2026年度予算が衆院通過　成立後の焦点は「消費税議論」と制度改革へ

今回のニュースのポイント

・「59時間」のスピード採決: 衆院での審議時間は約59時間にとどまり、近年の70時間前後という目安を大きく下回る異例の展開となりました。与党は予算の年度内成立を優先し短期決着を図りましたが、野党側は「拙速な審議」として反発を強めており、参院での激しい追及が予想されます。

・高市政権のカラーが鮮明に: 予算成立後、高市首相は「食料品の消費税率2年間ゼロ」構想や、安全保障体制の強化に向けた「新たな情報機関の創設」を巡る議論など、自らのカラーを前面に出した政策パッケージの具体化を急ぐ方針です。

・財政拡大と規律のジレンマ: 防衛費9兆円、社会保障費39兆円という過去最大の歳出に対し、「責任ある積極財政」を掲げる政府と、将来の増税や財政規律の緩みを懸念する野党・市場との間で、財源論を巡る議論が中長期の主戦場となります。

一般会計総額122兆3,092億円という過去最大規模の2026年度予算案が、3月13日に衆院を通過しました。審議時間は約59時間という短さであり、近年の70時間前後という目安を大きく下回るスピード採決となりました。与党が衆院選での勝利を背景に年度内成立を確実なものとした形ですが、政治の焦点はすでに「予算の成立」から、その執行と並行して進められる「制度改革・税制見直し」へとシフトしています。

2026年度予算は、防衛力の抜本的強化や、物価高に苦しむ家計・中小企業への支援を柱とする「歳出拡大型の予算」という側面を持っています。特に防衛費はGDP比2%水準を概ね達成する9兆円超が計上され、社会保障費も39兆円を突破しました。与党はこれを、デフレ脱却を確実にするための「責任ある積極財政」と位置づけますが、野党側は参院審議において、膨らむ歳出の裏付けとなる財源の不透明さや、審議の短さを徹底追及する構えです。

高市首相は、予算成立を「最優先課題」と位置づけつつ、その先にある独自政策の実現に意欲を見せています。なかでも注目されるのは、2026年度中の実施を目指す「食料品への消費税2年間ゼロ」構想です。試算では年間約4兆〜5兆円規模の減収が見込まれるこの政策は、国民会議での議論を経て秋の臨時国会での法制化が焦点となります。また、安全保障の強化を背景とした「新たな情報機関の創設」を巡る議論など、官邸主導でのアジェンダ・セッティング(議題設定)を加速させる構えです。

こうした政策展開は、企業や国民生活に大きな影響を及ぼします。防衛・DX・グリーン成長への大規模投資は産業界に新たな需要をもたらす一方、将来的な負担増への警戒感は根強く、賃上げと消費の好循環が持続するかは予断を許しません。特に、働く世代の社会保険料負担の軽減と、高齢化に伴うサービス維持の両立という構造的課題は、予算成立後も避けて通れないテーマとなります。

今後は、社会保障制度の抜本改革を議論する「社会保障国民会議」の動向や、物価・景気に配慮した税制改正の道筋が政治の主戦場となります。当面の負担軽減を優先しつつ、いかに中長期的な財政の健全性を維持していくのか。高市政権が提示する「成長と負担」の解に、市場と世論の関心が集まっています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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