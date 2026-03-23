ガソリン補助「170円」抑制　原油高に伴う財政負担と出口戦略の課題

今回のニュースのポイント

・基金活用で急騰を抑制: イラン情勢の悪化等による原油高を受け、政府は専用の基金約2800億円を活用した補助を継続・強化する方針で、不足すれば予備費の活用も検討しています。店頭価格をおおむね1リットル当たり170円程度に抑える狙いです。

・「価格の肩代わり」という構造: 今回の措置は、石油元売り各社に補助金を出し、卸売価格を引き下げる仕組み。原油高そのものを解決するのではなく、小売価格の上昇分の一部を国が税金等で補填する形となっています。

・家計・物流への防波堤と財政負担: ガソリン代や物流コストの急騰を抑える効果が期待される一方、数千億円規模の財政支出が必要。エネルギー価格が高止まりするほど、国の負担が重くなる側面を抱えています。

原油価格の上昇と円安の進行が続いています。資源エネルギー庁のデータによれば、3月に入りレギュラーガソリンの全国平均価格は160円台を突破し、16日時点では190.8円と史上最高値を更新しました。こうした急騰を受け、政府は家計や物流へのショックを和らげるため、燃料油価格の激変を抑える補助措置を継続・強化しています。

今回の対策の柱は、石油元売り各社への補助金支給です。具体的には、ガソリンや灯油に対して1リットル当たり30.2円、軽油には47.3円を上限に補助を行い、その分を卸価格に反映させます。これにより、原油価格や為替が現在の水準で推移した場合、本来であれば200円近くまで上昇すると試算される店頭価格を、おおむね170円程度に抑えることを目指す設計となっています。

しかし、この仕組みはあくまで「小売価格の一部を公的資金で肩代わりしている」に過ぎません。国際的な原油市況が上昇し続ければ、抑制ラインを維持するためにさらなる財源が必要になります。政府はまず専用の基金で当面の補助を賄う方針で、不足する場合には予備費の活用も視野に入れています。ただ、エネルギー価格が高止まりすればするほど、財政負担が重くのしかかるという構造的な課題を抱えています。

社会全体への影響をみると、補助金には一定の下支え効果が認められます。第一に、車を生活の足とする地方を中心に、家計のガソリン代・灯油代負担を直接的に軽減します。第二に、トラック輸送や宅配便といった物流コストの上昇を緩和し、最終的な製品価格への転嫁(値上げ)を抑制する役割を果たしています。

今後の焦点は、この補助金の「出口戦略」です。政府は今後、補助の段階的な縮小や終了も検討課題としており、いつ・どの水準で打ち切るかが議論となっています。補助を縮小・終了すれば、その分だけ価格は市場実勢に近い水準へと戻るため、短期的には大きな上昇圧力が生じる可能性があります。

家計や企業にとっては、当面の負担軽減を享受しつつも、補助がなくなった後の水準を見据えた対応が求められます。省エネ性能の高い車両への買い替えや物流の効率化など、補助に頼らない対策をいかに進めていけるかが、今後の持続可能な経済運営において重要な論点となっています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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