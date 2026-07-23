『呪術廻戦』「死滅回游」を解き明かす6つの科学と哲学——ノーベル賞理論からゲーデルの不certainty定理まで

アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」のNetflixにおけるグローバル配信が開始された。作中で描かれる黒幕・羂索の壮大な計画の根底には、2018年にノーベル化学賞を受賞した「指向性進化」の手法をはじめ、現代科学や哲学の多様な概念が緻密に組み込まれている。精神神経免疫学から一般相対性理論、古代呪術の「蠱毒」に至るまで、作品世界を支える6つの学問的背景を紐解く。

■呪力の本質：負の感情の熱力学と生体電磁気学

死滅回游を駆動するエネルギー源は、人間の負の感情が物理的な形をとった「呪力」である。悲しみや恐怖、絶望が生体エネルギーの副産物として漏れ出し、死滅回游は集団的な苦痛を作り出すことでその生成量を最大化する。

現実の科学における「精神神経免疫学（PNI）」は、持続的な負の感情がホルモン分泌や神経系、免疫系に物理的な変化をもたらすことを明らかにしている。『呪術廻戦』の世界観はこれを拡張し、感情から生じたエネルギーが生物の死後も残留し、環境に蓄積して独立した物理的存在（呪霊）になると設定している。

物理学の観点では、ノーベル化学賞を受賞したイリヤ・プリゴジンの「散逸構造論」が示唆するように、熱力学的に開かれたシステムに十分なエネルギーが投入されることで、無秩序から秩序ある構造が自発的に生じる相転移として解釈できる。死滅回游による地域的な苦痛の集中は、相転移を起こすための熱力学的なポンプとして機能している。

■羂索の脳移植：神経科学と「心の計算理論」

羂索は他者の肉体に脳を移植することで千年以上生存し、記憶や人格を保持しながら宿主の術式を利用してきた。これは哲学における「心の計算理論（CTM）」のフィクション的表現といえる。この理論では、意識は基盤となるハードウェアに依存しない情報処理パターンであり、特定の神経細胞ではなく情報の組織化こそが個人の同一性を決めると考える。

しかし現代の神経科学は、脳が内臓や免疫系など身体全体と深く結合していると指摘する。2026年のMilinkovicとAruによる論文「生物学的計算主義」でも、脳の計算は身体的構造やエネルギー制約と切り離せないと論じられている。

実際の医療における頭部移植研究（HEAVEN計画など）では脊髄の再接続が最大の課題だが、羂索は超自然的な機構でこれを解決している。さらに、宿主の死後脳から記憶を読み取るシステムは、神経死後の記憶エンコーディングという未解決の問いを提示している。

■領域展開の物理学：計量工学とポケット時空

作中最高の技術である「領域展開」は、術者の心象風景を現実に上書きし、領域内での攻撃を「必中」にする技だ。外観よりも内部空間が遥かに広く構築される構造は、一般相対性理論における「曲がった時空の計量（メトリック）」や多重接続多様体の概念と直接的に重なる。

現実空間でこのようなポケット時空を構築するには、局所的な時空の曲がりをアクティブに変更する「計量工学（metric engineering）」が必要となる。これには負のエネルギー密度を持つエキゾチック物質が必要とされ、これはワームホールやアルクビエレ・ドライブの理論的要件と同じである。『呪術廻戦』においては、呪力がこのエキゾチック物質として機能している。

領域同士がぶつかり合う際の「結界」は、異なる曲率を持つ時空領域を隔てる境界条件（一般相対性理論におけるイスラエル接合条件）に相当する。

■日車寛見の領域とゲーデルの不完全性定理

元弁護士の日車寛見の領域「誅伏賜死」は、戦闘を裁判へと変化させる。式神「ジャッジマン」が証拠に基づき有罪か無罪かを判定し、有罪であれば術式の剥奪や死刑を科す。この領域には、受審者が自動的に「再審」を請求できるメカニズムが備わっており、これは日車自身の意思でも停止できない。

この自動再審メカニズムは、ゲーデルの不完全性定理（1931年）と構造的な共通点を持つ。十分な公理系の中には、その体系内部だけでは証明も反証もできない命題が存在するように、領域という法システム自身の中に自己を異議申し立てするメタルールが組み込まれている。

虎杖悠仁が自身の罪を認めて弁護を拒否したシーンは、提示された法システムの公理系そのものを内側から無効化する試みであり、手続き的正義に依存する日車に精神的な衝撃を与えた。

■国家規模の指向性進化と天元との強制同化

死滅回游の真の目的は、日本全土で呪力を集中させ、全人類と不死の術師・天元との強制同化を触媒することにある。現実の生物学において「指向性進化（directed evolution）」とは、分子に人工的な選択圧をかけて目的の性質を持つ変異体を創出する手法であり、フランシス・アーノルド教授が2018年にノーベル化学賞を受賞した業績である。

死滅回游における過酷な生存競争は「選択圧」、覚醒した術師たちは「変異体プール」、天元との同化は目指すべき「フェノタイプ（表現型）」に該当する。羂索の行為は無秩序な破壊ではなく、倫理的制限を取り払ったノーベル賞級の科学手法を国家規模で適用する実験といえる。

さらにこの同化は、原核生物間での「遺伝子の水平伝播（HGT）」や、古代の細胞内共生（ミトコンドリアの発生）にも類似している。羂索は同意のない人類規模のゲノム編集（2018年の賀建奎によるCRISPR双子事件など）を、12世紀にわたって準備し実行しようとしている。

■古代呪術「蠱毒」に見る死滅回游の儀式論理

死滅回游（Shimetsu Kaiyū）の名称や参加者を指す「泳者（eisha）」という表現は、奈良時代から伝わる呪術「蠱毒（kodoku）」に由来する。壺の中に毒虫や毒蛇を閉じ込め、共食いさせて生き残った1体に強い呪力を宿らせる儀式であり、当時の大宝律令や養老律令でも死罪として厳しく禁じられていた。

作中では、日本全体を「壺」、術師を「毒虫」に見立て、19日間の非参加に対する罰則（術式の剥奪と死）によって強制的な生存競争を生み出している。「回游」という言葉はサケの遡上と大量死を想起させる。

単なる暗殺用毒物作成であった従来の蠱毒に対し、原作者の芥見下々は「指向性進化」という現代科学の枠組みを融合させ、これまでに存在しなかった「ポストヒューマン（超人類）」を生成するための進化システムへと昇華させている。

■アニメ第4期の制作状況と今後の展望

続編となるアニメ第4期「死滅回游 後編」は、MAPPAの15周年記念配信にて制作進行中であることが発表されている。第3期で副監督を務めた佐藤威氏が監督に昇格し、御所園翔太氏は総監督に就任する。原作漫画の181話から221話付近（死滅回游の結末）が映像化される見通しだ。

今後の詳細発表の場として、2026年8月29日・30日にKアリーナ横浜で開催される「じゅじゅフェス2026」が注目されている。業界関係者の間では2026年後半から2027年初頭の放送開始が予想されているが、公式な時期は未定である。

なお、Parrot Analyticsのデータによると、『呪術廻戦』は2023年および2024年から2025年にかけて、世界で最も需要の高いテレビアニメ番組としてギネス世界記録に認定されている。

■注目ポイントQ&A

●『呪術廻戦』第3期はどこで視聴できますか？

2026年7月22日より、Netflixにて日本国外を含む世界各国で配信が開始されました。字幕版および吹き替え版が利用可能です。その他、Crunchyroll、Hulu、Apple TV、Prime Videoなどでも配信・購入が可能です。

●「死滅回游」とはどのようなシステムですか？

千年前の術師・羂索が仕掛けた全国規模のデスゲームです。呪力を与えられた参加者が互いに殺し合いポイントを稼ぐ仕組みで、19日間行動を起こさない場合は殺害されます。その真の目的は、日本国民と不死の術師・天元を強制同化させるための高濃度エネルギーを生成することです。

●アニメ第4期の放送時期はいつですか？

現時点では公式な公開日は発表されていません。2026年6月に制作中であることが公表されており、2026年8月29日・30日に開催される「じゅじゅフェス2026」で新情報が公開される可能性があります。

●「死滅回游」の背景にある6つの科学・学問とは何ですか？

精神神経免疫学・生体電磁気学（呪力の生成機構）、心の計算理論（羂索の脳移植）、一般相対性理論・計量工学（領域展開の構造）、法学・ゲーデルの不完全性定理（日車の領域と再審）、指向性進化説・遺伝子の水平伝播（天元との同化）、および奈良時代の古代呪術「蠱毒」（ゲームの全体構造）の6つです。

元記事: Jujutsu Kaisen Season 3 Hits Netflix: Culling Game Science Has a Nobel Prize Behind It