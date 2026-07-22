中国ディスプレイ大手BOEがAI半導体パッケージングに本格参入、米国製ガラスと欧米製装置への依存がアキレス腱に

中国のディスプレイパネル最大手BOEが、次世代AI半導体パッケージング技術である「ガラス基板」分野への本格参入を表明した。同社はディスプレイ製造で培った技術的強みを活かして2028年の量産化を目指すが、米国コーニング製のガラスや欧米製の精密加工装置への依存という地政学的リスクを抱えている。この参入は、次世代AI半導体のサプライチェーン構築を急ぐ世界の半導体メーカーや投資家にとって、新たな競争とリスクの要因になりそうだ。

■次世代AI半導体が求める「ガラス基板」への移行

AIアクセラレータの進化に伴い、従来の有機パッケージ基板（ABFなど）は限界を迎えつつある。AI半導体は多数のチップを1つのパッケージに統合するため大型化しており、製造時の熱によってプラスチック製の有機基板が反る（ワープする）問題が発生している。この反りは歩留まりを低下させ、数千億個のトランジスタを搭載する最先端GPUの製造において、極めて深刻なコスト増を招く。

この課題を解決するのがガラス基板である。ガラスの熱膨張率は毎℃3〜5ppmと、有機基板の14〜17ppmに比べて非常に低く、シリコンの膨張率に極めて近い。そのため、熱を加えても平坦性と寸法安定性を維持できる。さらに、平坦性の高さによってより微細な配線や高密度の相互接続が可能になり、ガラスの低い誘電率によって高周波信号の損失も低減できる。

しかし、最大の難関は「ガラス貫通電極（TGV）」の形成にある。これはガラス基板にレーザーで微細な垂直の穴を開け、銅を充填して電気信号を通す技術だが、脆いガラスにひびを入れずに超精密な穿孔を行うのは極めて難しい。現在のガラス基板の歩留まりは60〜70%とみられ、従来の有機基板の80〜90%を大きく下回る。このTGVの量産技術を確立し、歩留まりを安定して80%以上に引き上げた企業が、次世代AI半導体市場の主導権を握ることになる。

現在、ガラス基板のコストは有機基板より30〜50%高いが、量産化とプロセスの成熟によってこの差は縮小し、将来的には逆転すると予測されている。ただし、量産効果が出るのは早くとも2028年以降とみられる。市場調査会社の群智諮詢（Sigmaintell）によると、世界のガラス基板パッケージング市場は2026年の約2億4000万ドル（約388億8000万円）から、2028年には85億ドル（約1兆3770億円）、2030年には276億ドル（約4兆4712億円）へと急成長する見通しである。

■BOEの技術的強みとこれまでの投資実績

BOEがこの競争に参入する背景には、明確な技術的優位性がある。ガラス基板製造の前工程（露光、薄膜堆積、エッチング、化学洗浄など）は、同社が長年手がけてきたフラットパネルディスプレイ製造の「Array工程」とプロセスロジックがほぼ同一である。群智諮詢のシニア半導体アナリストである楊聖心氏は、BOEが30年間にわたり培ってきた大規模なガラス加工の知見が直接活かされると指摘する。

同社は段階的に投資を進めてきた。2020年にガラス基板の研究開発を開始し、2022年にはガラスおよびシリコン基板に対応するウェーハレベルのイノベーションプラットフォーム構築に約5400万ドル（約87億4800万円、1ドル=162円換算）を投じた。さらに2024年には、パネルレベルのパッケージング基板パイロットラインの建設に約1億3700万ドル（約221億9400万円、1ドル=162円換算）を追加投資した。このパイロットラインは2026年上半期に完全自動化を達成し、現在は月産1000枚の設計能力で、中国国内の顧客向けに技術テスト用のサンプル出荷を開始している。

BOEが開発した基板は、中国企業として最も複雑な「9-2-9構成（計20層）」のガラス基板であり、大型AIアクセラレータの高度なパッケージング要件をターゲットにしている。2026年7月20日の発表時点で、BOEは中国企業として唯一、実質的なサンプル出荷段階に達している。

さらに同社は、2026年5月20日に米コーニングと3年間の覚書（MOU）を締結し、ガラス基板や光相互接続、ペロブスカイト用ガラスなどの共同開発を進めている。また、2027年には約7億4000万ドル（約1198億8000万円、1ドル=162円換算）を投じて月産1万5000枚の量産ラインを建設する計画を立てており、歩留まりの課題が解決されれば、現在のパイロットラインから大幅な規模拡大を図る方針である。

■欧米サプライチェーンへの依存という構造的パラドックス

BOEの参入表明において、公に強調されていないものの最も重要な事実がある。それは、同社の戦略が米国コーニング製のガラスコアや、アプライド・マテリアルズをはじめとする欧米サプライヤー製の精密TGVレーザー穿孔装置に依存している点である。業界の分析によると、中国のガラス基板パッケージング企業は、輸入ガラスコアへの依存、低い加工歩留まり、不十分なTGV検査能力という3つの致命的なボトルネックに直面している。

米国商務省は半導体製造装置の輸出規制を継続的に強化しており、現在は最先端ロジック半導体が中心だが、TGV形成に必要な特殊レーザー穿孔装置などの高度パッケージング装置も、将来的な規制対象として政策担当者の間で議論されているという。

ここに構造的なパラドックスが生じている。西側の半導体メーカーやサプライチェーン関係者が将来の競合として最も警戒すべきBOEの技術開発が、皮肉にも西側企業自身の供給によって支えられている。コーニングはMOUを通じて短期的な収益を得ており、エヌビディアもガラスベースの光相互接続容量を確保するためにコーニングに出資している。西側の装置サプライヤーもBOEへの販売で利益を上げている。この商業的論理が、かつてのディスプレイ産業のように安全保障上の懸念を上回り続けるかどうかは不透明である。

■グローバル市場における先行企業との競争

BOEが参入するグローバル市場では、すでに競合他社が素早く動いている。インテルは2026年6月、18Aプロセスを採用し288コアを統合したプロセッサ「Xeon 6+ (Clearwater Forest)」を出荷した。これはガラス基板をパッケージングに採用した初の商用製品である。インテルはガラス基板開発に10億ドル（約1620億円、1ドル=162円換算）以上を投じ、ニューメキシコ州リオランチョに量産拠点を構築している。

TSMCも2026年6月の株主総会で、ガラスコアを採用した310×310mmのパネルパッケージング技術「CoPoS」を2027年に試作し、2028〜2029年に量産する計画を明らかにしており、最初の主要顧客としてエヌビディアが決定している。サムスン電機も住友化学との合弁会社を通じてガラスコア材料を生産し、2027年の量産を目指している。

また、台湾のInnolux（群創光電）はすでにTSMCのサプライチェーンに参入し、NXPセミコンダクターズやSTマイクロエレクトロニクス、スペースXなどを初期顧客に獲得しており、BOEに対して1年から1年半ほど先行している。一方、中国国内においてBOEの優位性は高く、最大のライバルであるTCL科技傘下のCSOT（華星光電）に対しては1年以上先行しているとみられるが、量産開始は2028年頃になると予測されている。

■光相互接続とペロブスカイト太陽電池への多角化

BOEはガラス基板に加え、さらに2つの新事業を柱に据えている。1つは、AIデータセンターで普及しつつある共同パッケージ光技術（CPO）に向けた、Micro LED光相互接続技術である。AIチップの処理能力向上に伴い、従来の銅配線では帯域幅と消費電力がボトルネックになるため、電気の代わりに光を用いるCPOが注目されている。BOEはディスプレイ製造で培ったMicro LED技術を応用し、光相互接続システムとガラス基板CPO技術の開発を進める専門チームを立ち上げた。

もう1つの柱は、ペロブスカイト太陽電池である。ペロブスカイト太陽電池とディスプレイパネル製造は、ガラス基板の使用、薄膜堆積プロセス、精密な封止技術など、多くの共通点を持つ。BOEはリジッド（硬質）、フレキシブル、タンデム型の3つのルートで開発を進めており、2025年12月には、小面積セルで27.37%の変換効率（第三者機関測定）を達成したほか、大型リジッドモジュールで20.11%のフルエリア効率を記録したと発表している。ただし、ペロブスカイト共通の課題である屋外での長期安定性の確保は、依然として商業化の大きな障壁となっている。

■多角化の背景にある構造的要因と地政学的リスク

BOEがこれらの新事業に注力する背景には、既存のディスプレイ産業のコモディティ化がある。調査会社Runto Technologyのデータによると、2026年上半期の中国のテレビ出荷量は過去17年間で最低を記録し、前年同期比で10%以上減少した。本業の収益圧迫が、独自のプロセス知見を活かせる隣接市場への参入を促している。

また、地政学的な要因もこの動きを後押ししている。BOEのガラス基板事業は、半導体サプライチェーンの自給自足を目指す中国の国家方針に合致している。北京、重慶、合肥の政府系企業がBOEの株式の計23.8%を保有しており、同社は国策企業としての側面が強い。2025年7月には、米国の国防権限法（NDAA）案において、国防総省がBOEを中国軍事企業リストへの追加対象として検討すべき企業に指名した。

さらに、中国の国家情報法（2017年）は、すべての組織や市民に対して国家のインテリジェンス活動への協力を義務付けている。データセキュリティ法（2021年）やサイバーセキュリティ法（2017年）も政府によるデータアクセスを認めており、これらの法的枠組みは、西側の半導体設計企業がBOEをパッケージングパートナーとして検討する際、避けて通れない固定リスクとなる。BOE自身は、これらの新事業が今後2〜3年の業績に実質的な影響を与えることはないと予測している。

■注目ポイントQ&A

●TGV（ガラス貫通電極）とは何ですか？なぜガラス基板パッケージングのボトルネックになっているのですか？

TGVは、ガラス基板にレーザーで微細な垂直の穴を開け、銅を充填して上下の層間で電気信号を伝える技術です。ガラスは非常に脆いため、穿孔時に微細な亀裂が入るだけで基板全体が不良品になります。現在の歩留まりは60〜70%にとどまり、従来の有機基板（80〜90%）を下回っているため、コスト削減と商業化の最大の障壁となっています。

●BOEのディスプレイ製造技術は、半導体パッケージングにおいてどのような強みになりますか？

ディスプレイ製造のArray工程（露光、薄膜堆積、エッチング、洗浄など）は、ガラス基板パッケージングの前工程とほぼ同一のプロセスです。BOEは数十年にわたるガラス加工の知見を直接応用できるため、新規参入の半導体企業よりも試行錯誤のコストを大幅に削減できます。また、減価償却済みの古いディスプレイ工場を転用することで、初期投資を抑えられるコスト優位性もあります。

●BOEのAI半導体パッケージング参入における安全保障上の懸念は何ですか？

BOEは北京に本社を置き、政府系企業が約23.8%の株式を保有する国策企業に近い存在です。中国の国家情報法（2017年）に基づき、国家のインテリジェンス活動への協力義務を負っています。そのため、西側の半導体設計企業がBOEにパッケージングを委託する場合、機密性の高いチップの設計データや仕様が中国政府に開示されるリスクを考慮する必要があります。

●ガラス基板パッケージング市場はいつ頃本格化し、BOEはそこに食い込めますか？

市場は2028年までに約85億ドル（約1兆3770億円、1ドル=162円換算）規模に急成長すると予測されています。BOEの量産開始も2028年頃と見込まれており、市場の立ち上がり時期には合致しています。ただし、TSMCやサムスン電機、台湾Innoluxなどの競合が1〜2年先行しており、BOEがグローバル市場でシェアを獲得できるかは、歩留まりの改善や欧米の輸出規制を回避できるかにかかっています。

元記事: China’s Display Giant Enters AI Chip Packaging, Bet on Western Glass at Risk