『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン3第5話に隠された6つの科学的リアル：イモムシからゲリラ戦まで

HBOとMaxで配信された『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン3第5話「屈せず、挫けず」は、ファンタジーの枠を超えた極めて緻密な科学的・学術的描写で視聴者を驚かせた。本エピソードには、昆虫毒性学から生殖薬理学、動物行動学、軍事理論、貨幣学、暗号言語学に至るまで、現実世界のSTEM（科学・技術・工学・数学）概念が精巧に組み込まれている。劇中の描写がどのように現実の科学や歴史と合致しているのか、その詳細を解き明かす。

■ヘレナが観察した「薬食性」という進化の神秘

第5話で最も理系視聴者の目を引いたのは、ドラゴンでも戦闘シーンでもなく、赤の王城（レッド・キープ）でヘレナ・ターガリエンが手元のイモムシを観察する場面だった。ヘレナはアリセント・ハイタワーに対し、この虫は人間を死に至らしめるナイトシェード（ベラドンナ）の葉を安全に食べられると語った。この観察は、進化生物学における「薬食性（やくしょくせい、pharmacophagy）」と呼ばれる現実の現象を正確に捉えている。

ナイトシェードが属するナス科の植物は、アトロピン、スコポラミン、ヒヨスチアミンといった「トロパンアルカロイド」と呼ばれる化合物を生成する。これらの化学物質は、脊椎動物（人間を含む）の自律神経系におけるムスカリン性アセチルコリン受容体を阻害し、頻脈や高熱を引き起こし、高用量では死に至らしめる。

しかし、一部の専門化したイモムシは、これらのアルカロイドを代謝（分解）するのではなく、体内の血リンパにある専用の区画に「隔離（貯蔵）」する。これにより、植物の防御システムを自らの防御手段として再利用している。この「薬食性」と呼ばれる行動は、チョウ目、直翅目、コウチュウ目、膜翅目など、多くの昆虫で確認されている。例えば、オオカバマダラの幼虫はトウワタから強心配糖体を隔離し、成虫になっても鳥にとって有毒な存在であり続ける。タバコスズメガはタバコ草からニコチンを隔離する。

ヘレナのイモムシもまさにこれを行っている。彼女は理論ではなく、自然を注意深く観察することによってこの事実を知った。彼女に欠けているのは「アルカロイド」や「受容体拮抗作用」、「隔離」といった現代科学の語彙だけである。原作小説『炎と血』では、ヘレナはこれほど観察眼が鋭く科学的好奇心に満ちた人物としては描かれていなかった。ドラマ版の制作陣は、彼女を周囲から「風変わり」と見なされる真の経験主義者として描き、そこに本物の科学的裏付けを与えた。

■女性たちの科学知識と、それを阻む制度の壁

アリセントが持っていた「月茶（ムーン・ティー）」は、グランド・マイスターが調合した中絶薬であり、彼女はヘレナに対して自分たち二人がそれを使用したことがあると明かした。ウェスタロスの学術機関「シタデル（知識の城）」は、この薬理学的知識へのアクセスを独占している。女性が加入できないこの機関が、どの植物を、どのような調合で、どれだけの量で使用すべきかという知識を管理しているのだ。

これは現実の生殖薬理学の歴史と酷似している。中世ヨーロッパのハーブ療法医は、メグサハッカ、ヨモギギク、ヘンルーダ、ヨモギ属の植物を月経刺激薬や中絶薬として何世紀にもわたって記録してきた。歴史家のジョン・リドルは、古代や中世の実践者が使用した植物の多くに、妊娠を中絶させる薬理活性化合物が含まれていたと指摘している。例えばメグサハッカには子宮収縮を促すプレゴンが含まれており、古代に避妊薬として需要が高まり絶滅したとされるシルフィウム（セリ科の一種）も同様の作用を持っていた可能性がある。

ただし、ドラマが省略している重要な注意点がある。歴史上のハーブによる中絶薬は効果が不安定で、しばしば危険を伴った。真に効果的で安全な経口中絶薬が登場したのは、20世紀にミフェプリストンとミソプロストールが開発されてからのことだ。ウェスタロスの月茶は、現実の中世薬理学をフィクションとして改良したものである。シタデルという制度は、知識を門外不出にするだけでなく、その壁の外では不可能な方法で知識を集中させ、洗練させている。

歴史家のロンダ・シービンガーは、科学革命期における特異なパラドックスを指摘している。18世紀から19世紀にかけてヨーロッパの科学知識が拡大する一方で、ハーブ中絶薬に関する知識は逆に縮小していった。こうした知識を持つ女性たち（民間療法医、助産師、ハーブ専門家）は魔女の疑いをかけられ、その知識は制度的医学に統合されることなく抑圧された。シタデルのモデルはまさにこの動態をドラマ化している。知識は存在し、効果もあるが、その分配は特定の制度によって管理されている。アリセントとヘレナがアクセスできるのは、彼女たちが王妃だからであり、ウェスタロスの大半の女性にはその手段がない。

■ヴァーガーの逃亡を裏付ける生物学

エイモンドの命令なしにヴァーガーがハレンの巨城（ハレンホール）から姿を消したことは、第5話で最も重大な展開だった。エイモンドは、兄エイゴンが焼かれる悪夢のループに囚われ、ナイフを手に叫ぶといった解離性エピソードを繰り返しており、ヴァーガーが何十年も共に飛んできた「安定したパートナー」ではなかった。そのため、ヴァーガーは去った。ドラマ内では謎として扱われているが、生物学的にはそれほど不思議ではない。

馬やゾウ、類人猿などの大型哺乳類において、「ストレスの伝染」はよく知られている。苦悩するパートナーの近くにいることは、視床下部-下垂体-副腎系（HPA軸）の活性化を引き起こし、同行する動物の逃避行動を誘発することがある。また、飼育下の猛獣は、ハンドラーの行動が不安定になると自立性を強める傾向がある。ヴァーガーを、現生のワニや鳥類に類似した大脳と辺縁系を持つ大型の主竜類由来の捕食者として捉えるなら、情緒不安定な乗り手からの離脱は神秘的な現象ではなく、動物行動学的に一貫した反応である。

では、小型軍艦ほどの大きさの生物が、乗り手の誘導なしに特定の場所へ飛ぶナビゲーション能力をどう説明するか。これは脊椎動物の空間認知研究によって説明がつく。渡り鳥は、網膜内のクリプトクロムタンパク質を利用して地球の磁場を感知する「地磁気ナビゲーション（磁気受容）」を行っている。伝書鳩は、目隠しをされて未知の土地に運ばれた後でも、磁場の強さの勾配、地形の目印、嗅覚、太陽の手がかりを組み合わせて特定の場所に帰還できる。

約180年の縄張りを持つドラゴンであれば、乗り手が起動せずとも、蓄積された空間記憶、磁気マップ、地形の目印を自ら利用できるはずだ。ヴァーガーがエイモンドを置いて去ったことは、ドラゴンを単なる乗り手依存の道具とみなす場合にのみ奇妙に映るが、現実の生物学はそうではないことを示唆している。

■メリア・マーテルの戦略と現代の対反乱作戦

オーマンド・ハイタワーがデイロン・ターガリエンに語ったメリア・マーテルの歴史の授業は、第5話の知的核心であり、20世紀になって正式に体系化された「非対称戦争」のドクトリンを正確に表現していた。

井戸への毒の投入、地形への軍隊の潜伏、城を放棄しての撤退、疲弊した敵への夜間反撃といったメリアの戦術は、軍事アナリストが「地形の溶解による接近阻止・領域拒否（A2/AD）」と呼ぶものに相当する。圧倒的な兵器（現代の航空戦力、劇中におけるドラゴン）を持つ優勢な軍隊も、交戦すべき標的が存在しなければ無力化するという戦略的洞察に基づいている。

これは、紀元前514年にスキタイ人がダレイオス1世に対して行った戦術（交戦を避けて撤退し、補給を断つ）や、1808年から1814年にかけてスペインのゲリラがナポレオンに対して行った戦術（スペイン語で「小さな戦争」を意味するゲリラという言葉の語源となった）と同じである。現代の対反乱作戦（COIN）理論も同様の原則に基づいており、住民中心の戦争は、兵器システムが機能するために必要な運用の基盤を拒否することで、高強度の局所攻撃を打ち破る。

オーマンドはデイロンに「悪賢い頭脳は、最も獰猛な獣にも抗うことができる」と説いた。この教訓は、戦略的撤退よりも開かれた戦場での確実な死を選んだクリストン・コールのサブストーリーと同時に描かれた。コールの決定はメリアのドクトリンの逆であり、個人の名誉のために自らを標的として提示することに固執した。エピソードのタイトル「屈せず、挫けず」は歴史的にはメリアのものであるが、コールの最期の演説で皮肉を込めて流用されている。メリアの「屈しない姿勢」は戦略的服従によって達成され、コールのそれは全滅によって達成された。

■デイロンの硬貨が意味する「情報戦」

デーモンがレイニラの前にデイロン・ターガリエンの肖像が刻まれた硬貨を置いたとき、彼は通貨の問題ではなく、情報戦の作戦について語っていた。

近代以前の経済において、貨幣の鋳造権は主権そのものを構成していた。金属に顔を刻む権限は「ここを支配しているのは誰か」という宣言であり、その硬貨を使用するすべての取引が、触れる人々の手の中でその宣言を強化する。ローマの内戦期には、王位を争うライバルたちが挑戦を表明してから数週間以内に独自の硬貨を鋳造した。 Rosesの戦い（バラ戦争）でも、ランカスター家とヨーク家が競合する鋳造所を持ち、識字率の低い時代において肖像入りの硬貨が大量配布される忠誠度テストとして機能した。アメリカ連合国（南部連合）も、軍隊が組織される前に最初の統治行為として通貨を発行した。

情報理論の観点から見ると、オーマンド・ハイタワーは「デイロンが王である」というメッセージが、識字能力も伝令も常備軍も必要とせず、日常の商業を通じてウェスタロス全土に伝播するシステムを構築した。デイロンの硬貨を使ったすべての取引は、彼の王権に対する無意識の肯定となる。硬貨は単なるお金ではなく、バイラル（拡散）の媒介なのだ。

■暗号言語として機能する高ヴァリリア語

小評議会の会議中、デーモンとレイニラが会話の途中で高ヴァリリア語に切り替えたシーンは、単なる演出ではない。カメラが引き、他の評議会メンバーが会話を理解できていないことが強調された。字幕は視聴者にのみ表示される。ドラマは、中世の文脈における「共有鍵」を用いた暗号言語チャネルを描写していた。

外部の理解を排除するために特定のグループ内で使用される言語である「暗号言語（クリプトレクト、cryptolect）」は、人類の文明のあらゆる時代に記録されている。中世ヨーロッパの宮廷では、ラテン語がまさにこのように使用され、外交通信や機密情報、神学・政治的議論が、一般の兵士や商人には理解できない言語で行われた。第二次世界大戦におけるナバホ・コードトーカーは、その文法構造が外部の分析者によるリアルタイムの解読を拒むため、生きた自然言語を戦場の暗号として兵器化した。

高ヴァリリア語は、言語学者のデヴィッド・J・ピーターソンが歴史言語学の手法を用いて構築したものである。そのため、単なる単語リストではなく、本物の言語的一貫性を備えている。暗号言語としての安全性は、それを理解できる話者コミュニティの小ささに比例する。現在のウェスタロスの戦争において、高ヴァリリア語で迅速に会話ができる生存者はレイニラとデーモンを含むごくわずかであり、鍵の配布範囲は極めて狭い。

■物語と融合する科学

シーズン3は残り3話となり、フィナーレはHBOとMaxで8月9日（日本時間8月10日）に予定されている。すでに最終シーズンとなるシーズン4の制作も決定している。第5話は、派手なドラゴン同士の戦闘が比較的少なかったにもかかわらず、多くのファンタジー作品が1シーズンかけて描くよりも多くの本物の科学を1話の中に埋め込んでみせた。

このエピソードの決定的な試みは、科学をキャラクター描写と不可分なものにしたことだ。ヘレナのイモムシの観察は、昆虫学的な事実であると同時に、その知性を文明が理解できない女性のキャラクター描写でもある。月茶は生殖薬理学であると同時に、女性が知ることを許されている知識についての物語だ。メリア・マーテルのドクトリンは軍事史であると同時に、世界最強 of 兵器の限界を示す教訓である。デイロンの硬貨は貨幣史であり、メディア理論の講義でもある。ヴァーガーの失踪は、動物認知に関する問いだ。

本作は、登場人物が「観察できること」と「説明できること」のギャップをドラマの構造的原則として利用している。ヘレナはイモムシを見て、それが何をしているかを知っているが、「アルカロイド」という言葉は持たない。しかし、ドラマの作り手はそれを知っており、今や視聴者である私たちもそれを知っている。

■注目ポイントQ&A

●薬食性（pharmacophagy）とは何ですか？劇中のヘレナの観察は科学的に正しいですか？

薬食性とは、昆虫が栄養摂取以外の目的（化学的防御、生殖シグナル、自己治療など）で植物の化合物（毒素を含む）を積極的に摂取する行動のことです。ヘレナが「イモムシは人間に有害なナイトシェードの葉を安全に食べられる」と観察したことは、科学的に完全に正確です。ナス科のナイトシェードは防御のためにトロパンアルカロイドを生成しますが、専門化したイモムシはこれを無害化するだけでなく、体内に貯蔵（隔離）して自らの防御に利用します。オオカバマダラがトウワタの毒を蓄積する例が有名です。

●中絶薬である「月茶（ムーン・ティー）」は歴史上実在しましたか？

メグサハッカ、ヨモギギク、ヘンルーダなどのハーブが、古代から中世にかけて月経刺激薬や中絶薬として使用されていたことは歴史的事実です。しかし、劇中の「月茶」のように高い確実性を持つ経口中絶薬は、20世紀後半にミフェプリストンなどが開発されるまで存在しませんでした。歴史上のハーブ薬は効果が不安定で危険を伴いました。ドラマは、男性中心の学術機関（シタデル）がこうした生殖薬理学の知識を独占・管理していたという歴史的なジェンダー動態を正確に反映しています。

●メリア・マーテルの戦略は、現実のどのような軍事ドクトリンに対応していますか？

メリア・マーテルの戦術（井戸への毒、地形への潜伏、撤退、夜襲）は、現代の軍事理論における「非対称戦争」や「接近阻止・領域拒否（A2/AD）」に対応しています。圧倒的な兵器（ドラゴンや現代の航空戦力）を持つ敵に対し、交戦する標的を排除することで無力化する戦略です。歴史的には、紀元前のスキタイ人によるダレイオス1世への抵抗や、ナポレオンに対するスペインのゲリラ戦、米軍に対するベトナム軍のトンネル戦術などがこれに該当します。

●高ヴァリリア語は劇中で本当に「暗号言語」として機能していますか？

はい、機能しています。暗号言語（クリプトレクト）とは、特定のグループ内だけで理解され、外部を排除するために使われる言語です。小評議会でデーモンとレイニラが高ヴァリリア語で話すシーンは、理解できる者が極めて少ない「共有鍵」による通信チャネルとして機能しています。これは中世ヨーロッパの宮廷におけるラテン語の使用や、第二次世界大戦におけるナバホ・コードトーカーの役割に似ています。高ヴァリリア語は言語学者によって体系的に構築された人工言語であり、単なる単語の羅列ではないため、言語学的な一貫性を持っています。

元記事: House of the Dragon Gets Real Science Right: Caterpillars, Coins, and Guerrilla War