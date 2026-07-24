『プリズマ☆イリヤ FINALE』2027年にTVアニメ放送決定　完結編が劇場版ではなくTVシリーズとなった理由

『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ』の製作委員会は2026年7月21日、シリーズ最終章となるアニメ作品『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ FINALE』をTVアニメシリーズとして2027年に放送すると発表した。当初計画されていた劇場版からTVシリーズへと制作形態が変更され、原作漫画『ドライ!!』の濃密なクライマックスを余すところなく描く体制が整えられた。13年間にわたるアニメシリーズの歴史が、オリジナルのメインスタッフ＆キャスト陣の再集結とともに堂々の完結を迎える。

■劇場版からTVアニメシリーズへ変更された理由

原作漫画『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ 3rei!!（ドライ!!）』は、著者のひろやまひろし氏が描くシリーズの中でも最もストーリー密度が高く複雑なパートだ。2021年公開の劇場版『Licht 名前のない少女』では80〜120分ほどの尺に物語を凝縮したものの、今回のパンドラ／エリカを巡る物語やエインズワース家との決着、ふたつの世界の救済といった要素を描き切るには、劇場版第3弾の尺では大幅なストーリーカットを余儀なくされる懸念があった。

大沼心監督によれば、完結編はもともと劇場版第3弾として計画されていたが、最終的にフルTVアニメシリーズとして制作する方針へと切り替えられたという。この変更により、エピソード数を確保して物語を削ることなく描けるだけでなく、配信などを通じて世界中のファンへタイムリーに作品を届けることが可能になる。

また、原作者のひろやまひろし氏がアニメ制作チームと連携し、原作漫画の内容を拡張・補完する形で積極的に監修へ参加している。連載誌である『月刊コンプエース』でも最終章の展開が進められており、原作とアニメが並行してクライマックスへ向かっている。

■制作陣・キャストともにフルメンバーが再集結

完結編に向けて、これまでシリーズの高品質な映像を支えてきた主要クリエイターが再集結する。アニメーション制作は2013年の第1期から手掛けるSILVER LINK.が担当。監督は大沼心氏が務め、『Licht 名前のない少女』で副監督を務めた高橋賢氏がシリーズディレクターに就任する。

脚本には全テレビシリーズを手掛けてきた井上堅二氏と水瀬葉月氏が復帰し、キャラクターデザインはキービジュアルも手掛けた平田和也氏が継続して担当する。

キャスト陣も変更なく続投する。イリヤ役に門脇舞以、美遊役に名塚佳織、クロエ役に斎藤千和、エリカ／パンドラ役に諸星すみれ、ジュリアン役に花江夏樹、ダリウス役に小西克幸が名を連ねている。

■19年の歴史と深夜帯魔法少女ジャンルにおける意義

2007年9月に『月刊コンプエース』で連載が開始された原作漫画から数えると、本フランチャイズの歴史は19年におよぶ。アニメシリーズとしても、2013年の第1期『プリズマ☆イリヤ』を皮切りに、TVシリーズ4期、劇場版2作、OVA1作が制作されてきた。

2021年の劇場版公開から今回の発表までに約5年の期間を要したが、これは制作形態の検討や原作の展開に合わせた最適なアプローチを模索した結果と言える。

深夜帯・大人向け魔法少女というジャンルにおいて、同一の制作陣とキャストを維持したまま、計画的に完結まで描き切るケースは極めて異例だ。2013年の明るいパロディ的雰囲気からシリアスなダークファンタジーへとトーンを高めてきた『プリズマ☆イリヤ』がどのような結末を迎えるのか、大きな注目が集まっている。

■注目ポイントQ&A

●『プリズマ☆イリヤ FINALE』の放送時期はいつですか？

製作委員会により2027年放送予定と発表されています。ただし、2026年7月時点では具体的な放送クールや日時、放送局などの詳細は未発表です。

●『FINALE』を観る前に観ておくべきおすすめの順序は？

公開順（『プリズマ☆イリヤ』(2013) → 『2wei!』(2014) → 『2wei Herz!』(2015) → 『3rei!!』(2016) → 劇場版『雪下の誓い』(2017) → 劇場版『Licht 名前のない少女』(2021)）での視聴が推奨されています。

●なぜ劇場版ではなくTVアニメとして制作されることになったのですか？

大沼心監督によると当初は劇場版第3弾が検討されていましたが、残されたストーリー（パンドラ／エリカの物語や世界の救済を巡る結末）の密度が高く、映画の尺ではカットせざるを得ないため、TVシリーズとして必要なエピソード数を確保する判断がなされました。

元記事: Prisma Illya FINALE Confirmed as TV Anime: 13-Year Magical Girl Story Gets Its Ending