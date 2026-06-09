AI株急落が映す米金利サイクルの転換　新NISA世代が直面する前提の変化

「米国の金利は下がる」――この2年近く世界の株高を支えてきた前提が、今揺らいでいる。

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先週末の米雇用統計が予想を上回り、米国の利上げ観測が一気に強まった。その余波で、週明けの東京市場はAI・半導体株を中心に急落した。

だが、新NISAで積み立てる人にとっての本当の論点は、下げ幅の大きさではない。長く当たり前だった前提が、崩れ始めたことだ。

■米金利、緩和から「再びの引き締め」へ

コロナ禍の高インフレに対し、FRB（米連邦準備理事会）は2022～23年に急ピッチで利上げし、政策金利を5%超まで引き上げた。インフレが和らぐと、24年からは利下げに転じ、緩和局面に入ったと見られていた。

ところが原油高でインフレが再燃し、強い雇用統計も重なって、いまや「次の動きは利上げ」との見方が強まっている。

ただし市場参加者の多くは、利上げは年後半の小幅にとどまり、本格的な引き締めへの回帰ではないと見る。原油高の背景にある中東情勢が和らげば、再び緩和観測に振れる余地もある。方向は流動的だ。

■なぜ日本株が大きく振れたのか

金利が上がると、なぜハイテク株ほど下がるのか。成長株は、企業価値の多くを将来の利益への期待で買われる。金利が上がれば、その利益を今の価値に換算する「割引率」が高まり、遠い先の利益ほど目減りする。高成長を織り込んできたAI・半導体株ほど、まず売られやすい。

8日の日経平均は、2563円（3.8%）安の6万4024円と、歴代5位の下げ幅を記録した。これほど下げたのには、日本固有の事情もある。

日経平均指数は株価の高い銘柄ほど影響が大きく、今はソフトバンクグループやアドバンテストなど一部のAI・半導体株への集中度が高い。少数の主力株の値動きが、指数を大きく揺らす。

しかも相場は過熱しており、信用買いも過去最大級に膨らんでいた。急落は、その反動の面が大きい。

■日本はもう「金利のある世界」

「金利が上がる世界」は、日本にとって新しくない。日銀はこの2年ほど、マイナス金利の解除を経て段階的に利上げを続けてきた。来週15～16日の金融政策決定会合でも、市場関係者の多くが追加利上げを見込む。

新NISA世代にとって本当に新しいのは、米国の反転のほうだ。全世界株や米国株のインデックス投信を積み立てる多くの人は、米国の利下げが米国株高につながる、という前提を追い風にしてきた。その前提が揺らぐ局面を、今初めて経験している。

■NISA投資家が、今確かめること

市場では、業績やAIの成長期待は崩れていないとして、今回の株安を過熱の調整による「踊り場」とみる向きが多い。投資家が慌てる局面ではない。

外国株投信のヘッジの有無を確かめ、長期・積み立て・分散の基本に戻れば、急落はむしろ安く買い増せる機会になる。

金利の向きは中東情勢ひとつで変わりうる。読めない方向を追うより、自分の積み立ての設計を見ておきたい。