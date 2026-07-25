米国、サイバー詐欺・セクストーション関与者のビザを制限へ　有罪判決なしでも対象に

米国務省は、サイバー詐欺やセクストーション（性的脅迫）に関与した外国人のビザを拒否または取り消す新方針を打ち出した。場合によっては近親者も対象になり得るが、誰がどの基準で指定されるのかは公表されていない。国際的な移動を重視する詐欺組織の運営者や資金提供者には影響し得る一方、短期的な抑止効果はなお不透明だ。

■ビザを使った新たな対サイバー犯罪措置

マルコ・ルビオ国務長官は木曜日、サイバー詐欺やセクストーションに関与した外国人に対し、米国がビザの発給を拒否または取り消すと発表した。場合によっては、その近親者も対象になり得る。根拠となるのは冷戦期に制定された移民法上の規定で、有罪判決や対象者の公表、明示された立証基準を必要としない。

この「サイバー犯罪ビザ制限」政策は、ルビオ氏が東南アジア諸国連合（ASEAN）外相会議出席のためフィリピン・マニラを訪れた最終日に発表された。トランプ政権が、外国のサイバー犯罪者に対する独立した対抗手段として移民法を用いるのは初めてだ。

この方針は、2025年11月以降、米国の詐欺被害者から盗まれた暗号資産を8億ドル超（約1312億円、1ドル＝164円換算）回収してきた既存の法執行キャンペーンに加わるものでもある。円換算額は参考値であり、為替相場によって変動する。同じ週にはFBI長官のカシュ・パテル氏が東南アジアの首脳らと並行して会談し、その2日前には司法省のScam Center Strike Forceが、カンボジアとミャンマーのピッグブッチャリング詐欺（SNSやマッチングアプリで近づいた被害者と長期間かけて信頼関係を築き、最終的に偽の暗号資産投資などに誘導して全財産を騙し取る国際投資ロマンス詐欺）に関連する2500万ドル超（約41億円）の暗号資産の没収を求め、新たに5件の民事申立てを行っていた。

■米国の被害額は年間208億7700万ドル

この政策が対処しようとしている脅威の規模は極めて大きい。FBIのInternet Crime Complaint Center（IC3、インターネット犯罪苦情センター）は2025年に100万8597件の届け出を受理した。年間の届け出件数が100万件を超えたのは、同機関の25年の歴史で初めてだ。報告された被害総額は208億7700万ドル（約3兆4242億円）で、前年に記録した過去最高額から26％増加した。

そのうち86億5000万ドル（約1兆4186億円）を占めたのが投資詐欺で、その主要な形態が「ピッグブッチャリング」と呼ばれる暗号資産投資詐欺だ。60歳を超える米国人は77億4800万ドル（約1兆2707億円）の被害を報告しており、2024年比で59％増加した。ここでも主な要因は投資詐欺だった。

国務省の声明はさらに踏み込み、2024年だけでも少なくとも100億ドル（約1兆6400億円）の被害が、中国系の越境犯罪組織によるピッグブッチャリング投資詐欺に起因するとしている。これらの組織は、カンボジア、ミャンマー、ラオスにある東南アジアの詐欺拠点へ労働力を送り込む人身売買にも関与している。国連人権高等弁務官事務所によると、そうした拠点では数十万人が意思に反して拘束され、被害者の感情に働きかけて信頼させ、偽の暗号資産投資へ誘い込む会話を強いられている。

米国の子どもたちは、これとは別に、意図的に狙われる脅威にも直面している。国務省は、未成年者を操って性的な画像を送らせ、それを材料に金銭を脅し取る海外のセクストーション組織を、新方針の同等に重要な対象として明示した。

■法的な仕組みと不透明さ

この政策は、1952年のマッカラン・ウォルター法に由来する移民国籍法212条(a)(3)(C)に基づく。同条は、外国人の入国が米国に「潜在的に深刻な外交政策上の悪影響」をもたらし得る場合、国務長官にビザの発給拒否や取り消しを認めている。この文言は意図的に広く、冷戦期に共産主義者や、国務省が脅威と判断したその他の政治的人物を排除するために設けられ、その後の数十年間にも幅広い対象へ適用されてきた。

この規定に基づくビザ拒否に、有罪判決は必要ない。正式な起訴さえ不要だ。領事担当官は、その根拠が申請者に開示されない可能性のある政府記録や政府の判断に基づいて、ビザを拒否できる。誰が対象になったかを示す公開登録簿はなく、どの個人が該当するかを判断するための立証基準も公表されていない。拒否理由が機密のままになる可能性があるため、この規定に基づく決定への異議申し立ては難しい。

この不透明さは、国務省に外交政策上の柔軟性を残すという同法の当初からの設計でもある一方、批判者が指摘してきた適正手続き上の懸念の核心でもある。トランプ政権は2026年、この同じ規定を他の政策分野でも用いており、極左団体との関係が疑われる人物、キューバ政府が支援する労働プログラムを可能にしたとされる人物、西半球の地域的安定を損なっているとされる人物などにも適用してきた。市民的自由の擁護団体は、こうした複数の事例について、規定の不透明さが、対象者には実効的に争えない政治的動機による排除の仕組みを生み出すと主張している。

今回のサイバー犯罪政策は、この仕組みを被疑者の家族にも拡張する。ルビオ氏の声明は「そうした違法活動に従事する個人の近親者も、ビザ制限の対象となる可能性がある」としている。家族には、自身について独立したビザ審査を申請する義務はなく、決定を争うための公表基準も、自分が対象として登録されたかどうかを確認するための公開リストもない。国務省は、制限を適用する前提として、家族が犯罪活動とどのような関係を持つ必要があるのかも示していない。

■「ピッグブッチャリング」とは何か

ピッグブッチャリング詐欺は、ソーシャルエンジニアリングと暗号資産投資詐欺を組み合わせた手口だ。名称は中国語の比喩「殺猪盤（sha zhu pan）」に由来し、屠殺前に豚を太らせるように、被害者との関係を時間をかけて育てる行為を指す。犯人はSNS、マッチングアプリ、SMSなどを通じて接触し、数週間から数カ月かけて偽の恋愛関係や交友関係を築いた後、自分たちが支配する不正な暗号資産取引プラットフォームへ被害者を誘導する。

当初は利益が出ているように装って信用させるが、被害者が多額の資金を送金すると、プラットフォームは資金とともに消える。

こうした詐欺を運営しているのは、自宅で活動する単独犯ではない。産業規模の犯罪組織だ。米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が2025年に「主要なマネーロンダリング上の懸念先」に指定したカンボジア拠点の複合企業Huione Groupは、Telegram上の市場「Huione Guarantee」を運営していた。そこでは、盗まれた個人識別情報、マネーミュールのネットワーク、詐欺運営用のツール、盗まれた暗号資産を正規の銀行システム内の資金へ換えるサービスなどが公然と販売されていた。ブロックチェーン分析企業Ellipticは、Huione Guaranteeが開設以来270億ドル超（約4兆4280億円）の暗号資産取引を処理したと記録しており、これまでに確認された中で最大の違法オンライン市場だとしている。

2026年6月、司法省は、継続中のFBIキャンペーン「Operation Riptide」の一環として、これらの傘下事業のバックエンド基盤をホストしていたクラウドコンピューティングのアカウントを差し押さえた。Operation Riptideは大統領令14390を実施する取り組みとして、2026年6月9日に正式に始動した。司法次官補のA・タイセン・ドゥバ氏は「本日の差し押さえは、世界で最も活発に利用されてきた犯罪マーケットプレイスの1つに打撃を与えるものだ」と述べた。

ただし、この措置でより広範な犯罪の生態系が停止したわけではない。Ellipticによると、現在も30を超える保証型マーケットプレイスが活動しており、Xinbi Guaranteeが市場を主導し、これまでに240億ドル超（約3兆9360億円）相当の暗号資産を受け取っている。Operation Riptideによって妨害された基盤は、消滅したのではなく別の場所へ移ったにすぎない。

■専門家は条件付きで支持

今回の発表に対して、サイバーセキュリティーや政策分野の専門家は慎重な支持を示すとともに、運用の正確さを一貫して求めた。

Aspen Policy Academy創設ディレクターのBetsy Cooper氏は、特定の条件を満たす場合には前向きな措置だと評価した。「人をだまして金銭を奪う行為は拡大を続ける世界的な事業となっている。詐欺や不正行為に及ぶ者が行為の結果を負うことは極めて少ないため、そうした者にペナルティーを科すことは称賛に値する目標だ」と声明で述べた。そのうえでCyberScoopに対し、「新たなビザ規制が限定的に運用され、詐欺行為が確認された者に対してのみ適用される限り、サイバー犯罪と闘うための前向きな一歩だ」と語った。

非営利団体FightCyberCrime.orgも制限措置を支持する一方、被害者支援への並行投資を求めた。同団体はCyberScoopへの声明で、「暗号資産投資詐欺、ロマンス詐欺、セクストーションは、被害者に壊滅的な金銭的・精神的被害を与える。こうした越境犯罪ネットワークを実質的に妨害することは、対応の重要な一部だ」としたうえで、「同時に、被害者支援、予防、被害回復のための資源に、これまで以上に投資しなければならない。責任追及は重要だが、被害者がトラウマに配慮した支援や資源を利用できるようにすることも同じく重要だ」と述べた。

一方、抑止効果については結論が出ていない。一部のサイバーセキュリティーアナリストは、ミャンマー、カンボジア、ラオスで活動する海外の犯罪者の多くは、当面、米国ビザの取得にほとんど関心を持たない可能性があり、この制限による短期的な実務上の効果は不透明だと指摘する。これに対して支持派は、ビザ制限は、業務目的の国際渡航を重視するサイバー犯罪組織の運営者に長期的なコストを課すとともに、詐欺拠点の運営者を黙認すれば外交上の代償が生じると地域各国の政府に示すものだと反論している。

■2026年を通じた法執行強化の一環

木曜日のビザ制限発表は、政権が2026年を通じて構築してきた法執行態勢の一部だ。

2026年3月6日、トランプ大統領は大統領令14390「米国市民に対するサイバー犯罪、詐欺、略奪的スキームとの闘い」に署名した。同令は連邦機関に協調行動計画の策定を指示し、制裁、刑事訴追、資産差し押さえ、身柄引き渡し要請と並ぶ利用可能な手段の1つとして、ビザ制限を明示した。

FBIによる継続的な法執行活動であるOperation Riptideは、2026年6月9日に始動した。最初の大規模な措置は、ランサムウェア集団が活動を隠すために利用していたFirst VPN Serviceの国際的なテイクダウンだった。2026年6月23日には、Huione Groupに対する差し押さえが続いた。さらに2026年7月21日、2025年11月にコロンビア特別区のジーニーン・フェリス・ピロ連邦検事が立ち上げた別の取り組みであるScam Center Strike Forceが、ピッグブッチャリング詐欺に関連する2500万ドル超（約41億円）の暗号資産を対象に、5件の民事没収の申立てを行った。これは、同組織が発足以来回収してきた8億ドル超（約1312億円）の取り組みの一環だ。

このタイミングには地政学的な側面もある。ルビオ氏は同じASEAN訪問中、中国の王毅外相とも会談しており、報道によるとトランプ大統領と習近平国家主席の首脳会談が見込まれている。政権は一貫して、中国系の越境犯罪組織がピッグブッチャリング詐欺を支える主要な構造を担っていると位置付けてきた。一方で、Salt TyphoonやVolt Typhoonのような中国政府との関連が指摘されるハッキング集団が、米国の通信事業者や重要インフラに対し、これとは別の国家支援型作戦を実施してきたとも説明している。犯罪組織の問題と国家によるスパイ活動の問題では、関与する主体も必要な政策対応も異なる。今回のビザ制限政策が対象とするのは前者だけだ。

■なお残る未解決の論点

ルビオ氏の声明は政権が行動する方針を示したが、この政策が実際にどこまで及ぶかを左右する複数の問題には答えていない。

まず、立証基準が公表されていない。財務省外国資産管理室（OFAC）の制裁制度は、指定対象者を記載したSDNリストを公表し、指定に明確な立証基準を要求する。これに対し、212条(a)(3)(C)に基づくビザ制限は公開記録を残さずに適用できる。この政策に基づいてビザを拒否された人は、その理由を告げられない可能性がある。

次に、最初の制限対象者はまだ公表されていない。国務省は、最初の具体的な対象者をいつ指定するのか、政策で使われる「complicit in（加担している）」という表現をどのような基準で判断するのか、家族が影響を受ける前提として犯罪活動とどのような関係を持つ必要があるのかを示していない。

さらに、後継マーケットプレイスの問題も続いている。Huione Guarantee、First VPN Service、複数のランサムウェア向けホスティングサービスなど、個別の犯罪基盤が摘発されても、ブロックチェーン分析企業は、その空白を埋める30を超える後継プラットフォームが活動していると報告している。特定の個人に対するビザ制限だけでは、制裁、逮捕、身柄引き渡しを受けた運営者に代わって新たな運営者が参入できる構造的な基盤までは解消できない。

■注目ポイントQ&A

●ピッグブッチャリング詐欺とは何ですか

偽の恋愛関係や交友関係をオンラインで築き、数週間から数カ月かけて信頼を得た後、犯人が支配する偽の暗号資産投資プラットフォームへ誘導する詐欺です。被害者が多額の資金を送ると、プラットフォームは資金とともに消えます。FBIのIC3では2025年、投資詐欺による被害が86億5000万ドルに達し、その主要な形態がピッグブッチャリング詐欺でした。国務省は、2024年だけで少なくとも100億ドルの被害が、中国系の越境犯罪組織によるピッグブッチャリング詐欺に起因するとしています。海外にいる容疑者の刑事訴追には時間がかかり、身柄引き渡しも一貫して実現するとは限らず、多くの運営者がこれまで個人的な責任をほとんど問われなかったことから、ビザ制限はこうしたネットワークを動かす人物を対象としています。

●犯罪をしていない家族もビザ制限の対象になりますか

はい、この政策では対象になり得ます。移民国籍法212条(a)(3)(C)は、有罪判決を必要とせず、その人物の入国が米国に「潜在的に深刻な外交政策上の悪影響」をもたらし得るという政府の判断に基づいて、ビザの発給を拒否できる規定です。ルビオ氏の発表でも、違法活動に従事する個人の近親者が対象となる可能性が明記されています。ただし、家族が犯罪活動とどの程度の関係を持つ必要があるのかを定めた公表基準はなく、対象者の公開リストもありません。判断内容が機密にされる可能性もあり、同じ法的枠組みは、別の分野への適用を巡って市民的自由の擁護団体から批判を受けています。

●この政策で海外の詐欺運営は止めやすくなりますか

短期的な直接効果は不透明です。ミャンマー、カンボジア、ラオスでは、人身売買の被害者を含む労働者が詐欺拠点で働かされており、そこで活動する人々の多くは、当面、米国ビザを申請する予定がない可能性があります。一方で、業務や私的な目的で国際移動を重視する犯罪組織の運営者や資金提供者に対しては、長期的なコストになり得ます。また、詐欺拠点の運営を黙認する各国政府への外交的なシグナルとしての意味もあると支持派はみています。ルビオ氏は今回のASEAN訪問中、カンボジア外相とも詐欺拠点について具体的に協議しました。ただし、後継マーケットプレイスやマネーロンダリング網などの犯罪基盤を破壊するには、ビザ制限以外の法執行措置も必要です。

●被害に遭った、または標的にされたと思う場合はどうすべきですか

被害額の多寡や送金が完了したかどうかにかかわらず、FBIのInternet Crime Complaint Center（ic3.gov）に報告してください。未成年者がセクストーションの標的になっている場合は、National Center for Missing and Exploited ChildrenのCyberTipline（cybertipline.org）でも通報を受け付けています。失った資金を取り戻せるとうたう相手に、追加の金銭を送ってはいけません。詐欺師が被害回復の支援者を装って資金をだまし取る「回収詐欺」は、すでに被害を受けた人を狙う手口であり、司法省Scam Center Strike Forceの最近の申立てによると、特に急速に拡大している詐欺の一種です。

元記事: Cybercrime Visa Ban: U.S. Bars Scammers and Sextortionists Without Conviction