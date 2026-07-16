米政府がNvidia「H200」の対中輸出を承認、実際の出荷は限定的――Blackwell規制の抜け穴にも批判

米政府は、エヌビディア（Nvidia）のAI半導体「H200」について、中国向けに推定100億ドル（約1兆6200億円、1ドル＝162円換算）相当の輸出ライセンスを承認したが、実際に出荷された数量はごくわずかにとどまっている。2026年7月14日の米下院外交委員会の公聴会で、ジェフリー・ケスラー商務次官（産業安全保障担当）が明らかにした。

公聴会では、より高性能なBlackwell世代の半導体が、規制の抜け穴を通じて約1年間にわたり中国のAI企業へ渡っていた可能性も取り上げられ、与野党双方の議員から批判が相次いだ。

■書類上の承認は100億ドル、実際の出荷は「ごくわずか」

米政府は、エヌビディアのH200 AI半導体について、中国向けに推定100億ドル相当の輸出ライセンスを承認している。しかし、そのうち実際に中国へ到着した製品はほとんどないという。

ジェフリー・ケスラー商務次官（産業安全保障担当）は7月14日、米下院外交委員会で、H200の出荷は形式上は始まっているものの、その数量は無視できるほど少ないと証言した。H200が中国向けに出荷されたことを米政府が公式に確認したのは、これが初めてとされる。

ケスラー氏は次のように述べた。

「米国民にとっての要点は、H200および同等製品について、付与されたライセンスに対する実際の出荷が極めて少ないということだ」

さらに同氏は、「チップの数量は非常に少なく、取るに足らない規模だ」と付け加えた。

これは、H200が実際に出荷されたことを示す初の公式確認であると同時に、書類上の承認と現実の輸出管理の間に生じている隔たりを、これまでで最も明確に示すものとなった。

輸出管理を巡っては、公聴会で別の問題も取り上げられた。エヌビディアのより新しいBlackwell世代の半導体が、規制の抜け穴を通じて約1年間にわたり中国のAI企業へ渡っていた可能性があるという問題だ。商務省産業安全保障局（BIS）は、この抜け穴を2026年5月になって閉じたことを事実上認めており、公聴会では超党派の批判を受けた。

■輸出ライセンスの承認が実際の供給を先行

トランプ政権が2025年12月に条件付きの承認を開始して以降、米政府はアリババ、テンセント、バイトダンス、JD.com（京東集団）など、約10社の中国企業にH200の販売を認めた。

承認された各購入企業は、エヌビディアから直接、または認定ディストリビューターであるレノボとフォックスコンを通じて、最大7万5000個のチップを購入できる。

ケスラー氏が証言した時点で、中国のテクノロジー企業は2026年分として合計200万個を超えるH200を注文していた。一方、エヌビディアの在庫は約70万個とされ、注文数を大幅に下回っている。

米国は2022年に半導体の対中輸出規制を導入し、その後、バイデン政権とトランプ政権の双方で規制を強化した。この結果、原文によれば、エヌビディアの中国市場におけるシェアは約95％からほぼゼロに低下した。H200の輸出許可は大きな政策転換を意味するが、現時点では実際の出荷をほとんど伴っていない。

■H200の供給不足とCoWoSのボトルネック

供給面では、中国企業が200万個を超えるH200を注文したのに対し、エヌビディアの在庫は約70万個にとどまる。このため、エヌビディアはTSMCとの間で、Hopper世代の製造を再開するための緊急協議を行っているとされる。

H200はTSMCの4ナノメートルプロセスと、先端パッケージング技術「CoWoS」を使用する。CoWoSは複数の半導体を高密度に接続するパッケージング技術で、エヌビディアのHopperおよびBlackwell製品ライン全体で供給上のボトルネックになっている。

このため、購入を希望する企業が輸出ライセンスを取得できたとしても、規制だけでは説明できない供給制約に直面する。

■BISは申請を個別審査

規制面では、BISがH200の輸出ライセンス申請と現在の承認状況をまとめた非公開リストを米議会に提出したことを確認している。ただし、ケスラー氏は、具体的にどの申請が却下されたかについて説明を避けた。

BISはH200の申請を個別に審査しており、申請者に対して、購入するチップが軍事用途や、核兵器、ミサイル、化学兵器、生物兵器の開発に使用されないことを確認するよう求めている。

■中国政府はH200を学習用途に限定

中国側の政策も、H200の輸入に別の摩擦を生じさせている。

中国の規制当局は、H200の用途をAIモデルの学習に限定する一方、通常の推論処理には主としてファーウェイの「Ascend」シリーズなど、中国製プロセッサを使用するよう企業に促している。

中国当局は国内テクノロジー企業に対し、外国製チップを購入するのは必要な場合に限るべきだとも伝えている。また、H200を購入する際に、一定比率の中国製チップも組み合わせて購入することを義務付ける案があるという。

一部の中国のクラウド事業者は、輸入審査が進展していると取引先に説明している。

■承認済み購入企業にZTE子会社を追加

7月14日には、中国側の承認済み購入企業リストも拡大された。

新たに承認された企業には、ZTE（中興通訊）の子会社であるZTE Kangxun Telecomが含まれる。親会社のZTEは、2018年国防権限法に基づき、米連邦政府機関に対する国家安全保障上の脅威として米政府から指定されており、この指定は現在も有効である。

同日には、サーバーメーカーのMaginfraと、Kingsoft（金山軟件）のクラウドコンピューティング子会社も承認を取得した。Kingsoftの子会社については、AMD製半導体の購入も認められた。

これにより、承認対象は従来の大手インターネットプラットフォームや大規模な電子機器販売会社から、通信機器、サーバー製造、法人向けクラウドサービスの分野へ広がった。

一方、前年に米政府の関係省庁間委員会が商務省の規制対象に加えることを承認した100社超の中国企業は、依然としてエンティティ・リストに掲載されていない。対象にはDeepSeekやメモリー半導体メーカーのChangXin Memory Technologies（CXMT）が含まれ、掲載の停止期間は過去10年余りで最長となっている。

■Blackwellチップが約1年間にわたり流出した可能性

公聴会で最も激しい議論となったのは、エヌビディアのBlackwell製品ラインと、BISが約6週間前になって閉じたとする輸出規制の抜け穴だった。

この抜け穴は、約1年間利用されていた可能性がある。

エヌビディアのBlackwell、Rubin、およびAMDのMI350xクラスの半導体を中国本土へ出荷する場合、輸出ライセンスが必要とされていた。

しかし、BISの運用には構造的な隙があり、ライセンス要件は最終的な所有企業の本社所在地ではなく、製品の出荷先によって発動する仕組みになっていた。

そのため、マレーシア、シンガポール、アラブ首長国連邦（UAE）などで設立された中国AI企業の子会社は、所在地が形式上、中国本土外であることから、規制を発動させずに対象チップを購入できた。

ロイターが引用した業界関係者の推計によると、過去約1年間に、数十万個の先端プロセッサがこの抜け穴を通じて中国側に渡った可能性がある。

■「AI拡散ルール」の不執行が隙を生んだとの指摘

商務省は2025年5月、バイデン政権末期に策定された「AI拡散ルール」を執行しない方針を発表した。同ルールはAI半導体への世界的なアクセスを管理することを目的としていた。

原文は、この判断がBlackwellなどの先端半導体を巡る規制上の隙を生み出したとしている。

元米国務省当局者のクリス・マクガイア氏は、BISが2026年5月31日に抜け穴を閉じる措置をとった際、中国企業がこの仕組みを利用してBlackwellチップを「非常に高い可能性で、相当な規模で」取得できたと公に指摘した。

BISは5月31日のガイダンスを、2023年11月から技術的には有効だった規制の「明確化」と位置付けた。原文はこれについて、規制自体は存在していたものの、約3年間にわたり実際には執行されていなかったことを事実上認めたものだと評価している。

■既存のBlackwell搭載サーバーは稼働を継続可能

新たなガイダンスは、中国国外のデータセンターに対し、すでに稼働しているBlackwell搭載サーバーを停止するよう求めていない。また、これらのサーバーを使ったコンピューティングサービスの提供停止も義務付けていない。

つまり、すでに移転されたチップや、それを利用して提供されているサービスには新規制が十分に及ばず、この問題は未解決のまま残る。

ビル・ホイゼンガ下院議員はケスラー氏に対し、密輸やその他の抜け穴を通じて中国企業が入手したBlackwellチップについて、5月31日のガイダンスが事実上、保有の継続を認めているのはなぜかと質問した。

ケスラー氏は、ライセンスを取得せずにチップを入手した企業は、違反を自主的に申告すべきだと回答した。

これに対し、ホイゼンガ氏は次のように批判した。

「同じ説明を堂々巡りで繰り返しているだけだ。申し訳ないが、これは受け入れられない」

■エンティティ・リスト掲載停止が輸出管理に空白

下院外交委員会の民主党筆頭委員であるグレゴリー・ミークス議員は、商務省が前年10月以降、制限対象となるエンティティ・リストに中国企業を新たに追加していないと指摘した。

これは過去10年余りで最長の執行停止期間だという。ミークス氏は、トランプ政権が輸出管理を「交渉材料」に変えたと批判した。

エンティティ・リストは単なる外交的な意思表示ではない。米国輸出管理規則（EAR）に基づき、米国の供給企業は、掲載企業に物品、ソフトウェア、技術を出荷する前に、原則としてライセンスを取得する必要がある。そうした申請は通常、却下される。

商務省が承認済みの指定を公表しない限り、米国企業に対して、特定の購入企業との取引にライセンスが必要であることを知らせる正式な法的要件は発動しない。

■100社超がライセンス要件を課されない状態

その結果、関係省庁間委員会がエンティティ・リストへの掲載を承認した100社超の高リスクな中国企業が、リスト掲載によって生じるライセンス要件を課されないまま活動を続けている。

この中にはDeepSeekとCXMTが含まれる。

米国務省の高官は、DeepSeekについて、中国の軍事・情報活動を支援し、東南アジアのペーパーカンパニーを利用して、規制対象のエヌビディア製チップに違法にアクセスしたと述べた。CXMTは、米国防総省から中国軍事企業に指定されている。

戦略国際問題研究所（CSIS）のフィリップ・ラック氏はロイターに対し、この停止は過去10年間に例のない輸出管理上の空白だと述べた。

元商務省当局者のケビン・カーランド氏は、新規掲載がない現状について、「重要な国家安全保障上の手段の活用よりも、通商政策が優先されている」ことを示すものだと指摘した。

商務省は、承認済みの指定を公表していない理由についての質問に回答しなかった。

■ケスラー氏はBISの予算・人員増を要求

ケスラー氏は政権の対応を擁護し、Super Micro Computerを巡る摘発事例を、BIS史上最大規模の輸出管理事件の一つとして挙げた。

また、BISの現在の予算をほぼ倍増させるよう求め、約4億5000万ドルの予算と、1000人を超える新規職員を要求した。

加えて、トランプ政権が公聴会前の金曜日にUAE向け輸出規制を緩和し、エヌビディアのAI半導体を同国へ輸出しやすくした判断についても擁護した。

■議論の裏で台頭するファーウェイ

米政府が規制の執行を巡る議論を続ける一方、ファーウェイは、多くの欧米アナリストが予想していたよりも速いペースで技術的な差を縮めていると原文は指摘する。

中国で最も先進的な国産AI半導体とされるファーウェイの「Ascend 950PR」は、2026年3月に商用出荷を開始し、公聴会の時点ですでに約4カ月にわたり量産されていた。

ファーウェイは、Ascend 950PRのFP4性能が、従来中国が合法的に購入できた最も高性能なエヌビディア製AI半導体「H20」の2.8倍に達すると主張している。

同社は2026年にAscend 950シリーズを最大75万個生産することを目標としている。Ascend製品ライン全体の半導体ダイ生産量は、最大160万個を計画しているという。

■エヌビディアの優位性はCUDAに依存

エヌビディアの優位性は、同社が約10年かけて構築したソフトウェアエコシステム「CUDA」に大きく依存している。中国のAI開発企業が、この環境を短期間で再現したり、容易に放棄したりすることは難しい。

ただし、ファーウェイが新世代の製品を投入するたびに、この競争上の優位性は縮小する。

H200がAscend 910Cを単体性能で上回ることは確認されている。これに対し、実際のデータセンターで検証されているのは、ファーウェイがラック単位で多数の半導体を組み合わせる手法によって、大規模なAI学習における単体性能の差を補えるかどうかだ。

DeepSeekが2026年4月に公開した「V4」モデルは、ファーウェイのAscendプロセッサ向けに明示的に最適化されていた。これは、中国の先端AI研究開発企業がH200の出荷を待つだけではなく、国産半導体への対応を進めていることを示している。

■エヌビディアの中国市場回復は困難に

エヌビディアは2024年、中国で171億ドルの売上高を計上し、同国の先端半導体市場で約95％のシェアを持っていたと原文は伝えている。

しかし現在は、輸出ライセンスが存在しても実際のチップはほとんど動かず、その間に中国企業が市場を埋めつつある。

エヌビディアは2026会計年度末時点の年次報告書で、同社が中国のデータセンター向けコンピューティング市場で競争することを「事実上阻止されている」と記載した。

■H200の輸出には25％の関税と安全保障審査

輸出ライセンスが実際にどこまで出荷につながるかについても、課題が残る。

現在の枠組みに基づいて輸出されるH200には、米国への輸入時に25％の関税が課される。これは、トランプ政権が2025年12月の合意に盛り込んだ収益分配の仕組みだという。

一方、エヌビディアは米証券取引委員会（SEC）への提出書類で、この費用を中国の顧客に転嫁できない可能性があると認めている。

また、チップは中国の購入企業に届く前に、国家安全保障上の審査手続きを実際に通過しなければならない。個々の取引についてBISの承認が必要であり、BISが認めた後も、中国政府が輸入を許可する必要がある。

7月14日の証言時点では、これらの手続きを経た出荷量はごくわずかだった。

■米国企業向け供給や軍事利用への懸念

外交問題評議会（CFR）のクリス・マクガイア氏は、H200輸出の戦略的コストについて、次のように述べた。

「エヌビディアが中国へより多くのチップを販売できるようにするあらゆる合意は、米国企業が利用できるエヌビディア製チップを減らし、AI分野における米国の対中優位を小さくすることを意味する」

元米大統領副補佐官（国家安全保障担当）のマット・ポッティンジャー氏は、H200の対中供給経路が全面的に稼働すれば、核兵器、自律型兵器、AIを使った作戦計画などの分野で「中国政府の軍事近代化を大幅に加速させる」と警告した。

公聴会は、新たな法制措置を決定しないまま終了した。

規制対象とすべき特定の半導体製造装置や中国の製造施設を政権に特定させるとともに、米企業と同等の輸出規制を同盟国にも採用するよう促す「Match Act」は、引き続き審議中である。

ケスラー氏は公聴会の数週間前にオランダを訪れ、欧州の当局者らと同盟国間の規制協調について協議していた。

【FAQ】



■注目ポイントQ&A

●巨額の輸出ライセンスが承認されたのに、なぜH200は中国へほとんど出荷されていないのですか？



主に3つの要因が同時に作用しています。

米国側では、BISがH200の申請を安全保障上の観点から個別に審査しており、各出荷には25％の関税も課されます。

供給面では、中国企業から200万個を超える注文があるのに対し、エヌビディアの在庫は約70万個にとどまっています。

中国側では、政府が通常の推論処理にファーウェイなどの国産半導体を使い、外国製半導体は必要な場合に限って購入するよう企業に求めています。これらが重なり、書類上はライセンスがあっても、実際の出荷が進まない状況になっています。

●Blackwellチップを巡る「抜け穴」とは何ですか？ 現在は閉じられていますか？

従来の輸出ライセンス要件が、最終的な購入企業の本社所在地ではなく、チップの出荷先が中国本土かどうかを基準に発動されていたことです。

このため、マレーシア、シンガポール、UAEなどで設立された中国AI企業の子会社は、BlackwellやRubin、AMD MI350xクラスの半導体を、規制を発動させずに購入できました。

商務省は2026年5月31日、購入子会社の所在地にかかわらず、最終的な親会社が中国に本社を置く場合にライセンスを求めるガイダンスを発表しました。

ただし、すでにBlackwell搭載サーバーを稼働させている中国国外のデータセンターに、運用停止やサービス提供停止を求めてはいません。そのため、過去に移転されたチップを巡る問題は未解決です。

●この状況はエヌビディアの中国売上高にどのような影響を与えますか？

輸出規制が強化される前、中国はエヌビディアの売上高の約13％を占め、同社は中国の先端AI半導体市場で最大約95％のシェアを持っていたと原文は伝えています。

ジェンスン・フアンCEOは2026年5月、投資家に対し、中国向けH200販売については「何も期待しないでほしい」と述べました。

エヌビディアも2026会計年度の年次報告書で、中国のデータセンター向けコンピューティング市場で競争することを「事実上阻止されている」と記載しています。

H200の出荷がごく少量にとどまる間に、中国企業がファーウェイのAscendシリーズへの切り替えを進めれば、政策が将来緩和されたとしても、エヌビディアが市場を取り戻すことは一段と難しくなる可能性があります。

●エンティティ・リストへの掲載停止は、政治以外にどのような影響がありますか？

エンティティ・リストは、輸出規制を実際に機能させる法的な仕組みです。

米国の供給企業は、リスト掲載企業に物品、ソフトウェア、技術を提供する前にライセンスを取得しなければならず、申請は通常、却下されます。

商務省が100社超について承認済みのリスト掲載を公表していないため、米国企業に対し、対象となる購入企業への出荷にライセンスが必要だと知らせる正式な法的要件が発動していません。

その結果、DeepSeekやCXMTなどの企業が、リスト掲載によって生じるライセンス要件を課されないまま、米国製の部品やソフトウェアを購入できる状態が続いています。

元記事: Nvidia H200 Shipments to China Called ‘Trivial’ as Blackwell Loophole Draws Fire