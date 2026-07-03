人気ゲーム『ペルソナ』がNetflixで実写ドラマ化へ、『ストレンジャー・シングス』制作陣が参画と報道

人気RPG『ペルソナ』シリーズの実写ドラマ化プロジェクトが、Netflixで進行中であると報じられた。大ヒット作『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の制作陣や『スタートレック：ピカード』の脚本家が参加し、同シリーズの特徴であるユング心理学的な世界観を実写映像化するという。現時点でNetflixからの公式発表はないものの、シリーズ30周年を迎えるなかで大きな注目を集めている。

■豪華制作陣による実写化プロジェクトの全貌

米Varietyが2026年6月29日に独占情報として報じたところによると、Netflixは人気ゲーム『ペルソナ』シリーズに基づく実写ドラマシリーズを開発中であるという。この報道は、Anime News Network、Gematsu、Comic Basicsなどの複数メディアによって数時間のうちに裏付けられた。

脚本、製作総指揮、およびショーランナーを務めるのは、ドラマ『12モンキーズ』や『スタートレック：ピカード』、『9-1-1：LA救命最前線』を手がけ、現在はマーベルの新作Disney+シリーズ『VisionQuest（原題）』を執筆中のクリストファー・モンフェット（Christopher Monfette）とされている。また、21 Laps Entertainmentのショーン・レヴィ（Shawn Levy）、ダン・レヴィン（Dan Levine）、ロバート・アトウッド（Robert Atwood）が製作総指揮として名を連ねる。同社はNetflixと包括的なテレビ番組制作契約を結んでおり、エミリー・フェハー（Emily Feher）が本プロジェクトを統括しているという。

さらに、ゲームの映像化を専門とするStory Kitchenのドミトリ・M・ジョンソン（Dmitri M. Johnson）、マイケル・ローレンス・ゴールドバーグ（Michael Lawrence Goldberg）、ティモシー・I・スティーヴンソン（Timothy I. Stevenson）に加え、映画『ソニック・ザ・ムービー』シリーズやNetflixのアニメ『ソニックプライム』のリードプロデューサーを務めるセガの中原徹も製作総指揮に加わっていると報じられている。ただし、Netflixは現時点でこの開発計画について公式なコメントを出していない。

現段階では、ストーリーの詳細、キャスト、配信時期などは一切発表されておらず、プロジェクトは初期開発段階にある。原作ゲームのどのタイトルをベースにするかも未確定である。

この発表のタイミングは偶然ではない。ペルソナシリーズは30周年を迎えており、セガはPlayStation 5、Xbox Series X|S、PC向けに『ペルソナ6』を開発中であることを正式に認めたばかりだ。この実写化の報道、ナンバリング最新作、そして2027年2月に発売予定の『ペルソナ4 リバイバル（仮訳）』は、セガとアトラスが同社最大のRPGプロパティを世界に向けて一挙に展開する戦略の一環とみられる。セガは、ペルソナシリーズの全世界累計販売本数が3000万本を突破したことを公表している。

■『ストレンジャー・シングス』制作陣が適任とされる理由

制作陣の実績は、単なるネームバリュー以上の意味を持つ。『ストレンジャー・シングス』は、現実の社会生活を送りながら、抑圧された心理が具現化した並行次元で超自然的な脅威と戦う若者たちを描いており、構造的に『ペルソナ』の「二重生活」デザインに最も近い西洋のテレビドラマと言える。21 Lapsはこの緊張感を軸に全8シーズンの大ヒット作を築き上げたが、より哲学的な深みを持つ『ペルソナ』の前提を同様の枠組みで維持できるかが焦点となる。

『ペルソナ』の二重生活構造は、学園生活や友人関係、アルバイト、試験といった「日常（ソーシャルシミュレーション）パート」と、登場人物たちが無意識の欲望が具現化した空間に挑む「非日常（ダンジョン戦闘）パート」に分かれている。これは単なるゲームのジャンル的お約束ではなく、日本の文化的な「建前」と「本音」の二面性を直接的に表現したものだ。作中の権力者たちは、建前の裏に極端に歪んだ本音を隠しているため、ほぼ例外なく悪役として描かれ、彼らのダンジョンはその乖離の構造そのものとなっている。『ペルソナ5』の「心の怪盗団」は、制度的な建前に最も縛られている思春期の若者たちが、本音の空間（メタバース）を使って大人たちに社会的責任を取らせる物語である。

グローバル展開するNetflixの適応において、最大の課題は「この二面性を理解しやすくしている日本の制度的設定をそのまま維持するか」、それとも「文化的に類似した別の設定に置き換えるか」という点だ。社会学者のアーヴィング・ゴフマンが1959年に提唱した演劇的社会分析によれば、人間の社会生活にはすべて「表舞台（フロントステージ）」のパフォーマンスと「楽屋（バックステージ）」の本音が存在し、この心理自体は普遍的なものである。しかし、作中の制度的ディテールは極めて日本的だ。モンフェットや21 Lapsがどちらの選択肢を採るかはまだ明らかになっていない。

■ファンタジーではなく「脳科学」に基づいたダンジョン構造

『ペルソナ』シリーズの認知アーキテクチャは、他の多くのJRPGと比べて科学的に非常に精密である。ゲームのデザイナーたちが学術的な研究からではなく、芸術的な直感によってたどり着いたとみられる3つの認知科学的フレームワークが存在する。

1つ目は、ロンドン大学カレッジ校の神経科学者カール・フリストン（Karl Friston）が2010年に提唱した「自由エネルギー原理」だ。この統一脳理論では、知覚とは感覚データをただ受け取る受動的なプロセスではなく、脳が世界について常に更新し続ける「能動的な予測モデル」であるとされる。サセックス大学の神経科学者アニル・セス（Anil Seth）は、この仕組みがもたらす体験を「制御された幻覚（controlled hallucination）」と呼んだ。私たちは世界を直接知覚しているのではなく、脳が実行している「最も尤もらしい予測モデル」を知覚しているに過ぎない。

『ペルソナ』に登場する、人々の集団的認知から形成される並行次元「メタバース」や、無意識の欲望が実体化した「パレス」は、フリストンのモデルにおける「制御を失った幻覚」そのものである。脳の予測モデルが現実の感覚入力によって制御されている幻覚なのだとすれば、そのモデルが共有された物理空間に漏れ出してしまう世界は、同じ論理の延長線上にある。作中の研究者である一色若葉が研究していた「認知訶学」の理論は、予測プロセスの観点から見れば、まさにこの「制御を失った幻覚」の理論化に他ならない。

2つ目は、海馬の空間メモリシステムである。1971年、ジョン・オキーフ（John O'Keefe）は特定の物理的場所にいるときにのみ活性化する海馬のニューロン「場所細胞」を発見した。彼は、空間を座標系としてマッピングする「格子細胞」を発見したマイブリット・モーザー（May-Britt Moser）およびエドバルト・モーザー（Edvard Moser）と共に、2014年のノーベル生理学・医学賞を受賞している。ここで重要なのは、海馬が事実や経験、自己知識といった「意味メモリ」を保存する際、物理的なナビゲーションに使うのと同じ空間表現システムを利用しているという点だ。エレノア・マグワイア（Eleanor Maguire）による2000年のロンドンタクシー運転手の研究では、複雑な道路網を記憶している運転手は、対照群と比べて海馬後部が有意に発達していることが示された。すなわち、「記憶は構造物（アーキテクチャ）」なのである。

これは、紀元前500年頃のシモニデスにまで遡る古代の記憶術「記憶の宮殿（場所法）」の基礎でもある。頭の中で馴染みのある建物にアイテムを配置し、そのルートを歩くことで記憶を思い出すとき、脳は物理空間をコード化するのと同じ海馬の回路を利用している。脳機能イメージングでも、この記憶術の熟練者は空間ナビゲーションに関連する海馬や海馬傍回の領域が非常に強く活性化することが確認されている。

この知見は、『ペルソナ』における「パレス（歪んだ自己認知が反映されたダンジョン）」が、単なる比喩ではないことを示している。海馬は「自分自身について知っていること」と「自分がどこにいたか」を同じフォーマットでコード化している。もしそのコード化された記憶が外部に具現化され、歩き回れるようになったとしたら、それはまさに一つの建物のようになるはずだ。開発元であるP-Studioのゲームデザイナーたちは、海馬が何百万年も前から実行してきたアーキテクチャの論理に、独自のアプローチで到達していたと言える。

■「コミュ力」が戦闘力になるユング心理学のシステム

3つ目のフレームワークは、シリーズの最も深い根幹に関わるシステムだ。『ペルソナ3』（2006年）以降のナンバリング作品では、戦闘の強さが社会的関係（人間関係）の深さと直結している。主人公たちは敵を倒すだけでなく、他者と真の絆を築くことで強くなる。これが「コミュニティ（Social Links）」や「コープ（Confidants）」と呼ばれるシステムだ。関係性が深まるほど、対応するペルソナの力も強くなっていく。

これは、カール・ユング（Carl Jung）が提唱した「個性化（自己実現）のプロセス」――心の拒絶された側面である「シャドウ（無意識の領域）」を統合し、統一された「自己（セルフ）」を確立していく過程――を、RPGのステータスシステムとしてゲームに落とし込んだものである。エリク・H・エリクソンが提唱した心理社会的発達理論の第5段階「アイデンティティ対役割の拡散」が示すように、思春期とはまさに、社会から押し付けられた役割に対して本物の自己を確立しなければならない時期である。主人公たちがあえて高校生に設定されているのは、単なるターゲット層への配慮ではなく、個性化が最も切実かつ困難を極める発達段階を正確に捉えるためなのだ。

また、主人公たちが召喚する神話的な存在「ペルソナ」が、戦闘訓練ではなく他者との交流を通じて強化される理由もここにある。ユングのアーキタイプ（原型）は、経験によって活性化される普遍的な心理パターンであり、ゲーム内のシステムはその活性化をモデル化している。構造的に見れば、このゲームは「ゲームディレクターが臨床心理士を兼ねる、思春期の心理療法のゲーム化」と言える。

ただし、この科学的・心理学的枠組みでは説明がつかない、シリーズ独自の過激な設定も存在する。例えば『ペルソナ2』で描かれた「噂の現実化（多くの人が信じた噂や都市伝説が現実の物理的実体となる）」という現象だ。これには科学的な裏付けはない。思考実験としてはミーム学や社会認識論を物理的な極限まで推し進めたものとして興味深いが、科学的な実証の範囲を超えている。Netflixの実写版が、この設定をどこまで文字通りに扱うかも注目される。

■Netflixはどの作品をベースにするのか？

『ペルソナ』シリーズは、作品ごとにキャスト、舞台、ストーリーが一新されるアンソロジー構成を採用しているため、制作陣には高い自由度がある。特定のストーリーを忠実に再現するだけでなく、シリーズのテーマに基づいた完全オリジナルの物語を構築することも可能だ。

一般層向けに最も有力なベース候補とされるのは、シリーズ最大のヒット作となった『ペルソナ5』である。2026年3月時点で『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』は全世界で866万本を売り上げており、同世代のJRPGの中でも屈指のセールスを記録している。「東京の高校生たちが『心の怪盗団』として目覚め、メタバースに侵入して悪徳な大人たちを改心させる」というプロットは、映像化の際にも最も分かりやすい。また、アール・ヌーヴォー調のビジュアル、黒と白を基調としたステルスアクション、渋谷のスクランブル交差点や学園生活といった『ペルソナ5』のビジュアル言語は、海外の視聴者にとっても非常にアイコニックで認識しやすいものだ。

共同開発を行うStory Kitchenは、ゲームIPの映像化を専門とする制作会社であり、現在はAmazon向けに『トゥームレイダー』の実写シリーズや『ライフ イズ ストレンジ』のアダプテーションを進行中である。同社は熱狂的なファンベースを持つ原作の扱い方に長けている。ペルソナのファンは歴史的に、作品の日本的なディテールや心理学的な整合性に対して非常に敏感であるため、この実績は重要だ。2017年にアトラスが『ペルソナ5』の動画配信ガイドラインを巡って配信者と対立し、最終的に謝罪に追い込まれた騒動は、ファンが作品の扱いに対してどれほど保護的であるかを示している。

脚本のモンフェットや21 Lapsが直面する課題は、『ストレンジャー・シングス』のときとは異なり、「登場人物の内面（心理空間）を、単なる比喩に落とし込まずに、いかに視覚的なスペクタクルとして表現するか」という点だ。ゲーム内においてパレスは比喩ではなく、独自の法則を持ち、命を落とす危険もある物理的な環境として描かれる。副島成記のキャラクターデザインと目黒将司の音楽が築き上げた独自の美学によって、各パレスは「その人物の精神世界」として見事に表現されている。予算やキャスト、実写ドラマという媒体の制約の中で、抽象的な概念をいかに実写映像として成立させるかが、最大の挑戦となるだろう。

■実写化成功への条件

Netflixにおけるゲーム実写化の歴史を振り返ると、成功作と失敗作を分ける3つの条件が見えてくる。『アーケイン』は原作の世界を単なる飾りではなく独自のルールを持つ世界として扱ったことで成功し、『サイバーパンク: エッジランナーズ』は原作のゲームと競合しない、その世界観に根ざした独自の感情的なストーリーを見出すことで成功した。一方で、苦戦したアダプテーション作品は、原作への忠実さよりも一般受けを優先し、原作の「修正」と受け取られるような改変を行ってしまう傾向があった。

『ペルソナ』はその心理学的な専門性の高さゆえに、こうした失敗に陥りやすい。「建前と本音の乖離」「個性化のプロセス」「自己認知の投影としてのパレス」といった要素は、西洋の適当な神話に置き換えられるような単なる装飾ではなく、物語の本質そのものだからだ。もし実写版が、これらをありきたりな超能力ハイスクールドラマに矮小化し、日本的な権力批判を和らげ、パレスを単なるアクションの背景にしてしまえば、一般層には分かりやすくても、既存のファンにとっては全くの別物になってしまうだろう。

もちろん、これは今回の実写化が失敗するという予測ではない。制作陣はまだクリエイティブな方向性を発表していない。セガのプロデューサーである中原徹は「ペルソナのストーリーはファンの心に響くものであり、これまでに見たことも、プレイしたこともないような形で世界観を広げるチャンスだ」と述べており、どちらの可能性も残されている。30周年という記念すべき年に、最新作、リバイバル、そして実写ドラマという大きなプロジェクトが動き出すなか、これらがどのような形で結実するかは、現時点では未知数である。

■注目ポイントQ&A

●Netflixの実写版『ペルソナ』は、どのゲームタイトルをベースにしていますか？

現時点では、特定のゲームタイトルをベースにすることは発表されていません。また、Netflixからの公式なコメントもまだありません。『ペルソナ』シリーズは作品ごとにキャラクターやストーリーが異なるアンソロジー構成のため、特定の作品（商業的に最も成功している『ペルソナ5』など）をベースにする可能性もあれば、シリーズのシステムや世界観を用いた完全オリジナルストーリーになる可能性もあります。キャストや配信時期などの詳細も未定です。

●ペルソナのダンジョンがキャラクターの心理から構築されているというのは、科学的な根拠があるのですか？

はい、ゲームの超自然的な設定以上に、実際の脳科学に即した部分があります。脳内で空間ナビゲーションを司る「海馬」は、自己知識や経験などの記憶（意味メモリ）を保存する際にも、物理的な空間を認識するのと同じシステムを使用しています。つまり、脳内では「自分自身に関する記憶」と「空間のナビゲーション」が同じフォーマットで処理されています。この仕組みを発見したジョン・オキーフ博士らは2014年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。古代ギリシャから伝わる記憶術「記憶の宮殿」もこの脳の仕組みを利用したものです。したがって、歪んだ自己認知が物理的な建物（ダンジョン）として具現化するという設定は、脳の仕組みをそのまま視覚化したものと言えます。

●『ペルソナ』シリーズの背景にある「ユング心理学」とはどのようなものですか？

カール・ユングが提唱した分析心理学では、個人の無意識の奥底に、人類共通のイメージパターンである「普遍的無意識（集合的無意識）」が存在し、そこには「シャドウ（影）」や「ペルソナ（仮面）」などのアーキタイプ（原型）があるとされています。シャドウは、本人が認めようとしない抑圧された無意識の側面です。ゲーム内では、登場人物たちが自身のシャドウと向き合い、それを受け入れることで「ペルソナ」の力として覚醒します。これはユングの言う「個性化（自己実現のプロセス）」そのものです。また、他者との絆を深めることでペルソナが強化されるシステムも、人間関係を通じて自己の心理的統合が進むプロセスをゲーム的に表現したものです。

●Netflixの実写版『ペルソナ』の舞台は日本になりますか？

舞台設定やストーリーの方向性はまだ発表されていません。日本の高校の社会構造や、作品の根底にある「建前と本音」といった日本特有の文化的ダイナミズムをそのまま維持するのか、あるいは西洋などの異なる文化圏に置き換えるのかは、制作陣（脚本のモンフェットや21 Laps）が下す最も重要な決断の一つとなります。「建前と本音」に類する社会的な表裏の心理自体は世界共通ですが、作中の制度や権力に対する批判は日本特有の社会的背景に深く根ざしているため、これがどのように移植されるかが注目されます。

元記事: Persona Hits Netflix: Stranger Things Team Leads Jungian Sci-Fi Adaptation