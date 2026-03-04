海外勢は日本株から逃げたか?「益出し」とリバランスの正体

今回のニュースのポイント

・短期筋による「先物主導」の売り:ボラティリティ上昇を受け、CTAなどの短期投資家が利益確定売りを急いでいるとの見方。

・長期投資家の「静観」と様子見:現物保有の年金基金などは、地政学リスクの長期化を警戒し、新規買いを手控えている模様。

・グローバルな「キャッシュ化」の加速:トランプ政権の強硬姿勢による中東介入長期化が意識され、資金が米ドルへ還流する動き。

2026年3月4日の東京株式市場前引けは、前日の日経平均が約2,100円安という記録的な急落を見せた余波を受け、極めて不安定な値動きが続いています。売買代金の過半を占める外国人投資家のフローを巡っては、市場関係者の間で「全面撤退か、一時的なリバランスか」という議論が活発化しています。1ドル=157円台という円安水準は本来、輸出株にとって追い風ですが、現在の中東情勢悪化に伴う原油高は、それを打ち消す「コストプッシュ型インフレ」への懸念を強めています。

今回の売りの主因はCTA(商品投資顧問)などの短期筋による先物主導の動きとみられます。為替差益を含めた含み益が膨らんでいた海外ヘッジファンドが、地政学リスクの急浮上を機に、利益確定売りを強めている可能性が高いと言えます。一方で、現物中心の長期投資家(欧米の年金基金など)については、現時点ではパニック売りは見られないものの、トランプ政権の対中東政策の不透明感から、積極的な押し目買いを控える「様子見姿勢」が強まっていると推察されます。

投資家や経営層が注視すべきは、この売りが「日本固有の失望」ではなく、世界的な「リスク資産からドル現金へのシフト」の一環であるという側面です。市場では、半導体関連や総合商社など、一部の主力銘柄に底堅さを指摘する声もあり、地政学リスクが沈静化すれば、再び円安メリットを評価する買いが戻るとの期待も根強く残っています。実務的な対策としては、裁定買い残の整理状況など需給面の改善を待ちつつ、内需ディフェンシブ銘柄や、エネルギー高耐性を持つ財務健全な企業へと一時的にポートフォリオをシフトさせる、柔軟なリバランスが求められる局面です。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

