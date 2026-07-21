「サンディエゴ・コミコン2026」見どころプレビュー：マーベルのHall H復帰とApple TV+の初参戦が示す業界の地殻変動

世界最大級のポップカルチャーの祭典「サンディエゴ・コミコン2026（SDCC 2026）」が、現地時間2026年7月22日のプレビューナイトを皮切りに開幕する。今年はマーベル・スタジオが2年ぶりに最大ステージ「Hall H」に復帰するほか、Apple TV+が同ステージに初参戦するなど、業界の勢力図を塗り替える重要な節目となりそうだ。主要スタジオの最新発表や限定グッズなど、開幕直前の注目ポイントをまとめた。

■マーベル・スタジオが土曜夜の「Hall H」に堂々復帰

マーベル・スタジオは、現地時間7月25日（土）午後5:30から6:30（太平洋時間）にかけて、1時間の「Hall H」プレゼンテーションを行う。2025年のコミコンを欠席した同スタジオにとって、これは2年ぶりの復帰となる。前年の欠席は、2026年12月18日に全米公開を控える『アベンジャーズ：ドゥームズデイ（原題：Avengers: Doomsday）』の撮影にキャストを専念させるための意図的なものだったとされている。

今回のパネルには「MCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）全体から特別なゲスト」が登壇し、今後の展開に関する独占映像が公開される予定だ。コミコン開幕直前の7月20日朝に『ドゥームズデイ』の初のフル予告編がオンラインで公開されたこともあり、土曜夜のステージでは主要キャストが初めて公の場に勢揃いし、MCUの次期フェーズに関するさらなる発表が行われるとみられている。

前回のマーベルによるHall Hのステージ（SDCC 2024）では、ルッソ兄弟の監督復帰とロバート・ダウニー・Jr.のドクター・ドゥーム役への起用という、MCU史上最大級のサプライズが発表された。その興奮が冷めやらぬ中、映画公開まで半年を切ったタイミングでの今回のステージは、通常の「独占映像 of 公開」以上の重みを持つものと期待されている。

なお、コミック部門では、木曜（7月23日午後1:45、Room 6A）に『Avengers: Armageddon』、土曜（午後1:45、Room 6A）に新たな『Midnight Universe』イニシアチブのパネルが予定されており、原作コミックの今後の展開もいち早く紹介される。

■Apple TV+が「Hall H」に初進出する業界的意味

Apple TV+は、現地時間7月25日（土）午後2:00から4:00（太平洋時間）の2時間を確保し、同サービスとして初めてHall H of ステージに立つ。これはマーベルのプレゼンテーションの直前という極めて注目度の高い時間帯であり、2019年のサービス開始以来、初の快挙となる。ジョシュ・ホロウィッツ氏が司会を務め、『Matchbox The Movie』『Mayday』『Widow's Bay』『ダーク・マター』『サイロ』の5作品を紹介するショーケースが行われる予定だ。

コミコンにおいて最大規模を誇るHall Hの枠を獲得することは、単なる規模の拡大にとどまらず、業界における立ち位置の変化を意味する。Hall Hは、スタジオが業界のトップブランドと肩を並べる存在であることを示す象徴的な場所だからだ。Apple TV+は2022年に『セヴェランス』『フォー・オール・マンカインド』『ファウンデーション』の個別パネルでコミコンに初参加し、年々規模を拡大してきたが、これまではHall Hを使用していなかった。2026年の土曜日の2時間枠の獲得は、同サービスが単なる参加者から、イベントの主役に昇格したことを示している。

この進出のタイミングも戦略的だ。紹介予定の『Widow's Bay』はエミー賞19部門にノミネートされており、今年最大の賞レース候補となっている。また、人気SFシリーズ『サイロ』のシーズン3は現在配信中であり、9月4日まで毎週新エピソードが公開される。さらに、Hall Hに入場できないファンのために、Apple TV+はガスランプ・クォーターの特設会場（The Lot @ 1st & J）にて、バッジ不要で誰でも無料で入場できる体験型展示「サイロ・エクスペリエンス」を7月24日（金）から26日（日）まで開催する。

■金曜：Prime VideoとDC『ランタンズ』が注目を集める

現地時間7月24日（金）のHall Hは、午前10:00から11:30（太平洋時間）にかけて行われるAmazon Prime Videoの共同パネルで幕を開ける。ここでは『ブレードランナー 2099』と『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』シーズン3が、90分間の枠を分け合う形で紹介される。

リドリー・スコットが製作総指揮を務め、シルカ・ルイサがクリエイターを務める『ブレードランナー 2099』は、ミシェル・ヨーやハンター・シェイファーが出演し、映画『ブレードランナー 2049』の50年後を舞台とする作品だ。このパネルが同作の本格的なマーケティングキャンペーンの始動となる。一方、『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』シーズン3は、2026年11月11日の配信開始に先駆けて最新映像が公開されるとみられる。

同日午後1:30からは、DCスタジオの新作ドラマシリーズ『ランタンズ（原題：Lanterns）』がHall Hに登場する。ハル・ジョーダン役のカイル・チャンドラー、ジョン・スチュワート役のアーロン・ピエールに加え、共同クリエイターのクリス・マンディ、デイモン・リンデロフ、トム・キングらが登壇予定だ。同作はコミコン終了からわずか23日後の8月16日にHBOでのプレミア配信を控えており、今回のパネルでは独占先行映像が公開される。また、会場外では「ランタンズ・トレーニング・ヘッドクォーター」と題した体験型アトラクションも木曜から土曜にかけて開催される。

■木曜：『パーシー・ジャクソン』『アバター』、そしてコミックパネル

現地時間7月23日（木）のHall Hは、午前10:00（太平洋時間）からの『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』でスタートする。主演のウォーカー・スコーベルをはじめとするキャスト陣と製作総指揮のクレイグ・シルバースタイン、ダン・ショッツらが登壇し、原作小説の『タイタンの呪い』を映像化するシーズン3の独占先行映像を公開する。

午後1:00からは、Paramount+のアニメーション映画『Avatar Aang: The Last Airbender（原題）』のパネルが開催される。キャストやクリエイティブチームが登壇し、同作のParamount+での配信開始（7月25日土曜日）を前に、スクリーンで描かれる「4つの国」の最新映像が披露される予定だ。

また、木曜午後にはRoom 6Aにて、マーベル・コミックの新作イベント『Avengers: Armageddon』のプレビューパネルも開催され、コミックファン向けに今後の展開が詳しく紹介される。

■公開直前の『スパイダーマン』最新作がSDCCに登場

ソニー・ピクチャーズは、SDCC 2026において『Spider-Man: Brand New Day（原題）』のパネルを開催することを発表した。これはマーベル・スタジオのHall Hプレゼンテーションとは異なる、ソニー独自のイベントとなる。同作はデスティン・ダニエル・クレットンが監督を務め、トム・ホランドが主演する作品で、コミコン閉幕からわずか5日後の7月31日に全米公開を控えている。

このパネルでは、キャストの登壇や公開前最後となる最終予告編の公開が期待されている。トム・ホランドとゼンデイヤがスパイダーマン映画のプロモーションのためにSDCCに揃って登壇するのは、2017年の『スパイダーマン：ホームカミング』以来となる。

■コレクター垂涎の限定グッズ：ハズブロ、レゴなど

コミコンの展示ホールで販売される限定グッズは、毎年それ自体が大きな市場イベントとなっており、2026年も注目のアイテムが揃っている。

ハズブロ（ブース#3213）は、アニメ『X-Men '97』をテーマにした「Marvel Legends Series Professor Charles Xavier and Hoverchair」を49.99ドル（約8,100円、1ドル=162円換算）で限定販売する。この限定フィギュアには、ホバーチェアやエフェクトパーツ、交換用パーツ、そしてレトロなビデオカセット（VCR）風のパッケージが付属する。コミコン終了後には、HasbroPulse.comでも数量限定で販売される予定だ。また、クラシックな1967年版アニメシリーズを再現した「スパイダーマン、リザード、エレクトロ」の3体パックもハズブロブース限定で販売される。

レゴ（ブース#2829）は、S.H.I.E.L.D.ヘリキャリアや、ファンタスティック・フォーのH.E.R.B.I.E.、ヴェノムのバストアップフィギュアなどの新作マーベルセットを展示・販売する。特にヘリキャリアのセットはコレクターの間で争奪戦が予想されるため、早朝からのブース訪問が推奨されている。

さらに、New-Gen Universeは、Cryptozoic製のトレーディングカードセットをコミコン限定で発売し、同フランチャイズとして初のフィジカルコレクターズアイテム市場への参入を果たす。

■2026年のSDCCが例年と異なる理由

SDCC 2026は、ハリウッドのマーケティング戦略が再編される中で開催される。2023年に発生した脚本家・俳優組合のストライキは制作パイプラインを混乱させ、主要フランチャイズのHall H不参加を余儀なくさせた。ストライキ後の期間は、公開スケジュールの再調整（『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』の公開が2026年5月から12月に延期されたのも、この夏のコミコンにキャストを登壇させるためとされる）や、どの配信プラットフォームがHall Hの広大なステージを埋めるに足る強力なラインナップを持っているかを見極める期間となった。

2026年のラインナップは、この2年間の変化に対する業界の回答と言える。マーベルは2019年のフェーズ4発表以来となる最高に重要なパネルを用意し、Apple TV+は4年間のコミコン参加を経てついにHall Hへの進出を果たした。そしてソニーは、北米で最もファンが集中する週末に『スパイダーマン』のプロモーションをぶつけてきた。

なお、SDCC 2026の入場バッジはすでに全日程で完売している。また、Hall Hのパネルは会期中にライブ配信されないため、現地で参加するか、現地メディアによるリアルタイムの報道を追うことが、発表の瞬間を体験する唯一の方法となる。プレビューナイトは現地時間7月22日（水）からスタートする。

■注目ポイントQ&A

●マーベル・スタジオのHall Hプレゼンテーションはいつ行われますか？

現地時間7月25日（土）午後5:30から6:30に、サンディエゴ・コンベンションセンターのHall Hで開催されます。MCUの特別ゲストの登壇や、7月20日に公開された『アベンジャーズ：ドゥームズデイ（原題）』の予告編を受けたキャストの初勢揃い、今後のMCUに関する新発表などが期待されています。マーベルは2025年のコミコンを欠席していたため、2年ぶりのHall H復帰となります。

●Apple TV+はコミコン2026で何を展示・発表しますか？

Apple TV+は初のHall H進出を果たし、現地時間7月25日（土）午後2:00から4:00に2時間のショーケースを開催します。『Matchbox The Movie』『Mayday』『Widow's Bay』『ダーク・マター』『サイロ』の5作品を紹介予定です。また、バッジ不要で一般公開される体験型展示「サイロ・エクスペエンス」もガスランプ・クォーターで実施されます。

●コミコン2026で発売される注目の限定グッズは何ですか？

最も注目されているのは、ハズブロ（ブース#3213）の「Marvel Legends Series Professor Charles Xavier and Hoverchair - X-Men '97」で、価格は49.99ドル（約8,100円、1ドル=162円換算）です。また、レゴ（ブース#2829）ではS.H.I.E.L.D.ヘリキャリアなどの新作セットが注目を集めています。

●『スパイダーマン』最新作のパネルについて教えてください。

ソニー・ピクチャーズが『Spider-Man: Brand New Day（原題）』のパネルを開催します。これはマーベル・スタジオの枠とは異なる独立したイベントです。映画の全米公開（7月31日）を5日後に控えたタイミングで、キャストの登壇や最終予告編の公開が期待されています。現時点で具体的な時間や教室は公式プログラムで確定していません。

元記事: Marvel Returns to Hall H, Apple TV+ Makes Its Debut: San Diego Comic-Con 2026 Preview