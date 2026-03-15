製造業の付加価値111兆円前後　データで見る日本経済の産業構造

今回のニュースのポイント

・製造業の付加価値はおおむね111兆円前後: 製造業が生み出す付加価値は、1990年代以降の平均(おおむね102兆円前後)を上回る水準を維持。GDPの約20%、雇用の約15%を占める日本の基幹産業としての存在感が継続しています。

・研究開発投資は過去最高水準を更新: 直近の公表値では、日本の研究開発費(R&D)は約23兆円規模となり、名目GDP比3.70%と金額・比率とも過去最高水準にあります。企業による自前での技術開発への投資が、産業を支える土台となっています。

・装置・材料分野における供給拠点としての側面: 半導体製造装置で世界シェア約30%、半導体材料では約50%を日本企業が占めるとされます。最先端技術のサプライチェーンにおいて、重要な供給拠点としての地位を確立しています。

日曜の朝、マクロ経済の数字を俯瞰すると、日本経済の「停滞」というイメージとは異なる側面が浮かび上がります。日本の製造業が生み出す付加価値は、直近ではおおむね111兆円前後に達しており、これは1990年代以降の平均(おおむね102兆円前後)を上回る水準です。

こうした状況の背景にあるのが、過去最高水準を更新し続ける研究開発投資です。直近の公表値では、日本の研究開発費は約23兆円規模となり、対名目GDP比でも3.70%と主要国トップクラスを維持しています。約91万人の研究者のうち約7割が企業部門に所属しており、民間主導のR&D投資が長期的な産業の土台となっています。

輸出構造にも特徴があります。2024年の輸出額(約7,000億ドル規模)の主力は、自動車、電子集積回路、半導体製造装置などが占めています。特に半導体分野では、製造装置で世界シェア約30%、材料では約50%を日本企業が占めるとされ、最先端チップの製造を支える「重要な供給拠点」としての役割を果たしています。

こうした製造業の集積は、地域経済にも直接的な影響を及ぼしています。全国の雇用の約15%を抱える製造業の工場や研究所への投資は、サプライチェーン全体を通じた地元税収やインフラ整備、雇用創出の中核を成しています。地方の中核都市における大規模な工場投資などは、地域全体の経済活動を支える重要な要素となっています。

政府は2030年までに国内半導体売上を15兆円超へ引き上げる目標を掲げ、EV電池や脱炭素技術などの新分野へ官民で数兆円規模の投資を呼び込もうとしています。DXやAI活用による労働生産性の向上が進めば、「低成長から一段引き上げる余地」があるとする分析も増えています。日曜の朝にこうした数字を確認することは、将来のキャリア形成や投資判断において、日本の産業構造の実態を把握する視点を持つことに繋がります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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