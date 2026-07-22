OKX、元NY州知事クオモ氏を取締役に起用も、NYSEトークン化株式事業の米当局承認は未確定

暗号資産取引所OKXは、元ニューヨーク州知事のアンドリュー・クオモ氏を顧問から取締役に起用した。この人事の背景には、ニューヨーク証券取引所（NYSE）の親会社ICEとの合弁事業「OKXICE」の立ち上げに向け、米規制当局からの承認獲得を有利に進める狙いがあるとみられる。同事業はSECおよびCFTCの承認待ちの状態であり、クオモ氏の政治的・規制面での実績が同社の信頼性強化に寄与すると期待されている。

■クオモ氏の取締役就任とOKXICEの現状

アンドリュー・クオモ氏は、米国の規制当局への対応について3年間にわたり暗号資産取引所OKXに助言を行ってきた。2026年7月20日、OKXは同氏への顧問料の支払いを停止し、代わりに取締役の席を与えた。このタイミングは偶然ではない。OKXとニューヨーク証券取引所（NYSE）の親会社であるインターコンチネンタル取引所（ICE）との合弁事業は、米証券取引委員会（SEC）および米商品先物取引委員会（CFTC）から規制上の承認を得るまでは事業を開始できない。ニューヨーク州知事、同州司法長官、そして連邦住宅都市開発省（HUD）での30年にわたるクオモ氏の経歴は、法的問題を抱えてきたOKXが必要とする制度的信頼性をもたらすとみられている。

この人事により、クオモ氏が「OKXICE」の共同会長に就任することも確認された。OKXICEは、OKXとICEが50%ずつ出資する合弁事業であり、承認されれば、OKXの1億2000万人の登録ユーザーに対して、NYSE上場株式やICEの先物契約のトークン化版へのアクセスを提供する計画である。しかし、現時点でこの事業を承認した規制当局はない。SECとCFTCが承認するまで、OKXICEは稼働中の製品ではなく、インフラと野心の段階にとどまる。

一方で、2026年7月16日時点で、すでに稼働している別の動きもある。OKXは、米国以外の顧客向けに、既存のプラットフォーム上でUSDT（テザー）決済の合成トークン化株式（「XAAPL」や「XNVDA」などのティッカーを含む40銘柄以上）を静かにローンチした。これはOKXICEの規制プロセスとは無関係に運営されている。連邦政府の承認を待つ規制対象のNYSE連携事業と、すでに取引されている未規制の合成製品というこの二面的なアプローチは、OKXが現在置かれている状況と、読者が理解すべきリスクを浮き彫りにしている。

■クオモ氏起用の背景と政治的資本

クオモ氏は、実績のある人物であることは間違いない。同氏はニューヨーク州の第56代知事を3期務めたが、在任中に複数の女性にセクシャルハラスメントを行ったとする司法長官の調査結果を受け、2021年8月に辞任した。知事就任前には州司法長官を務め、クリントン政権下では連邦住宅都市開発長官を歴任しており、政府、金融規制、不動産の交差点で約30年にわたり舵取りを行ってきた。OKXによると、同氏は2023年から米国の規制および機関投資家向け戦略について助言を行ってきたという。

今回の取締役就任により、OKXが「ガバナンスの節目」と位置づける「天下り（リボルビング・ドア）」的な取引が公式化された。天下り人事に関する学術的な見解はより慎重である。規制対象業界の取締役に就任する元政府高官は、機関のプロセス、組織的関係、規制の論理に関する内部知識をもたらす。これらは、デリケートな連邦政府の承認プロセスの最中にある企業にとって、まさに最も有用な資産となる。この人事が誤りであるというわけではない。しかし、その位置づけは明白である。OKXは単にガバナンスの経験を取締役会に加えるだけでなく、同社の歴史上最も重要な規制審査に向けて政治的資本を集めているのだ。

クオモ氏は2026年7月20日のX（旧Twitter）への投稿で、金融におけるブロックチェーンの可能性について強気な姿勢を示した。「金融市場は、我々が変化をリードするか、あるいは他の場所でそれが起こるのをただ見守るかに関わらず、進化している」と同氏は記している。また、6月22日のOKXICE発表時の共同会長としての声明でも同様に、この提携は「より現代的で透明性が高く、回復力のある金融システムの構築に貢献する」と述べていた。

OKXの創設者兼CEOであるスター・徐（Star Xu）氏は、クオモ氏の取締役昇格について、すでに同社の方向性を決定づけている関係の自然な帰結であると位置づけた。「彼の取締役会への移行は、当社の米国市場へのアプローチ方法をすでに形作ってきた関係を公式化するものである」と徐氏は発表で述べている。

■OKXのこれまでの歩み：5億400万ドルの有罪答弁

この取締役人事は、米国の暗号資産史上最大規模の法執行措置から17カ月後に行われた。2025年2月24日、OKXを運営するセーシェル拠点の法人「Aux Cayes FinTech」は、無認可の資金移動業を運営した罪で連邦裁判所において有罪を認めた。同社は、8440万ドル（約137億5720万円）の刑事罰金と、米国の顧客から得た約4億2030万ドル（約685億890万円）の没収金を含む、合計5億400万ドル（約821億5200万円、1ドル＝163円換算）以上の罰金および没収金を支払った。

米司法省（DOJ）の調査によると、OKXは米国からのアクセスを禁止する公式方針を掲げていたにもかかわらず、2018年から2024年初頭にかけて米国の個人および機関投資家にサービスを提供していた。マシュー・ポドルスキー連邦検事代行は、同社が「マネーロンダリング防止法に故意に違反し」、犯罪者による金融システムの悪用を防ぐために必要な方針の導入を避けていたと指摘した。答弁書によると、OKXの従業員は米国の顧客に対し、虚偽の居住国を入力することで本人確認（KYC）を回避する方法を積極的に指導していた。合意書によると、ある1人の顧客だけで、2019年頃から2023年にかけて同取引所を通じて約1兆2000億ドル（約195兆6000億円、1ドル＝163円換算）のスポットおよびデリバティブ取引を行っていたという。

この和解から2カ月後、OKXは米国向け取引所と自己管理型ウォレットを再開し、カリフォルニア州サンノゼに米国本社を設立、元バークレイズ幹部のロシャン・ロバート（Roshan Robert）氏を米国CEOに任命した。有罪答弁の一環として、OKXは2027年2月まで独立したコンプライアンス・モニター（監視人）を受け入れることに同意している。

■OKXICEが約束するものと必要な条件

OKXの2026年戦略の制度的中核となるのが、2026年6月22日に発表された、OKXとICEが50%ずつ出資する合弁事業「OKXICE」である。ICEは、NYSEに加え、エネルギーおよびクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）分野で世界最大級のものを含む6つのグローバル清算機関、そして世界の資本市場の多くを支える金融市場データおよび技術インフラを運営している。この提携は、2026年3月にICEがOKXに対して約250億ドル（約4兆750億円、1ドル＝163円換算）の評価額で2億ドル（約326億円、1ドル＝163円換算）の戦略的投資を行い、OKXの取締役会の席を獲得したことに続くものである。

規制当局の承認を前提として、OKXICEは米国のブローカー・ディーラー（証券会社）および先物取引業者（FCM）としての登録を計画している。この二重の指定により、証券市場とデリバティブ市場の両方にサービスを提供することが可能になる。同事業の目標は、OKXの顧客にNYSE上場株式やICE先物契約のトークン化版へのアクセスを提供することであり、2026年後半の展開を目指している。

OKXICEが現在市場にある多くのトークン化株式製品と構造的に異なるのは、実質的にすべての米国上場証券の所有権記録を維持する「証券保管振替機関（DTC）」との関係である。現在利用可能なトークン化株式製品の多くは合成製品であり、サードパーティのブローカーが原資産となる株式を保有し、価格を追跡するブロックチェーン・トークンを発行する。これにより、購入者は実際の株式を所有することなく経済的なエクスポージャーを得ることができる。SECは2026年1月28日の声明で、合成トークンは連邦規制の下でより厳格なスワップ規則に直面すると警告した。これに対し、OKXICEは、SECが2026年4月17日に承認した発行体主導のトークン化フレームワーク（NYSE規則 SR-NYSE-2026-17）内で動作するように設計されている。このフレームワークでは、トークン化された株式は従来の方法で発行された株式と代替可能（ファンジブル）であり、DTCが所有権記録を維持する。

OKXICEが承認されてローンチされた場合の運用上の結果は、「アトミック決済」の実現である。スマートコントラクトが、証券の移転と現金の移転という取引の両面を、ブロックチェーン上の単一の不可分な取引として同時に実行する。現在の米国のシステムでは、決済に1営業日（T+1）かかり、その間にカウンターパーティリスクが生じる。アトミック決済はこれをほぼゼロに短縮し、資金を即座に解放して24時間365日の取引を可能にする。国際通貨基金（IMF）は2026年4月の報告書で、これに対応する制約を指摘している。決済の高速化は、金融ストレスイベントの進行も早め、人間が介入する時間を減らす。また、一日の終わりの取引相殺（ネッティング）が排除されるため、流動性の需要が1日ごとのバッチ処理から、リアルタイムの継続的な義務へとシフトすることになる。

現時点で、SECもCFTCもOKXICEのブローカー・ディーラーまたは先物取引業者の登録承認を発表していない。6月の発表後に公開されたTraders Magazineの分析によると、トークン化された証券や暗号資産固有のカストディ（保管）手配を伴う斬新なビジネスモデルは、通常、規制当局からの追加のコメントラウンドを引き起こし、スケジュールが延長される可能性があると指摘されている。

■トークン化株式への2つの道

OKXは、トークン化株式市場への参入にあたってOKXICEの承認を待っているわけではない。クオモ氏の取締役就任の4日前である2026年7月16日、OKXは米国以外の市場の顧客向けにトークン化株式プラットフォームの提供を開始した。Apple（XAAPL）、Nvidia（XNVDA）、Tesla（XTSLA）など40以上のトークン化された米国株式やETFを提供し、USDT決済でOKXの既存インフラ上で24時間取引されている。

これらはOKXICEの製品ではない。これらはSECが警告した合成金融商品である。サードパーティが原資産となる株式を保有し、OKXの顧客は所有権、DTC登録、または規制されたブローカー口座に伴う株主保護を伴わずに、価格を追跡するトークンを受け取る。ローンチ時のOKX独自の製品説明でも、これらのトークンは原資産となる株式への価格エクスポージャーを提供するものであると説明されている。

このようなアプローチをとっているのはOKXだけではない。Krakenは2025年に米国以外の顧客向けに「xStocks」というブランドで同様の合成トークン化株式製品をローンチし、Apple、Tesla、Nvidiaなどを初期銘柄として提供した。MarketWatchは2025年後半までに100億ドル（約1兆6300億円、1ドル＝163円換算）以上の取引量を報じている。BybitやBinanceも同様のサービスを模索してきた。Robinhoodは2026年7月初旬にトークン化株式製品をローンチしたが、Robinhoodのトークンは株式ではなく債務証書であり、株主権利を伴わない異なる法的形態をとっており、これもSECの監視対象として指摘されている。

OKXの7月16日の合成製品のローンチとOKXICEのロードマップを分けるのは、それに伴う規制上のリスクである。OKXは、司法省との合意に基づき、2027年2月まで有効なコンプライアンス・モニターを抱えている。米国以外のユーザー向けに合成トークン化株式製品をローンチする一方で、規制対象となるNYSE提携事業のためにSECおよびCFTCの承認を同時に追求する戦略は、規制当局の注視を浴びることになるだろう。

■競合他社との比較

RWA.xyzなどのプラットフォームを通じて追跡されたリアルワールドアセット（RWA）市場データによると、トークン化された実世界資産（RWA）の市場は、2026年6月時点でオンチェーン上で約320億ドル（約5兆2160億円、1ドル＝163円換算）に達し、前年同期のほぼ3倍に拡大した。米国債が約150億ドル（約2兆4450億円、1ドル＝163円換算）と全カテゴリーをリードしており、トークン化株式は規模こそ小さいものの、急速に成長しているシェアを占めている。

OKXは、すでに強力な競合他社が存在する分野に参入することになる。NasdaqはKrakenと提携し、欧州市場でトークン化株式を提供している。Robinhoodもブロックチェーンベースの製品をローンチした。Coinbaseは、原資産となる株式と1対1で裏付けられたトークン化米国株式を提供し、オンチェーンでの配当支払いを行うと発表している。

仮にローンチされた場合、書面上でOKXICEを際立たせるのは、NYSEの親会社であるICEが直接関与している点である。データや清算サービスのライセンスを供与する提携とは異なり、50%の共同所有者であるICEは、自社の規制された市場インフラを合弁事業に持ち込んでいる。また、ICEはエネルギーおよびクレジット・デフォルト・スワップ分野で世界最大級のものを含む6つのグローバル清算機関を運営しているため、OKXが接続する決済・清算インフラは、新規に構築されたものではなく、既存の規制されたシステムである。他のどのトークン化株式プラットフォームも、これほどの配信規模と制度的な市場インフラの組み合わせは持っていない。問題は、OKXの規制に関する過去の経緯と所有権構造が、この組み合わせを将来の展望ではなく現実のものとするための連邦政府の承認獲得を可能にするかどうかである。

■OKXの所有権構造と継続する規制上の疑問

OKXは、中国国籍のスター・徐氏がプライベートな「OK Group」の持株会社構造を通じて支配している。徐氏は2013年に北京で同社を設立した。2020年9月、同取引所の秘密鍵保持者の1人が中国の公安局への協力を開始したため、OKXはすべての顧客の出金を凍結した。これは、中国政府の行動がプラットフォームの運営を数カ月にわたり直接混乱させた記録されたエピソードである。徐氏自身も翌月、中国警察から取り調べを受け、その後2020年11月に出金が再開された。

OKXは、中国が暗号資産取引を禁止した後の2021年に中国本土の顧客へのサービス提供を停止し、本社をカリフォルニア州サンノゼに移転した。同社は現在、中国本土における業務上の拠点は存在しないと報告している。米国の政府機関は、OKXを国家安全保障上の懸念として公に指定したり、対象エンティティリストに掲載したりはしていない。

しかし、中国国籍の人物がプライベートな持株会社を通じて取引所を支配しているという所有権構造は、SECやCFTCがOKXICEのブローカー・ディーラー申請を評価する際、OKXのコンプライアンス改善状況と並んで考慮する要因となる。2020年のエピソードは、中国当局がOKXの運営に影響を与え、実際に影響を与えた実績があることを示している。サンノゼへの移転、司法省のコンプライアンス・モニター、そして制度的なICEとの提携が、そのリスクからの十分な独立性の証拠となるかどうかは、連邦規制当局がまだ公に判断を下していない。

OKXの現在の米国におけるライセンス状況は、州レベルの資金移動業ライセンス、欧州経済領域（EEA）30カ国をカバーするマルタでのMiCA（暗号資産市場規制）ライセンス、ならびにシンガポール、アラブ首長国連邦（UAE）、オーストラリアにおける規制枠組みをカバーしている。連邦政府のブローカー・ディーラー登録はこれらとは全く異なるカテゴリーの認可であり、自己資本の十分性、カストディ慣行、業務管理、および申請者の所有権とコンプライアンス履歴の適合性について、SECによる審査が必要となる。

■読者が判断する前に知っておくべきこと

クオモ氏の取締役就任は、それ単体で見れば信頼性を高めるための動きである。しかし、2026年にOKXが行ってきたすべての動き（ICEによる投資、OKXICEの発表、合成株式のローンチ、および今回の取締役就任）と合わせて考えると、これは伝統的な金融市場への支配的な暗号資産ネイティブの入り口となるための、一貫した制度的戦略の一部である。

その戦略が規制上のハードルをクリアできるかどうかが、1億2000万人のOKXユーザー、および同プラットフォームの利用を検討している潜在的なユーザーが念頭に置くべき疑問である。OKXICEの2026年後半の展開目標は、まだ与えられていないSECおよびCFTCの承認に完全に依存している。OKXの合成トークン化株式は、米国以外の市場で現在利用可能であるが、規制されたOKXICE製品のような規制上の保護や所有権は伴わない。コンプライアンス・モニターは2027年2月まで継続するため、OKXのマネーロンダリング防止（AML）および本人確認（KYC）慣行に対する連邦政府の監視はあと7カ月間続く。

政府の舵取りにおけるクオモ氏の経験は、最終的にOKXが承認プロセスを迅速に進めるのに役立つかもしれない。あるいは、承認が保証されていないと判断したOKXが、それを実現するためにワシントンやオルバニー（ニューヨーク州都）で最も経験豊富な人材を必要としたというシグナルなのかもしれない。

■注目ポイントQ&A

●OKXICEはSECやCFTCの承認を得ていますか？

いいえ、2026年7月21日時点で、OKXICEはSECからのブローカー・ディーラー登録や、CFTCからの先物取引業者登録を得ていません。合弁事業がNYSEのトークン化株式やICEの先物市場へのアクセスを提供する前に、これら両方の承認が必要です。2026年後半の展開目標はこれらの承認に依存しており、承認は現時点で発表されていません。本件を分析するアナリストは、トークン化証券を扱う新しい事業モデルは通常、規制当局による追加のコメント募集の対象となりやすく、承認までの期間が当初の想定より延びる可能性があると指摘しています。

●OKXの合成トークン化株式とOKXICEが提供予定の製品の違いは何ですか？

2026年7月16日にローンチされた合成トークンは、実際の株式を所有することなく価格変動のみに投資するもので、株主権利や証券保管振替機関（DTC）への登録、規制された口座の投資家保護はありません。一方、OKXICEが計画している製品は、SECが承認した発行体主導のフレームワーク内で動作し、DTCが所有権記録を維持し、従来の株式と代替可能な形で提供されます。SECは2026年1月、合成トークンはより厳格な規則の下で証券担保型スワップとして扱われる可能性があると明確に警告しており、この警告はOKXが7月16日にローンチした製品には当てはまるものの、OKXICEが目指す形態には当てはまりません。

●5億400万ドルの司法省との和解後、OKXは安全に利用できますか？

OKXは2025年2月に無認可資金移動業の運営で有罪を認め、2018年から2024年初頭にかけて50億ドルを超える疑わしい取引を助長したとして、5億400万ドル以上の罰金等を支払った後、2027年2月まで独立したコンプライアンス・モニター（監視人）の監視下で運営されています。司法省との和解では、顧客への直接的な被害があったとする指摘はありませんでした。同社は本人確認（KYC）やマネーロンダリング防止（AML）の管理を大幅に強化したと説明しており、認可された地域でサービスを提供していますが、OKXICEに関する連邦政府の承認プロセスは未解決であり、コンプライアンス・モニターが引き続き稼働していることは、OKXのAML慣行が連邦政府の監視下に置かれ続けていることを意味します。OKXの利用を検討するユーザーは、自分の居住地域における同社の現在のライセンス状況を確認し、司法省によるコンプライアンス監視期間がまだ終了していないことを理解しておくべきです。

●クオモ氏の知事辞任の経緯がこのニュースにおいて重要なのはなぜですか？

クオモ氏は在任中に複数の女性（現職・元職の州職員を含む）にセクシャルハラスメントを行ったとする調査結果を受け、2021年8月にニューヨーク州知事を辞任しました。同氏はもっとも重大な疑惑については否定する一方、一部の行為については不適切だったと認めています。OKXが同氏の起用を規制やガバナンスの「節目」としてアピールする一方で、同氏が不祥事によって公職を退いたという経緯は、同氏のガバナンス面での適性を評価する上で重要な背景情報となるためです。

元記事: OKX Moves Cuomo From Adviser to Director as NYSE Token Deal Awaits SEC