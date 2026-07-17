メルセデス・ベンツ、新型EV「Cクラス」の生産を開始――航続距離762km、2速リアアクスル搭載

メルセデス・ベンツは2026年7月13日、ハンガリーのケチケメート工場で新型の電気自動車（EV）「Cクラス」（モデルコード：W520）の生産を開始した。この新型Cクラスは、従来のEQシリーズから大幅な進化を遂げ、800Vアーキテクチャや2速リアトランスミッションなどの先進技術を搭載している。欧州市場では2026年後半に納車が開始され、米国市場には2027年初頭に投入される予定だ。

■欧州最大のメルセデス工場となったケチケメート：5つの新ホールとEV専用ライン

2026年7月13日に開催された生産開始の記念式典には、ハンガリーのペーテル・マジャール首相、メルセデス・ベンツ・グループのオラ・ケレニウスCEO、そして生産・品質・サプライチェーン管理担当取締役のミヒャエル・シーベ氏が出席した。10億ユーロ（約1728億円、1ユーロ＝172.8円換算）を投じた拡張工事により、敷地面積は200ヘクタールから440ヘクタールへと2倍以上に拡大。これにより、同工場は欧州におけるメルセデス・ベンツ最大の生産拠点となり、同社のグローバルネットワーク全体でも2番目の規模となった。

年間生産能力は、従来の10万台超から最大35万台へと引き上げられる計画で、従業員数も現在の約5,000人から9,000〜10,000人規模に拡大する見込みだ。ただし、これらの数値は即座に達成されるものではなく、新型の電動Cクラス、電動「GLB」、そして将来的には「Gクラス」のコンパクト版の生産が今後数年間で本格化するのに伴う長期的な目標とされている。

新設されたEV専用の組立ホールは、既存の混流生産ラインと並行して稼働する。既存ラインでは内燃機関（ICE）車とEVを同一トラックで柔軟に生産できるため、市場の需要に応じて生産比率を調整可能だ。このデュアルアプローチと、ドイツのラシュタット工場との柔軟な生産連携により、電動「GLC」は需要の動向に応じてどちらの工場でも生産できる体制が整えられている。

メルセデスは、ケチケメート工場における供給体制を「ローカル・フォー・ローカル（現地生産・現地消費）」アプローチと表現している。電動Cクラスおよび電動GLBのボディパネルと駆動用バッテリーは敷地内で直接製造され、サプライチェーンを短縮して市場の変動に柔軟に対応する。バッテリーセルには、2026年4月に契約が締結されたサムスンSDI製の角型NMC（ニッケル・マンガン・コバルト）セルが採用され、ハンガリーのゲドにある同社施設から供給される。

■「MB.EA」プラットフォームがもたらす800Vシステムと2速リアアクスルの仕組み

新型電動Cクラスの技術的コアとなるのが、新世代の「MB.EA」プラットフォームだ。従来のEQプラットフォームが400Vアーキテクチャを採用し、DC急速充電が最大約200kWにとどまっていたのに対し、MB.EAは800Vで動作する。これにより、対応する充電ステーションにおいて最大330kWの受電が可能となり、約10分間で約325km分の航続距離を充電できる。10%から80%までの充電に要する時間は約22分だ。

もう一つの大きな特徴が、リアアクスルに搭載された2速トランスミッションである。これは多くのシングルスピード（固定ギア）EV競合車と一線を画す技術で、ポルシェが「タイカン」で先駆けて採用したアプローチだ。1速（ギア比約11:1）は低速域での加速や牽引、トルク伝達に使用され、2速（ギア比約5:1）にシフトアップすることで、高速道路巡航時にも永久磁石同期モーターをより効率の高い狭い回転域に維持する。メルセデスはこの技術を「CLA」に導入し、今回のMB.EAミドルサイズアーキテクチャ（GLCおよびCクラス）にも展開した。

初期ローンチモデルである「C400 4MATIC」の四輪駆動システムでは、フロントにディスコネクトユニット（DCU）を搭載。軽負荷時にはフロントモーターを完全に切り離すことで、常時噛み合い式システムと比較して引きずり損失を最大90%削減する。通常走行時は主にリアモーターで駆動し、トラクションが必要な場合や急加速時にのみフロントモーターを駆動させる。自社開発された「eATS 2.0」駆動ユニットには、従来のシリコンに代わってシリコンカーバイド（SiC）インバーターが採用され、スイッチング損失を低減し、パワーエレクトロニクスパッケージの小型・高効率化を実現している。

バッテリー容量は94kWhで、エネルギー密度の高いNMC化学組成を採用。これにより、WLTPサイクルで最大762kmという優れた航続距離を実現した。これは、同じバッテリー容量を持つMB.EAベースの電動GLCよりも112km長い。この差は主に、セダンならではの空力性能に優れたファストバック形状と低い車高によるものだ。欧州市場向けには、2027年により小容量のバッテリー（最小で64kWhの可能性あり）を搭載したバリエーションや、WLTP航続距離が約800kmに達すると推定される後輪駆動（RWD）モデルの追加も予定されている。

なお、762kmというWLTP航続距離は欧州の試験環境（一般的に温暖な気温かつ中速域）で測定された数値である。実環境における航続距離は、同クラスのプレミアムEVの傾向からWLTP値より15〜25%低くなるのが一般的であり、C400の現実的な高速道路での航続距離は約580〜650kmの範囲に収まるとみられる。

■競合モデルとの比較と先進の車内テクノロジー

直接のライバルとなるのは、BMWが「ノイエ・クラッセ（Neue Klasse）」プラットフォームをベースに開発している新型「i3」セダンだ。BMW i3は108kWhのバッテリーを搭載し、WLTP航続距離で約900kmとリードしている。両モデルともに2026年秋のディーラー導入を目指しており、現時点では第三者による詳細なロードテスト結果は公開されていない。

電動Cクラスが競合に対して優位性を示すのが、キャビン（車内空間）だ。W520には第4世代の「MBUX」インフォテインメントシステムが搭載され、「ChatGPT-4o」「Microsoft Bing」「Google Gemini」の3つのプラットフォームのAIアシスタントを同時に統合した初のシステムとなっている。ダッシュボードのほぼ全幅に広がる39.1インチの「ハイパースクリーン」もオプションで用意される。さらに、SクラスやEQSから移植された、運転席前方の視野に18インチ相当の仮想イメージを投影するAR（拡張現実）ヘッドアップディスプレイは、コンパクトエグゼクティブセダンセグメントとしては初の機能とされている。オプションのリアホイールステアリング（後輪操舵）は、低速時に後輪を逆位相に最大4.5度操舵し、全長4,883mmのボディでありながら最小回転直径を11.2メートルに縮小する。

実用面では、トランク容量が470リットル、フロントトランク（フランク）容量が101リットル確保されており、最大1.8トンの牽引能力を備えている。

米国での販売価格は正式発表されていないが、自動車メディアによる事前予測ではベースモデルが約5万5,000ドル（約891万円、1ドル＝162円換算）からと噂されている。ただし、初期に導入される「C400 4MATIC」グレードはこの価格を上回る見通しだ。欧州での価格についても、現時点でメルセデスからの公式発表はない。

■工場拡張が示すメルセデスの生産ネットワーク戦略

ケチケメート工場の拡張は、単に一車種の生産開始にとどまらず、既存の自動車メーカーが直面する「内燃機関向けに設計されたグローバルな生産ネットワークをどう再構築するか」という課題に対するメルセデスの回答を示している。

メルセデスのアプローチは、既存ラインの「置き換え」ではなく「追加」だ。新設されたEV専用ホールは、既存のフレキシブル生産ラインと並行して稼働する。ドイツのラシュタット工場は、CLAを含む「MMA」プラットフォームモデルの並行生産拠点として機能し続ける。また、電動GLCはブレーメン工場とケチケメート工場のどちらでも生産可能だ。業界メディアのElectriveが報じたレポートによると、メルセデスがブレーメン工場のGLC生産ラインを米国アラバマ州のタスカルーサ工場に移設する場合、GLCの生産の一部がケチケメート工場にシフトする可能性があるという。

このように複数の拠点で同一モデルを生産できるようにしておくネットワーク戦略は、需要の不確実性に対するヘッジとなる。メルセデスの2026年第2四半期におけるグローバルでのEV販売台数は、欧州市場での電動CLA、GLC、GLBの需要に牽引されて前年同期比50%増を記録し、同四半期の欧州におけるEVシェアは26%に達した。しかし一方で、同四半期の中国市場における乗用車販売台数は前年同期比30%減となっており、EV需要がすべての主要市場で一様に強いわけではないことを示している。内燃機関車とEVの生産比率を同一ラインで調整でき、かつ欧州市場に短いサプライチェーンで供給できる工場構造は、単一市場に特化したEV専用工場よりも高い回復力（レジリエンス）をもたらす。

また、ケチケメート工場の拡張は製造技術のテストベッドとしても活用されている。メルセデスは、NVIDIAの「Omniverse」プラットフォームを用いて新しい組立ホールの完全なデジタルツインを構築し、生産技術者が物理的なラインに導入する前に仮想空間でプロセス変更をシミュレーションできるようにした。さらに、AIベースの画像検査システムが車両の表面欠陥をリアルタイムで分析する。新型Cクラスなどの塗装を行う新しい塗装工場は、従来比でエネルギー消費量とCO2排出量を削減している。

工場敷地内の再生可能エネルギーも大幅に拡張された。新たに導入された27.4MWの太陽光発電設備と既存の屋根上ソーラーパネルにより、電力需要の大部分をカバーしている。なお、初期の報道で言及されていた総出力42.3MWという数値は同社の資料に由来するものであり、第三者機関による独立した検証は行われていない。

■AMGパフォーマンスモデルとコンパクトGクラスも生産予定

ケチケメート工場での生産が確定している注目すべきモデルがさらに2車種ある。記念式典において、メルセデスは「Gクラス」のコンパクト版をMMAコンパクトプラットフォームベースで同工場において独占生産することを発表した。Gクラスは同社で最も収益性の高いモデルラインの一つである。

また、電動Cクラスについては、AMGブランドのパフォーマンスモデルがケチケメートで生産される予定だ。このモデルには、磁束をシャフトに対して平行方向に流すことで、従来のラジアル（放射状）モーターよりも大幅に高い出力密度を実現する「アキシャルフラックスモーター」が採用される。このモーターはメルセデスのベルリン工場で製造される予定だ。AMGモデルは2027年に登場する見込みで、最高出力は680馬力を超えると予測されている。

■注目ポイントQ&A

●新型の電動Cクラスは、従来のEQシリーズと何が違うのですか？

新型電動Cクラスは、従来のEQCやEQAなどで使われていた「EVA2」プラットフォームではなく、新世代の「MB.EA」プラットフォームを採用しています。これにより、システム電圧が400Vから800Vへと倍増し、DC急速充電の最大出力が約200kWから330kWへと大幅に向上しました。また、高速走行時の効率を高める2速リアトランスミッションや、シリコンカーバイド（SiC）インバーターの採用により、実用効率が向上し、最大762km（WLTP）の航続距離を実現しています。

●充電速度はどのくらいですか？また、充電には何分かかりますか？

C400 4MATICは、対応する800Vの急速充電ステーションにおいて最大330kWのDC急速充電に対応しています。この場合、約10分間の充電で約325km分（WLTP）の航続距離を追加でき、バッテリー残量10%から80%までの充電は約22分で完了します。一般的な400Vの充電ステーションを利用する場合は、車載のDCコンバーターを介して充電が行われます。自宅などでのAC普通充電は標準で11kW、オプションで22kWに対応しています。

●日本や米国への導入時期と価格はどのようになりますか？

ハンガリーの工場で生産が開始されており、欧州市場では2026年後半に納車が始まる予定です。米国市場への導入は2027年初頭を予定しています（日本市場への導入時期は現時点で未発表です）。価格については公式発表されていませんが、米国メディアの予測ではベースモデルが約5万5,000ドル（約891万円、1ドル＝162円換算）からと噂されています。ただし、初期に導入される高性能な「C400 4MATIC」はこれよりも高い価格帯になる見込みです。

●EVに2速トランスミッションを搭載することで、どのようなメリットがありますか？

多くのEVは1速固定のギアボックスを採用していますが、これは街乗りでのトルクと高速道路での効率の妥協点として設計されています。2速トランスミッションを採用することで、低速域ではギア比を低く（約11:1）して力強い加速や牽引力を確保し、高速巡航時にはギア比を高く（約5:1）してモーターの回転数を抑えることができます。これにより高速走行時の電力消費を抑え、航続距離を延ばすことが可能になります。

元記事: Mercedes Begins Building Electric C-Class With 762-km Range and Two-Speed Rear Axle