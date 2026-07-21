サムスンバイオロジクス、18億1000万ドルでポリペプチド買収へ　GLP-1薬の原薬製造に参入

韓国のサムスンバイオロジクスは、スイスの医薬品受託製造企業ポリペプチド・グループを14億6000万スイスフラン（18億1000万ドル、約2932億円、1ドル＝162円換算）で買収すると発表した。この買収は、GLP-1受容体作動薬の原薬製造市場への本格参入を意味しており、韓国のバイオ医薬品業界において過去最大の買収案件となる。肥満症・糖尿病治療薬を支える、供給制約の強いサプライチェーンの一つにおいて、サムスンが重要な足がかりを得ることになる。

■韓国バイオ史上最大の買収

サムスンバイオロジクスは2026年7月19日、スイスの医薬品受託製造企業（CDMO）であるポリペプチド・グループ（PolyPeptide Group AG）を、全額現金による公開買付け（TOB）で買収すると発表した。買収総額は14億6000万スイスフラン（18億1000万ドル、約2932億円、1ドル＝162円換算）に上る。ポリペプチドは、世界で数千万人の患者が頼るGLP-1受容体作動薬（肥満症・糖尿病治療薬）の中核となる分子原料を製造している。今回の買収により、サムスンは現代医療において最も供給制約の強いサプライチェーンの一つに足がかりを得ることになる。この取引は翌20日にブルームバーグとCNBCも確認しており、韓国のバイオ医薬品分野における過去最大の買収案件となった。

1株当たりの買収提示額は44.31スイスフランで、買収の噂が流れ始める前の2026年4月の取引価格に対して40%、直前の金曜日の終値に対して6.1%のプレミアムを上乗せした水準である。ポリペプチドの取締役会では、独立し利益相反のないメンバーが、株主に対してこの提案を受け入れるよう満場一致で推奨した。発行済株式の約55.65%を支配する筆頭株主は、すでに公開買付けへの応募を取り消し不能の形で確約しており、買収成立に必要な3分の2の応募基準を満たす可能性を実質的に確かなものとしている。20日の取引でポリペプチドの株価は約5.3%上昇した一方、ソウル市場のサムスンバイオロジクス株は3.4%下落した。ただし、同日に4.1%下落した韓国総合株価指数（KOSPI）をわずかに上回った。

■GLP-1薬の製造が見かけ以上に難しい理由

「オゼンピック（Ozempic）」や「ウゴービ（Wegovy）」の有効成分であるセマグルチドは、31個のアミノ酸からなる鎖である。一方、イーライリリーの「マンジャロ（Mounjaro）」や「ゼップバウンド（Zepbound）」に使われるチルゼパチドは、39個のアミノ酸からなる。いずれも、固相ペプチド合成（SPPS）が無理なく扱える範囲の上限に近い。

SPPSは、こうした医薬品を製造するための標準的な工業製法である。この工程は、最初のアミノ酸を固体の樹脂ビーズに固定することから始まる。その後、化学反応、洗浄、脱保護というサイクルを繰り返しながら、アミノ酸を正確な順序で1つずつ結合させていく。セマグルチドやチルゼパチドを合成するには、こうしたサイクルを30～40回以上繰り返す必要がある。完成した鎖を樹脂から切り離した後、工業用の高速液体クロマトグラフィー（HPLC）で大規模に精製し、凍結乾燥する。薬の作用を長時間持続させる脂肪酸修飾は、その後の別工程で加えなければならない。

こうした工程は、サムスンバイオロジクスが実績を築いてきた高分子の抗体医薬品製造とは全く異なる。抗体医薬品は、多くの場合、中国ハムスター卵巣（CHO）細胞株を使用し、バイオリアクターと呼ばれる培養槽の中で生産する。これに対してペプチド医薬品は、有機溶媒を扱う専用の反応容器で化学的に組み立てるため、分析機器や精製設備だけでなく、規制上のバリデーション要件も全く異なる。世界最大のバイオ医薬品CDMOとしての地位を支えるサムスンの84万5000リットルのバイオリアクター容量は、セマグルチドの製造には実質的に関係しない。

重要なのは、医薬品適正製造基準（GMP）に適合したSPPS設備を保有しているか、そしてその設備が複数の管轄区域の規制当局による査察とバリデーションをすでに受けているかどうかである。こうしたインフラをゼロから構築するには、設計、建設、規制上のバリデーションに通常数年を要する。既存企業を買収すれば、その期間を取引完了までの数カ月に短縮できる。

■サムスンが実際に取得するもの

ポリペプチドは1952年からペプチド原薬（API）を製造している。70年以上にわたって蓄積したペプチド化学の知見を持ち、これまでに製造した治療用ペプチドは1000種類を超える。同社はスウェーデン、ベルギー、フランス、米国、インドに計6カ所のGMP適合製造施設を保有している。

中でもベルギーの施設は重要である。ポリペプチドは2024年後半、ベルギーのブレーヌ・ラルーで大規模SPPS工場を稼働させた。ストラスブールとマルメの拠点でも、SPPSの生産能力を倍増させるプロジェクトを進めている。これらの拡張プロジェクトは、3年間にわたる多額の設備投資を必要とする、複数年の商用GLP-1関連契約を受けて進められている。

今回の買収発表がポリペプチドの2026年上半期暫定決算と同時期だったことは、サムスンがこのタイミングで動いた理由を鮮明にしている。2026年上半期の売上高は2億3660万ユーロに達し、前年同期比で41.6%増加した。EBITDA（利払い・税引き・減価償却前利益）マージンは20.7%に改善した。GLP-1薬を含む代謝性疾患治療薬部門は、前年同期の56%から、2026年上半期には総売上高の約68%を占めるまでに拡大した。サムスンは、その価値が最も高まっている時期に、売上高が急速に伸びている企業を買収しようとしている。

■GLP-1薬の供給逼迫が買収を必然にした理由

米食品医薬品局（FDA）は2022年、セマグルチド注射剤を公式の医薬品不足リストに掲載した。処方が増える速度に、製薬企業の生産が追いついていなかったためである。GLP-1薬の処方件数は2021年1月から2023年12月までに約442%増加した。供給不足は2025年2月21日に正式に解消されたが、これは生産能力に余裕が戻ったことを意味するのではなく、巨額の投資が継続していることによるものだった。サプライチェーンは構造的に逼迫した状態が続いている。

ボトルネックの中心にあるのは、SPPSがほかの医薬品製造とは異なり、単にタンクを増やすだけでは規模を拡大できないという点である。新しいSPPS施設には、専用設計の建屋、個別に設計された溶媒処理・廃棄物管理インフラ、工業規模のHPLC精製・凍結乾燥能力、製造工程ごとの規制上のバリデーションが必要になる。2025年を通じて、ペプチド製造企業の約36%が80%を超える設備稼働率で操業していた。上位5社のペプチドCDMOは、世界のペプチド製造能力の約56%を collectively 保有していた。

こうした市場集中はさらに進んでいる。ペプチド製造の市場リーダーであるスイスのバケム（Bachem）は、2023年から2026年にかけて新施設に7億スイスフランを投じる計画を進めている。コルデンファーマ（CordenPharma）は、バーゼル地域の大規模施設を含め、ペプチド生産能力の拡張に約10億ユーロを投資している。ロンザ（Lonza）は米国の拠点で固相合成能力を拡張しており、サーモフィッシャー（Thermo Fisher）もペプチドAPIの生産能力を整備している。サムスンにとって、新規施設を一から建設するのではなく買収によって参入することは、この競争に加わるための最速の道となる。

■具体化するサムスンのマルチモダリティ戦略

サムスンバイオロジクスのジョン・リムCEOは、2026年1月のJ.P.モルガン・ヘルスケア・カンファレンスで、その方向性を示していた。同氏は、2034年までの完成を予定する7兆ウォン規模の投資計画「バイオキャンパスIII」について、中核となる医薬品の種類を明らかにしないまま、複数の創薬・製造モダリティに対応する拠点になると説明していた。今回の買収は、その問いの少なくとも一部に直接答えるものである。ペプチド製造、なかでもGLP-1原薬が、サムスンの今後10年間を支える柱の一つとなる。

リムCEOは声明で、「今回の買収は、GLP-1を含むペプチドへとモダリティを拡張してサービスポートフォリオを広げるだけでなく、米国、欧州、インドにおける事業展開地域を拡大し、顧客との地理的な近接性を一段と高めることで、当社の長期的な成長戦略を強化するものです」と述べた。

サムスンバイオロジクスは、強固な財務基盤を背景にこの取引に臨んでいる。同社の2025年通期売上高は、バイオ医薬品工場のフル稼働と第5工場の立ち上がりに支えられ、前年比30.3%増の4兆5570億ウォンを記録した。2011年の創業以来、累計受注額は210億ドルを超えている。18億1000万ドルの全額現金による買収提案は巨額だが、同社の事業規模からすれば対応可能な範囲である。

今回の取引に先立ち、サムスンはGSKから米メリーランド州ロックビルのcGMP製造拠点を取得している。この買収は2025年12月に発表され、2026年3月に完了した。6万リットルの生産能力を持つバイオ医薬品施設で、サムスンにとって米国初の製造拠点となった。ポリペプチドが保有する欧州と米国のペプチド工場を取り込めば、地域的な多様化を進めると同時に、第2の医薬品モダリティへ事業を広げることになる。

■市場集約が患者に及ぼす影響

バリデーション済みのGMP適合SPPS生産能力を確保する競争が進むなか、より多くの医薬品がこのインフラに依存するようになっている一方で、独立系ペプチド製造企業の数は減りつつある。世界のペプチドCDMO市場は2034年までに134億ドルに達し、年平均約10%で成長すると予測されており、その中でGLP-1薬の製造が占める比率は拡大している。業界全体で最近追加された生産能力の33%以上は、代謝性疾患治療薬向けに特化したものだった。

業界再編には、短期的で明確なメリットがある。統合された大手企業は、小規模な独立系企業よりも迅速に生産能力の拡張へ資金を投入できる。しかし、サプライチェーンが少数の意思決定者と施設に集中することにもなる。大手CDMOで品質上の問題、規制当局による保留措置、操業上の障害のいずれかが発生した場合、代替生産能力が広く分散していなければ、その影響は患者に直接波及する。

サムスンとポリペプチドの統合だけで、構造的な生産能力不足が解消されるわけではない。ポリペプチドの既存拠点は現在の能力上限で稼働しており、ベルギー、フランス、スウェーデンで進められている生産能力拡張も、取引完了後に本格稼働するまで時間がかかる。直ちに変わるのは所有者と投資の方向性である。サムスンの資金力があれば、独立した上場企業だったポリペプチドだけでは困難だった速さで、これらのプロジェクトを加速できる可能性がある。

この統合がGLP-1薬の生産能力拡張を次の段階へ進めるのか、それとも順調に稼働してきた施設に組織上の複雑さを加えるのかを判断するには、数年を要する。糖尿病管理や体重管理のためにこれらの薬を必要とする患者にとって、長期的な意味は明確である。そのサプライチェーンの重要な部分が、今後は韓国・仁川の松島で下される意思決定によって、これまで以上に左右されることになる。

■買収完了までの道のり

スイスの買収法に基づく手続きと10取引日のクーリングオフ期間を経て、正式な公開買付目論見書は2026年8月末までに公表される見通しである。その後、SIXスイス証券取引所で最低20取引日にわたり、公開買付けが実施される。

買収の完了には、66と3分の2%の応募基準を満たすこと、関係する管轄区域で規制当局の承認を得ること、スイスの買収法に基づくその他の一般的な条件を満たすことが必要となる。すでに55.65%について応募が確約されているため、基準到達に必要なのは発行済株式全体の約12%分に相当する追加応募だけである。取締役会が満場一致で応募を推奨していることや、買収観測前の株価に対して40%のプレミアムが付いていることを考えれば、ハードルは低い。J.P.モルガンがサムスンバイオロジクスの財務アドバイザーを務め、オメルベニー＆マイヤーズ（O'Melveny & Myers LLP）とシェレンベルク・ウィトマー（Schellenberg Wittmer Ltd）が法務アドバイザーを務めている。

2026年末までの完了を目指すこの取引が成立した後、サムスンはスクイーズアウト（少数株主からの強制買い取り）によって残りの株式を取得し、ポリペプチドをSIXスイス証券取引所から上場廃止として完全子会社化する意向である。

■注目ポイントQ&A

●サムスンバイオロジクスは、なぜ自社でペプチド製造施設を建設するのではなく、ポリペプチドを買収する必要があったのですか？

GMPに適合した新しいペプチド製造施設をゼロから建設するには、建設、設備の導入、プロセスのバリデーション、複数の管轄区域における規制当局の査察を含め、通常3～5年以上を要します。ポリペプチドが保有する6つのGMP適合施設は、すでにこれらのプロセスを完了しており、大手製薬企業との取引を通じて70年以上にわたる規制対応の実績を蓄積しています。これらの施設を買収することで、サムスンはペプチド製造への参入期間を、10年規模になり得る自社での整備から、取引完了までの数カ月へと大幅に短縮できます。

●この買収は、オゼンピックやウゴービなどのGLP-1薬の供給にどのような影響を与えますか？

短期的には大きな変化はありません。ポリペプチドは現在の製薬企業との既存契約に基づいて操業を続け、買収後の統合にも時間がかかります。中期的には、サムスンの資金力によって、ベルギー、フランス、スウェーデンで進行中のSPPS生産能力拡張プロジェクトが加速する可能性があります。2022年から2025年初頭まで続いたGLP-1薬の供給不足は2025年2月に正式に解消されましたが、供給は依然として構造的に逼迫しており、治療を開始する患者の増加に伴って需要も伸び続けています。サプライチェーンのいずれかの段階でバリデーション済みのペプチドAPI生産能力が追加されれば、最終的には将来の供給不足リスクの軽減につながります。

●CDMOの集約が進むことで、生産能力が増える一方、新たなサプライチェーンリスクが生じる可能性はありますか？

その可能性はあります。数百万人の患者が必要とする医薬品について、バリデーション済みのGMP適合SPPS生産能力の大半を少数の大手CDMOが支配するようになると、そのうちの1社で品質上の問題、規制当局による措置、操業上の障害のいずれかが発生した場合、影響を吸収できる独立した代替事業者が少なくなります。サムスン、バケム、コルデンファーマ、ロンザ、サーモフィッシャーなどが拡張を進める現在の業界再編は、生産能力全体を増やす一方、その生産能力を管理する独立した意思決定主体の数を減らします。サプライチェーンの強靱性に及ぼす最終的な影響は、生産能力の拡張が市場集中を上回るかどうかに左右され、その評価には数年を要します。

●サムスンが支払う買収価格を踏まえると、ペプチド製造市場は長期的に有望な投資先といえますか？

サムスンは、買収観測が出る前のポリペプチドの株価に対して40%のプレミアムを支払います。その判断を支えるのが、2026年上半期に売上高が41.6%増加し、EBITDAマージンが20.7%となった好調な業績です。売上高の68%は、GLP-1薬を含む代謝性疾患治療薬部門によるものでした。世界のペプチドCDMO市場は、2034年まで年率約10%で大きく拡大すると予測されています。投資家にとっての論点は、経口製剤が市場に参入するなかで注射用GLP-1薬の成長が持続するか、新しい医薬品が純粋なペプチド合成以外の製法へ多様化するか、そしてサムスンが欧州の専門的なペプチド製造文化を、高度に標準化された韓国の製造体制へ十分な速さで統合し、買収費用を正当化できるかどうかです。答えが出るまでには数年かかるでしょう。

元記事: Samsung Biologics Buys PolyPeptide in $1.81 Billion Deal to Enter GLP-1 Drug Manufacturing