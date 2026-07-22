Bose QuietComfortが229ドルに大幅値下げ―8月発売噂の第2世代を待つべきか？

Boseの現行ヘッドホン「QuietComfort」が、7月26日までの期間限定セールで229ドル（約3万7,327円）に値下げされている。しかし、フランスのメディアから、ロスレスUSB-Cオーディオや空間オーディオに対応した「第2世代」が8月13日に発売されるというリーク情報が浮上した。現行モデルを今すぐ安く手に入れるべきか、それとも新モデルの登場を待つべきか、スペックや競合製品との比較を交えて検証する。

■ハイブリッドANCとTriPort：229ドルで手に入る確かな実力

Bose QuietComfort（2023年モデル）の基本設計は非常に優れている。Boseの「QuietComfort ANCシステムFAQ」によると、そのアクティブノイズキャンセリング（ANC）システムは、各イヤーカップの内側と外側にマイクを配置したハイブリッド（フィードフォワード＆フィードバック）設計を採用している。外側マイクが周囲の騒音を捉え、内側マイクが耳に届く残留ノイズを測定して、毎秒数百回の頻度で補正ループを実行する。

この処理は、飛行機の機内、地下鉄、空調システム、オープンオフィスなどの騒音が含まれる約20〜1,000Hzの周波数帯域をターゲットにしており、物理的に最もANCの効果が得られやすい領域をカバーしている。

さらに、Bose独自の「TriPort（トライポート）アコースティック構造」が音響効果を高めている。各イヤーカップの外側に設けられたポートが第3の開口部として機能し、筐体を大きくすることなく音響容積を実質的に拡大する。これにより、約0.5ポンド（約226g）という軽量なボディでありながら、豊かな低音再生と優れたANC性能を両立させている。

実際の検証でもこの実力は裏付けられている。TechRadarのレビューでは、快適性とANC性能において『傑出した選択肢』であり、信頼性の高いオールラウンダーとして『対抗馬を見つけるのは難しい』と評価され、5つ星中4つ星を獲得した。また、TechGearLabのレビューでは、26機種中8位となる100点満点中73点を獲得し、快適性で10点満点中8.6点、ANC性能で7.3点という高評価を得ている。

■2023年モデルの弱点：通話品質とコーデック制限

しかし、購入を検討する上で無視できない2つの弱点がある。1つ目は通話品質だ。TechGearLabの評価では、マイクシステムに10点満点中4.0点という低いスコアが付けられている。ビデオ会議や電話での利用を主な目的とするユーザーにとっては、明確な弱点となる。通話自体は可能だが、同価格帯の競合製品と比べると見劣りする。

2つ目は、より構造的な問題として、2023年モデルがサポートするBluetoothコーデックがSBCとAACのみに限定されている点だ。SoundGuysのコーデック分析によると、LDACやaptX HDには対応していない。AACの実際の転送レートは最大約250kbpsにとどまるが、ソニーの「WH-1000XM5」などがサポートするLDACは最大990kbpsに達する。SpotifyやApple Musicなどの標準的な音質でのストリーミング再生であればこの差はほとんど気にならないが、TidalのロスレスプランやAmazon Music HDなどのハイレゾ音源を高性能な機器で聴く場合、その音質差は体感できるレベルになる。また、USB-C経由のデジタルオーディオ入力にも非対応であるため、有線接続時はロスレスのデジタル接続ではなく、3.5mmアナログケーブルを使用する必要がある。

229ドル（約3万7,327円、1ドル＝163円換算）というセール価格を考えれば妥当とも言えるが、この弱点こそが、リークされた第2世代モデルで改善されると報じられているポイントである。

■リークされた「第2世代」の進化点と影響

正確な製品リークで実績のあるフランスの割引情報サイト「Dealabs」は、リーカーのbillbil_kun氏の情報をもとに、未発表の「Bose QuietComfort (2nd Gen)」の独占スペックを7月20日に報じた。この情報はNotebookcheckやDigital Trendsでも独立して取り上げられている。ただし、Bose公式からの発表はなく、これらの情報はすべて未確認の噂として扱う必要がある。

リーク情報によると、第2世代では以下の機能が追加されるという。まず、Bluetoothの圧縮を介さない有線デジタル接続に対応する「ロスレスUSB-Cオーディオ」により、前述のコーデック制限を解消する。また、これまで上位モデルの「QuietComfort Ultra」にのみ搭載されていた、ヘッドトラッキング対応の空間オーディオ技術「TrueSpatialオーディオ」が追加される。さらに、ピル型のイヤークッションと、シンセティックレザー（合成皮革）のパッドを増量した幅広のヘッドバンドを採用し、デザインが刷新される。リスニングプリセットには『イマーション（没入）』モードや、会話を聞き取りやすくする『シネマモード』が追加される。バッテリー駆動時間はANCオンで24時間（TrueSpatial有効時は18時間）と、現行モデルから据え置きとされている。発売時の想定価格は現行モデルの定価と同じ359ドル（約5万8,517円、1ドル＝163円換算）とのことだ。

もしこのリークが事実であれば、第2世代は価格を据え置いたまま大幅な機能向上を果たすことになる。発売日は8月13日、予約開始は8月7日頃と報じられている。

■Bose QuietComfort vs. Sony WH-1000XM5：現時点での競争力

229ドル（約3万7,327円、1ドル＝163円換算）という価格における競合状況は、一筋縄ではいかない。RecordingNowの価格比較によると、6月のPrime Day期間中、ソニーの「WH-1000XM5」は約198ドル（約3万2,274円、1ドル＝163円換算）まで値下がりしていた。価格は常に変動しているが、現在の実売価格における両モデルの差は、Boseが発売された当初（349ドル、約5万6,887円、1ドル＝163円換算）よりも縮まっている。

Boseが優れている点は、快適性（TechGearLabの快適性スコア8.6が示す通り、長時間のリスニングでも非常に優れた装着感を実現している）、低周波の定常ノイズに対するANC効果、そして軽量な筐体だ。一方、劣っている点としては、ソニーの30時間というバッテリー駆動時間（Boseは24時間）や、LDACコーデックへの対応、そして通話品質の高さが挙げられる。

なお、Appleの「AirPods Max」は通常500ドル（約8万1,500円、1ドル＝163円換算）前後と価格帯が異なり、主にiPhoneやiPad、Macとのシームレスな連携を重視するAppleエコシステム内のユーザー向けであるため、Androidユーザーがこの高額なプレミアムを支払う実質的なメリットは薄い。

■今すぐ229ドルで買うべきか、8月まで待つべきか

結論は、いくつかの要素によって異なる。まず、今すぐ229ドル（約3万7,327円、1ドル＝163円換算）で買うべきなのは、2週間以内にヘッドホンが必要な場合や、主な用途が通勤・旅行時のノイズキャンセリングであり、標準音質でのストリーミング再生が中心である場合だ。また、第2世代で追加されるコーデックや空間オーディオのアップグレードよりも、実績のある現行モデルを130ドル（約2万1,190円、1ドル＝163円換算）引きで安く手に入れることに魅力を感じる場合である。2023年モデルは製品として十分に優れており、値下げされているのは製品に欠陥があるからではなく、発売から時間が経ち、後継機の登場が近いためである。

一方で、8月まで待つべきなのは、ロスレスUSB-CオーディオやTrueSpatial空間オーディオが必須機能である場合、あるいは数年間使い続けるために最新のハードウェアを手に入れたい場合だ。また、未確定のリーク情報に基づいて行動することに抵抗がない場合（Boseが発売を延期したり、仕様を変更したりする可能性もある）も該当する。もしリークが正しければ、上位モデル『Ultra』の主要なオーディオ機能を網羅しつつ、90ドル（約1万4,670円、1ドル＝163円換算）安く手に入る第2世代を359ドル（約5万8,517円、1ドル＝163円換算）で購入する方が、長期的なコスパは高いと言える。

なお、Boseのサマーセールは2026年7月26日に終了する予定で、その後は通常の定価359ドルに戻るとみられている。そのため、急いでいないのであれば、同じ価格を支払うことになる第2世代の登場を待つのが賢明な判断となるだろう。

■229ドルのセールが向いている人・見送るべき人

229ドル（約3万7,327円、1ドル＝163円換算）のセールが向いているのは、日常的に持ち運ぶため、信頼性の高いANC性能と超軽量なフォルムを求める出張者や通勤者、通話よりも音楽や環境音の再生が中心の在宅勤務ユーザー（通話品質の低さを許容できる場合）だ。また、Appleエコシステムに縛られず、実績のあるプレミアムANCヘッドホンを求め、コーデックの制限を気にしないAndroidユーザーや、229ドルと359ドル（約5万8,517円、1ドル＝163円換算）の価格差が予算的に非常に重要である、コストパフォーマンス重視 of 購入者にも適している。

逆に見送るべきなのは、主な用途が音声通話である人（TechGearLabの通話品質スコア4.0は無視できない制限である）や、LDAC対応のハイレゾ音源を使用し、250kbpsと990kbpsのワイヤレス音質差を重視するリスナーだ。また、スケジュールに余裕がある人も、3週間待つことで第2世代のスペックが確定するのをノーリスクで見極められるため、見送るべきである。

■注目ポイントQ&A

●229ドルの現行モデルを買うべきですか、それともBose QuietComfort第2世代を待つべきですか？

急ぎでなければ、待つことをお勧めします。2026年7月20日付のリーク情報（Dealabs報道、Notebookcheck紹介）によると、第2世代は8月13日に現行機と同じ359ドル（約5万8,517円、1ドル＝163円換算）で発売されると噂されており、ロスレスUSB-CオーディオやTrueSpatial空間オーディオ、デザインの刷新などが盛り込まれるとされています。ただし、Bose公式の発表はありません。2週間以内に必要で、130ドル（約2万1,190円、1ドル＝163円換算）の割引を重視するなら現行モデルも良い選択肢です。

●Bose QuietComfortはLDACやハイレゾBluetoothオーディオに対応していますか？

いいえ、2023年モデルのQuietComfortはSBCとAACコーデックのみの対応で、LDACには対応していません。一般的なストリーミングサービスでは問題ありませんが、ハイレゾ音源を重視する場合は弱点となります。なお、リークされている第2世代では、有線接続時のロスレスUSB-Cオーディオに対応すると報じられており、有線での高音質再生が可能になる見込みですが、Bluetoothコーデックの詳細は未確認です。

●Bose QuietComfortのANCはどのように機能し、なぜ飛行機の騒音に効果的なのですか？

イヤーカップの内外にマイクを配置したハイブリッドANCシステムを採用しています。外側のマイクが周囲の騒音を検知し、内側のマイクが耳に届く残留ノイズを測定してリアルタイムで補正します。この仕組みは、飛行機や地下鉄の騒音に多い50〜500Hzの低周波ノイズに特に効果的です。また、独自の「TriPortアコースティック構造」により、筐体を大きくすることなく低音再生とANC性能を高め、軽量化を実現しています。

●Bose QuietComfortとQuietComfort Ultraの違いは何ですか？

現行の標準モデル（セール価格229ドル、定価359ドル）には、上位モデル「QuietComfort Ultra」（定価449ドル、実売約399ドル）に搭載されているヘッドトラッキング対応空間オーディオ（TrueSpatial）、シネマモード、CustomTune（耳型キャリブレーション）、ActiveSense（適応型リスニング）、30時間バッテリー（標準モデルは24時間）などの機能がありません。ただし、リークされた第2世代が噂通りに発売されれば、359ドルでこれらの主要機能の多くがカバーされるため、Ultraとの価格差（90〜150ドル）を正当化するのが難しくなるとみられています。

元記事: Bose QuietComfort Headphones Drop to $229 As Successor Leaks for August Launch