ホルムズ海峡緊迫、日本の原油9割に影　高市首相「万全期す」の真意

今回のニュースのポイント

・生存圏の要:日本の原油輸入の約9割、LNGの約2割がホルムズ海峡を通過。封鎖は日本経済の文字通りの「停止」を意味する。

・高市首相の姿勢:3月2日の予算委で、有事の監視体制と「石油備蓄254日分」の活用を含めた万全の対応を強調。

・経済安保の課題:備蓄は「時間を稼ぐ手段」に過ぎず、長期化した場合の価格高騰と物資不足への対策が急務。

日本経済の心臓部を動かす「血流」が、危機に瀕しています。3月2日の衆院予算委員会で、高市首相は中東情勢に伴うホルムズ海峡の封鎖リスクに対し、「万全を期していく」と述べ、強い警戒感を示しました。日本の原油輸入の約90%がこの海域を通過するという事実は、供給路の途絶が即座に日本国民の生活を脅かすことを意味します。

政府が現在確保している石油備蓄は、官民合わせて約254日分(2026年3月現在)。これは世界最高水準ですが、封鎖が長期化すれば価格は暴騰し、備蓄はあくまで「代替ルートや供給源を確保するまでの時間稼ぎ」に過ぎなくなります。高市政権がエネルギー安保を経済政策の柱に据えるのは、この脆弱性を克服するために原発再稼働やGX(グリーントランスフォーメーション)を加速させ、輸入依存度を構造的に下げる狙いがあります。

ビジネスパーソンにとって、ホルムズ海峡の動向は原油価格(WTI)を通じたコスト増だけでなく、物流やサプライチェーン全体の崩壊リスクを意味します。政権が打ち出す「監視体制の強化」が実効性を持つのか、また有事の際の資源配分計画がどう策定されるのか。エネルギー安保は今や、外交上の課題ではなく、日本企業の持続可能性を左右する経営課題そのものです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・日経平均1,778円安、5万6279円。中東懸念と円安の副作用が重石

・備蓄254日分でもガソリン代は上がる。地政学リスク下で家計を守る3つの知恵

・「備蓄254日分」の真実。政府が語る“直ちに影響なし”に隠された懸念材料

