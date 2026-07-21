『スタートレック：SNW』新シーズン始動、火星最大の巨大渓谷「マリネリス」に隠された科学と物語の謎

『スタートレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』シーズン4が、米国東部時間7月23日午前3時（日本時間同日午後4時）にParamount+で配信開始される。プレミアエピソードのタイトルは、火星にある太陽系最大の渓谷にちなんだ「マリネリス渓谷」だ。本記事では、このタイトルが示唆するエピソードの背景、時間旅行を巡る現実の物理学、そしてシリーズにおける重要な意味を解説する。

■マリネリス渓谷は河川が削ったのではない――惑星の巨大な「傷跡」

「マリネリス渓谷」というタイトルがなぜ重要なのかを理解するには、この渓谷に関する一般的な誤解を知る必要がある。地球のグランドキャニオンは、コロラド川が約600万年かけて削り出したものだ。しかし、マリネリス渓谷は何かに削られたわけではない。地殻が引き裂かれて裂け目ができたのだ。

この渓谷システムは、火星の赤道域に沿って、タルシス膨張域と呼ばれる火山台地の東側に4000キロメートル以上にわたって伸びている。最も深い部分（メラス峡谷、カンドール峡谷、コプラテス峡谷の中央の窪地）では、台地の表面から最大7キロメートル（最深部では11キロメートルに達する場所もある）も落ち込んでおり、これはグランドキャニオンの4倍以上の深さだ。もしこれを地球上に置けば、米国大陸の横幅に匹敵する。

渓谷の形成メカニズムこそが、このエピソードを理解する鍵となる。地球の地殻は複数のプレートに分かれており、それらが移動・衝突し、マントルへと沈み込む「沈み込み帯」のプロセスを通じて、地質学的なストレスが地球全体に分散される。しかし、火星にはプレートテクトニクスが存在せず、地殻は1枚の頑丈な殻のままだ。オリンポス山など4つの巨大な盾状火山を擁する巨大な火山ドーム「タルシス膨張域」が隆起した際、周囲の地殻は逃げ場を失った。その結果、引っ張る力（張力）によって平行な断層線に沿って岩盤が引き裂かれ、「地溝（グラベン）」と呼ばれる、断層に挟まれた地塊が沈下する現象が起きた。この裂け目は構造的には地球のアフリカ大地溝帯に似ているが、地球ではプレートテクトニクスがストレスを分散して被害を抑えるのに対し、火星ではストレスが1つの巨大な場所に集中した。その結果、グランドキャニオンの10倍長く、4倍以上深い渓谷が誕生したのだ。

この形成は、火星にまだ厚い大気や磁場、液体の水が存在していた約40億年前の「ノアキス紀」と呼ばれる地質時代に始まった。欧州宇宙機関（ESA）の探査機マーズ・エクスプレスに搭載された分光計「OMEGA」や、NASAのマーズ・リコネサンス・オービターの「CRISM」といった軌道観測機器により、マリネリス渓谷の全域で含水粘土鉱物や硫酸塩の存在が確認されており、これらは古代の水活動の証拠である。宇宙生物学の研究では、火星が温暖で表面に安定した水が存在していた約41億〜32億年前（ノアキス紀からヘスペリア紀）が、生命の生存に最も適した時期とされている。渓谷の最深部の一つであるメラス峡谷には、古代の湖の存在を示す地質構造が残されている。なお、「マリネリス渓谷」という名は、1971年11月に火星に到着してこの渓谷を発見したNASAの探査機「マリナー9号」にちなんでラテン語で「マリナーの谷」と名付けられたものだ。

■事前公開情報から読み解くエピソードの前提

本稿執筆時点で「マリネリス渓谷」はまだ放映されていない。判明している前提情報は、Paramountが公開した公式スチール写真、2025年のサンディエゴ・コミコン（SDCC）で公開された予告映像、そしてParamount+の公式あらすじに限られており、これらを合わせても決定的なネタバレにはならない。

公開された写真では、パイク船長（アンソン・マウント）、ラアン・ヌニエン・シン（クリスティーナ・チョン）、ドクター・エムベンガ（バブス・オルサンモクン）が、赤茶けた砂漠のような景色の中で馬に乗っている。また、2025年のSDCCでファンに披露された予告映像では、クルーが救難信号に対応した結果、立ち往生し、本人たちも気づかないうちに過去の時間に送られてしまう様子が描かれていたと報じられている。公式あらすじでは、クルーが「アルファ宇宙域の予期せぬ片隅」へと旅立ち、先遣隊が「重要な任務のために原始的な世界」に足を踏み入れると説明されている。

さらに、SFX Magazineの報道によると、ゲストスターのサフロン・バロウズが「カッセル」というキャラクター役で出演する。

なお、事前分析で語られている「数百万年前の過去への時間旅行」という枠組みは、Paramountが直接発表したものではなく推測に基づくものである点に留意されたい。公式資料から確認されているのは、原始的な世界、火星の風景を思わせる赤茶けた土地での乗馬、そして救難信号に応じたクルーが予想だにしなかった任務に直面するという点だ。

■「数百万年前への時間旅行」を現代物理学はどう説明するか

『スタートレック』における時間旅行の扱いは、常に現実の物理学と危ういバランスを保ってきた。数式上は可能だが、あくまで「条件付き」だからだ。

質量が時空をどのように歪めるかを示すアインシュタインの一般相対性理論は、その根幹の方程式において時間旅行を禁止していない。アインシュタインの重力場方程式の特定の解は、物理学者が「閉じた時間様曲線（CTC）」と呼ぶ、時空をループして自身の過去に到達できる経路を生み出す。1949年のゲーデルの解や、回転するカー・ブラックホールの内部などは、数学的な解としてCTCを含んでいる。

しかし、最大の障害となるのが、スティーヴン・ホーキングが1992年に『Physical Review D』誌で発表した「時序保護仮説」だ。ホーキングは、原理的にCTCが形成され得るとしても、量子効果によってその安定化が阻まれると主張した。時空が閉じた時間ループに向けて湾曲し始めると、真空の基底エネルギーである「量子真空エネルギー密度」が、形成されつつあるループの近くで無限大に発散する。この無限のエネルギー密度によって、ループが利用可能になる前に破壊されてしまう可能性が高い。ホーキングはこれを、宇宙を「歴史家にとって安全な場所」に保つための物理メカズムとして、ユーモアを交えて「時序保護機関」と呼んだ。この仮説は定理として証明されておらず、一般相対性理論と量子重力理論の境界における未解決問題の一つとなっている。

『スタートレック』にとって、この「数学的には許容されるが物理的には実現困難」という隙間こそが、シリーズが常に活用してきたクリエイティブな空間だ。劇中の設定では、「主に4次元の時間に存在する」とされる架空の亜原子粒子「クロニトン粒子」が、予告映像で示唆されているような救難信号をきっかけとする時間移動を含む、時間異常の物理的メカズムとして機能している。また、相互作用のたびに単一のタイムラインが書き換わるのではなく、分岐した現実が生まれるとする量子力学の「多世界解釈」は、スタートレックの分岐タイムラインモデルと最も親和性の高い科学的枠組みだ。

本作の科学アドバイザーを務める天体物理学者・宇宙航空エンジニアのエリン・マクドナルドは、自身の役割が初期のプロット開発からポストプロダクションのグラフィックスにまで及んでいると語っており、劇中の科学設定が後付けではなく、前提段階から組み込まれていることを示している。

■シーズン4第1話にこのタイトルが冠される重要性

宇宙艦隊の一般命令「T.01」である「時間第一指令」は、士官が意図的に過去や未来と接触することを禁じており、偶発的な接触が発生した場合はタイムラインへの影響を最小限に抑えることを義務付けている。劇中でこの指令が初めて明文化されたのは『スタートレック：ヴォイジャー』であり、その執行機関である「時間捜査局」は『スタートレック：ディープ・スペース・ナイン』で導入された。この指令の倫理的論理は、哲学者デイヴィド・ルイスが1976年の論文「時間旅行のパラドックス」で主張した内容と重なる。ルイスは、旅行者の主観的な経験である「個人時間」と、宇宙の座標軸である「外部時間」の区別が、結果主義的な枠組みでは容易に扱えない真の道徳的義務を生み出すと論じた。

因果関係の足跡が惑星の数百万年前の過去にまで及ぶ場合、呼吸一つでさえ大気の化学組成を変化させ得る。受動的な存在であること自体が介入となってしまうのだ。だからこそ、結果の予測が地質学的時間にわたって波及し、結果主義的な計算が破綻する状況においては、ルールに基づく倫理である「時間第一指令」だけが唯一機能する枠組みとなる。

シーズン4の開幕にこの前提を選んだのは、構成として非常に意図的だ。パイクは常に自身の未来の概略を知っており、それがシリーズ全体の根幹をなす設定となっている。生命が誕生する前の、最も古く、最も深く傷ついた火星を思わせる世界に彼を送り込むことで、彼の未来の知識は役に立たなくなり、彼の選択は真に自由なものとなる。未来を変えられないキャラクターが、未来がまだ存在しないほど遥かな過去に置かれるのだ。

And naming that episode after Valles Marineris — a permanent, planet-scale geological scar on a world that once had oceans and may have harbored life — may be the most precisely chosen episode title in the show's four seasons.

■唯一残された「スタートレック」TVシリーズとしての重責

『ストレンジ・ニュー・ワールド』は、単に新シーズンを迎えるだけではない。本作は現在、配信されている唯一のアクティブな『スタートレック』テレビシリーズだ。もう一つの新作シリーズだった『スターフリート・アカデミー』は、2026年初頭にシーズン2をもってParamount+によりキャンセルされ、約10年ぶりに新規のスタートレック作品が制作されていない状況となっている。2027年に全6話で配信されることが決定しているシーズン5（最終シーズン）は、1960年代の『宇宙大作戦（初代シリーズ）』へと直接つながる物語の架け橋となる。

これにより、シーズン4は、シリーズ史上最も批評家から絶賛されてきた本作（Rotten Tomatoesのスコアはシーズン1が98%、シーズン2が97%）における、最後の「全10話のフルシーズン」となる。共同ショーランナーのヘンリー・アロンソ・マイヤーズは、シーズン3のコメディとシリアスのバランスが不安定だったという批判に対し、シーズン4はシリーズの成功を支えた「ジャンルを飛び越えるエピソード形式」を維持しつつ、「少しシリアスなトーンになる」と語っている。

フランチャイズの60周年記念日は2026年9月8日であり、これはシーズン4最終話の2週間前にあたる。最終話のタイトルは「Tomorrow's Enterprise」であり、ファンに愛される『新スタートレック（TNG）』シーズン3のエピソード「Yesterday's Enterprise（昨日から来たエンタープライズ）」を意識したものであることは明らかだ。シーズン4は、米国東部時間7月23日午前3時（日本時間同日午後4時）にParamount+で世界同時配信され、その後は9月24日の最終話まで毎週木曜日に新エピソードが追加される。

■注目ポイントQ&A

●マリネリス渓谷とは何ですか？なぜエピソード名になったのですか？

マリネリス渓谷は火星の赤道付近にある太陽系最大の渓谷システムです。長さ4000キロメートル以上、深さは最大11キロメートルに達し、地球のグランドキャニオンの数倍の規模を持ちます。プレートテクトニクスのない火星で、火山活動による地殻の引っ張りによって形成された巨大な「傷跡」です。エピソード名に採用されたのは、乗馬シーンが描かれる火星のような荒野や、太古の惑星という舞台設定を象徴しているためと考えられます。

●『ストレンジ・ニュー・ワールド』はシーズン4で終了するのですか？

いいえ、シーズン4が最後ではありません。2027年に全6話からなるシーズン5（最終シーズン）の配信が決定しています。そのため、全10話構成のシーズン4は、完結に向けた「最後から2番目」のシーズンとなります。2026年初頭に『スターフリート・アカデミー』がキャンセルされたため、本作は現在、制作・配信が行われている唯一の『スタートレック』テレビシリーズとなっています。

●現実の物理学で時間旅行は可能ですか？

アインシュタインの一般相対性理論では、時空が歪んで過去に戻る「閉じた時間様曲線（CTC）」という数学的な解が存在します。しかし、物理学者のスティーヴン・ホーキングは1992年に「時序保護仮説」を提唱し、量子効果によって時間ループは形成前に破壊されると主張しました。この問題は現代物理学でも未解決です。劇中では、架空の「クロニトン粒子」や、量子力学の多世界解釈に基づく分岐タイムラインモデルを用いて、この矛盾をSF的に解決しています。

●過去のシーズンを見ていなくてもシーズン4を楽しめますか？

本作は基本的に1話完結型（エピソード形式）で制作されているため、個々のエピソードを単体で楽しむことも可能です。ただし、パイク船長やスポック、ラアン、ジェームズ・T・カークらのキャラクターの成長や人間関係はシーズンをまたいで描かれているため、Paramount+で配信中の過去3シーズン（全30話）を視聴しておくと、より深く物語を理解できます。

元記事: Strange New Worlds Names Its Season Opener After Mars’s Largest Canyon: Here Is What That Means