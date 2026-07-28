米上院、ロシア産エネルギー購入国への最大100%関税法案で手続き採決へ　民主党内に慎重論

米上院は今週、ロシア産エネルギーの主要購入国からの輸入品に最大100%の関税を課す法案について、最初の手続き上の採決を行う見通しだ。この法案は、中国やインドなどに対し、米国市場へのアクセスを維持するか、ロシアによるウクライナでの戦争を資金面で支える役割を続けるかの選択を迫ることを目的としている。しかし、トランプ大統領の関税権限拡大を懸念する民主党の慎重論や下院の休会などが重なり、成立までには複数の障壁が残されている。

■上院での採決と立ちはだかる障壁

上院は今週、早ければ火曜日の夕方にも、ロシア産原油および天然ガスの主要購入国上位5カ国からの輸入品に最大100%の関税を課す法案について、最初の手続き上の採決を行う見通しだ。この通商法上の仕組みは、中国、インド、トルコに対し、米国市場へのアクセスを維持するか、ロシアによるウクライナでの戦争を資金面で支える役割を続けるかの選択を迫るよう設計されている。制裁パッケージの審議に用いられる法案「H.R. 5334」の審議入り動議について、討論終結を求める手続きが木曜日に開始された。ジョン・スーン上院多数党院内総務（共和党、サウスダコタ州選出）は、8月6日ごろに始まる上院の8月休会前に、法案の最終可決に向けた採決を行うべく調整を進めている。月曜日の午後5時30分（米東部時間）ごろに行われる採決は、国家情報長官に指名されたウォルター・クレイトンの承認に関する別件であり、制裁法案に関する採決はグラハム議員の追悼式後、火曜日の夕方に行われるとみられている。

正式名称を「2026年リンゼー・O・グラハム・ロシア制裁法（S. 5025）」とするこの法案には、超党派で60人を超える共同提案者がおり、議事妨害（フィリバスター）を打ち切るために必要な60票の水準を上回っている。しかし、大統領の署名に至るまでには3つの障壁が立ちはだかっている。関税条項がトランプ大統領に危険なほど広範な経済権限を与えることになると主張する一部の民主党上院議員、イラン制裁を法案に追加するよう求めるホワイトハウスの要求、そして、すでに休会に入り8月31日まで戻らない下院である。イラン制裁の追加は、1年かけてまとまった交渉を蒸し返す可能性がある。

なお、原文で使用された2026年7月27日時点の為替レートは、1ユーロ＝約1.14ドルであり、換算額はいずれも概算である。円換算には1ドル＝164円を用いた。

■グラハム議員の最後の任務とタイムリミット

政治的な背景により、火曜日の採決は近年に例を見ないものとなっている。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は今週、ワシントン大聖堂で行われるリンゼー・グラハム上院議員（共和党、サウスカロライナ州選出）の追悼式に出席するため、ワシントンを訪れる予定だ。グラハム議員は、戦時下のキーウへの10回目の訪問から帰国した後、7月11日に急死した。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相とトランプ大統領も出席する見込みだ。上院共和党指導部は、ゼレンスキー大統領の出席が、法案可決への賛同をまだ表明していない民主党上院議員に目に見える圧力をかけることを期待している。

グラハム議員は最後の数日間をキーウで過ごし、ゼレンスキー大統領と会談したほか、アンカラでのNATO首脳会議に合わせ、スコット・ベッセント財務長官とともに法案の文言を最終調整した。同議員は7月10日、ホワイトハウスが法案を支持することで合意したと発表した。これは同議員が生前に行った最後の公的発言の一つとなった。共同提案者であり、民主党側の中心的な協力者でもあるリチャード・ブルーメンソール上院議員（民主党、コネチカット州選出）は、最後のやり取りでのグラハム議員について「心から歓喜していた」と述べ、グラハム議員から法案は「成立する」と告げられたと付け加えた。

法案はグラハム議員の死から5日後の7月16日に正式に提出され、同議員をたたえて法案名が変更された。上院が法案を審議できるのは8月6日ごろまでで、その後は2週間の休会に入る。さらに、下院は8月31日まで戻らないため、法案がトランプ大統領の署名に回されるのは早くとも9月となる見通しだ。

■法案の内容と法的な仕組みの重要性

「2026年リンゼー・O・グラハム・ロシア制裁法」は、これまでのロシア制裁法案や、トランプ政権が2025年に国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づいて実施した広範な関税措置のいずれとも異なる仕組みを採用している。最高裁は2026年初頭、トランプ政権がIEEPAに基づいて事実上すべての国からの輸入品に課した広範な関税を無効とし、大統領に認められた輸入を「規制」する権限には、歳入措置として関税を課す権限は含まれないとの判断を下した。

法案における一次的制裁は義務的かつ無条件であり、ロシアが停戦交渉を拒否した場合に制裁を発動するとしていた2025年の前身法案（S. 1241）から大幅に強化されている。2026年の法案は、ウラジーミル・プーチン大統領を含むロシア政府および軍の高官、国有企業、オリガルヒとその家族、ロシアの金融機関、ロシアの防衛産業に物資を供給する事業体への制裁を義務付けている。大統領が制裁の免除は国益にかなうと議会に証明しない限り、これらの制裁を免除することはできない。

エネルギー購入国に対する二次的関税は、法案の中で最も影響が大きく、同時に最も議論を呼んでいる条項である。この法案は、大統領が直接発動するのではなく、米通商代表（USTR）に対し、ロシア産原油の最大購入国5カ国と、ロシア産天然ガスの最大購入国5カ国からの輸入品に最大100%の関税を課すよう指示している。エネルギー・クリーンエアー研究センター（CREA）のデータによると、現在この対象には中国、インド、トルコが含まれており、液化天然ガス（LNG）とパイプラインガスについては一部の欧州連合（EU）加盟国も含まれる。

関税権限を大統領の緊急事態宣言ではなく、USTRを通じて行使させる設計は、法的に重要な意味を持つ。S. 5025は、IEEPAに基づく関税が抱えていた法的な弱点を避けるために設計された。大統領の緊急事態宣言に依存せず、憲法第1条に基づく議会の通商権限を根拠として、USTRによる措置を義務付けている。この違いにより、法案の関税メカニズムは裁判所で無効とされにくくなり、行政府が一方的に撤回することも難しくなる。2026年2月の最高裁判決は、IEEPAが大統領に関税を課す権限を与えていないとの判断を示したが、グラハム法は議会が直接措置を義務付けることで、この制約を回避している。

法案には、議会による制裁解除の阻止手続きも盛り込まれている。大統領が制裁を終了させようとした場合、不承認の両院合同決議を経る必要があり、行政府による制裁撤回に対して議会が制度的な歯止めをかけられる仕組みとなっている。

■標的となるロシアの「影の船団」と課題

単にロシアへの新たな一次的制裁を科すのではなく、中国やインドに対する二次的関税が必要とされているのは、既存の西側諸国による制裁がロシアのエネルギー収入を十分に減らせていないためだ。主な原因は、「影の船団（シャドー・フリート）」と呼ばれる意図的な制裁回避のインフラにある。

影の船団とは、一般に船齢15年から20年以上の老朽タンカーで構成されるネットワークである。クック諸島やガボンなどの便宜置籍国に登録され、アラブ首長国連邦（UAE）やマーシャル諸島などに置かれた実態の見えにくい企業所有構造を通じて運航されている。西側諸国の制裁や保険要件に抵触せずに、ロシア産原油をアジアの購入者へ輸送するために使われる。主な制裁回避の手法には、AIS（船舶自動識別装置）の発信機を無効化して事実上追跡を断つこと、貨物の出所を隠すために洋上で船から船へ石油を積み替えること、正規の海上保険市場で中心的な役割を担う国際P&Iクラブグループを迂回するために非西側諸国の保険を利用することなどがある。

CREAのデータによると、2026年初頭までの期間に、ロシアの原油輸出の約65%が影の船団の船舶で輸送された。米財務省外国資産管理局（OFAC）は183隻の影のタンカーを制裁対象とし、EUは300隻以上をブラックリストに載せ、英国は133隻に制裁を科している。それでも、ロシアは執行当局が船舶を制裁対象に指定する速度を上回るペースで、不透明な仲介業者を通じて代替船を購入できるため、船団は拡大し続けている。

S. 5025は、これまでとは異なる構造的なアプローチを採る。ロシアが代替できる個々の船舶を標的にするのではなく、制裁回避ネットワークを支える保険会社、ブローカー、仲介業者を標的とし、さらに船舶が運ぶ石油の購入者にも圧力をかける。二次的関税は、購入者側への圧力に実効性を持たせるための執行手段である。TechTimesは過去の記事で、この立法の動きに伴うOFACの執行措置を詳しく報じている。

法案が対処しようとしている問題の規模は大きい。CREAの月次分析によると、ロシアの化石燃料輸出は2026年5月に1日あたり約7億2600万ユーロ（約8億2800万ドル、約1358億円）を生み出した。侵攻3年目には、中国、インド、トルコの3カ国でロシアの化石燃料収入の74%を占めた。同期間に中国は単独で780億ユーロ（約890億ドル、約14兆5960億円）、インドは490億ユーロ（約560億ドル、約9兆1840億円）相当を購入した。RFE/RLの報道によると、ゼレンスキー大統領の制裁政策担当委員であるウラジスラフ・ウラシウク氏は、ロシアが2026年上半期だけで中国とインドへの石油輸出から約580億ドル（約9兆5120億円）を得たと述べている。

■民主党が慎重姿勢を示す理由と複雑な事情

法案に多数の共同提案者が名を連ねていることの陰には、単なる党派的な見せ方の問題にとどまらない、実質的な意見の対立がある。

民主党の中心的な懸念は、法案の関税権限が、当初案のすべての購入国に対する500%から、最大購入国5カ国に対する最大100%へと縮小されたとはいえ、地政学的な理由を根拠に外国へ経済的な制裁を科す強力な新たな手段をトランプ大統領に与えることにある。批判派は、トランプ大統領がこの手段を選択的かつ恣意的に使い、米国の同盟国に損害を与えたり、ロシア制裁ではなく別の通商目標を達成するための交渉材料として利用したりする可能性があると主張している。エリザベス・ウォーレン上院議員（民主党、マサチューセッツ州選出）はCNNに対し、「ドナルド・トランプは、広範な関税権限を持てば何をするかを示してきた。いや、権限がなくても何をするかを示してきた」と語った。

上院財政委員会の民主党筆頭委員で、いずれの版の法案も支持していない数少ない上院議員の一人であるロン・ワイデン上院議員（民主党、オレゴン州選出）は、この法案をウクライナ支援策と位置付ける見方に正面から反論した。「非常に不吉な前例を作ることになると思う。ドナルド・トランプが政策面で望んでいるものは一つ、関税だ。彼が制裁を最後まで実行するとは思えない一方、関税については全面的に推進するだろう」とワイデン議員は述べた。

この意見の対立は、2028年大統領選の民主党候補となる可能性がある議員の間にも及んでいる。ジョン・オソフ（ジョージア州選出）、エリッサ・スロットキン（ミシガン州選出）、ラファエル・ワーノック（ジョージア州選出）、クリス・マーフィー（コネチカット州選出）の各上院議員は、ロシアに代償を負わせるという法案の基本的な目標を支持すると述べる一方、公に懸念を示すか、支持を明言していない。ピーター・ウェルチ上院議員（民主党、バーモント州選出）はNOTUSに対し、この幅広い文言は「行政府に対し、どのような理由であれ、望むことを何でも行える白紙委任状を与える」と語った。

ブルーメンソール議員はこれに反論し、こうした懸念は、USTRを通じた執行の仕組みや、国益に基づく免除についての証明要件など、法案に設けられた実際の制約を誤解したものだと主張している。同議員は、1年以上にわたる交渉で確保した歯止めを中心に法案を擁護している。下院外交委員会の民主党筆頭委員であるグレゴリー・ミークス議員（民主党、ニューヨーク州選出）はさらに踏み込み、関税条項を、トランプ大統領がすでに乱用してきた「関税権限のトロイの木馬」と呼んだ。そのうえで上院に対し、下院で可決されたウクライナ支援法に審議の勢いを振り向けるよう求めた。ミークス議員の声明により、民主党下院指導部の反対姿勢が明確になった。

イランをめぐる問題が、状況をさらに複雑にしている。スーン議員は、イランとヒズボラを標的とする制裁を法案に追加する見通しを示している。これはダーライン・グラハム氏が推進し、共和党指導部が受け入れた措置だ。以前の法案でイラン関連条項を支持していた民主党議員は追加を受け入れる可能性がある。一方で、法案の対象を広げれば、休会までの限られた期間内に審議をまとめることが難しくなると懸念する議員もいる。

ジョン・ケネディ上院議員（共和党、ルイジアナ州選出）は、法案成立の機会が失われつつあると考える支持者のいら立ちを代弁した。「採決を行わずにぐずぐずしていれば、この法案を失うことになる。すでに2週間を無駄にした。残された時間はあと1週間半だ」とケネディ議員はNOTUSに語った。

一方、ランド・ポール上院議員（共和党、ケンタッキー州選出）は、中国とインドに対する高率関税が世界貿易を深刻に混乱させ、法案の提案者が十分に想定していない連鎖的な経済影響をもたらす可能性があると主張している。NOTUSによると、同議員は手続き上の手段を使って審議を遅らせる意向を示している。

■中国とインドに対する関税の実際

成立した場合、二次的関税条項は、対象国に二者択一を迫る仕組みとして機能する。ロシア産原油または天然ガスの最大購入国5カ国に含まれる国は、大統領が国益を理由に免除を認めるか、その国がロシア産エネルギーの購入を実質的に削減していることを示さない限り、米国へ輸出する商品に最大100%の関税を課される。法案は、大統領の緊急権限ではなく、憲法第1条に基づく議会の通商権限を通じて、この仕組みを設けている。

こうした経済的な論理は、米国が世界最大の消費市場であることに基づいている。ロシア産石油の購入量でそれぞれ第1位と第2位に位置する中国とインドは、いずれも輸出経済において米国市場へのアクセスに大きく依存している。特に中国は、現在の貿易摩擦にもかかわらず、米国のサプライチェーンや消費者と深く結び付いている。二次的関税の考え方は、米国が市場アクセスを「武器化」し、第三国に米国の外交政策上の方針に従うよう迫れるというものだ。アトランティック・カウンシルによる経済的国家戦略の分析では、この脅しに信頼性を持たせられるほどの経済的な影響力を有する国は米国以外にないため、現在、同様の手段を用いている国はほかにないとしている。

ロシア産エネルギーの購入を削減するための検証可能な措置を講じている国は、免除の対象となる。法案の共同提案者によると、この条項は、依然としてロシア産パイプラインガスやLNGを輸入している欧州の同盟国に配慮して設計されたものだという。

二次的関税の法的な問題は、現実に存在し、以前から指摘されてきた。数十年にわたり米国によるイランやロシアへの二次的制裁に反対してきたEUは、EU企業が米国の特定の域外適用措置に従うことを明示的に禁じる「ブロッキング規則」を設けている。EUは二次的制裁を、国際法上の属地主義の原則に反するものとみなしている。法案が成立すれば、中国やインドがWTO（世界貿易機関）の紛争解決手続きを申し立てる可能性がある。ただし、大統領令ではなく議会の立法によって権限が付与されるため、従来の行政府による二次的措置よりも、手続き上の根拠は強固になる可能性がある。

■下院の休会問題と9月への持ち越し

今週、上院で法案が順調に進んだとしても、成立までにはなお約1カ月を要する。下院は上院での審議に先立って休会に入っており、8月31日まで戻らない。上院では8月休会の日程を変更することは極めて難しく、上院自体も8月6日ごろに休会に入る予定だ。

このため、法案が今週上院で可決されたとしても、9月まで審議は進まない。上院の過密な日程に関する報道によると、議会が再開する9月には、9月30日の政府予算期限、年次国防権限法、承認案件の日程、中間選挙をめぐる政治的な動きなどが重なる。

トランプ大統領は条件付きで支持する姿勢を示し、記者団に対して、法案は「リンゼーをたたえるもの」であり、「成立する可能性は十分にある」と語った。しかしAxiosの報道によると、ホワイトハウスは別途、行政府が制裁免除を認める際の柔軟性に懸念を示している。これは1年以上にわたる交渉を経ても完全には解決していない争点である。

トム・ティリス上院議員（共和党、ノースカロライナ州選出）は、手続き上の摩擦を行動しない言い訳にしないよう同僚に求める中で、グラハム議員の遺志を引き合いに出した。「不十分だという理由で反対するという人には、こう言いたい。プーチンに負わせられる重荷は、どれほど小さなものでも一つ一つが重要だ」とティリス議員はNOTUSに語った。

今後数日間の上院本会議の日程は、スーン議員と民主党指導部が、法案の本会議審議を短縮するための時間合意を結べるかどうかに左右される。この手続き上の短縮には、上院議員100人全員の同意が必要となる。Punchbowl Newsが上院の8月休会までの審議日程について報じたように、合意が成立しなければ、上院議員一人でも、時間のかかる手続き採決を何日にもわたって要求できる。ウォーレン、ワイデン、ポールの各議員はいずれも慎重な姿勢を示しており、休会までに残された審議時間が手続きだけで費やされる可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●この法案の下で、中国に対する100%の関税は実際にどのように機能するのですか？

S. 5025が可決され、中国がロシア産石油または天然ガスの最大購入国5カ国にとどまった場合、米通商代表（USTR）は、米国へ輸入される中国製品に最大100%の関税を課すよう求められます。関税を支払うのは中国から商品を調達する米国の輸入業者であり、対象商品に100%の関税が適用されれば、米国への輸入時に商品価格と同額の関税負担が加わることになります。そのコストは通常、米国の消費者に転嫁されます。中国が関税を回避するには、ロシア産エネルギーの購入を明確に削減して最大購入国5カ国の対象から外れるか、大統領から国益に基づく免除を受ける必要があります。100%は固定税率ではなく上限であり、USTRがその範囲内で実際の税率を設定します。この仕組みは、大統領が直接権限を行使するのではなく、USTRを通じて発動するよう設計されています。IEEPAに基づく広範な関税権限を制限した2026年の最高裁判決を受け、より強固な法的根拠を確保することを意図したものです。

●すでに石油制裁が存在するのに、なぜロシアは影の船団を使用するのですか？

ロシアの影の船団が存在するのは、西側諸国によるロシア産石油への制裁が、船舶を物理的に阻止するのではなく、通常のタンカーが利用する保険、海運、金融サービスを通じて機能しているためです。便宜置籍国に登録された老朽タンカーを使い、不透明な企業所有構造と非西側諸国の保険を利用することで、ロシアは西側諸国の制裁対象となるサービスを利用せずに石油を輸送できます。G7による石油価格の上限措置は、当初1バレル60ドルに設定され、西側諸国の海運サービスまたは金融サービスが利用される場合にのみ適用されます。影の船団による輸送はこの上限を完全に迂回します。Geopolitical Monitorの分析によると、この制裁回避ネットワークは、機会に乗じた裁定取引ではなく、意図的に構築された戦略的インフラです。CREAの2026年3月の月次分析によると、2026年初頭の時点で、ロシアの海上輸送石油の約48%が制裁対象または偽旗を使用する船舶で運ばれていました。一方、ロシア船籍の船団自体も2025年初頭から37%増加しました。S. 5025は、ロシアが代替できる個々の船舶をブラックリストに載せるのではなく、ネットワークを支える保険会社、ブローカー、仲介業者を標的とします。

●なぜ上院民主党はロシアに制裁を科す法案に反対しているのですか？

民主党の懸念は、ロシアへの制裁そのものに反対するというものではありません。多くの民主党上院議員は、法案の基本的な目標を公に支持しています。対立の中心は法案が付与する関税権限にあります。民主党議員は、「ロシア産石油の購入国」という幅広い区分の下で、トランプ大統領に外国製品へ最大100%の関税を課す強力な新たな手段を与えることになると懸念しています。トランプ大統領がこの仕組みを選択的に適用したり、戦略的に免除を与えたり、無関係な通商交渉の材料として使用したりする可能性があるためです。ロン・ワイデン上院議員は、トランプ大統領が「関税については全面的に推進する」とし、ロシアに責任を負わせる目的ではなく、別の目的のために法案の権限を利用するだろうと主張しています。一方、ブルーメンソール議員は、USTRを通じた執行の仕組み、免除に必要な証明要件、議会による制裁解除の阻止手続きが、行政府の裁量に十分な制約を設けているとNOTUSに説明しています。

●法案が上院を通過しても下院が休会中の場合はどうなりますか？

法案は上下両院を通過し、大統領が署名するまで法律にはなりません。上院が8月6日の休会前にS. 5025を可決した場合、8月31日に戻る下院が9月に法案を取り上げ、可決する必要があります。9月の会期には、9月30日の政府予算期限、年次国防法案、承認公聴会などが重なり、すでに過密な日程となっています。The Hillが上院の立法日程について報じたように、支持者は、グラハム議員の死、ゼレンスキー大統領のワシントン訪問、間近に迫った手続き採決によって生じた政治的な緊急性が、約1カ月の休会中に薄れることを懸念しています。また、超党派で行動できる機会が、秋に同じ条件で再び訪れるとは限らないとみています。

元記事: Russia Sanctions Vote Nears as Democrats Split Over Trump Tariff Authority