Netflix新作『東宮』が描く韓国シャーマニズムの「官僚制」ホラー、7月17日世界配信へ

2026年最注目の韓国ドラマ『東宮（トングン）』が、7月17日にNetflixで世界一斉配信される。本作は、俳優ナム・ジュヒョクの除隊後初の復帰作であり、韓国の伝統的なシャーマニズム（巫俗）をベースにしたダークファンタジー時代劇だ。あの世の「官僚システム」の機能不全が引き起こす未曾有の怪異に、霊能力を持つ主人公たちが立ち向かう。

■『東宮』とはどのような作品か

Netflixの公式発表（Tudumページ）によると、『東宮』は架空の朝鮮王朝時代を舞台にしたダークファンタジー時代劇（サゲク）である。監督はディストピア・スリラー『悪魔判事』を手掛けたチェ・ジョンギュ、脚本は『客 —ザ・ゲスト—』（2018年）や『不可殺 －永遠を生きる者－』（2021〜22年）で知られるクォン・ソラとソ・ジェウォンのコンビが担当する。この執筆陣は、超自然的なホラーを「組織・制度の論理」に基づいて構築することに定評がある。

本作のあらすじは緻密だ。ナム・ジュヒョク演じる「クチョン」は、精神世界である「鬼（キ）の世界」に肉体ごと入り込み、両方の世界で通用する刀で悪霊を退治する能力を持つ。一方、ロ・ユンソ演じる「センガン」は、精神世界に入ることはできないが、生まれつき死者の声を強制的に聴かされる呪いに苦しんでいる。

2人は、グローバル配信プラットフォーム制作ドラマに初出演となるチ・スンウ演じる「王イ・ヨン」に召喚され、30年前に宮廷で始まった怪異の調査を命じられる。キャストが7月の記者会見で語ったところによると、この「30年の空白」こそが、処理されずに蓄積された悲しみが時を経て制度の防壁を突き破るという、本作の核心的なテーマになっている。

■朝鮮王朝の「あの世」は官僚制だった：システム崩壊としての怪異

本作の背景にあるのは、韓国の仏教や民間信仰における「あの世」の具体的なモデルである。韓国シャーマニズムの歴史において、死は冥界の主である「閻魔大王（ヨムラデワン）」が統治する裁判所（冥府）によって管理される。その組織構造は、朝鮮王朝の官僚制を直接反映したものだ。死者を冥府へと導く「使者（チョスンサジャ）」は、悪魔ではなく、割り当てられた処理ノルマと名簿を持つ「あの世の公務員」として描かれる。

無念の死を遂げた魂が適切に処理されないと「鬼神（キシン）」となるが、これは魂が自ら望んで怨霊になったのではなく、処理すべきシステムが機能不全を起こした結果である。この構造は、イェール大学の社会学者チャールズ・ペローが著書『事故は避けられない（Normal Accidents）』（1984年）で提唱した「システム事故」の理論に酷似している。複雑で密に結合したシステムでは、複数の小さなエラーが予期せぬ形で連鎖し、壊滅的な崩壊が不可避的に発生する。宮廷の危機や政治的混乱によって処理が滞った死者の魂は、まさにこのシステム事故における「エラー状態」であり、怪異とはそのシステム監査（監査プロセス）なのだ。

■「怨恨（ウォンハン）」は物理的なエネルギーである

韓国シャーマニズムにおいて、理不尽な死によって生じる怨恨のエネルギーは「ウォンハン（怨恨）」と呼ばれる。これは単なる比喩ではない。1451年の歴史記録に登場する儀式を分析した2025年の宗教学研究によると、朝鮮王朝は政治的暴力の犠牲者の「ウォンハン」を解消するために国家規模の儀式（厲祭）を執り行っていた。放置された怨恨は、疫病や天変地異を引き起こす物理的な破壊力を持つと信じられていたためだ。

この「親のトラウマが世代を超えて伝播する」という直感は、現代の「エピジェネティクス（後成遺伝学）」の研究成果とも響き合う。マウントサイナイ医科大学のレイチェル・イェフダ教授らが2016年に発表した研究（EurekAlert等で報道）によると、ホロコースト生存者の子供は、ストレス調節に関わる遺伝子（FKBP5）のメチル化レベルに変化が見られ、親のトラウマがDNA塩基配列そのものではなく化学的な標識を通じて次世代に遺伝することが示唆されている。ドラマが描く「30年前の政治的暴力に端を発する宮廷の怪異」という時間軸は、この科学的知見とも見事に一致している。

■2つの世界を繋ぐ「量子力学」的アプローチ

本作の映像表現にも独自のこだわりがある。チェ・ジョンギュ監督率いる制作陣は、同じロケ地で異なる季節に撮影を行い、生者の世界は寒色系、死者の世界（鬼の世界）は深紅のカラーグレーディングを施すことで2つの世界を表現した。死者は遠く離れた場所にいるのではなく、同じ廊下、同じ池に、地理的ではなく「存在論的」に隔てられて存在している。

この設定を物理的に解釈するならば、量子力学におけるヒュー・エヴェレット3世の「多世界解釈」が近い。本来なら瞬時にデコヒーレンス（量子デコヒーレンス）を起こして交わらないはずの並行世界同士を、主人公たちの能力や道具が繋ぎ止めている。クチョンが持つ「幽霊を斬る刀」は、現実の韓国シャーマニズムで巫女（ムダン）が用いる儀礼用の刃（神刀）がモデルであり、2つの世界を繋ぐ量子的な結合を維持するデバイスとして機能している。肉体的に境界を越えられるクチョンと、生者の世界にいながら死者の声を聴くセンガンのペアは、物理学でいう「量子もつれ」を介した通信チャネルを人間として体現しているのだ。

■「Kオカルト」の潮流と歴史的背景

『キングダム』（2019年）、『客 —ザ・ゲスト—』、『不可殺』、そして映画『破墓／パミョ』（2024年）から本作へと続く流れは、単なる韓国ホラーの人気沸騰にとどまらず、韓国固有のシャーマニズム信仰（巫俗）のグローバル化を意味している。朝鮮王朝時代、巫俗は国家の公式イデオロギーである儒教の合理主義によって弾圧されながらも、王室の裏では密かに頼りにされていた。本作はこの歴史的な「二面性」をそのままドラマの前提に据えている。

また、本作は実在の王ではなく「架空の王」を設定している。これは、2021年に実在の歴史人物の描写を巡る批判からわずか2話で打ち切りに追い込まれた『朝鮮駆魔師』の失敗を教訓にした、極めて実務的な選択である。舞台となるソウル・景福宮の「東宮」は、1592年の文禄・慶長の役での焼失、1910年以降の日本植民地時代における解体、そして近年の復元（2024年の継照堂の一般公開など）という、現実にも破壊と再生の歴史を歩んできた場所であり、その歴史的重みがドラマの背景にさらなる深みを与えている。

■制作の舞台裏と海外での評価

主演のナム・ジュヒョクは、2024年9月に18ヶ月の兵役を終えて除隊した後、本作を復帰作に選んだ。2024年12月に始まった撮影では、京畿道漣川郡のロケ地で大規模な火災が発生し、約3,655平方メートルのセットが全焼するという苦難に見舞われたが、見事に再建してクランクアップを迎えた。

米Screen Rantが7月13日に公開した先行レビュー（最初の4話に基づく）によると、本作はファンタジー時代劇にありがちなテンポの悪さを克服し、世界観の構築に成功していると評価されている。劇中に登場する「鬼魅（キメ）」「怨鬼（ウォンギ）」「コモクサリ」といった妖怪の分類が、単なる雰囲気作りではなく、主人公たちが怪異に対処するための具体的な手順（プロシージャル）として機能しており、第1話から視聴者を引き込む完成度に仕上がっているという。

■注目ポイントQ&A

●『東宮』は他の韓国ホラー作品と何が違うのですか？

本作の恐怖は、突発的なものではなく「構造的・組織的」なものです。韓国シャーマニズムにおけるあの世の官僚制度（閻魔大王や死者の使者）をベースにしており、幽霊は悪意で現れるのではなく、システムの機能不全によって「未処理」のまま取り残されたエラーとして描かれます。この制度的なホラーというアプローチが、従来の作品とは一線を画しています。

●劇中に登場する「怨恨（ウォンハン）」とは何ですか？

無念の死や暴力的な死によって生じる「怨みのエネルギー」のことです。朝鮮王朝時代には、これが疫病や災害を引き起こす物理的な力として実在視され、国家がその解消のために儀式を執り行っていました。ドラマでは、30年前に隠蔽された宮廷の不正義が蓄積し、限界を迎えて噴出する怪異として描かれます。

●配信スケジュールと日本での視聴方法を教えてください。

全8話が2026年7月17日（金）にNetflixで世界同時に一斉配信されます。日本時間（JST）では同日の午後4時（16:00）から視聴可能になる見込みです。

元記事: The East Palace: Korean Shamanism’s Bureaucratic Ghost Logic Arrives on Netflix