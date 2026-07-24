サムスン、仏AI「Mistral」に最大10億ユーロ出資を協議か　HBM供給拡大と「AI主権」で利害一致

サムスン電子が、フランスのAIスタートアップであるMistral AIに対し、最大10億ユーロ（約11億4000万ドル／約1870億円、1ドル=164円換算、以下同）の出資に向けて協議を進めていると、Financial Timesが報じ、複数のメディアが確認した。この出資は、Mistralの企業価値を約200億ユーロ（約228億4000万ドル／約3兆7458億円）と評価する広範な資金調達ラウンドの一環になるとみられる。両社からの公式発表は本稿時点でなされていないが、成立すればサムスンは高帯域幅メモリ（HBM）事業における大口顧客を確保し、Mistralは急拡大するデータセンター向け半導体の優先供給を得ることになる。





■半導体供給網と資本の二重の思惑



今回の協議が持つ意味は、単純な評価額の上昇にとどまらない。サムスンにとってはAIメモリ市場における戦略的な収益基盤の確保、Mistralにとっては現在フロンティアAI企業各社が共通して直面する最大のボトルネックである供給網の安定確保という、双方の利害が交わる点にある。

サムスンはNvidia向けの12層HBM3Eの品質認定において、SK HynixとMicronに後れをとり、2025年9月にようやく3番手として認定を取得した経緯がある。欧州最大手のAIラボを大口顧客として押さえることは、実運用実績を通じて認定競争での差を埋める上で重要な意味を持つ。一方Mistralにとっては、株式による出資関係を通じて供給関係を固定化できる点が魅力となる。





■評価額は1年足らずでほぼ倍増



今回想定される約200億ユーロという評価額は、2025年9月のシリーズCラウンドで達成した117億ユーロ（約133億6000万ドル／約2兆1910億円）から1年足らずでほぼ倍増する水準となる。当該シリーズCは総額17億ユーロ（約19億4000万ドル／約3182億円）で、オランダの半導体製造装置メーカーASMLが13億ユーロ（約14億8000万ドル／約2427億円）を投じて筆頭株主となり、およそ11%の持株比率を取得した。

サムスンは、2024年の資金調達ラウンドでもベンチャー部門を通じてMistralに出資した経緯がある。Financial Timesが最初に報じ、複数の業界メディアが確認した今回の交渉は、総額で数十億ユーロ規模と見込まれる広範なラウンドの一部としてサムスンが出資するものとされる。共同参加者として、欧州委員会が支援するEQTのScaleup Europe Fundのほか、Novo HoldingsやSantanderなどの民間投資家も交渉に加わっていると報じられている。

サムスン、Mistralともに本稿時点で協議を認める公式声明は出していない。





■資本を超えた提携――メモリ半導体と戦略的整合



2026年4月、MistralのアーサーЁ・メンシュ（Arthur Mensch）CEOはサムスンの華城キャンパスを訪問し、デバイスソリューション（DS）部門長の全永鉉（Jun Young-hyun）氏とAIデータセンター向け先端メモリ半導体の供給について協議した。今回検討されている株式出資は、この供給関係を構造的パートナーシップへと転換し、サムスンには自社HBMの大口アンカー顧客を、Mistralには拡張中のデータセンターに必要な部品への優先アクセスをそれぞれもたらすことになる。

HBMは、DRAMチップを積層し広帯域バスで接続したメモリで、Mistralがパリの新データセンターに導入したNvidia GB300などNvidia製の先端AIアクセラレータに欠かせない。SK Hynixが引用するBank of Americaの分析によれば、HBM市場は2026年に546億ドル（約8兆9544億円）規模に達すると予想される。世界最大手のメモリメーカーであるサムスンも、Nvidia向け12層HBM3Eの認定は2025年9月まで取得できず、SK HynixとMicronの後塵を拝した。Nvidia次世代プラットフォーム「Vera Rubin」向けHBM4の供給についても、SK Hynixが約3分の2を担うと予想されている。

サムスンにとってMistralが特に価値を持つのは、半導体部門が切実に必要としている「大規模でコミット済みのAI顧客」であるからだ。しかもその顧客が欧州の「主権系」AIラボである点も戦略的に有利で、Mistralの計算資源整備は従来のNvidia→米ハイパースケーラーというサプライチェーンの外側で構築されている。SK Hynixの先行優位が固まりきっていないこの新たな供給チャネルにHBMを大規模投入する機会となる。





■Mistralとは何か――200億ユーロの評価の根拠



Mistral AIは、元Google DeepMindの研究者アーサー・メンシュと、彼とフランスのエコール・ポリテクニークで出会った元Meta AIの研究者ギヨーム・ランプル（Guillaume Lample）、ティモテ・ラクロワ（Timothée Lacroix）の3名によって2023年4月に設立された。同社は大規模言語モデル（LLM＝大量データで学習しテキスト生成や文書分析、企業ソフトウェアの基盤機能を担うAI）を開発しており、多くのモデルを「オープンウェイト」（重みデータを公開）として提供している点が特徴である。これにより顧客は、米国管理下のAPI経由でデータを送信するのではなく、自社インフラ上でモデルを実行・カスタマイズできる。

このオープンウェイト構造こそが、Mistralが訴求する「AI主権」の技術的基盤である。GDPR順守を求められる欧州の金融機関や、エアギャップ（外部ネットワークからの物理的遮断）インフラを条件とする政府機関は、自社サーバー上で欧州法の下にMistralのモデルを運用でき、バージニア州やオレゴン州のサーバーへデータを送信する必要がない。同じモデルは現在、Microsoft Azure Localを通じてインターネット接続を要さない完全非接続構成でも利用可能だ。

Mistralの年間経常収益（ARR）は2026年初頭時点で4億ドル（約656億円）を突破し、1年前のおよそ2000万ドル（約33億円）からおよそ20倍に急拡大した。同社は2026年2月に、年末までにARRが10億ドル（約1640億円）を超える見通しであることを明らかにしている。収益は金融サービス、防衛、医療、製造業など欧州の企業・政府顧客が中心で、Gartnerの評価では、EU域内にデータセンターを構える米国系プロバイダーよりも「防御可能で法域的にクリーンな」AI処理環境として位置付けられている。





■AIチップ競争におけるサムスンの立ち位置



サムスンは現在、自社ではLLMを構築していない。Galaxy AIスマートフォンアシスタントはGoogleのGeminiモデルを利用している。Mistralへの株式出資は、Googleエコシステム外の基盤モデルラボへの初めての直接投資となり、サムスングループ全体で進行中の戦略的な方向転換を反映するものとなる。

2026年7月、サムスンはロボティクスAI関連プロジェクトを新設部門「RX」に統合し、TM Roh CEO直轄で「Robot Foundation Models」（事前プログラムされた動作の実行ではなく、状況に応じてロボットが行動を選択できるAI）への投資計画を打ち出した。サムスングループは別途、韓国・嶺南地方への製造投資として、AIインフラや人型ロボット製造設備を含む約60兆ウォン（約405億ドル／約6兆6420億円）を投じるとRoh CEOが表明している。韓国政府は2026年のGDP成長率を3%と予測しており、その大部分は半導体輸出の急増に依存する一方で、世界のAIメモリ供給を逼迫させる要因ともなっている。

同時に、Anthropicがサムスンの2ナノメートル・ファウンドリプロセスを用いたカスタムAIチップの製造委託についてサムスンと予備的な協議に入っていると報じられている。実現すれば、サムスンはメモリ供給だけでなく、米国大手AIラボ向けのカスタム推論用シリコンにおいても中心的な位置を占めることになる。Mistral出資への関心もこの一連のパターンに沿ったもので、同社は単なる部品供給者ではなく、AIサプライチェーンの構造的参加者としての立場を築こうとしている。





■Mistralのインフラ構想



今回の出資交渉は、Mistralが欧州のテック史上でも屈指の規模のデータセンター増強を進める最中に持ち上がった。2026年3月、同社はBNPパリバ、クレディ・アグリコルCIB、HSBC、MUFGなど7行のコンソーシアム（フランスの政府系投資銀行Bpifrance、La Banque Postale、Natixisも参加）から8億3000万ドル（約1361億円）の負債調達を実施。パリ南方ブリュイエール・ル・シャテル（Bruyères-le-Châtel）の新データセンター向けに、Nvidia GB300を1万3800基購入した。同施設は44メガワット（MW）の計算容量を備え、Mistral自社および企業顧客向けのAIモデル学習および推論用途を想定している。

また同社は、スウェーデン・ボルレンゲ（Borlänge）に水力発電で運用されるAIインフラをEcoDataCenterと共同で整備するため、約12億ユーロ（約13億7000万ドル／約2247億円）を投じることも表明している。稼働開始は2027年の予定だ。同社は2027年末までに欧州全体で200MW、2030年までに1ギガワット（GW）の計算容量を確保するという目標を掲げている。

この規模になると、継続的な資本注入は不可避となる。8億3000万ドルの負債調達は、欧州のAI企業が初めてインフラ規模の負債金融を活用した事例であり、Nvidia GB300ハードウェアが担保となったことで従来型の金融機関が融資に踏み切れたとされる。これは同社が利用可能なあらゆる資金調達手段を用いる姿勢を示すものであり、今回の株式ラウンドはその次の階層に位置付けられる。





■Anthropic輸出規制が変えた景色



この案件の戦略的な文脈は、2026年6月に大きく固まった。トランプ政権はAnthropicの最先端モデル「Fable 5」および「Mythos 5」に対し輸出規制を課し、公開直後に米国外ユーザーからのアクセス停止を同社に要求した。規制は6月30日に解除され、Anthropicによる新たなサイバーセキュリティ分類器の導入や政府監督への協力方針などのセキュリティ強化措置を経て、7月1日から全世界でのアクセスが復旧した。

しかし米国AI供給に対する欧州側の信頼はすでに損なわれていた。オーストリアのAlexander Pröll デジタル化担当政務次官は2026年6月28日、欧州委員会に対し、AnthropicをEU域内でホスティングする方策の検討をEU加盟国に促す書簡を送付。米国の政策決定がいかに迅速に欧州の制度的な動きに転化するかを示した。

Mistralの提訴軸は、まさにこの脆弱性への対応として創業当初から構築されてきた。EU-米プライバシーシールドを無効化したシュレムスII判決、欧州内の米国系事業者を経由するデータに対して米国監視法制が及ぶ法的不確実性、そして今回明確になった「米政府が外国ユーザー向けAIモデルへのアクセスを遮断し得る」という事実──こうした一連の動きは、欧州が管理するAIインフラの必要性を強めてきた。今回のAnthropic輸出規制は、こうしたリスクが理論上のものではないことを最も直接的に示す出来事となった。

サムスンは韓国企業であり欧州企業ではないが、米国の輸出管理権限に服さない企業への投資は「特定政府の政策決定への依存を減らす」という点で構造的に同じ論理を持つ。





■残された不確実性



今回のサムスン出資は最終確定に至っていない。Financial Timesの情報筋によれば、条件は交渉中であり、正式発表前に投資家構成が変わる可能性もある。Mistralの評価額もここ数か月の協議の中で複数の水準を経てきており、2026年の初期報道では現在の200億ユーロを大きく下回るものから上回るものまで存在した。アブダビのMGXとの間では、大幅に低い評価額での協議が行われていたとも報じられている。

Mistralの「主権」ナラティブに対する批判もある。同社の主力モデルが一部の独立系AIベンチマークで競合の中央値を下回るスコアにとどまっている点、収益のおよそ40%が欧州外の顧客からのものである点は、「欧州発」というフレーミングを複雑にしている。加えて、営業損失を非公表としているため、数十億ドル規模の設備投資を続けながらARR10億ドルを目指す同社の黒字化タイムラインには疑問が残る。

また、データセンター増強を進めているにもかかわらず、ハードウェア供給網はNvidiaのシリコンと米クラウドプロバイダーへの依存が残る。マイクロソフトのブラッド・スミス社長も、Microsoft・Mistral提携について「米国と欧州の技術の組み合わせ」と表現し、一方を他方に置き換えるものではないと位置付けている（Reutersが確認したコメント）。

Mistralの技術ロードマップが、インフラと評価額の拡大ペースに追いつけるかどうか──サムスンの交渉チームがタームシート署名前に見極めようとしているのは、この点だとみられる。





■注目ポイントQ&A





●サムスンはなぜ自社で大規模言語モデル（LLM）を開発せず、Mistralに出資するのですか？

サムスンのGalaxy AIはGoogleのGeminiモデルを採用しており、現在自社では大規模言語モデルを開発していません。フロンティアAIラボと直接競合するのではなく、供給網統合の戦略を採っています。すなわち、HBM（高帯域幅メモリ）の大口顧客となり得るAI企業に出資しつつ、別途進行中のカスタムAI推論チップの受託製造にファウンドリ事業として関与する形です。Mistralへの出資は、急拡大する欧州エンタープライズAI市場でコミットしたパートナーを得ると同時に、Nvidia向けに認定作業を進めてきたHBM製品の大口顧客を確保する意味を持ちます。

●Mistral AIはOpenAIやAnthropicなどの米国AIプロバイダーと何が違うのですか？

Mistralは多くのモデルをオープンウェイト（重みデータを公開）で提供しており、企業顧客が自社サーバー上、自国の法域の下でAIを運用し、米国管理下のクラウドプロバイダー経由でデータを送信する必要がない点に特徴があります。GDPR下の欧州金融機関、医療機関、政府機関にとって、この構造上の差はマーケティング以上の実質的なコンプライアンス上の意味を持ちます。2026年6月に発動されたトランプ政権による輸出規制は、Anthropicの「Fable 5」および「Mythos 5」モデルへの米国外からのアクセスを一時的に全面遮断し、その後撤回されましたが、米国AI依存が米国外の組織にもたらすリスクを具体的に示した事例となりました。

●高帯域幅メモリ（HBM）とは何ですか？なぜこの取引で重要なのですか？

HBMはDRAMチップを垂直に積層し、高密度の電気経路で接続することで、従来型メモリより1クロックあたりの伝送データ量を大幅に増やしたメモリです。Mistralのパリ新拠点に導入されたNvidia GB300や、マイクロソフト提携で使用されるVera Rubinシステムを含め、Nvidiaのデータセンター向けGPUはすべてHBMを必要とします。世界最大のメモリメーカーであるサムスンは、Nvidia向けHBMの認定でSK HynixとMicronに後れをとっており、Mistralとのアンカー的な関係は大規模な実運用によってHBM供給の検証と量産立ち上げを進める場となります。これは投資自体の財務リターンと並ぶ戦略的な意義を持ちます。

●欧州企業は米国のAIプロバイダーからMistralへ切り替えるべきですか？

主権論の説得力が最も強いのは、データガバナンス要件が特に厳格な特定業界です。DORA下の金融サービス、各国医療データ法下の医療機関、明示的な欧州域内処理要件を持つ公共部門機関などが該当します。これらの顧客にとって、顧客自身のサーバー上で完全にエアギャップ運用できるMistralの構造的優位は、欧州にデータセンターを持つ米国系プロバイダーでは完全には再現できないものです。

一方、これら以外の分野では判断は複雑になります。Mistralのモデルは一部のベンチマークで米国系や中国系の代替に劣後する場合があり、開発者エコシステムも狭く、マイクロソフトの「EU Data Boundary」構想はMistralの主権訴求が依拠するコンプライアンス上の差を縮めています。したがって導入判断は単純な切り替えではなく調達上の総合判断であり、サムスンの出資が実現しても、モデル品質を軸に評価している組織にとってその判断が変わるわけではありません。

元記事: Samsung Weighs €1 Billion Mistral Stake in Dual Chip-and-AI Sovereignty Play

元記事: Samsung Weighs €1 Billion Mistral Stake in Dual Chip-and-AI Sovereignty Play