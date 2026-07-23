『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3、ガンダルフの姿が初公開　「一つの指輪」鋳造もショーランナーが明言

Amazon Prime Videoのドラマシリーズ『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』シーズン3より、ダニエル・ウェイマン演じるガンダルフのビジュアルが公開された。劇中で「よそびと」と呼ばれていた存在がガンダルフであることが正式に示されるとともに、サウロンによる「一つの指輪」の鋳造が本格的に描かれることが決定した。予告編は米サンディエゴ・コミコン（SDCC）にて初披露予定で、本編は2026年11月11日（水）より独占配信される。

■SDCCでガンダルフの衣装が公開、予告編も現地発表へ

サンディエゴ・コミコン（SDCC）の横断幕にて、ダニエル・ウェイマン演じる「よそびと」が灰色の尖り帽子と杖を携えたガンダルフ（灰色のガンダルフ）としての姿を現した。2シーズンにわたる謎を経て正体が明かされた格好だ。Prime Videoは7月17日にSDCCで全貌衣装を公開し、7月21日にはサウロン（チャーリー・ヴィカーズ）が一つの指輪を掲げる公式ポスターを披露した。実写のガンダルフが登場するのは、2014年12月の映画『ホビット 決戦のゆくえ』でイアン・マッケランが演じて以来、12年ぶりとなる。

シーズン3のティザー予告編は、サンディエゴ・コミコンのHall Hにて、現地時間7月24日（金）午前10:00〜11:30（太平洋夏時間。日本時間7月25日土曜 午前2:00〜3:30）に開催されるパネル内で披露される予定だ。パネルのライブ配信はなく現地参加者限定の閲覧となるが、終了直後または最中にPrime VideoのYouTube公式チャンネルやSNS等で一般公開される見込みだ。シーズン3は2026年11月11日（水）よりAmazon Prime Videoで全8話が独占配信される。

■サウロンによる「一つの指輪」の鋳造が確定

公式のシーズン3あらすじでは、シーズン2から数年のタイムジャンプを経て、エルフとサウロンの戦争が最盛期を迎える中で、サウロンが全中つ国を支配するための「一つの指輪」を鋳造しようとすることが明記されている。共同ショーランナーのパトリック・マッケイ氏はEmpire誌に対し「今シーズン、サウロンが火山で一つの指輪を作り出す」と明言した。共同ショーランナーのJ・D・ペイン氏も「今期は真の悪役が登場し、より暗く危険な展開になる」と語っている。

サウロン役のチャーリー・ヴィカーズ氏は、2週間に及んだ鋳造シーンの撮影初日に感動で涙したと明かし、マッケイ氏も「番組史上最も野心的で技術的に困難なシークエンス」と評価した。ポスターにはトールキンの原作『旅の仲間』でのガンダルフの台詞引用である「これは一つの指輪。滅びの山の火の中で、冥王サウロンによって鍛えられた」という言葉が刻まれている。

■原作『第二紀』のタイムラインと新キャスト

トールキンの原作における第二紀は3,441年に及ぶが、ドラマ版では劇的な時間軸の圧縮が行われている。原作クロノロジーにおいて一つの指輪の鋳造は第二紀1600年に位置し、サウロンが正体を明かして「エルフとサウロンの戦争」が勃発する時期にあたる。今シーズンではエレギオンの陥落を経た後の本格的な武力衝突を描き、エルロンド（ロバート・アラマヨ）やガラドリエル（モーフィッド・クラーク）らが反撃に立ち上がる。

新キャストとして、ガラドリエルの夫ケレボーン役にジェイミー・キャンベル・バウアー、さらにエディ・マーサン、アンドリュー・リチャードソンらが出演する。制作拠点はShepperton Studiosへ移転し、撮影は2025年5月から12月10日までに完了している。音楽はベアー・マクレアリーが続投する。

■ガンダルフの衣装が持つ「世界観の整合性」

今回公開された衣装がイアン・マッケラン版に酷似しているのは、単なるファンサービスではなくトールキンの神話体系に根ざした表現である。イスタリ（魔法使い）は次級の神的存在「マイア」であり、ガンダルフ（マイア名：オローリン）の姿は、支配ではなく人々に寄り添う道を選んだ神聖な知性のあらわれである。

何千年も隔てた時代で同じ帽子と杖を身につけているのは、ガンダルフらしさが演じられたものではなく「本質（同一性）」だからである。シーズン1〜2でガンダルフが混乱していたのも、ヴァラールの命により力を直接使ったり人々を強制したりすることが禁じられていたという神話的制約に基づいている。

■情報理論と材料科学で読み解く「一つの指輪」

一つの指輪が滅びの山の火でしか破壊できないという設定は、材料科学における「金属の微視的構造は熱処理履歴によって決まり、同等のエネルギー状態を与えなければ元に戻せない」という原理と一致する。

また情報理論の観点からは、サウロンは自身の存在や意志を物理媒体へ「不可逆圧縮（lossy compression）」したと言える。バックアップは存在せず、指輪が破壊されれば自己の一部も永久に消失する。哲学者のアンディ・クラークとデイヴィッド・チャルマーズが提唱した「拡張された精神（Extended Mind）」説を適用すれば、指輪の破壊は武装解除ではなく「認知の切断」に相当する。

■支配のインフラと同意の構造

第二紀の物語の本質は、武力による即座の征服ではなく、自由な民が望む力や長寿のために自ら進んで支配のインフラ（指輪）を受け入れたという点にある。

権威主義的な統制は、まず利益でエリートを取り込み、自律の条件を奪うことで達成される。一つの指輪は単なる兵器や王冠ではなく、他のすべての指輪を従わせる「ルート証明書（root certificate）」の役割を果たす。制約を受け入れつつ導くガンダルフと、自らをインフラ化して統制を図るサウロンの相容れない戦略が、今シーズンで激突することになる。

■注目ポイントQ&A

●『力の指輪』シーズン3の予告編はいつどこで公開されますか？

サンディエゴ・コミコン（SDCC）のHall Hパネルにて、現地時間2026年7月24日（金）午前10:00〜11:30（日本時間7月25日午前2:00〜3:30）に初公開予定です。現地参加者限定での上映となりますが、直後または開催中にPrime Videoの公式YouTubeチャンネルやSNS等で一般公開される予定です。

●ドラマ版のガンダルフ役は誰ですか？映画版のイアン・マッケランとどう関係していますか？

ダニエル・ウェイマンが演じています。シーズン1では「よそびと」として登場し、シーズン2フィナーレでガンダルフであることが明かされました。SDCCで公開された衣装は映画版のイアン・マッケランの姿に酷似していますが、これはトールキンの設定においてマイア（神的存在）であるガンダルフの本質が何千年間も変わらないことを示す意図的な演出です。

●シーズン3でサウロンが一つの指輪を鋳造するのは確定していますか？

はい、ショーランナーのパトリック・マッケイ氏がEmpire誌のインタビューで「今シーズン、サウロンが火山で一つの指輪を作る」と明言しています。撮影には2週間が費やされ、番組史上最も技術的に困難な撮影であったと語られています。

●このドラマは権力についてどのようなメッセージを持っていますか？

武力による征服ではなく、人々が利便性や力を求めて進んで受け入れた「同意に基づく支配インフラ」の危険性を描いています。サウロンの作った指輪ネットワークに頼ることで、自由な民が自ら支配を受け入れていく過程を提示しています。

元記事: Rings of Power Season 3 Unveils Gandalf, Confirms Trailer at SDCC This Friday