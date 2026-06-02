インテルCEOがTSMCと非公開会合—株価200%超高騰を支える投資テーゼ、Computex基調講演で問われる

インテルのリップブー・タン最高経営責任者（CEO）が、Computex 2026開幕に合わせて台湾入りし、TSMC（台湾積体電路製造）経営幹部と非公開の会合を持ったと報じられている。両社は製造業における競合企業であると同時にサプライチェーンのパートナーでもあり、その関係に訴訟問題が影を落とすなか、会合の内容は明かされていない。

インテル株は2026年に入って200%超上昇し、時価総額は6,140億ドル（約92兆円、1ドル＝150円換算）を超えているが、日本時間2026年6月3日（火）午前2時30分に予定される基調講演で、その株価を正当化できるだけの具体的な根拠を示せるかどうかが、今週の最大の焦点となっている。

■タン・リップブーCEO、TSMC首脳と非公開会合

インテルのリップブー・タンCEOは月曜日（現地時間）、台湾でTSMC経営幹部と一連の非公開会合を持った。インテルはタン氏の渡航を確認したが、具体的なスケジュールについては明言を避けた。同社広報担当者は「一般的な慣例として、当社リーダーシップは通常業務の一環として顧客・パートナー・経営者と定期的に関わっている」と述べるにとどめ、タン氏がComputex基調講演を現地台北時間の火曜日午後1時30分（日本時間同日午後2時30分）に行うことのみ付け加えた。

■複雑に絡み合うインテルとTSMCの関係

両社の関係は単純な競合にとどまらない。インテルとTSMCは製造業における競合、サプライチェーンのパートナー、かつて合弁事業の候補として取り沙汰された相手という、複数の顔を同時に持つ。2025年には、TSMCがインテル・ファウンドリ（インテルの受託製造部門）の株式約20%を取得するという構想が検討されたと報じられた。ただしその後、米政府がCHIPS法（米国内半導体産業支援法）の補助金約90億ドルをインテルの株式9.9%への転換という形で行使する決定を下しており、国家が株主として存在するという新たな複雑さが加わっている。

さらに、現在進行中の訴訟も両社関係の緊張を高めている。TSMC上席副社長を21年間務めた後、2025年7月に退職したウェイ・ジェン・ローが、その3カ月後の同年10月にインテルの上級副社長として入社した。TSMCは2025年11月、ロー氏が2nmおよびA16プロセス技術などの機密情報を持ち出したとしてインテルを提訴。台湾の検察当局もその後、ロー氏の自宅を捜索したと伝えられている。インテルはロー氏の採用を支持する立場を維持しており、タン氏は社内向けメモのなかで疑惑を「根拠のないもの」と否定した。この訴訟は現在も継続中であり、TSMC経営幹部との非公開会合には、こうした法的紛争が常に影を落としている。

■ファウンドリ規模の格差——外部顧客収益はわずか3%

今週どのような外交的融和が演出されようとも、インテルとTSMCのファウンドリ事業における競争力の差は明白だ。TSMCは2026年第1四半期に359億ドルのファウンドリ収益を計上した。一方、インテル・ファウンドリの同期間の売上高は54億ドルにとどまり、うち外部顧客からの収益はわずか約1億7,400万ドル（全体の約3%）に過ぎない。残りはインテル自身のチップ設計事業からの内部取引だ。TSMCの時価総額は約1兆8,600億ドル（約279兆円換算）と、インテルの現在の時価総額の約3倍に達する。

TSMCの価格交渉力も増している。台湾の商業誌「商業時代」がサプライチェーン関係者の話として伝えたところによると、TSMCは2026年下半期に3nmノードの価格を最大15%引き上げ、2027年にはさらに5〜10%の値上げが行われる可能性があるという。Nvidia、AMD、Google、AWSはいずれもAIアクセラレーターやカスタムシリコン向けにTSMCの3nmキャパシティへの依存を深めており、これはインテル・ファウンドリが取り込むべき顧客層と完全に重なる。

インテルにとって現時点での最大の外部ファウンドリ案件は、2026年5月にウォール・ストリート・ジャーナルが報じた、アップルとの仮合意とされる製造委託契約だ。両社ともコメントを拒否しており、量産規模にまで発展するかどうかは依然として不確定のままだ。

また、インテルの次世代デスクトップ向けプロセッサ「Nova Lake」については、搭載タイルの90%超がインテル独自の18Aファブではなく、TSMCのN2プロセスで製造されるとの報道がある。インテルは18Aプロセスの歩留まりが業界標準水準に達するのは2027年になる見込みだと述べており、自社製造ラインが量産規模に達していない現実を認める形となっている。

■NvidiaがAI PCチップ市場に参入——インテルへの直接的な圧力

今週の話題をさらう形になったのはNvidiaだ。Nvidia のジェンスン・ファンCEOは日曜夜（現地時間）の「GTC Taipei」基調講演で、Armベースのシステム・オン・チップ「RTX Spark」を発表した。RTX SparkはMediaTekと共同開発した20コアのGrace CPUアーキテクチャと、RTX Blackwell GPUを組み合わせたもので、AIに特化したWindowsノートPCおよびコンパクトなデスクトップPCを標的市場とする。Nvidiaによると、このプラットフォームは最大1ペタフロップスのAI性能と128GBの統合メモリを実現するとしている。Dell、ASUS、レノボ、HP、マイクロソフトがすでにRTX Sparkシステムへの参入を表明しており、デバイスは2026年秋の出荷が見込まれている。

これはNvidiaのWindowsクライアント向けチップ市場への初参入を意味し、インテルとクアルコムへの直接的な挑戦者として名乗りを上げた形だ。「40年間続いた従来型PCの時代はいま終わりを迎えた」——ファンCEOは基調講演でそう語った。この発言は、Nvidiaの原点に対する自虐的なジョークとも受け取られたが、同時に競争上の意図を明確に示す声明として受け止められた。

■インテルの反攻——Arc G3とCresting Island

インテルも手をこまねいているわけではない。5月28日に発表されたグラフィックス製品「Arc G3」および「Arc G3 Extreme」は、インテルの18Aプロセスノードと「Panther Lake」アーキテクチャを採用した初の「ゲーミング携帯機専用設計」チップだ（従来のノートPC向け設計の転用ではなく、専用設計として開発された点が特徴）。Computexでの早期ハンズオン評価は概ね好意的で、レビュアーはAMDベースの競合製品と比較してパフォーマンスと電力効率の改善を指摘している。

また月曜日（現地時間）、インテルは推論向けGPU「Crescent Island」の詳細を明らかにした。Xe3Pアーキテクチャを採用し、最大480GBのLPDDR5Xメモリへのスケーリングに対応する同製品は、2026年下半期に顧客サンプリングを開始することを目標としている。次世代デスクトップ向けプロセッサ「Nova Lake」のプレビューも火曜日の基調講演で披露されると広く予想されているが、現時点で正式に確認されてはいない。

■デルのAI受注残高5.1兆円超——インテルが狙う市場の大きさ

インテルの長期テーゼにとって最も重要なシグナルは、今週最も意外な場所から届いた。デル・テクノロジーズが5月28日に発表した2027年度第1四半期決算は、ほぼすべてのアナリスト予測を上回った。売上高438億4,000万ドルに対してコンセンサス予想は354億6,000万ドル。AI最適化サーバー収益は161億ドルで前年同期比757%増。そして単一四半期における244億ドルのAI受注額は、同社の記録的なAIサーバー受注残高513億ドルへとつながった。

デルは通期のAIサーバー収益目標を約600億ドルに引き上げ、前年比144%の成長を示唆。通期の総売上高ガイダンスも1,650億〜1,690億ドルに上方修正した。デルのジェフリー・クラーク最高執行責任者（COO）は決算説明会で、AI事業は「非常に力強い」と表現し、下半期の収益成長が鈍化するとすれば、それは需要の弱さではなく供給制約によるものだと明言した。JPモルガンのアナリスト、サミク・チャタジー氏はデルの目標株価を280ドルから500ドルに引き上げ、「オーバーウェイト」の投資判断を維持したうえで、この供給制約という見方を支持した。

インテルにとって、このコンテキストは戦略的に追い風となる。デルの数字は、AI基盤向けの企業・ハイパースケーラー需要が弱まっていないことを裏付けるものだ。AI関連設備投資の高まりはGPUサプライヤーと同様にCPUサプライヤーにも恩恵をもたらす。タン氏は公の場でCPUを「AIスタック全体のオーケストレーション層であり、重要なコントロールプレーン」と位置付けることを繰り返しており、インテルがそのオーケストレーションの役割を規模を持って担えるかどうかが、火曜日の基調講演に問われている。

■基調講演で問われること——株価上昇を「持続可能な投資テーゼ」に変換できるか

今回の基調講演を巡る最大の問いは、タン氏が目覚ましい株価上昇を、より持続可能な投資根拠へと転換できるかどうかだ。インテルのデータセンター＆AI部門は2026年第1四半期に前年比22%増の51億ドルを計上。同四半期の総収益136億ドルはコンセンサス予想の123億ドルを10億ドル超上回った。

強気派が根拠とするのは、18Aプロセスノードの量産入り、仮合意とされるアップルとの製造委託契約、イーロン・マスク氏が主導するSpaceX・テスラ・xAIのコンソーシアムとの「Terafab」案件、そして2025年9月のNvidiaによる50億ドルの投資だ。一方、弱気派はファウンドリ事業が依然として大幅な赤字を続けていること、18Aの歩留まりが業界標準水準に達するのは2027年と見られること、そして現在の株価水準が実行上のわずかな誤算すら許容しない評価を織り込んでいることを指摘する。

基調講演に臨む投資家が求めているのは具体性だ——アップル以外に確定した外部ファウンドリ顧客の名前、18A歩留まりの進捗指標、そしてNvidiaの推論最適化製品に対するCresting Islandの競争上のポジショニングだ。今週のTSMCとの会合がどのような内容であれ、インテルの進む道が台北を経由することに変わりはない——競合相手として、顧客として、あるいはいずれはパートナーとして。その対話は確実に動き続けている。証明の舞台は、火曜日のステージだ。

■注目ポイントQ&A

●インテルCEOはなぜComputex 2026でTSMCと会合を持つのか？

タン氏とTSMCとの会合は、両社の複雑な関係を反映している。両社は製造業において競合すると同時にサプライチェーンのパートナーでもあり、2025年にはTSMCがインテル・ファウンドリの株式約20%を取得する構想が検討されたと報じられた。また、この会合はTSMCが2025年11月に元幹部ウェイ・ジェン・ローに対して起こした訴訟——ロー氏が2nmプロセス技術を含む機密情報を持ち出したとする訴え——が進行するなかで行われている。

●インテルはComputex 2026で何を発表するのか？

インテルは、タン・リップブーCEOが台北時間の火曜日午後1時30分（日本時間同日午後2時30分）にPC・データセンター・クラウドにおけるAIコンピューティングを主題とする基調講演を行うと確認している。Computex前の非公式セッションでは、最大480GBのLPDDR5Xメモリに対応する推論GPU「Crescent Island」が発表済みだ。次世代デスクトップ向けプロセッサ「Nova Lake」のプレビューは広く期待されているが、正式な確認はまだない。18Aプロセスロードマップの進捗とファウンドリ顧客の追加も、講演の核心になると見られている。

●インテル株の急回復は基調講演後も続くのか？

インテル株は2026年の年初来で約206%上昇しており、その背景にはTerafab案件、仮合意とされるアップルとの製造委託契約、Nvidiaによる50億ドルの投資、そして2026年第1四半期の決算上振れがある。ただし、インテル・ファウンドリが外部顧客から得ている四半期収益はわずか約1億7,400万ドルにとどまり、18Aの歩留まりは2027年まで業界標準水準に達しないと見られており、ファウンドリ事業は現在も赤字が続いている。基調講演が株価に織り込まれた高い期待に応えられるかどうかが、今週の最大の投資家テーマだ。

●2026年のインテル・ファウンドリはTSMCと比べてどの程度の規模か？

TSMCは2026年第1四半期に359億ドルのファウンドリ収益を計上し、時価総額は約1兆8,600億ドルに達する。インテル・ファウンドリの同期間の売上高は54億ドルで、うち外部顧客からの収益は約1億7,400万ドル（全体の約3%）にとどまる。TSMCは2026年下半期の3nmノードについて最大15%の値上げを計画していると報じられており、NvidiaやAMD、Google、AWSといったハイパースケーラーからの旺盛な需要が背景にある。インテル・ファウンドリが同様の顧客層への訴求を目指している点が、両社の競合関係をより鮮明にしている。