ノーラン監督作『オデュッセイア』がキャリア最高の火曜興収を記録　新型IMAXカメラ開発がもたらした興行の構造変化

クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』が、2026年7月22日（現地時間）に2,140万ドル（約35.1億円、1ドル=164円換算）の火曜興行収入を叩き出し、同監督のキャリア史上最高の火曜記録を更新した。全編IMAX 70mmフィルムでの撮影を可能にした新型カメラの開発と、プレミアムフォーマットへの旺盛な需要がこの記録的ヒットを支えている。配信主導の市場環境に対し、劇場でしか味わえない独占的体験の強烈な価値を証明する結果となった。

■火曜興収でノーラン最高記録を更新、前日の月曜興収に続く快挙

『オデュッセイア』が7月22日火曜日に記録した2,140万ドル（約35.1億円）の北米興行収入は、2008年7月22日に『ダークナイト』が打ち立てた2,080万ドル（約34.1億円）を上回り、ノーラン監督作品として最高の火曜成績となった。前日の7月21日月曜日にも1,867万ドル（約30.6億円）を上げ、2026年の月曜興収として最高額を更新したばかりだった。

これらの平日興収を牽引した背景には、ひとつの技術的決断が存在する。ユニバーサル・ピクチャーズとIMAXは、同乗での会話音声録音が可能な新型カメラを開発し、オープニングからラストまで全編をこのフォーマットで撮影した映画として、世界のIMAXスクリーン枠を独占配置した。

オープニング週末の北米興行収入（7月17日〜19日）においても、3,919館から1億2,350万ドル（約202.5億円）を記録し、2026年の実写映画として最高のオープニングとなった。世界興収では2億6,410万ドル（約433.1億円）に達し、インフレ未調整ベースで『ダークナイト ライジング』の2億4,900万ドル（約408.4億円）を超え、ノーラン作品として過去最大のグローバル発進を達成している。

■全編IMAX 70mm撮影を実現した技術的突破と「Keighley」カメラ

『オデュッセイア』は長編劇映画として史上初めて、全編がIMAX 70mmフィルムカメラで撮影された。これを実現するためには、IMAXによる新型カメラの開発が不可欠であった。

従来のIMAX 70mmカメラは毎分約102.7メートルでフィルムを走らせるため、駆動音は80〜100デシベルに達し、近接での会話音声の同時録音は不可能とされていた。従来はアクションシーンのみでIMAXを使用し、静かな場面では他フォーマットに切り替えていた。

この課題を解決したのが、2025年に逝去したIMAX最高品質責任者デイヴィッド・キースリー氏の名を冠した「Keighley」カメラである。従来より騒音を30%削減し、カーボンファイバーボディによる軽量化やデジタルモニタリング画面を追加した。さらに重さ約181kgに達する防音ケース「ブリンプ」を装着することで会話の同時録音を実現した。また、巨大なカメラによってキャスト間の視線が遮られる問題に対しては、カスタムのミラーペリスコープを装着して俳優同士の目線を維持する工夫が施された。

撮影監督のホイテ・ヴァン・ホイテマとパナビジョンは、IMAX 15/65フレームをカバーするカスタムの大判アナモフィックレンズを共同開発した。解像度130本/mmに及ぶフィルムの質感や光のフレアなど、デジタルカメラでは再現不能な映像美を作り出している。世界でわずか41館（うち米国25館）のみがネイティブのアスペクト比1.43:1で真のIMAX 70mm投影に対応しており、全世界のスクリーンの約1%に過ぎないIMAX枠が、オープニング世界興収の約20%にあたる5,180万ドル（約84.95億円）を生み出した。

■興行を牽引するプレミアムフォーマットの構造的変化

オープニング週末の北米興収のうち58%を、IMAXやDolby Cinemaなどのプレミアムフォーマット（PLF）が占めた。この比率は単なるノーラン特有の現象ではなく、映画興行における構造的変化の加速を示している。

AMCの2026年第2四半期決算では、プレミアムスクリーンの稼働率が通常スクリーンの約3倍に達し、チケット価格も平均より約33%高価であることが示された。映画のライセンス費用は定額ではなく歩合制であるため、高額なチケットによる増収分はほぼダイレクトに利益率へ寄与する。

ユニバーサルは公開の丸1年前にIMAX 70mmチケットの予約販売を開始するという異例の施策を展開した。これにより観客は単に近くのシネコンへ行くのではなく、あえてIMAX 70mm劇場を探して足を運ぶようになった。IMAXのCEOリッチ・ゲルフォンド氏は、この取り組みが作品を世界的な文化的イベントへと押し上げたと指摘している。

■2週目の推移と今後の興行予測

平日の強い推移は、作品の総興収を予測する重要な指標となる。『オデュッセイア』の月曜興収1,867万ドル（約30.6億円）は、『オッペンハイマー』の初週月曜を47%上回り、ユニバーサル史上5位の記録となった。

興行アナリスト（Deadline等）は、北米での公開2週目の週末興収を6,100万ドル〜7,400万ドル（約100億円〜121.4億円）と予測しており、前週比40%〜50%減の緩やかな減少にとどまるとみられている。

観客や批評家からの高い評価もこの動きを裏付けている。米批評サイトRotten Tomatoesでは批評家支持率94%、観客支持率97%を記録し、CinemaScoreでも最高水準の「A」評価を獲得した。公開初週の世界累計興収は2億8,210万ドル（約462.6億円）に達し、2億5,000万ドル（約410億円）とされる製作費をすでに回収している。

■配信・家庭鑑賞への移行時期（最低100日間の劇場独占）

『オデュッセイア』が家庭で鑑賞可能になる時期について、結論から言えばすぐには実現しない。ノーラン監督は、IMAX 70mmの独占期間と劇場体験を保護するため、デジタル配信開始までに最低100日間の劇場独占期間を確保している。

『オッペンハイマー』のタイムラインを参考にすると、PVOD（プレミアムビデオオンデマンド）での購入・レンタル開始は2026年11月17日頃と予測されている。

米VODサービスPeacockでの配信は早くとも2026年10月〜11月、最長で2027年2月頃と見込まれる。さらにNetflixでの配信は、ユニバーサルとの契約構造に基づき2027年夏以降となる見通しだ。IMAX 70mmのネイティブ1.43:1のアスペクト比や巨大スクリーン特有の臨場感は家庭用モニターでは完全に再現できないため、この100日間の独占期間こそが劇場価値を守る強固な壁となっている。

■注目ポイントQ&A

●『オデュッセイア』をIMAX 70mmで観るのと、通常のデジタルIMAXで観るのに大きな違いはありますか？

明確な違いがあります。IMAX 70mmフィルム上映は解像度の上限がなく、銀塩エマルジョンによる豊かな色調やフィルム粒子感を備えています。一方、デジタルIMAXは4Kレーザープロジェクター等を使用するため高品質ですが画素数に限界があります。またネイティブの1.43:1画角で上映できるIMAX 70mm対応劇場は世界で41館（米国25館）のみに限られています。

●全スクリーンの約1%にすぎないプレミアム上映が、北米興収の58%を占めたのはなぜですか？

プレミアムスクリーンは通常よりチケット価格が約33%高く、話題作における座席稼働率が通常の約3倍に達するためです。また公開1年前からIMAX 70mmフォーマットの独自性がアピールされ、観客が自ら指定してプレミアム鑑賞を選択したことも要因です。

●配信サービス（PeacockやNetflix）やデジタル購入はいつ頃から可能になりますか？

公式な日付は未発表ですが、100日間の劇場独占期間があるため、PVODでの購入・レンタルは2026年11月17日頃と予想されます。Peacockでは2026年10月〜2027年2月頃、Netflixでは2027年夏以降になる見通しです。

●今回の劇場興行の好調はノーラン監督固有の現象ですか、それとも業界全体の傾向ですか？

構造的な変化を示しています。2025年時点でプレミアムフォーマットは北米興収全体の16%を占めており、主要映画館チェーンのAMCも『オデュッセイア』公開前の2026年第2四半期に過去最高の業績を上げていました。再現不可能な劇場体験の希少性が、普段映画館に行かない層を呼び戻していることが証明されています。

元記事: The Odyssey Breaks Nolan’s Career Tuesday Record as IMAX Earns 58% of Domestic Weekend