AIが変える法律・金融・コンサルの若手育成、単なる人員削減にとどまらない「構造改革」の実態

生成AIや自律型AIエージェントの普及に伴い、法律、金融、コンサルティングといったプロフェッショナルサービス業界において、若手（エントリーレベル）の採用や育成モデルの根本的な再設計が進んでいる。単なる人員削減にとどまらず、AIを前提とした業務フローへの移行や、若手の役割を「作業の実行」から「AIの監督」へとシフトさせる動きが本格化している。しかし、実務を通じた徒弟制度的な育成機会が失われることで、将来のパートナー（幹部）層をどう育てるかという「経験のギャップ」問題も浮き彫りになっており、各社の対応が分かれている。

■ピラミッド型モデルの崩壊：若手業務の6〜7割をAIが代替

プロフェッショナルサービス業界のタスクモデルは、長年にわたり「大量採用と高い離職率」のピラミッド構造に依存してきた。大手コンサルティングファームや法律事務所では、パートナー（共同経営者）に昇格できるのは100人中2人未満であり、残りの大多数の若手アソシエイトやアナリストが、膨大なリサーチや分析などの定型業務をこなすことで、シニア層が顧客対応や戦略立案に専念できる環境を作ってきた。

しかし、このビジネスモデルの経済的合理性は、現在2つの方向から崩壊しつつある。第一に、大規模言語モデル（LLM）や自律型AIエージェントの進化により、文書レビュー、契約分析、リサーチの要約、財務モデリング、初稿作成といった、かつて若手が業務時間の60〜70%を費やしていた主要タスクがAIに代替されつつあることだ。第二に、これらのツールによってシニア層の生産性が劇的に向上し、従来は4人のチームが必要だった業務を、シニア1人がAIの支援を受けながら直接こなせるようになったことである。

ハーバード大学の経済学者セイエド・ホセイニ氏とガイ・リヒティンガー氏が2025年のワーキングペーパーで指摘したように、生成AIを導入した企業では、エントリーレベル（若手）の採用が急減する一方で、シニア層の雇用は成長を続けるという「シニア偏向の技術変化（seniority-biased technological change）」が起きている。

■マッキンゼーの挑戦：最終面接でAI活用力と判断力をテスト

この構造改革の最前線にいるのが、大手コンサルティングファームのマッキンゼー・アンド・カンパニー（McKinsey & Company）だ。

同社のボブ・スタンフェルズCEOは、2026年1月のCESにおいて、同社の従業員約4万人に対し、すでに約2万5000個のAIエージェントが稼働していることを明らかにした。これはわずか18ヶ月前の数千個から急増した規模であり、2025年だけで150万時間分に相当する検索や要約の業務を削減したという。スタンフェルズ氏はこの変化を「25の2乗」と表現し、顧客対応を行うコンサルタント職が約25%増加した一方で、非顧客対応のバックオフィス職が同程度減少したと説明している。

この変化に伴い、同社が求める人材像も変わった。マッキンゼーは2026年1月から、ビジネスアナリスト候補の最終面接において、独自のAIプラットフォーム「Lilli（リリ）」を使用したケーススタディ分析の試験導入を開始した。面接官は、候補者がAIに対してどのように指示（プロンプト）を出し、その出力をどう評価し、最終的な提案にまとめるかという「AI環境下での判断力」を評価する。これはAIの操作技術そのものではなく、AIの提案に疑問を持ち、自らの見解を導き出せるかを試すものであり、同社はこれを実務の新たな基準と位置づけている。

競合のボストン コンサルティング グループ（BCG）も2026年夏に向けて同様のAI面接プロセスの開発を進めていると報じられており、ベイン・アンド・カンパニー（Bain & Company）も同様の計画を立てている模様だ。

■法律業界の構造改革：人員削減ではなく「役割の再配置」

法律サービス業界におけるAIシフトは、単純な人員削減とは異なる様相を呈している。

米労働統計局（BLS）のデータによると、2026年1月時点の法律分野の雇用者数は約124万人と過去10年で最高を記録した。これは、AIが文書レビューや契約分析を代替している現状と矛盾するように見えるが、実際には「雇用の構造的な再配置」が起きているためである。AIは法律業務を消し去っているのではなく、再配分しているのだ。

若手アソシエイトが担当していたリサーチや文書作成などの業務がAIに移行する一方で、パラリーガルや「リーガルオペレーションズ（Legal Operations）」と呼ばれる専門職の役割が拡大している。

もちろん、一部では大規模な人員削減も起きている。ベーカー＆マッケンジー（Baker McKenzie）は2026年2月、ビジネスサービス部門で600〜1000人の人員削減を実施した。これは法律業界におけるAI起因の削減としては過去最大規模であり、削減対象は弁護士ではなく、リサーチ、マーケティング、ナレッジマネジメント、秘書業務などに集中した。クリフォード・チャンス（Clifford Chance）やアーウィン・ミッチェル（Irwin Mitchell）も同様に、バックオフィスや訴訟アシスタントの削減を行っている。

一方で、AIツールと弁護士の業務フローを統合し、AIの出力品質を管理・監査する「リーガルオペレーションズ」職は、業界内で最も急速に成長している職種の一つとなっている。

■キャリアプランの再考を迫られる2026年卒の学生たち

こうした変化は、これから社会に出る学生たちのキャリア観にも大きな影響を与えている。

ブルームバーグ・ビジネスウィークが2026年4月に報じた調査によると、一流コンサルタントを目指してプリンストン大学で学生コンサルティングクラブを立ち上げた優秀な学生たちが、卒業を前にして官公庁や金融機関など別の進路を選択する動きが見られる。卒業生の一人は「組織に不可欠な存在になりたいが、現在の状況では、若手アナリストとして不可欠な存在になれるかどうかが不透明だ」と語っている。

この不安は統計にも表れている。モンスター社が実施した「2026年卒 AI対応力調査」によると、2026年卒の学生の約90%が「AIや自動化によってエントリーレベルの仕事が代替される」ことに懸念を示しており、2025年の64%から急増している。また、ニューヨーク連邦準備銀行のデータによると、22〜27歳の大学卒業生の失業率は5.6%と、大卒者全体のほぼ2倍に達している。

PwCの内部文書によると、同社は米国の監査・アシュアランス部門におけるエントリーレベルの採用を、2025年から2028年の間に32%〜39%削減する計画を立てている。その一方で、PwCのAIアシュアランスリーダーであるジェン・コサー氏は、「新入社員は入社後ほぼ瞬時にレビューや監督を行う立場になり、3年以内には従来のマネージャークラスの業務をこなすようになる」と述べている。かつて新人に監査実務を教え込んでいた研修は、現在では「プロフェッショナルとしての懐疑心」や「批判的思考力」、「AIの出力を評価する方法」の習得へとシフトしている。

■技術的メカニズム：自律型AIエージェントへの進化

なぜこのような急激な再設計が必要なのか。その理由は、現在のAIが3年前の「アシスタント型」から「自律型エージェント」へと進化を遂げたことにある。

初期のAIツールは、人間が問いを立て、検索を実行し、結果を読み込んで要約を作成する必要があった。しかし、現在のAIエージェントはより自律的に動作する。例えば、マッキンゼーの「Lilli」は、複雑なリサーチタスクを自ら複数のサブタスクに分解し、社内のナレッジベースを横断して実行し、最終的な成果物の形で出力する能力を持つ。これが、2025年に150万時間もの業務削減を実現した技術的背景である。

法律分野でも、Clio、Harvey、Lexis+ AIなどのLLMを基盤としたツールが、文書の分類や要約を圧倒的なスピードと低コストで実行している。JPモルガンの「COiN」システムも、融資契約書の分析において同様の成果を上げている。若手の仕事が完全になくなるわけではないが、かつて大量の若手を雇う理由となっていた定型業務の経済的価値が、根本的に低下しているのである。

ただし、このモデルにはハルシネーション（事実とは異なる情報の生成）や、契約書の微妙なニュアンスの見落としといったリスクが伴う。成長を続けている企業は、AIに初稿を作成させ、人間がそれを検証・改善する体制を確立しているが、検証体制を怠ったままAIを導入した企業は、AIの「自信に満ちた誤り」に直面し、苦境に立たされている。

■経験のギャップ：2034年のパートナーをどう育てるか

FTの記事や、MITの経済学者アンドリュー・マカフィー氏が指摘する最大の懸念は、目先の雇用市場ではなく、「2034年のパートナー（幹部）層を誰が育てるのか」という長期的な育成モデルの崩壊である。

マカフィー氏は2026年5月、実務を通じた徒弟制度（アプレンティスシップ）の代替手段を用意せずにエントリー職を削減すれば、将来的なリーダーシップ的空白を招くと警告した。若手は、シニアが顧客とどのように接し、課題をどう定義し、いつ反論するかを間近で見ることで、言葉にできない判断力を学んできた。しかし、AIエージェントは成果物を出すことはできても、判断力のモデルを示すことはできない。

このリスクを認識している企業は、新たな育成パスの構築に乗り出している。PwCは、定型業務を通じて自然にスキルが身につくことを期待せず、批判的思考や懐疑心を早期に叩き込む研修プログラムを導入した。マッキンゼーがリベラルアーツ（教養）分野の人材採用を強化しているのも、AIが代替できない創造性や判断力を備えた人材を初期段階から確保するためである。

■2026年における先進企業の採用アプローチ

AI時代の採用において、先進企業と遅れる企業の差はすでに明確になりつつある。

IBMは2026年2月、米国のエントリーレベルの採用を3倍に増やすと発表し、削減トレンドとは一線を画している。同社のチーフHRオフィサーであるニックル・ラモロー氏は、「エントリーレベルのパイプラインをなくすことは、長期的な管理上の問題を引き起こす。AIを監督できる専門知識を持った人材が将来的に不足し、今節約したコスト以上の代償を後で支払うことになる」と指摘する。

KPMGのグローバルAIワークフォースリードであるニアル・クリーバリー氏も、「若手をAIエージェントのマネージャーとして育成する」という方針を示し、若手を早期に監督業務へと引き上げるアプローチをとっている。BCGも、AI変革やデータ戦略、人間が介在するチェンジマネジメント（Human-in-the-loop）に関連する職種が、トップコンサルタントへの最短ルートであると候補者にアピールしている。

AIを効果的に使いこなし、その出力を批判的に評価し、顧客に価値を伝えられる若手プロフェッショナルは、かつてのように3年間定型業務に追われていた世代よりも、はるかに高い価値を持ち、早期の昇進ルートを歩むことになる。

プロフェッショナルサービス業界が直面しているこの変革は、若手にとって「より質の高いキャリア体験」をもたらすのか、それとも単に「門戸が狭まるだけ」なのか。古いモデルに固執する企業は、今後10年で致命的な競争力の低下に直面することになるだろう。

■注目ポイントQ&A

●AIの導入によって、コンサルティングや法律業界の若手の仕事はどう変わっていますか？

単なる作業の実行から、AIツールの監督や出力の評価へと役割がシフトしています。例えば、かつて若手が多くの時間を費やしていた文書レビューや財務モデリング、リサーチの要約などはAIが処理し、若手はAIへの指示（プロンプト）や成果物の検証、クライアントへの提案資料の作成などを担うようになっています。

●マッキンゼーは採用面接で実際にAIを使用しているのですか？

はい、同社は2026年1月から、ビジネスアナリスト候補の最終面接において、独自のAIプラットフォーム「Lilli」を使用したケーススタディ分析を試験的に導入しています。面接官は、候補者がどのようにAIに指示を出し、その出力を評価し、最終的な提案にまとめるかという「AI環境下での判断力」を評価します。

●「経験のギャップ」問題とは何ですか？なぜ長期的に重要なのでしょうか？

AIが定型業務を代替することで、若手が実務を通じて基礎的なスキルや判断力を学ぶ機会（徒弟制度的な育成プロセス）が失われる問題です。かつては定型業務をこなす中でシニアの働き方を間近で見て学んでいましたが、そのプロセスがスキップされるため、将来的に組織を率いるパートナー（幹部）層の育成に支障をきたす懸念が指摘されています。

●2026年にプロフェッショナルサービス業界を目指す求職者は、どのような企業を選ぶべきですか？

単に若手採用を削減している企業ではなく、AI時代に合わせた育成プログラムを明確に提示している企業を選ぶことが重要です。具体的には、入社時のAIリテラシー研修の有無、若手がAIの出力を監督・検証する役割への移行支援、判断力に基づいた早期昇進制度などが整備されているかどうかが判断基準となります。

元記事: AI Reshapes the Entry-Level Pipeline Across Law, Finance, and Consulting