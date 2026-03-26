技能実習と特定技能の違い　「研修」と「労働」のねじれが生む外国人材の制度問題

今回のニュースのポイント

・目的と建前のねじれ: 技能実習は本来「開発途上国への技能移転(研修)」を目的とする一方、特定技能は「人手不足分野での即戦力確保」を正面から掲げた就労資格です。

・在留期間と家族帯同の壁: 技能実習・特定技能1号は最長5年・家族帯同不可ですが、熟練した「2号」は期間上限がなく家族帯同も可能。長期定住への道が制度化されています。

・「育成就労」への抜本改革: 技能実習を廃止し、特定技能への接続を前提とした新制度「育成就労」へ移行する方針が示されました。これにより、外国人材を“研修名目”ではなく、明確に労働者として受け入れる方向へ舵が切られます。

外国人労働者が257万人を超える中、その多くが通る2大制度があります。それが「技能実習」と「特定技能」です。日本で働く外国人が急増するなか、この2つの制度の違いを正確に理解することは、今後の日本経済や地域社会を考える上で欠かせません。

最大の違いはその「目的」にあります。1993年に始まった技能実習制度は、本来「開発途上地域への技能移転」を掲げた研修制度です。一方、2019年導入の特定技能は、深刻な人手不足を背景に「即戦力の労働者」の受け入れを目的とした就労資格です。

【技能実習と特定技能の主な違い】

・目的: 研修・国際貢献(技能実習)/ 労働力確保(特定技能)

・在留期間: 最長5年程度 / 1号は5年、2号は無期限

・家族帯同: 原則不可 / 1号不可、2号は可能

・転職: 制限あり(原則不可) / 一定条件で可能(同一分野内)

しかし、この「二重構造」が現場に深刻な歪みを生んできました。現実には、低賃金の労働力として依存され、事実上の「調整弁」のように扱われてきた批判が根強くあります。実際に、最低賃金を下回る賃金設定や過酷な労働環境を背景とした「失踪者数の高止まり」といった人権問題が国際的にも指摘されており、制度の限界が露呈しています。

こうした背景から、政府内では技能実習制度を廃止・再編し、特定技能との整合性を図った新たな「育成就労」制度へ移行する方針が示されました。2020年代後半の本格施行を見据え、外国人材を“研修名目”ではなく、より明確に労働者として受け入れ、権利保護とキャリア形成を一体化させる方向へと制度が大きく転換する可能性があります。

「なぜ2本立てなのか」という疑問は、日本政府が「移民政策はとらない」としつつも、現場では労働力を渇望してきた建前と実態のねじれの結果です。このねじれを解消し、外国人住民を「共に社会を支えるパートナー」として迎えるための制度設計と共生インフラの整備が、今まさに問われています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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