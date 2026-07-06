『ハガレン』荒川弘の新作アニメ『黄泉のツガイ』に隠された「量子力学」と「神道」の構造：Netflix配信開始で世界が注目するその深層

『鋼の錬金術師』で熱力学第一法則を物語の根幹に据えた漫画家・荒川弘氏が、最新作『黄泉のツガイ』で再び驚くべき仕掛けを施している。本作の超自然的な世界観の構造には、量子力学、相利共生、そして神道における宇宙観が緻密に組み込まれている。2026年7月4日（日本時間）からNetflixで第2クールの世界配信が開始されるのを機に、本作の「裏側」で機能している科学的・神話的フレームワークを紐解く。

■制作は京都アニメーションではなく「ボンズ」：混同に注意

まず前提として、一部の事前情報で制作スタジオに関する誤解が広まっているが、『黄泉のツガイ』を制作しているのは京都アニメーションではなく、ボンズ（Bones Film）である。監督の安藤真裕氏、キャラクターデザインの荒井伸浩氏、シリーズ構成の髙木登氏が、かつて『鋼の錬金術師』を世に送り出したボンズで荒川氏のビジョンを映像化している。なお、安藤監督が過去に関わったのは2003年版の『鋼の錬金術師』であり、入江泰浩氏が監督した『FULLMETAL ALCHEMIST（FA）』ではない点も付記しておく。この2003年版での安藤監督の演出が、本作における「ツガイ」の戦闘描写のビジュアル言語に引き継がれている。

この混同が生じたのは、京都アニメーション制作の別のアニメ『Sparks of Tomorrow』が、1日違いの7月5日にNetflixで配信開始されたためとみられる。Netflixは両作を配信しているが、本作のクリエイティブな系譜はボンズに連なるものである。

原作漫画は、2021年12月からスクウェア・エニックスの『月刊少年ガンガン』で連載されており、『鋼の錬金術師』20周年を記念して、その精神的後継作として発表された。2026年3月時点で単行本は12巻まで刊行されている。

■第1クールでおさらいする「ツガイ」の基本ルール

主人公の双子、ユルとアサは、現代社会から何世紀もの間隔離されてきた山奥の集落「東村（ひがしのむら）」で、昼と夜が切り替わるまさにその瞬間に生まれた。ユルは前近代的な村で猟師として育ち、アサは村人が「下界」と呼ぶ現代の日本で育った。

第1クールでは、東村が襲撃されたことをきっかけに、血の契約によって人間の契約主と結ばれる一対の超自然的な存在「ツガイ」の存在が明らかになった。ユルは村の守り神であるツガイ「左右（さゆう：左・右）」の契約主となる。第1クール（全12話）は2026年6月27日に大きなクリフハンガー（引きのある結末）で幕を閉じ、7月4日から開始される第2クールへと物語は続く。第2クールでは、音田雅則による新オープニングテーマ「Back Shot」と、菅原圭による新エンディングテーマ「孔雀」が作品を彩る。

■「ツガイ」のペアは、量子力学の「ベル状態」そのもの

本作の「ツガイ」システムが示す最も精密な現実世界のパラレルは、量子力学における「量子もつれ（量子エンタングルメント）」、特に量子情報科学における「ベル状態」の定式化である。

ベル状態とは、2つの量子ビットが最大限にもつれ合った状態を指す。この状態では、2つの粒子は完全に相関しており、物理的な距離に関係なく、一方の状態を測定すればもう一方の状態が瞬時に決定される。数学的な最大の特徴は、ベル状態が2つの独立した単一粒子の記述に分解できない点にある。つまり、「1つ目の量子ビット」と「2つ目の量子ビット」を個別に考えることはできず、もつれ合った「ペア」だけが基本単位として存在する。

荒川氏が構築したツガイのシステムは、まさにこの構造を世界観の論理として徹底している。すべてのツガイは、「左と右」「愛（ウイスパー）と抱（エンブレス）」のように、切り離せない一対の存在としてのみ現れる。ペアの片方だけでは完全なツガイとして成立せず、彼らは回復を可能にする物理的な依代（トテム）を共有している。また、人間の契約主が死亡して絆が断たれると、彼らは「野良（のら）」となり、世代を経るごとに劣化し、目的を失い、最終的には霧散してしまう。

■「野良ツガイ」の霧散プロセスと「量子デコヒーレンス」

この野良ツガイが霧散していくプロセスは、量子力学における「量子デコヒーレンス（量子デコヒーレンス：量子的な干渉性の喪失）」に対応している。デコヒーレンスとは、もつれ合った量子システムが周囲の環境との制御不能な相互作用によって、その量子的な性質を失っていくメカニズムのことである。これにより、純粋なもつれ状態から、外見上は整っているように見えるだけの古典的な混合状態へと移行する。このフレームワークにおいて、契約主を失った野良ツガイは「デコヒーレンスを起こしつつあるベル状態」であり、ペアの構造は維持されているものの、一貫性のある量子的な性質が時間とともに失われ、最終的に消滅していく過程を描いていると解釈できる。

■科学のフレームワークで見えてくる作品のディテール

契約主がツガイとの絆を有効化する物理的行為である「血の契約」は、このフレームワークにおいては「測定イベント」として機能する。量子力学において、測定とは単に状態を観察するだけでなく、重ね合わせ状態から特定の固有状態への移行（状態の崩壊）を引き起こす相互作用である。血は単なる魔法のインクではなく、状態遷移を引き起こすトリガーなのだ。

また、過去にツガイと接触した者だけがツガイを視認でき、カメラに時折写り込むという「見鬼（けんき）」の仕組みは、量子システムの「観測者依存性」と並行している。量子情報の観念で言えば、ツガイは「古典的」な観測者（過去にもつれを経験していない者）には不可視であり、適切な感度パラメータを持つ検出器には部分的に可視となる。測定イベントによる活性化、観測者依存の可視性、ペアを前提とした存在論、そしてデコヒーレンスに類似した霧散プロセス。荒川氏は、量子力学的な構造を単なる装飾ではなく、世界観の耐力壁として組み込んでいる。

■共生生物学が示す「血の契約」のもう一つの側面

この量子力学的な解釈をさらに補強するのが、生物学における「相利共生」のパラレルである。

ハワイミミイカ（Euprymna scolopes）と発光細菌（Aliivibrio fischeri）は、微生物学において最も研究されている二者間共生の関係にある。イカは細菌に生息場所と栄養を提供し、細菌は発光することでイカを捕食者からカモフラージュする。どちらの生物も、もう一方がいなければ完全な生物学的機能を果たすことはできない。

2026年3月に米国科学アカデミー紀要（PNAS）に掲載されたハワイ大学マノア校の研究によると、この発光細菌が放出するタンパク質「SypC」は、単に発光するためだけでなく、イカの発光器官そのものの正しい発達形成に不可欠であることが明らかになった。細菌は完成したイカに後から加わるのではなく、イカの発光器官を完成形へと導く発達プロセスそのものを形作っている。この関係は単なる「足し算」ではなく、お互いを構成し合う「構成的」なものなのだ。

これこそが、本作のツガイシステムにおけるより精密なパラレルである。ユルは「左右」を単なる便利な仲間として手に入れたのではない。血の契約によって、ユルと「左」、そして「右」が一体となり、初めて完全な「ツガイシステム」として機能する状態が活性化される。契約主はツガイのペアなしには不完全であり、ツガイのペアも契約主なしには一貫性を保てない。2026年のイカの研究は、この関係性に「活性化イベントにおける生化学を通じた発達上の相互構成」という、実証された生物学的メカニズムの裏付けを与えている。

■ユルが車を見るシーンに隠された認知科学

何世紀もの間、現代社会から隔離されてきた東村という設定は、認知科学における実証済みのメカニズムを極めて誠実に描写している。

ユルは生まれてからずっとジェット機の音を聞いて育ち、その飛行機雲を「龍の屁（へ）」と呼んでいた。これは、観察可能な特性（高高度で音がし、跡を残す）のレベルでは正確だが、因果関係のメカニズムのレベルでは体系的に間違っている。これは世間知らずな村人をからかうギャグではない。認知科学で言う「スキーマ駆動型知覚」の正確な実証である。脳は、入ってきた感覚データを生の未解釈のシグナルとして捉えるのではなく、すでに持っている概念的カテゴリー（スキーマ）に当てはめて解釈しようとする。

第二次世界大戦中および戦後、メラネシアの先住民コミュニティにおいて、連合国軍の物資輸送（産業サプライチェーンの目に見える成果）を目撃しながらも、その背景にある生産メカニズムを知らない人々が、同様の成果を再現しようとして儀式的な枠組みを構築したことが人類学者によって記録されている。これは「カーゴ・カルト（積荷信仰）」として知られる認知メカニズムである。ユルの「龍の屁」というスキーマもこれと同じであり、観察可能な特性は正確に捉えつつも、説明するためのスキーマが存在しないために体系的な誤分類が生じているのである。

荒川氏は北海道十勝の酪農家で育った。この地域のアヌイ（アイヌ）先住民族コミュニティは、明治時代の開拓使による近代化政策の中で、言語や習慣、宇宙観の語彙を抑制されるという、ある種の「情報の隔離」を経験している。東村という、独自の解釈語彙を持ち、国家の近代化から政策的に隔離されたコミュニティの設定は、単なるファンタジーの都合ではない。構造的に認識可能な歴史的パターンを、少年漫画の世界観として表現したものである。

■「黄泉（よみ）」が意味する熱力学的エントロピー

タイトルである『黄泉のツガイ』の「黄泉」は、単なる雰囲気作りの命名ではなく、宇宙論的な指定である。

『古事記』（712年）や『日本書紀』（720年）に記録されている日本の冥界「黄泉の国」は、道徳的な罰を与える場所ではなく（生前の行為に関わらずすべての魂が赴く）、現世と地理的に地続きであり（黄泉比良坂という坂と大岩で隔てられているだけ）、そして「穢れ（けがれ）」を操作的な宇宙論的カテゴリーとしている。神道において死は罪ではなく、穢れ（汚染）である。伊邪那岐（イザナギ）が黄泉の国から逃げ帰った後に行った禊（みそぎ）の儀式は、今日の神社参拝前に行われる手水の起源となっている。

ここには熱力学との正確なパラレルが存在する。黄泉は「最大エントロピー（無秩序）」を表している。伊邪那美（イザナミ）の朽ちていく体、追ってくる醜女（しこめ）、蛆の湧いた肉体はすべて、物質が無秩序な状態へと戻っていくプロセスを示している。神道における「穢れ」とはまさに無秩序（エントロピーの増大）であり、「祓え（はらえ）」とは低エントロピーの秩序ある状態への回復である。黄泉（影の世界）から現れるツガイは、本来は高エントロピーで束縛のない状態（霧散へと向かう野良ツガイ）であり、「血の契約」は彼らを低エントロピーの秩序ある構成に維持するための「エネルギー入力」として機能している。

また、ユルとアサが「夜と昼を分かつ子」と予言されている二分法は、物理学で言う「対称性の自発的破れ」に対応している。神道宇宙論において、根本的な軸は「神（秩序・清浄）」対「穢れ（無秩序・汚染）」であり、昼夜の境界はまさにこれを示している。昼は秩序ある可視世界であり、夜は現世と黄泉の境界が薄れる境界の時間である。この2人は世界を救うヒーローではなく、宇宙の根本的な二分法を維持するための「宇宙の軸（アクシス・ムンディ）」なのだ。彼らが失われれば、対称性は崩壊する。ツガイのシステムは、この宇宙規模の二分法を局所的に表現したものである。

■「等価交換」から「ペア状態の論理」へ：荒川弘の進化

『鋼の錬金術師』から『黄泉のツガイ』への科学的メタファーの移行は極めて興味深い。

『ハガレン』を支配していたメタファーは「等価交換の法則」であり、これは熱力学第一法則（エネルギー保存の法則）のフィクション版であった。荒川氏はインタビューで、この概念が酪農家としての生い立ち（手をかければかけるほど、作物理や家畜は応えてくれるという保存則的・取引的なモデル）に由来していると語っている。その世界観はニュートン力学的であり、決定論的で、原理的には可逆的な古典力学に基づいていた。

しかし『黄泉のツガイ』はそこから脱却している。支配的なメタファーはもはや「何かを得るために何を差し出すか」ではなく、「それ単体では不完全であり、補完する存在を必要とする」というペアの論理である。基本単位は個ではなくペアなのだ。血の契約は等価の取引ではなく、契約主とツガイが一体となって新たなシステムを構成する「状態遷移」である。これはニュートン力学的な保存則よりも、量子場科学や複雑適応系の思考に近い。前作が「何を支払ったか？」を問う世界だったのに対し、本作は「あなたはどのようなペア状態にあるか？」を問う世界なのである。

■注目ポイントQ&A

●『黄泉のツガイ』のアニメ第2クールはいつからどこで配信されますか？

第1クール（第1話〜第12話）はCrunchyroll等で配信されており、第2クール（第13話以降）は2026年7月4日よりNetflixにて世界配信が開始されます。以降、毎週土曜日に新規エピソードが追加される予定で、シーズン全体で全24話の構成が予定されています。

●このアニメを制作しているスタジオはどこですか？京都アニメーションですか？

制作スタジオは京都アニメーションではなく、ボンズ（Bones Film）です。監督の安藤真裕氏をはじめ、キャラクターデザインの荒井伸浩氏、シリーズ構成の髙木登氏など、実力派スタッフがボンズのもとで制作を手掛けています。京都アニメーション制作の別作品『Sparks of Tomorrow』が同時期にNetflixで配信開始されたため、一部で混同が生じたとみられます。

●「ツガイ」のシステムと量子力学にはどのような関係がありますか？

ツガイは常に一対（ペア）で存在し、単体では不完全な超自然的存在です。この構造は、2つの量子ビットが完全に相関し、個別に分離できない量子力学の「ベル状態（量子もつれ）」に酷似しています。契約主を失った「野良ツガイ」が徐々に崩壊していくプロセスは、量子システムが環境との相互作用で性質を失う「量子デコヒーレンス」に、血の契約は状態を決定づける「測定イベント」にそれぞれ対応しています。

元記事: Fullmetal Alchemist Creator Encodes Quantum Physics Into New Netflix Anime’s Every Demon Pair