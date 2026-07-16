Nvidia、アジアのAIチップ顧客の半数以上を「ホワイトリスト」から除外か　米輸出規制の強化に伴い

米Nvidia（エヌビディア）が、これまで同社の最先端AIプロセッサの購入を認められていたアジア企業の半数以上を、新たな購入者「ホワイトリスト」から除外したと報じられている。これは、米国商務省産業安全保障局（BIS）が2026年5月31日に下した、AIチップの輸出規制をアジア太平洋地域のサプライチェーン全体に拡大する決定を受けた措置とみられる。今後、同地域でBlackwellなどの最先端チップを調達するには、実地検査を伴う極めて厳格なコンプライアンス審査を通過する必要がある模様だ。

■厳格化されたNvidiaの新たな「ホワイトリスト」

Financial Timesが7月14日に報じ、Reutersなども追随した内容によると、Nvidiaは現行世代の「Blackwell」ファミリーやその前身を含む最先端AIプロセッサを対象に、新たな購入者ホワイトリストを導入した。これにより、以前は購入を承認されていたアジアの顧客ベースの半数以上が、直接購入の資格を失ったとされる。

この新たなコンプライアンスプロセスは、書類審査にとどまらない。Nvidiaは、グローバルなAIハードウェアサプライチェーンにおいて重要な中継地であり、中国へのチップ転売疑惑で米当局などの調査対象となっているシンガポール、マレーシア、日本の3市場において、データセンターへの物理的な実地検査を実施したと報じられている。現場の検査官は、契約書の確認、エンドユーザーへの聞き取り、さらに企業がペーパーカンパニーではなく実際に稼働している実体であるかどうかの評価を行っているという。

特に、GPUの演算能力を再販する小規模なクラウド事業者（ネオクラウドプロバイダー）が最も大きな打撃を受けており、複数の著名な企業がリストから除外された模様だ。初回審査で不合格となった企業も、所有構造の記録や実際のデータセンター容量の証明など、追加のコンプライアンス文書を提出することで再申請は可能だが、復帰へのハードルは極めて高いとされる。

■2026年5月31日の米BISガイダンスがもたらした変化

今回の取り締まり強化の背景には、米国商務省産業安全保障局（BIS）が2026年5月31日（日曜日）に異例のタイミングで発表したガイダンスがある。このガイダンスは、業界内で密かに利用されていたコンプライアンスの抜け穴を塞ぐものであった。

従来、中国に本社を置く企業の海外子会社が、中国国外で法人化または事業を行っているという理由だけで、規制対象の最先端コンピューティングチップを合法的に受け取れるという脆弱性が存在していた。BISはこの点について、受領する事業体が物理的にどこに所在しているかにかかわらず、中国を含む「国グループD:5」に本社を置く企業、またはその管轄区域に最終親会社を持つ企業に対して、NvidiaのBlackwellやHopperファミリーを含む最先端AIアクセラレータ（輸出管理分類番号 3A090 および 4A090 に分類されるチップ）を輸出する際にはライセンスが必要であると明確に規定した。

つまり、これまでは「チップが最終的に中国に届くか」という「目的地」の基準だった規制が、今回のガイダンスによって「最終親会社が中国にあるか」という「所有権」の基準へと移行した。これにより、複雑な持株会社や合弁事業、名義人構造を遡って企業所有権を追跡する必要が生じている。

BISはさらに2026年6月17日にFAQを更新し、この範囲を再確認した。Nvidiaの実地検査プロトコルと相まって、AIチップのディストリビューターは、すべての買い手の企業所有構造に対してマネーロンダリング防止（AML）レベルのデューデリジェンスを行うことを事実上求められている。影響を受けるセクターの多くにこのようなコンプライアンス体制がまだ整っていないことが、多くの企業がNvidiaの初回審査を通過できなかった大きな要因となっている。

■アジア地域における密輸摘発の動き

今回の政策強化は、従来の輸出管理枠組みの限界を露呈した一連の摘発事案を受けたものである。

シンガポールでは、Aperia GroupのCEOらが、Dell、Super Micro、Asusから購入したNvidiaチップ搭載サーバーのエンドユーザーを偽ったとして、詐欺やマネーロンダリングの罪で起訴された。シンガポール警察は2026年7月1日、犯罪収益で購入された疑いのある約5500万シンガポールドル（約66億円、1米ドル＝162円換算で約4200万ドル）相当の高級邸宅の処分命令を出した。被告らは無罪を主張しているが、法人自体が起訴された初のケースとなった。

また、シンガポールを拠点とし、わずか3年足らずでNvidiaの東南アジア最大級の買い手となったMegaspeed Internationalについても、米国とシンガポール当局による調査が進められている。同社は中国のゲーム会社「7Road International」にルーツを持つとされ、規制対象のNvidiaチップを中国へ迂回輸出するルートになっていた疑いが持たれている。同社は20億ドル（約3240億円）以上の潜在的な注文に関連しているが、輸入されたチップの量と、開示されているデータセンターの容量との間に不一致が指摘されている。なお、Nvidiaは実地検査において迂回輸出の証拠は見つからなかったと述べているが、シンガポール警察は地元法違反の疑いで調査中であることを認めている。

マレーシアでは、2026年6月5日にクアラルンプール国際空港で、最先端AIチップを搭載したサーバー72台（約1300万ドル相当、約21億円）が押収された。この貨物は「コンピュータ部品」と虚偽申告され、マレーシアの自由貿易地域を経由して別のアジア諸国へ再輸出される予定だったとみられている。

さらに米国司法省は2025年末、テキサス州のHao Globalとその所有者が、2024年10月から2025年5月にかけて、虚偽の出荷書類などを用いて1億6000万ドル（約259億円）相当のNvidia H100およびH200 GPUを中国に密輸したとして有罪を認めたと発表している。

■Nvidiaの実地検査で確認される項目

Nvidiaのフィールドチームが実施する検査は、主に3つのステップ（物理的なデータセンターの訪問、契約書の検証、エンドユーザーへのインタビュー）で構成されている。これは米政府機関が実施する「エンドユース・チェック（最終用途確認）」の民間版と言える。

具体的には、申告された場所に検証可能な電力容量とコンピューティングインフラを備えた物理的なデータセンターが実際に存在するか、購入契約が合法的なビジネス関係を反映しているか、現場のオペレーターへのインタビュー内容が書類と一致しているか、といった点が確認される。

しかし、この検査だけで「実質的な所有者」を特定することは容易ではない。データセンター自体が本物であっても、最終親会社が中国企業であれば規制対象となるため、買い手はデータセンターの実在証明だけでなく、最終親会社まで遡れる企業所有権の証明書類を提出しなければならない。これが、新興のネオクラウド事業者や合弁企業にとって高いハードルとなっている。

■ワシントンにおける政治的議論

このホワイトリストの厳格化は、米国のAIチップ政策が内包する矛盾の中で進められている。

BISが海外子会社の抜け穴を塞ぐ一方で、商務省はNvidiaに対し、承認された一部の中国企業（Alibaba、Tencent、ByteDance、JD.com、ZTEの関連部門など）へのH200アクセラレータの輸出ライセンスを処理していた。2026年7月14日の下院外交委員会において、BISトップのジェフリー・ケスラー次官は、H200の出荷が開始されたことを認めたものの、その量は「ごくわずか」であると証言した。

しかし、中国政府は国が資金提供するデータセンターに対し、国産チップのみを使用するよう指示しているとされ、この方針によってNvidiaの中国市場は実質的に閉ざされつつある。米国政府が輸出を許可しても、中国政府が購入を制限するという二重のゲートキーパーが存在する状態だ。

7月14日の公聴会では、ケスラー次官に対し超党派の議員から批判が相次いだ。民主党のグレゴリー・ミークス議員は、トランプ政権が輸出管理を国家安全保障のツールではなく「中国との広範な交渉における交渉材料」にしていると非難。共和党のビル・ハイゼンガ議員は、5月31日の新ガイダンス導入前に抜け穴や密輸で入手されたBlackwellチップの保有を容認しているように見える点を追及した。ケスラー次官は、詳細こそ明かさなかったものの、チップとAIに関するさらなる規制措置が予定されていることを認めている。

■アジアのAIランドスケープの再編

Nvidiaのホワイトリスト削減は、米国以外のアジア太平洋地域のAIインフラ構築企業に直接的な影響を及ぼしている。GPUの供給不足が深刻化する中、企業はハードウェアの確保だけでなく、厳格化された所有構造と最終用途の証明という二重の課題に直面している。

この結果、アジア太平洋地域におけるAIコンピューティング能力は、透明な所有構造と強固なコンプライアンス体制を持つ、資金力のある少数の大手事業者に集中する可能性が高い。一方で、小規模なスタートアップや不透明な構造を持つ企業は排除される傾向にある。

同時に、中国国内の競争環境も変化している。Bernstein Researchの予測によると、Nvidiaの中国AIチップ市場におけるシェアは、米国の輸出規制と中国政府の国産化推進により、2024年の66%から2026年には約8%にまで急落する見通しだ。代わりにHuawei（ファーウェイ）の「Ascend」プロセッサ製品群が同市場の約50%を占めると予測されている。Nvidiaのジェンセン・ファンCEOも2026年5月、CNBCに対し「我々はその市場を事実上彼ら（Huawei）に譲り渡した」と認めている。

また、調査会社TrendForceの2026年6月の予測によると、HuaweiやCambriconなどの中国国内サプライヤーと中国インターネット企業のカスタムASICが、同年の中国AIサーバーチップ需要の約80%を占める見込みである。NvidiaやAMDなどの外国サプライヤーのシェアは、前年の34%から約21%に低下すると予測されている。

迂回ルートの遮断、直接取引の停滞、そして中国国産代替品の急速な台頭という現状は、ワシントンのAIチップ戦略が抱える構造的なジレンマを示している。公式な政策レベルで最先端チップへのアクセスを阻止することには成功しているものの、ブラックマーケットの形成を防ぎきれておらず、結果として中国国内の技術開発能力の自立を加速させる結果を招いている。

■注目ポイントQ&A

●新しいホワイトリストでNvidia製AIチップの購入を承認されたアジア企業はどこですか？

Nvidiaは新しい承認済み購入者ホワイトリストの企業名を公表していません。実在するデータセンター、明確な所有権文書、特定可能なエンドユーザーを証明し、厳格なコンプライアンス審査を通過した企業のみが、Blackwellファミリーなどの最先端AIアクセラレータを購入する資格を維持しています。リストから除外された企業も再申請は可能ですが、再承認のハードルは非常に高いとされています。

●NvidiaはアジアにおけるAIチップのエンドユーザーをどのように検証していますか？

Nvidiaの審査は、物理的なデータセンターへの実地訪問によるインフラの確認、購入契約書の検証による合法的な取引関係の確認、および現場オペレーターへのインタビューの3つのステップで構成されています。これはペーパーカンパニーを通じた迂回輸出を防ぐためのものです。さらに、2026年5月31日の米BISガイダンスに基づき、買い手の最終親会社が中国などの規制国に所在していないことを証明する所有権チェックも義務付けられています。

●シンガポールで法人化されている企業であっても、中国系投資家が所有している場合はNvidia製AIチップを購入できますか？

2026年5月31日の米BISガイダンスにより、法人の設立地や物理的な所在地に関わらず、最終親会社が中国などの「国グループD:5」に本社を置く場合は輸出ライセンスが必要となります。そのため、シンガポール法人であっても最終親会社が中国企業である場合は、北京の企業と同様にライセンスが必要となり、実質的にアクセスが制限される可能性が極めて高いです。中国系投資家が支配権を持たない少数株主である場合は認められる余地がありますが、それを証明するための膨大な文書提出が求められます。

元記事: Nvidia Cuts Over Half of Asian AI Chip Buyers as BIS Compliance Net Widens