Thermalright、液晶画面搭載の最上位空冷クーラー「Royal Pretor 130 Vision」を発表

Thermalrightは、同社の最上位デュアルタワー空冷クーラープラットフォームに3.95インチのフルカラーLCDディスプレイを搭載した「Royal Pretor 130 Vision」を発表した。これまで高価な簡易水冷（AIO）クーラーの特権だった液晶ディスプレイを、優れた冷却性能を持つ空冷クーラーに統合した製品となる。現時点でグローバル向けの価格や発売日は未発表だが、中国市場での販売価格が報じられている。

■液晶ディスプレイが水冷から空冷へと移行する背景

ディスプレイ付きCPUクーラーは、簡易水冷（AIO）セグメントから普及が始まった。メーカー各社はポンプヘッドにいかに大きな画面を搭載するかを競い合ってきた。例えば、294.99ドル（約4万8,000円、1ドル=163円換算）のNZXT「Kraken Elite 360 RGB」は、2.72インチのIPS液晶を搭載し、モニタリング画面統合の基準となった。ASUSのROG、Corsair、Tryx、Lian Liなどもこれに続き、Tryxの「Panorama」シリーズでは最大6.67インチの画面を搭載するモデルも登場している。

水冷クーラーはケースの窓からよく見えるポンプヘッドがあるため、ディスプレイを配置するのに自然な場所だった。一方、空冷クーラーにはそのような中心部が存在しなかった。しかし、Thermalrightは2025年12月に発表した「Peerless Assassin 120 Vision MAX」で、従来のツインタワーヒートシンクに5インチのIPS画面を搭載し、この流れを変えた。「Royal Pretor 130 Vision」はその戦略を同社のプレミアム冷却プラットフォームに適用したものである。

また、空冷クーラーの老舗ブランドであるbe quiet!も、2026年1月のCES 2026で液晶搭載の空冷クーラーを披露しており、このトレンドがThermalright一社に留まらず業界全体に広がっていることが確認されている。

■液晶ディスプレイの仕組みと仕様

Royal Pretor 130 Visionの3.95インチIPSディスプレイは、ヒートシンクのトップカバーにマグネットで固定され、マザーボードの標準的な9ピンUSB 2.0内部ヘッダーを介して接続される。このケーブル1本で5Vの電力とUSB 2.0のデータの両方を供給するため、追加の電源コネクタや独自の配線は不要である。

ディスプレイ用ソフトウェアは、OSのモニタリングレイヤーを介して温度、ファン速度、電圧、クロック周波数などを公開する業界標準規格「ACPI」を利用してハードウェアセンサーのデータを読み取る。ACPIは主要なマザーボードプラットフォームで共通しているため、ASUSのArmoury CrateやNZXT CAM、Corsair iCUEなどの独自ソフトウェアを必要とせずに動作する。これにより、マザーボードのブランドに関係なく、ソフトウェアの競合を起こさずにディスプレイを使用できる。

解像度は480×480ピクセル（画素密度は約172 ppi）で、リアルタイムのテキスト表示やカスタムグラフィックス、アニメーションGIFの表示に適している。マグネット式マウントにより、工具なしで画面を取り外せるため、ケース内の掃除やパネル交換も容易である。

■ディスプレイの下に隠された本格的な冷却設計

画面が注目されがちだが、Royal Pretor 130 Visionが簡易水冷に代わる選択肢となり得るのは、その優れた熱設計によるものである。ヒートシンクは、Tom's Hardwareのベンチマークで騒音を均一化した条件下において243Wの熱放散を記録した「Royal Pretor 130」（非Visionモデル）と同じアーキテクチャを採用している。これはID-Coolingの低価格360mm簡易水冷「DX360 Max」と同等の性能であり、従来の空冷記録を7W上回る。

純度99.9%の電解タフピッチ銅（C1100）にニッケルメッキを施したベースプレートから、6本の6mmヒートパイプが伸びている。C1100は熱伝導率が約388 W/m・Kと非常に高い。熱はヒートパイプ内の相変化サイクル（液体の蒸発と凝縮）によって輸送され、焼結銅粉末構造により、クーラーの向きに関係なく機能する。

風量は、サイズの異なる2基のファンによるプッシュ・プル構成で確保される。前面の130mmファン「TL-HD13-X28」は最大1,750 RPMで動作し、風量81.88 CFM、騒音値28.3 dBA。中央の120mmファン「TL-H12-X28-R9」は最大2,400 RPMで動作し、風量98.2 CFM、静圧2.48 mmH2O、騒音値32.7 dBAを発揮する。両ファンともに厚さは28mmで、業界標準の25mmより3mm厚く、回転数を上げずに風量を高めている。ベアリングにはソニーの加圧油膜軸受設計を採用した第2世代の「S-FDB V2」を使用しており、金属同士の接触を排除して最大15万時間の寿命を実現している。これは一般的なボールベアリング（6万〜7.5万時間）やスリーブベアリング（3万〜5万時間）よりも大幅に長い。

クーラー全体の寸法は130×140×165mm。総重量は公表されていない。

■空冷が依然として水冷に及ばない点

優れた性能を持つものの、簡易水冷が不要になるわけではない。ハイエンドCPUが制限なしで動作するような300Wを超える持続的な負荷においては、360mm簡易水冷の方が有意に低い温度を維持できる。Tom's Hardwareのテストでは、電力制限を解除した状態の最も発熱の激しい消費者向けCPUにおいて、Royal Pretor 130は冷却が追いつかず、最大負荷時には騒音レベルが急上昇した。

また、空冷クーラーはケース内のクリアランスを必要とする。高さ165mmのRoyal Pretor 130 Visionは多くのミドルタワーATXケースに収まるが、コンパクトなケースやSFF（スモールフォームファクター）ビルドでは、簡易水冷を選択せざるを得ない場合がある。幅140mmというサイズと非対称のファン配置により、一部のマザーボードでは背の高いメモリとの干渉が生じる可能性もある。

ディスプレイ性能の面でも、NZXT Kraken Elite（2.72インチ、640×640解像度、60Hzリフレッシュレート）などの方が、Royal Pretor 130 Vision heirloomの480×480パネルよりも滑らかなアニメーションを表示できる。

■「Royal Pretor 130 Digital」：シンプルな画面の姉妹モデル

Thermalrightは、フルカラーIPSパネルの代わりに、より小型のハードウェア監視用ディスプレイを搭載した「Royal Pretor 130 Digital」も同時に発表した。このDigitalモデルは温度やファン速度などを表示できるが、カスタム画像やアニメーションGIFには対応していない。フルカラー画面ほどのカスタマイズ性を求めないユーザー向けに、より安価な選択肢を提供する。

■対応ソケットとカラーバリエーション

対応ソケットは、IntelがLGA115X、LGA1200、LGA1700、LGA1851、LGA2011、LGA2066。AMDがAM4、AM5となっており、近年の主要なデスクトッププラットフォームを網羅している。カラーはブラックとホワイトの2色が用意されている。

■価格と発売時期

グローバル向けの価格や具体的な発売日は公式発表されていない。PCCentralが確認した中国の小売店での価格情報によると、ホワイトモデルが349元（約51ドル、日本円で約8,300円、1ドル=163円換算）、ブラックモデルが459元（約67ドル、日本円で約10,900円、1ドル=163円換算）とされている。すでにThermalrightの製品ページに両モデルが掲載されていることから、発売は間近とみられる。

■注目ポイントQ&A

●Royal Pretor 130 Visionの冷却性能は簡易水冷クーラーと同等ですか？

一般的なゲームやコンテンツ制作のワークロードにおいては同等と言えます。ベースとなったRoyal Pretor 130プラットフォームは、独立したベンチマークにおいて、プレミアムな360mm簡易水冷と同等の騒音レベルで243Wの熱を放散し、Tom's Hardwareで高い評価を得ています。ただし、消費電力が300Wを超えるような最上位CPUの持続的な高負荷状態では、360mm以上の簡易水冷クーラーの方が冷却性能で優位に立ちます。なお、Visionモデル自体の独立したベンチマークは発表時点では公開されていません。

●専用ソフトウェアなしで液晶画面が動作するのはなぜですか？

ディスプレイはマザーボードの標準的な9ピンUSB 2.0ヘッダーに接続され、すべての現代的なマザーボードに組み込まれているユニバーサルなハードウェアインターフェース規格「ACPI」を介してセンサーデータを読み取るためです。これにより、マザーボードのブランドに関係なく、NZXT CAMやCorsair iCUE、ASUS Armoury Crateなどの独自ソフトウェアを導入することなく、CPU温度やファン速度、クロック周波数の表示、カスタム画像やアニメーションGIFの表示が可能です。

●Royal Pretor 130 VisionとDigitalの違いは何ですか？

両モデルはヒートシンク、ヒートパイプ数、ファン構成、対応ソケットなどの冷却性能に関わる仕様は共通しています。違いはディスプレイにあり、Visionモデルはカスタム画像やアニメーションを表示できる3.95インチのフルカラーIPS液晶を搭載しているのに対し、Digitalモデルは温度やファン速度のみを表示するシンプルな監視用ディスプレイを搭載しています。

●ケースに360mmラジエーターを取り付けるスペースがない場合、この空冷クーラーは選択肢になりますか？

はい、非常に適した選択肢になります。多くのコンパクトなミドルタワーケースは高さ165mmの空冷クーラーに対応していますが、360mmラジエーターを搭載するにはケースの改造やファンの配置変更が必要になる場合があります。Royal Pretor 130 Visionであれば、スペースの制約やポンプの故障リスク、高額な費用を避けて、250Wクラスのワークロードで簡易水冷と同等の冷却性能と液晶ディスプレイを手に入れることができます。

元記事: Thermalright Royal Pretor 130 Vision Adds LCD Screen to Top-Tier Air Cooling