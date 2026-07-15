ディズニー実写版『モアナ』が記録的興行不振、リメイク戦略の限界と自社配信のジレンマ

ディズニーの実写版『モアナ』が公開週末に記録的な興行不振となり、同社のリメイク戦略と業界の興収予測モデルに疑問を投げかけている。自社の動画配信サービス「Disney+」が最大の競合となる中、巨額の損失が見込まれる本作の失敗は、今後のフランチャイズ展開にどのような影響を与えるのか。

■予測を大きく下回る興行収入

ディズニーの実写版『モアナ』は、7月11日〜13日の週末に全米3,875館で公開され、国内興行収入は4,300万ドル（約69億6,600万円、1ドル=162円換算）にとどまった。これはスタジオ内部の予測である6,000万〜6,500万ドルを約35%下回る結果だ。海外興収も5,200万ドルにとどまり、全世界でのオープニング興収は9,500万ドルとなった。製作費2億5,000万ドル（約405億円）に対し、劇場公開による損失は1億〜1億2,500万ドル（約162億〜202億5,000万円）に上ると見込まれている。

このオープニングは単なる興行的な失望にとどまらず、予測の失敗でもあった。複数の独立系予測サービスが『モアナ』の興収を6,000万〜1億ドルと予測していたが、そのすべてが大きく外れた。スタジオが劇場公開作品と競合する独自のストリーミングプラットフォームを所有している場合、業界が観客動員数を予測するために使用しているツールが現在も機能するのかという根本的な疑問が提起されている。

ディズニーの公開前の内部予測では、国内オープニング興収を6,000万〜6,500万ドル、全世界で少なくとも1億3,000万ドルとしていた。サードパーティのサービスはさらに強気で、EntTelligenceや関連トラッカーは公開2週間前の時点で8,000万〜1億ドルと予測していた。最終的な国内興収が4,300万ドルに落ち着いたことで、昨年の『白雪姫』（4,220万ドル）をわずかに上回り、2019年の『ダンボ』（4,590万ドル）を下回る結果となり、近年のディズニーの歴史において最大級の予測エラーとなった。

興行収入ニュースレター「FranchiseRe」の発行者であるデビッド・A・グロス氏は、Varietyの興行収入分析において「ディズニーはアニメーション映画をベースにした実写化という現象を生み出し、目覚ましい成功を収めてきた。しかし、今回のオープニングは過去のディズニーのリメイク作品には遠く及ばない」と述べている。

スタジオは週末の早い段階で予測を6,000万〜7,000万ドルに下方修正していた。木曜夜のプレビュー上映を含む金曜日の興収が1,800万ドルにとどまり、ファミリー向けエンターテインメントとしては異例の「フロントロード（初日偏重）」の傾向を示したためだ。通常、ファミリー向け作品は土曜日に向けて興収が伸びる。金・土・日の内訳はおよそ1,800万ドル、1,350万ドル、1,150万ドルとなり、成功したファミリー作品が生み出す土曜日の急増ではなく、週末にかけて着実に減少していくことが確認された。

■リメイク成功の「方程式」が崩れた理由

ディズニーの実写リメイク戦略には機能する方程式があり、それは「時間」という特定の構造的要素に基づいて構築されていた。同社の10億ドル規模のリメイク成功作である『美女と野獣』（2017年）、『アラジン』（2019年）、『ライオン・キング』（2019年）、そして『リロ＆スティッチ』（2025年）はすべて、アニメーションのオリジナル版と実写版の間に20〜30年のギャップがあった。このギャップが重要な役割を果たした。

オリジナルを見て育ったミレニアル世代の親が、新しいものを子供たちと共有できること。アニメーション映画が文化的な偏在から十分に薄れ、再訪する価値があると感じられること。そして、オリジナル版がストリーミング時代より前のものであったため、オリジナル版のストリーミング配信が直接的な競合にならなかったことだ。

『モアナ』には、これらの条件が一切なかった。アニメーションのオリジナル版（2016年）は公開から10年しか経っておらず、子供と親の双方の記憶に新しいうえ、Disney+史上最もストリーミングされた長編作品（視聴時間15億時間）として記録されている。さらに、アニメーションの続編『モアナ2』は2024年11月に国内で1億3,970万ドルのオープニングを記録し、世界的な10億ドル規模のヒットとなり、現在はこちらもDisney+で配信されている。2026年7月に実写リメイク版が公開された時点で、『モアナ』フランチャイズ全体が、Disney+のサブスクリプションを持つすべての家庭で追加料金なしで視聴可能だった。

Fandangoのアナリティクス担当ディレクターであり、Box Office Theoryの創設者であるショーン・ロビンス氏は、Hollywood Reporterの分析で「このビジネスではすべてがタイミングにかかっているが、今回のケースではそれが『モアナ』に有利に働かなかった」と指摘している。

批評家からの評価もタイミングの問題を悪化させた。2026年版『モアナ』のRotten Tomatoesでの批評家支持率は34%で、ディズニーの直接的なアニメーション実写リメイクとしては『ピノキオ』をわずかに上回るだけの最低スコアとなっている。一方で、観客スコアは90%、CinemaScoreはA-（18歳未満の視聴者からはA+）を獲得している。批評家と観客のこの乖離は示唆に富んでいる。つまり、劇場に足を運んだ人々は見たものを気に入ったのだ。問題は、彼らを劇場に足を運ばせることだった。

批評家からの主な不満は、この映画がアニメーションのオリジナル版をほぼ忠実に再現したものであるという点だった。これにより、潜在的なチケット購入者に対して、すでにアクセス権を持っておりその日の夜に自宅で見ることができる物語を、わざわざお金を払って劇場で実写版として見る説得力のある理由を提供できなかった。

Rotten Tomatoesの週末エディトリアルは結果分析の中で、「基本的にすでに自宅で見ることができるものに、なぜ人々はお金を使うのだろうか？」と指摘している。

■自社の配信サービスが最大の競合に

『モアナ』のオープニングにおける予測の失敗は、トラッキング業界がまだ完全には解決していない問題を浮き彫りにしている。それは、映画を公開するスタジオが競合するエンターテインメントプラットフォームを所有している場合、興行収入の予測モデルに何が起こるのかということだ。

標準的なトラッキング手法は、認知度、IPへの親和性、および事前のチケット購入行動に基づいて劇場への動員意欲を推定する。これらの入力データは、ストリーミング以前の世界ではうまく機能していた。劇場公開が主要な消費の場であったため、作品の認知度が劇場で体験したいという欲求に直結していたからだ。『モアナ』のケースは、あらゆるレベルでその前提を崩している。

ターゲット層における『モアナ』IPの認知度はほぼ普遍的であり、IPへの親和性は極めて高い（フランチャイズは2,200万個のおもちゃを販売し、260億回の音楽ストリーミングを生み出している）。事前のチケット販売もトラッキングに現れるのに十分な量だった。それにもかかわらず、家族連れは大規模に「劇場に行かない」という選択をした。

最も信頼できる説明は、すでに『モアナ』フランチャイズを愛している家族にとって、Disney+が摩擦のない、限界費用のゼロの代替手段を提供したということだ。実写リメイク版の劇場での売り文句である「劇場で、違う形でもう一度見てください」には、批評家から忠実な再現と評された映画では提供できないクリエイティブな差別化要因が必要だった。事実上、ディズニーのストリーミングライブラリは自社の劇場公開作品の競合として機能しており、予測ツールはその競合を適切に重み付けしていなかった。

Deadlineの興行収入分析において、あるベテラン映画金融関係者は、より広範な戦略的失敗を次のように捉えている。「ディズニーは『モアナ』の公開日を再設定した際、『モアナ2』と『トイ・ストーリー5』が控えていることを知っていたはずだ。なぜ2026年の公開日を検討したのか、私には理解できない」

同じくディズニー/ピクサーの映画である『トイ・ストーリー5』は国内公開4週目の週末を迎え、1,850万ドルを追加し、全世界での累計興収を4億380万ドルに伸ばし、複数のアナリストが予想する10億ドル規模の興行収入に向けて順調に推移していた。ディズニーは事実上、劇場市場と自社のストリーミングサービスの両方で、ファミリー向けエンターテインメントの資金を巡って自社と競合していたことになる。

■ディズニーの今後の展開

『モアナ』のオープニングは不調だったものの、夏の映画市場全体が崩壊したわけではない。ライオンズゲートが配給するマイケル・ジャクソンの伝記映画『マイケル』は同じ週末に全世界興収10億ドルを突破し、伝統的な伝記映画として初めてこのマイルストーンに到達し、2026年の映画としては『ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー』に次いで2作目となった。『トイ・ストーリー5』もそのグループに加わるペースで推移していた。劇場で映画を鑑賞する観客は依然として多く存在しており、この特定の映画の、この特定の価格設定に対する観客が単に家に留まっただけだ。

ディズニーの次の大きな試金石は、現在スペインで制作中の実写版『塔の上のラプンツェル』だ。スタジオは2025年の『白雪姫』の不振を受けて『塔の上のラプンツェル』の開発を一時中断したが、『リロ＆スティッチ』が国内で4日間のオープニング興収1億8,300万ドルという記録的な数字を叩き出した後、開発を再開した。これは、適切な条件の下では方程式がまだ機能する可能性があるという証拠だ。『リロ＆スティッチ』が満たし、『モアナ』が満たさなかった重要な条件は、2002年のアニメーションのオリジナル版と2025年の実写版の間に23年のギャップがあり、オリジナル版がストリーミングカタログの過飽和ゾーンから十分に外れていたことだ。

Hollywood Reporterの分析でロビンス氏は「常にケースバイケースだ」と指摘し、『リトル・マーメイド』や『ムファサ』のような作品でのスタジオの実績は、観客が馴染みのあるキャラクターの新鮮な姿に依然として投資できることを示していると付け加えた。「ディズニーがここからどこへ向かうのか、誰にもわからない」

劇場での不調を受けて、ディズニーが『モアナ』のDisney+での配信ウィンドウを前倒しするかどうかは、月曜日の朝の時点ではスタジオから明言されていない。この映画の次の2つの競合する週末は、クリストファー・ノーラン監督の『オデッセイ』（7月17日公開）と『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ』（7月31日公開）によって形成されることになり、どちらもファミリー層の関心を『モアナ』の劇場公開からさらに遠ざけると予想されている。

■これは単発の失敗か、それとも構造的な限界か

『白雪姫』（2025年）は2億5,000万ドルの予算に対して国内オープニング興収4,220万ドルでスタートし、国内興収8,700万ドル、全世界興収2億500万ドルで劇場公開を終え、損失が確定した。『モアナ』も同じ予算に対して4,300万ドルでスタートしている。ディズニーの実写リメイク作品が2作連続で国内オープニング興収において100万ドル以内の差でスタートし、どちらも製作費を大幅に下回り、劇場レベルで1億ドル以上の損失が見込まれている。このような背景を踏まえると、問題は『モアナ』が期待外れだったかどうかではない。実写リメイクというカテゴリーが、IPの強さ、スターの魅力、マーケティング費用をどれだけ投じても確実に突破できない構造的な天井に達してしまったのではないか、ということだ。

Boxoffice Proの週末分析では、『モアナ』を「スター・ウォーズ、DC、ミニオンズといった優良ブランドがチケット購入者の関心を引くのに失敗した後の、フランチャイズ疲労のこの夏最新の犠牲者」と表現している。このフレーミングは症状を特定している。予測の失敗の規模が示唆するより深い診断は、スタジオが所有するストリーミングサービスが劇場用IP活用の経済性を根本的に変えてしまったということであり、リメイクのパイプラインはその変化が測定可能になる前に設計されていたということだ。

■注目ポイントQ&A

●なぜ実写版『モアナ』は興行的に失敗したのですか？

複数の要因が同時に重なりました。最も構造的な要因はタイミングです。アニメーションの続編『モアナ2』が2024年11月に全世界で10億ドル以上の興行収入を記録し、現在Disney+で配信されているため、このフランチャイズを愛する家族はすでに最近の劇場公開作を消費しており、自宅でフランチャイズ全体に無制限にアクセスできる状態でした。また、批評家はRotten Tomatoesで実写リメイク版を34%と評価しました。これはディズニーの直接的なアニメーション実写リメイクの中で最低のスコアであり、主に2016年のアニメーションのオリジナル版をほぼショット単位で再現したものと評されたため、潜在的なチケット購入者に劇場でお金を払う説得力のある理由を提供できませんでした。観客スコア（90%）とCinemaScore（A-）は、劇場に足を運んだ人々が満足したことを示唆していますが、問題は彼らを劇場に足を運ばせることでした。

●興行不振を受けて、『モアナ』はすぐにDisney+で配信されますか？

2026年7月14日の時点で、ディズニーは『モアナ』のストリーミング配信ウィンドウの前倒しを発表していません。しかし、厳しい週末が2週連続で続くことや、7月17日にクリストファー・ノーラン監督の『オデッセイ』が公開されることなどから、スタジオが通常の45〜90日の劇場公開ウィンドウを短縮する可能性があります。Deadlineの予測によると、ストリーミングやグッズの収益を含めない劇場レベルでの損失が1億〜1億2,500万ドルに上るとされており、ディズニーは劇場での損失を抑える財務的な圧力に直面しています。

●ディズニーは『モアナ』や『白雪姫』の失敗を受けて、実写リメイクの制作をやめるのでしょうか？

すぐにやめるわけではありませんが、戦略はプレッシャーにさらされています。現在スペインで『塔の上のラプンツェル』が制作中であり、キャンセルされていません。また、『リロ＆スティッチ』の続編も開発中です。ディズニーのアナリストは、国内オープニング興収1億8,300万ドルを記録し、全世界で10億ドルに迫る『リロ＆スティッチ』（2025年）を、適切な条件（23年というノスタルジーのギャップ、新鮮なクリエイティブなアプローチ、Disney+で過剰に提供されていないアニメーションのオリジナル版）の下では方程式がまだ機能する証拠として指摘しています。リメイクモデルがすべてのIPで破綻しているわけではなく、最近公開され、ストリーミングで広く利用可能になっているため、家族連れに劇場での未充足の欲求が残っていないIPにおいて特異的に破綻しているようです。

●興行収入の予測ツールは『モアナ』の不振を予測できなかったのですか？

はい、歴史的な規模で予測を外しました。ディズニーの内部モデルは国内オープニング興収を6,000万〜6,500万ドルと予測し、一部のサードパーティの予測サービスは8,000万〜1億ドルと高く見積もっていました。実際の結果は4,300万ドルであり、基準によって1,700万〜5,700万ドルの不足となりました。この予測のギャップは、トラッキング手法の構造的な限界を示しています。ほとんどのツールはスタジオが競合するストリーミングサービスを所有する前に設計されており、現在のモデルは、スタジオ自身のストリーミングカタログがフランチャイズベースのリメイク作品の劇場へのコンバージョン率を低下させる影響を適切に考慮できていません。

元記事: Moana Live Action Box Office Flop Exposes Flaw in Disney Remake Strategy