致を提案、ロケットモーター不足で生産実現は数年先か

ポーランドは、パトリオットミサイル（PAC-3）の製造拠点をNATO域内に誘致するため、これまでで最も具体的な提案を行った。しかし専門家によると、迎撃ミサイルの中核となる固体燃料ロケットモーターの製造上の制約から、政治的意思にかかわらず、2〜3年を下回る生産スケジュールは物理的に不可能だという。ウクライナでPAC-3 MSEの在庫が事実上枯渇するなか、欧州における生産体制構築の課題と各国の動きを追う。

■ポーランドがパトリオット共同生産を提案

ロイターが確認したところによると、7月23日夜、ポーランドのマグダレナ・ソプコヴィアク＝チャルネツカ国防副大臣がワシントンを訪問し、米国、ウクライナ、ポーランドの3カ国がPAC-3迎撃ミサイルをポーランド国内で共同生産することを正式に提案した。この提案が行われたのは、ウクライナが保有するパトリオット迎撃弾を使い果たし、ロシアの弾道ミサイルと極超音速ミサイル計29発が迎撃されないままキーウへ飛来し、少なくとも民間人15人が死亡してから3週間後のことだった。本稿執筆時点で、米国はポーランド政府の提案に回答していない。

ポーランド政府の提案の背景にある危機感は、外交上の演出ではない。2026年7月1日ごろまでに、ウクライナは、飛行中のロシアのイスカンデルM弾道ミサイルを破壊できる唯一の保有兵器であるPAC-3 MSE迎撃ミサイルの在庫を事実上使い果たしていた。

■アンカラ首脳会議で実現したこと、しなかったこと

この提案の背景には、2026年7月7〜8日にトルコのアンカラで開催された第38回NATO首脳会議がある。7月8日、ドナルド・トランプ米大統領はウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領に対し、米国がウクライナにパトリオット迎撃ミサイルの製造ライセンスを供与すると伝えた。在庫が底を突きつつあるなか、ウクライナ政府が数カ月にわたり求めていた譲歩だった。

この発表は広く報じられたが、それ自体が生産を認可したわけではない。国際武器取引規則（ITAR）の下で、アンカラでの宣言により、ポーランド、ドイツ、スウェーデン、オランダはパトリオット関連の生産技術を受け取る資格を持つ国とされた。しかし、資格を得ることとライセンスを取得することは同じではない。迎撃ミサイルの製造に必要なすべての部品、技術データ、製造工程を対象とする技術援助協定を、米国務省と改めて交渉する必要がある。

ロイターが確認したところによると、同日、米国と欧州の同盟国4カ国は、欧州にPAC-3ミサイル専用の整備施設を設置するための政府間意向表明に署名した。これは生産ラインとは異なる、より限定的な取り組みである。パトリオットシステム向けのPAC-3を製造するロッキード・マーティンは、この取り組みを歓迎した。ロッキード・マーティン・インターナショナルのジェイ・ピットマン社長は、「産業協力は大西洋をまたぐ防衛産業基盤を強化する」と述べた。整備施設の設置国は、まだ選定されていない。

ポーランド政府によるアンカラでの合意の解釈は明快だった。ヴワディスワフ・コシニャク＝カミシュ国防相はポーランド通信社に対し、ウクライナへの技術移転は「ポーランドの関与なしには不可能だろう」と語った。この主張は、ポーランドを単なる意欲的な受け入れ候補国ではなく、米国のパトリオット製造ライセンスをウクライナへ移転するうえで不可欠な経由国と位置付けるものだ。

■供給危機が深刻な理由

イスカンデルMは、一般的な集合住宅の一画を崩壊させるのに十分な、約半トン（1,100ポンド）の弾頭を搭載している。

ロシアは直ちにこの防空上の空白を突いた。7月5日から6日にかけての夜間攻撃で、ロシア軍はキーウに向けてイスカンデルMを23発、ツィルコンおよびオニキスミサイルを計6発発射した。ウクライナは同じ波状攻撃で351機のドローンのうち326機と巡航ミサイルの大半を破壊したが、弾道ミサイルは1発も迎撃できなかった。ウクライナ空軍報道官のユーリー・イフナト大佐は、「システムは十分にあるが、必要なのはミサイルの安定した供給だ」と率直に認めた。

ロシアがこの不足につけ込む傾向は、その後も確認されている。ウクライナの軍事専門家がRadio NVに語ったところによると、ロシア政府は、ウクライナが迎撃できないと把握しているため、意図的に弾道ミサイルを中心とする攻撃構成へ移行しているという。

より広範な供給状況も危機を深めている。2026年2月28日に始まった米国とイスラエルによる対イラン作戦「エピック・フューリー（Operation Epic Fury）」では、約6週間で推定1,060〜1,430発のパトリオット迎撃ミサイルが消費された。単一の紛争で、約18カ月分の生産量を使った計算になる。

ウクライナと欧州諸国は現在、パトリオットを装備するほかの17カ国と補充を競わなければならない。専門家の評価によると、2026年初頭に通常の発注を行った場合でも、納入は2031年ごろになるという。

■年間生産数620発に対し、ウクライナの需要は2,000発

生産能力をめぐる数字は厳しい。ロッキード・マーティンは2024年に約500発のPAC-3 MSE迎撃ミサイルを製造し、2025年には620発を納入した。月平均では約52発に相当する。一方、ウクライナが国土を広範に防衛するために必要としている数量は年間約2,000発に上り、世界で唯一の生産ラインが持つ現在の年間生産能力を大きく上回る。

2026年1月、ロッキード・マーティンと米国防総省は、生産能力を年間2,000発以上へ3倍に拡大するための7年間の枠組みを策定した。同年4月、国防総省は増産を加速するため、ロッキードに47億ドル（約7,708億円、1ドル＝164円換算）の未確定契約措置を付与した。ロッキードは、増産への移行期間中、同盟国の顧客に対する納入時期を保証できないと公に述べている。

為替レートは2026年7月24日時点で、換算額は概算である。複数の防衛関係筋が確認したところによると、2024年に締結された、レイセオンとMBDAの合弁事業を通じたドイツ、オランダ、スペインによるPAC-2 GEM-T調達契約は、51億ユーロ（約58億1,000万ドル、約9,528億円）規模だった。

■ロケットモーターが早期生産を不可能にする理由

ポーランドのコシニャク＝カミシュ国防相が「数週間以内に」生産が始まると語った際、指していたのは生産そのものではなく、生産に向けた準備だった。この2つの間には大きな隔たりがある。その隔たりを決めるのは、どのような政治宣言でも短縮できない工学上の制約、すなわち固体燃料ロケットモーターである。

すべてのPAC-3 MSE迎撃ミサイルは、固体推進薬ロケットモーターを動力源としている。L3ハリスの増設計画で確認されているように、その製造では、固体推進薬を複合材製ケーシングに流し込み、専用炉で硬化させ、適切な硬化状態になるまで加熱し、構造上の欠陥がないかX線検査を行い、正確な寸法に研磨する必要がある。これらの工程は順番どおりに行う必要があり、近道はできない。戦略国際問題研究所（CSIS）のミサイル防衛プロジェクト責任者、トム・カラコ氏は、硬化炉とX線検査装置を業界の物理的なボトルネックとして具体的に挙げている。

米国の固体燃料ロケットモーター業界では、2000年から2015年にかけてサプライヤーが6社から2社へ集約された。その結果、現在サプライチェーンで顕在化している、供給源の集中による脆弱性が生じた。PAC-3 MSE迎撃ミサイル計画全体は、L3ハリス傘下のエアロジェット・ロケットダイン部門が少数の施設で製造するモーターに依存している。

L3ハリスは、NATO首脳会議の2週間足らず前に当たる2026年6月24日、PAC-3推進システム向けの追加施設2カ所を着工した。どちらもまだ稼働しておらず、稼働開始は数年先となる。

もう一つのボトルネックはシーカーにある。ボーイングは、PAC-3が終末飛行段階で標的を捕捉するための誘導装置であるアクティブKaバンド・レーダーシーカーを、アラバマ州ハンツビルの施設で製造している。米国防総省は2026年4月、シーカーの生産量を3倍にするための別の枠組みに署名した。しかし、ロケットモーターと同様に、新たな生産能力が実際の納入に結び付くまでには数年を要する。

複数の防衛メディアが引用した専門家の推定によると、新しい生産施設をゼロから建設するには少なくとも1年かかり、建設着手から最初のミサイルがラインを出るまでには2〜3年を要する。一部の主要部品、特にシーカーとロケットモーターは、それぞれ約24〜30カ月のリードタイムを必要とすることが、防衛アナリストによって確認されている。部品の相当部分を米国から輸入せず国内で製造する本格的な現地生産体制を実現するには、4〜7年かかる可能性がある。

比較事例を見れば、この点はより明確になる。ドイツがPAC-2 GEM-Tミサイルの生産拡大を決定したのは2024年だった。MBDAドイツの子会社バイエルン・ケミーは同年11月、バイエルン州アシャウ・アム・インで新しい固体ロケットモーター施設を着工した。MBDAドイツのトーマス・ゴットシルトCEOは、生産開始時期を「2026年末」とし、ドイツ連邦軍への初回納入は2027年に始まると明らかにした。パトリオットについて数十年の経験を持つ企業が、より旧型で複雑性の低い迎撃ミサイルを生産する場合でも、2年以上を要することになる。

ポーランドもゼロから出発するわけではない。2024年に締結された合意に基づき、防衛企業フタ・スタロヴァ・ヴォラはレイセオン・ポルスカと協力し、M903パトリオット発射機48基を製造している。納入は2027〜2029年に予定されている。また、ポーランドはPAC-3 MSEミサイル用の輸送・発射コンテナの初期ロットも製造した。

発射機とコンテナに関する既存の経験により、ポーランドは一部の認定工程を省略できる可能性がある。しかし、迎撃ミサイル本体のロケットモーターやシーカーを製造した経験はない。

■ポーランド対ドイツ、同盟内での誘致競争

ポーランド政府の提案は、すでに始まっていた誘致競争に加わるものだ。ドイツも、バイエルン州の施設で生産する旧型のPAC-2 GEM-Tではなく、パトリオット迎撃ミサイルのうち最も先進的な型であるPAC-3 MSEの全生産工程を国内に設けるための交渉を進めている。

既存の産業基盤、パトリオットシステムを長年運用してきた経験、MBDAとの緊密な関係により、ドイツは生産拠点の候補地として構造的な優位性を持つ。防衛関連の報道によると、ドイツ国内にPAC-3 MSEの全生産工程を設けるための交渉が進行中である。

ポーランド側の対抗材料は地政学的な位置である。ウクライナと国境を接し、1万人を超える米軍が駐留するNATO加盟国として、ポーランドは、必要とされる戦域への近さという点でドイツにはない安全保障上の条件を提供できるとしている。

またポーランド政府は、アンカラで付与された地位は単なる手続き上のものではなく、ウクライナへの技術移転経路はポーランドを通るため、最終的な生産ラインがどこに置かれるかにかかわらず、法的にポーランドの関与が必要だと主張している。

防衛メディアの報道によると、7月上旬、ポーランドは緊急補充としてPAC-3 MSEミサイル5発をウクライナへ非公表で移転した。この移転はポーランド下院副議長によって明らかにされ、その後、ドナルド・トゥスク首相が確認した。この実際の支援は、外交宣言だけでは得られない説得力をポーランドにもたらしている。

ロイターが引用した協議関係者によると、短期的に最も可能性が高いのは、初期生産をドイツまたは既存の産業基盤を持つ別の欧州拠点で始め、後の段階でウクライナまたはポーランドの施設へ移管するという展開である。

■防衛産業が現在開発している代替策

ポーランド政府の提案の3週間前、ロッキード・マーティンは2026年ファーンボロー国際航空ショーで、供給危機に対する別の解決策を発表した。「PAC-3 Adapted Capability Effector（PAC-3 ACE）」は、PAC-3 MSEの半額未満になるよう設計された新型迎撃ミサイルである。

ロッキード・マーティンが公式発表で明らかにしたところによると、米陸軍は2027会計年度予算要求で、PAC-3 MSEの価格を1発当たり約530万ドル（約8億6,920万円）としている。1発当たり265万ドル（約4億3,460万円）未満を目指すPAC-3 ACEは、3万5,000ドル（約574万円）のイラン製ドローンを500万ドル（約8億2,000万円）の迎撃ミサイルで撃墜するような、経済的に持続困難な費用の不均衡を緩和することを目的としている。

重要なのは、PAC-3 ACEがMSEと同じ火器管制アーキテクチャ、レーダーシーカー、発射機を使用する点だ。そのため、MSEと同じ生産ラインで並行生産でき、新たなハードウェアを追加することなく既存のパトリオット部隊に導入できる。

ただし、ACEが対象とする脅威は、航空機、巡航ミサイル、近距離から短距離の弾道ミサイルに限定される。このため、最大射程から飛来するイスカンデルMへの対処でMSEに代わることはできない。ACEはMSEを置き換えるものではなく、補完するものだ。

防衛アナリストによると、米陸軍はこれとは別に、1発100万ドル（約1億6,400万円）未満の運動エネルギー方式の迎撃ミサイルを目指す「低コスト迎撃ミサイル（Low Cost Interceptor）」計画を進めている。2026年第4四半期には、ホワイトサンズ・ミサイル実験場で実射試験が予定されている。

また、ウクライナのドローン企業ファイア・ポイントとドイツのヘンゾルトは、1発当たり約70万ドル（約1億1,480万円）を目標とする代替弾道ミサイル迎撃システム「フレイヤ（Freya）」を共同開発している。

これらの計画のいずれも、2026年末までにウクライナへ迎撃ミサイルを1発でも届けるものではない。

■今後の展望と現実

ポーランドの提案は現在、米国防総省とロッキード・マーティンの判断に委ねられている。当面の焦点は、米国政府がポーランド政府の3カ国共同構想について協議に応じるか、そして整備施設の設置国を正式に決定するかである。これらの決定は、欧州における将来のPAC-3生産拠点をめぐる競争環境を左右する。

パトリオットのサプライチェーンにおけるポーランドの既存の立場、すなわち発射機の生産、コンテナの製造、アンカラで付与された技術移転上の地位は、既存の米国と日本の生産関係に含まれない国の中では、ポーランドに有力な出発点を与えている。

しかし、ポーランドにも固体燃料推進の物理的な制約は変えられない。推進薬の充填、硬化、加熱、検査という工程が必要である以上、複数年のスケジュールは官僚的な都合ではなく、工学上の避けられない現実である。

今、ポーランドにパトリオット生産施設を建設すると決定しても、その施設によって2026年や2027年、さらにはおそらく2028年にもウクライナの都市を守ることはできない。キーウの短期的な防衛は、同盟国の既存備蓄から移転される迎撃ミサイルに全面的に依存している。ポーランド政府の外交構想が将来どれほど戦略的に重要なものとなっても、この事実は変わらない。

■注目ポイントQ&A

●パトリオットPAC-3ミサイルをゼロから製造するには、どのくらいの時間がかかりますか？

完成したPAC-3 MSE迎撃ミサイルが納入されるまでには、発注後、最大24カ月かかります。固体燃料ロケットモーターやボーイング製Kaバンド・レーダーシーカーなどの主要部品には、それぞれ約24〜30カ月の調達リードタイムがあります。このため、何もない状態から生産ラインだけを単純に「立ち上げる」ことはできず、資金を確保したうえで、並行してサプライチェーンを構築する必要があります。

新しい生産施設は、運用可能なミサイルの納入を始める前に、ミサイルの認定試験にも合格しなければならず、さらに数カ月を要します。専門家は、欧州の新施設で最初のミサイルが完成するのは建設着手から2〜3年後になると推定しています。施設の建設自体にも少なくとも1年かかります。

●なぜウクライナは現在、ロシアのイスカンデルM弾道ミサイルを迎撃できないのですか？

イスカンデルMに対して有効性が実証されている唯一の西側兵器であるPAC-3 MSE迎撃ミサイルを、ウクライナは2026年7月上旬までに事実上使い果たしました。

不足には2つの原因があります。1つ目は、米国が2026年2月28日に開始した対イラン作戦「エピック・フューリー」で、PAC-3 MSEの約18カ月分の生産量に相当する在庫を消費したことです。2つ目は、PAC-3 MSEの世界生産量が、アーカンソー州カムデンにあるロッキード・マーティンの単一施設で年間約620発にとどまり、それを20以上の同盟国の顧客に振り分けなければならないことです。

同盟国の備蓄から緊急移転されたミサイルは到着していますが、ロシアは、ウクライナが現時点で対処できないと把握している弾道ミサイルに攻撃を集中させ、この空白を突いています。

●PAC-2とPAC-3の違いは何ですか？ また、それがポーランドの提案にとってなぜ重要なのですか？

PAC-2 GEM-T（Guided Enhanced Missile — Tactical）は、爆風と破片によって標的を破壊する弾頭を使用します。ドイツがバイエルン州の新施設で国内生産を始めようとしているのはこちらの型で、初回納入は2027年初頭に予定されています。

一方、PAC-3 MSE（Missile Segment Enhancement）は、飛来するミサイルへ直接衝突し、運動エネルギーによって起爆前に弾頭を破壊する「ヒット・トゥ・キル」方式を採用しています。ロシアのイスカンデルM弾道ミサイルに対して有効性が実証されている唯一の迎撃ミサイルです。

ポーランドの3カ国共同提案が対象としているのは、PAC-2ではなくPAC-3の生産です。PAC-3は製造がはるかに複雑で、PAC-2とは異なる固体ロケットモーターと、高精度のKaバンド・アクティブレーダーシーカーを必要とします。現在は米国で製造され、日本でもライセンス生産されています。PAC-2とPAC-3の違いは、すでに欧州で生産体制の構築が始まっている兵器と、まだ欧州に生産基盤がない兵器との違いでもあります。

●この記事に基づいて、読者が取れる具体的な行動は何ですか？

本記事は主に、PAC-3のサプライチェーンや欧州の生産拠点をめぐる競争を追う防衛政策の専門家、NATO加盟国の政府当局者、防衛産業アナリストを対象としています。

重要な点は、ポーランドの提案は本格的で根拠のあるものですが、施設の建設着手から2〜3年を下回る生産スケジュールは、固体燃料ロケットモーター製造の工学上の要件と両立しないということです。生産施設の立地を決める時期は重要です。2026年に行われる決定が左右するのは、2026年や2027年ではなく、2028年や2029年に利用できる生産能力だからです。

元記事: Poland Bids to Host Patriot Factory: Rocket Motor Shortage Keeps Output Years Away