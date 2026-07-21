W杯初のハーフタイムショーがもたらした変革：サッカーのルールを破り、配信権争奪戦を再点火

2026年7月19日（現地時間）、ニュージャージー州のニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで開催されたFIFAワールドカップ（W杯）決勝において、史上初となるハーフタイムショーが実施された。このイベントは、国際サッカー評議会（IFAB）が定める15分間のハーフタイム制限を大幅に超える約27分20秒にわたって行われ、サッカー界の伝統を破るものとなった。しかし、この演出がもたらした驚異的な視聴者数は、ストリーミング配信プラットフォームによる今後のW杯放映権争奪戦をさらに過熱させる決定的な要因になるとみられている。

■27分間のハーフタイムに凝縮された11分間のパフォーマンス

2026年7月19日、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで、シャキーラが黄色い衣装をまとったダンサーたちとともにピッチに現れ、バーナ・ボーイとともに「Dai Dai」を熱唱した。これにより、サッカーにおける96年の歴史を持つ静かなハーフタイムの伝統は終わりを迎えた。W杯史上初となったこの決勝ハーフタイムショーは、約27分20秒に及んだハーフタイムの中で11分間のライブパフォーマンスとして行われた。これは、国際サッカー評議会（IFAB）の競技規則第7条第2項が定める15分間の制限時間を、約2倍も超過するものである。

マドンナ、BTS、ジャスティン・ビーバー、グスターボ・ドゥダメル、PS22コーラス、カーミット、そして夜空を彩る花火がピッチから消え去る頃には、サッカー界最大の試合は、これまでにない姿へと変貌を遂げていた。地上波放送、4Kストリーミング、そしてスペイン語配信プラットフォームで同時提供されるグローバルなエンターテインメントコンテンツとなったのである。そして、その視聴者数は、このフォーマットがすでに次のW杯の放映権料を再定義するほどの規模で機能していることを証明した。

この華やかなショーの裏には、ビジネス上の大きなストーリーが存在する。2026年大会におけるComcastのストリーミングサービス「Peacock」の1分平均視聴者数（AMA）は550万人に達し、2022年大会の140万人から302%増加した。これは、同期間における地上波テレビの成長スピードの約4倍に相当する。Netflix、Disney、YouTubeは、すでに2030年および2034年大会の放映権についてFIFAとの交渉に入っていると報じられている。メディア幹部らは、米国向けパッケージだけで15億〜20億ドル（約2,430億〜3,240億円、1ドル=162円換算）の予算を見積もっており、これはFoxとTelemundoが2026年大会向けに共同で支払った額の約2倍に達する。ハーフタイムショーがこの状況を直接引き起こしたわけではないが、それを正当化する役割を果たした。このイベントは、4Kストリーミング、地上波、スペイン語ストリーミングで同時配信された、NFL（ナショナル・フットボール・リーグ）以外のライブエンターテインメントイベントとして史上最大規模となった。

「トップス・ファイナル・ハーフタイムショー（Topps Final Halftime Show）」と銘打たれたこのショーは、コールドプレイのフロントマンであるクリス・マーティンがキュレーターを務め、ライブ・ネイションおよびダン＆ダスティッド（Done + Dusted）との提携のもと、グローバル・シチズンが制作した。共同ヘッドライナーとして発表されていたマドンナ、BTS、ジャスティン・ビーバー、シャキーラに加え、バーナ・ボーイ、ニューヨーク・フィルハーモニックとベネズエラのシモン・ボリバル交響楽団からなる合同オーケストラを指揮するドゥダメル、そしてスタテンアイランドの小学生たちによるPS22コーラスが参加した。

マドンナは、ブラジルサッカー界のレジェンドであるロナウドとロナウジーニョが運転するオープンカーに乗ってスタジアムのトンネルから登場し、2000年のヒット曲「Music」のメドレーを披露した。続いてBTSが、サッカーをテーマに歌詞を一部書き換えた「Dynamite」を披露し、ドラマ『テッド・ラッソ』のキャラクターに扮したジェイソン・サデイキスもサプライズで登場した。

ジャスティン・ビーバーは、他の出演者とは対照的なアプローチをとった。アコースティックギターを手に、2025年の楽曲「Everything Hallelujah」のアコースティックバージョンを披露した。その後、ショーの盛り上がりは最高潮に達する。シャキーラとバーナ・ボーイが、黄色い衣装を着た「ゲットー・キッズ（Ghetto Kids）」をバックに、2026年W杯の公式アンセム「Dai Dai」をパフォーマンスした。

シャキーラとW杯の関わりは20年に及ぶ。2006年大会の閉会式での「Hips Don't Lie」のパフォーマンスに始まり、Spotifyで史上最も再生されたW杯ソングとされる「Waka Waka (This Time for Africa)」のリリース、そして今回の公式アンセム「Dai Dai」の共同制作に至る。彼女は、6月11日にメキシコシティで行われた開幕式と、7月19日の決勝ハーフタイムショーの両方でパフォーマンスを行った唯一のアーティストとなった。

ドゥダメルが指揮した合同オーケストラの演奏は、技術的に最も野心的な試みであった。ニューヨークとカラカスの演奏家たちが同時に参加し、グローバル生放送中にライブで弦楽アレンジを演奏した。フィナーレでは、PS22コーラス、クリス・マーティン、カーミット、ミス・ピギー、そしてこの日の出演者たちがオリジナル曲「We Dance」を合唱し、夜空に花火が打ち上がる中、巨大な「LOVE」の人文字を作って幕を閉じた。

この制作の慈善目的は、世界中の子どもたちに質の高い教育とサッカーの機会を提供することを目指す「FIFAグローバル・シチズン教育基金」のために1億ドル（約162億円、1ドル=162円換算）を調達することであった。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、このイベントを「フットボール、音楽、そしてスポーツが共有するグローバルな価値観の祝福」と表現した。

■4つのプラットフォームが10億人の視聴者に届けた仕組み

このハーフタイムショーは、Fox（地上波）、Fox One（4Kストリーミング）、Peacock（スペイン語ストリーミング）、Telemundo（スペイン語地上波）で同時放送・配信された。このマルチプラットフォーム配信の仕組みを理解することは重要である。なぜなら、これが記録的なストリーミング視聴者数と、今後の放映権入札合戦のメカニズムを説明しているからだ。

2025年中頃にローンチされたFox Corporationのストリーミングサービス「Fox One」は、月額19.99ドル（約3,240円、1ドル=162円換算）でW杯の全試合を4K解像度で配信した。一方、Comcastの「Peacock」は、月額10.99ドル（約1,780円、1ドル=162円換算）で全104試合をスペイン語で配信した。この約9ドル（約1,460円、1ドル=162円換算）の価格差が、ユーザーにとって参入障壁を下げ、Peacockの配信数急増を後押しした。さらに、YouTubeはFIFAの優先プラットフォームとして、2026年3月に発表された契約に基づき、全試合の最初の10分間を無料ライブ配信した。これにより、2022年大会にはなかった無料アクセス層が追加された。

地上波テレビ、屋外視聴（スタジアム、バー、パブリックビューイングなど）、ストリーミングを合算するニールセンの「トータル・オーディエンス・デリバリー（TAD）」指標は、2022年以降、ストリーミングの測定精度が大幅に向上している。そのため、「302%の成長」という数字の一部は、純粋な新規視聴者の増加だけでなく、測定方法の改善を反映している側面もある。しかし、その点を考慮しても、ストリーミング移行のトレンドが本物であることに変わりはない。今大会はラウンド32（決勝トーナメント1回戦）の段階で、Telemundo、Universo、Peacock、およびTelemundoの配信プラットフォームを合わせた総視聴時間が610億分に達し、2018年と2022年のW杯（スペイン語放送）の合計視聴時間である432億分をすでに上回っていた。グループステージ期間中、TelemundoのTADにおけるストリーミングの割合は44%を占めていた。

また、今大会は英語放送でもほぼすべての局面で記録を塗り替えた。7月1日に行われたラウンド32の米国対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦は、Foxで2,640万人の視聴者を獲得し、米国の英語サッカー中継史上最多の視聴者数を記録した。これに加え、TelemundoとPeacockでも980万人が視聴した。さらに、7月6日に行われたラウンド16の米国対ベルギー戦は、Fox単体で3,000万人の視聴者を獲得し、わずか1週間足らずでその記録を更新した。スペイン対アルゼンチンの決勝戦の視聴者データは、7月21日または22日にニールセンから発表される予定だが、Fox Sportsのインサイト＆アナリティクス担当プレジデントであるマイケル・マルビヒル氏は、クロスプラットフォーム全体の視聴者数を約4,600万人と予測していた。

比較として、アルゼンチン対フランスで行われた2022年W杯決勝の視聴者数は、Fox（1,578万人）とTelemundo/Peacock（900万人）を合わせて2,578万人であった。

■FIFAは自らルールを破ったのか？

決勝戦における最大の議論は、芸術的な演出ではなく、ルールの運用に関するものだった。IFABの競技規則第7条第2項では、選手は「15分を超えない」ハーフタイムのインターバルを得る権利があり、変更は「主審の許可がある場合のみ」認められると規定されている。報道によると、FIFAはハーフタイム延長の正式な例外措置を申請し、承認を得たとされているが、実際のハーフタイムは約27分20秒にまで引き延ばされた。

ガバナンス上の懸念は決して軽視できるものではない。2021年、IFABは南米サッカー連盟（CONMEBOL）からのハーフタイムを25分に延長する正式な要請を、選手の健康（ウェルフェア）を明示的な理由として却下している。当時IFABは、ハーフタイムの延長は選手の筋肉の温度を低下させ、怪我のリスクを高めると指摘していた。FIFAも2021年時点ではその決定を支持していたが、その後、2025年のFIFAクラブワールドカップ決勝（24分）、そして今回の2026年W杯決勝と、ハーフタイムを相次いで延長している。

伝統的なサッカー界からの批判は即座に、かつ実名で寄せられた。インディペンデント紙のチーフフットボールライターであるミゲル・デレイニー氏は、これを「アンチフットボールの極み」と呼んだ。BBCの放送に出演した元イングランド代表FWウェイン・ルーニー氏は、一言「くだらない」と切り捨てた。元オーストラリアAリーグ選手のステファン・マウク氏は、選手の健康面に関する議論を直接的に展開し、「人々がこのスポーツを見るのはフットボールを愛しているからであり、それを取り巻く余計なもののせいではない。ハーフタイムが長引いて選手の体が冷え切ってしまえば、怪我の可能性が高まり、パフォーマンスの低下につながる」と指摘した。

FIFAは決勝に進出した両チームに対し、ハーフタイムは約20分になると事前に伝えていたと報じられているが、その約束は守られなかった。FIFAはエンターテインメントとしての魅力や資金調達の観点からこの決定を擁護しているが、2021年のCONMEBOLの要請に対する立場と、2026年の実際の運用との間にある矛盾については説明していない。

関連する構造的な批判は、文化的な境界を越えて広がっている。複数のサッカー解説者は、このハーフタイムショーが、各ハーフ中に義務付けられた給水タイム（クーリングブレイク）など、2026年大会における商業的な追加要素の延長線上にあると指摘している。批判的な人々は、これらが選手の健康のためというよりも、広告枠を増やすために機能していると主張する。リアム・ギャラガー氏はX（旧Twitter）で、彼らしい率直な表現でこう批判した。「米国がフットボールに対してこんなことをしているのは最悪だ。スーパーボウルのような商業的なピエロショーに変えてしまっている」

■その後に続いたもう一つのドラマ

2026年W杯決勝は、スペインが1-0で勝利を収めた。途中出場のフェラン・トーレスが延長後半の106分に決勝ゴールを決め、スペインがリードを守りきって2010年大会以来となる2度目のW杯制覇を果たした。38歳で自身最後のW杯出場とみられるリオネル・メッシは、アルゼンチンが敗れ去る中でピッチを後にした。

メッシの最終章が、通常の15分ではなく、27分間のハーフタイム（そのうち12分間は筋肉が冷える時間となった）によって狂わされたのかどうかという医学的な疑問について、公に回答が示されることはないだろう。しかし、これこそが、IFABの本来のルールが「そもそも問いかける必要がないように」設計されていた種類の疑問なのである。

■スーパーボウルとの決定的な違い

スーパーボウルのハーフタイムショーとの度重なる比較は、一つの重要な違いを見落としている。それは、スーパーボウルが基本的に「米国国内向け」のイベントであるという点だ。2022年W杯決勝は世界中で推定14億2,000万人が視聴し、FIFAは2026年大会の総エンゲージメント数を60億と予測している。ラテンアメリカ、東アジア、韓国のBTSファンベース、そして米国など、真にグローバルな視聴者に対して同時にパフォーマンスを届けることは、国内視聴者が約1億人でピークに達するイベントとは根本的に異なる種類の放送イベントであることを意味する。

出演アーティストの地理的な多様性も、その事実を明確に示していた。BTSは、米国のオーディエンスを遥かに凌駕する規模のファンを数十カ国で抱えている。シャキーラの「Dai Dai」は、大会が始まる前から世界的なチャート現象となっていた。バーナ・ボーイの起用は、スーパーボウルがこれまで成し得なかった方法でアフリカの視聴者とショーを結びつけた。ドゥダメルがニューヨークとカラカスのオーケストラを同時に指揮したことは、FIFAがこの瞬間に抱いていた野心を象徴している。それは、米国のエンタメ業界がサッカーの舞台を借りたのではなく、サッカーの試合を舞台にした「真にグローバルなエンターテインメントイベント」を創り出すという野心である。

■2030年の放映権争奪戦に向けた「概念実証」

これこそが、ストリーミング業界にとって最も重要な構造的ストーリーである。これまで、グローバルなサッカーコンテンツがNFL並みのストリーミング視聴者数を確実に獲得できるかどうかという問いは、ある意味で仮説の域を出ていなかった。成長を示す数字はあったものの、最高峰の制作・配信規模で実際に提供された単一のイベントは存在しなかったからだ。

しかし、その疑問は今や解消された。2026年W杯のハーフタイムショーは、4Kストリーミング（Fox One）、地上波（Fox）、スペイン語ストリーミング（Peacock）で同時配信された、NFL以外のライブエンターテインメントイベントとして史上最大規模となり、米国内で4,500万人以上、世界全体で10億人を超える視聴者を獲得したとみられている。

Netflix、Disney、YouTubeは現在、すでに実績のあるコンテンツに対して入札を行っている。メディア幹部らは、2030年および2034年の米国向け放映権を15億〜20億ドル（約2,430億〜3,240億円、1ドル=162円換算）と見積もっており、これはFoxとTelemundoが2026年大会に支払った合計額の約2倍に相当する。さらにFIFAは、英語とスペイン語の放映権をセットで販売する意向を示しており、この価格帯ではNBCUniversalが単独で入札に参加することが難しくなる可能性がある。初の大型FIFA契約として2027年および2031年のFIFA女子W杯の放映権を獲得したNetflixは、現在、男子W杯の放映権獲得に向けた有力な候補として位置づけられている。

放送局、ストリーミングプラットフォーム、そして音楽の権利者にとって、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムでの27分間のハーフタイムは、グローバルなサッカーが公式に「グローバルなエンターテインメントビジネス」へと変貌を遂げた瞬間であったと言えるだろう。それは、次の大会の権利を誰が手にするかという未来に、あらゆる影響を及ぼすことになる。

■注目ポイントQ&A

●2026年W杯のハーフタイムショーには誰が出演しましたか？

初開催となったFIFA W杯決勝ハーフタイムショーでは、マドンナ、BTS、シャキーラ、ジャスティン・ビーバーが共同ヘッドライナーを務めました。さらに、バーナ・ボーイ、ニューヨーク・フィルハーモニックとシモン・ボリバル交響楽団の合同オーケストラを指揮したグスターボ・ドゥダメル、スタテンアイランドのPS22コーラス、そしてカーミットやミス・ピギーなどのマペットキャラクターも出演しました。ショーのキュレーターはコールドプレイのクリス・マーティンが務め、グローバル・シチズンが制作を担当しました。

●2026年W杯のハーフタイムは何分間でしたか？ また、FIFAはルール違反をしたのでしょうか？

ハーフタイムの総時間は約27分20秒に及び、IFABの競技規則第7条第2項で定められた最長15分という制限を大幅に超過しました。FIFAは正式な例外措置を申請し承認を得たと報じられていますが、IFABは2021年に南米サッカー連盟（CONMEBOL）からの同様の要請を選手の健康上の懸念から却下していました。また、FIFAは決勝の両チームに対し、ハーフタイムは約20分になると伝えていましたが、実際の時間はその約束をも超えるものとなりました。

●2026年W杯のハーフタイムショーは、ストリーミング業界にとってどのような意味を持ちますか？

このイベントは、グローバルなサッカーが最高峰の制作規模でストリーミング配信に適したライブコンテンツであることを証明しました。Peacockの1分平均視聴者数は2022年大会比で302%増加し、グループステージ中のTelemundoの総視聴者数のうちストリーミングが44%を占めました。現在、Netflix、Disney、YouTubeが2030年および2034年の米国向け放映権（英語・スペイン語セットで15億〜20億ドル規模と予測）を巡ってFIFAと交渉中です。ハーフタイムショー自体も、Fox One（4K）、Fox、Peacock、Telemundoで同時配信され、NFL以外のライブエンタメとして史上最大規模の配信実績となりました。

●W杯決勝の視聴者数はスーパーボウルと比べてどうですか？

スーパーボウルは通常、米国内で約1億〜1億2,500万人の視聴者を獲得する巨大な国内イベントです。一方、W杯決勝は真にグローバルな規模を誇り、2022年大会の決勝は世界中で推定14億2,000万人が視聴し、2026年大会はそれを超えると予測されています。BTSのファンベース、シャキーラのラテンアメリカでの人気、バーナ・ボーイのアフリカでの支持など、W杯のハーフタイムショーは、スーパーボウルがその性質上カバーできない、数十カ国で同時に視聴される全く異なる次元の放送イベントとなっています。

元記事: World Cup Halftime Show Broke Soccer Rules and Restarted Streaming’s Rights Race