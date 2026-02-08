12月の外食市場規模、9カ月連続で前年上回る　外食単価が最高額に

ホットペッパーグルメ外食総研が2025年12月の外食市場規模を発表。外食単価が調査開始以来の最高額となったことで、外食市場は9カ月連続で前年同月を上回った。

■外食市場は9カ月連続で前年同月比プラス

4日、ホットペッパーグルメ外食総研が2025年12月の外食市場調査を発表した。3圏域合計の外食市場規模は前年同月比は179億円増の3,742億円となり、9カ月連続で前年同月を上回った。また新型コロナ前の2019年比は92.6%で、10月（95.6%）以来2カ月ぶりに90%台に回復した。

個別の指数では、外食実施率は同0.4ポイント減の70.8%、外食頻度は同0.05回減の3.93回となった一方、外食単価は同222円増の3,410円だった。実施率と頻度が前年を下回ったものの、外食単価が2012年10月の調査開始以来の最高額となったことで、市場規模の拡大に貢献した。

圏域別の市場規模は、首都圏が同224億円増の2,410億円、関西圏が同66億円減の905億円、東海圏が同21億円増の427億円だった。

■外食実施率と外食単価は増減が分かれる

外食実施率は性別や年齢層で増減が分かれた。外食実施率でプラス幅が大きめだったのは、40代女性が67.8%（前年同月比:2.1ポイント増、以下同じ）、50代女性が67.2%（2.5ポイント増）、60代男性が70.9%（3.7ポイント増）など。反対にマイナス幅が大きめだったのは、20代女性が77.3%（3.3ポイント減）、30代男性が73.2%（3.1ポイント減）、60代女性が65.8%（2.2ポイント減）など。

外食単価はほとんどの層で前年を上回った。その中でもプラス幅が大きめだったのは、20代男性が3,038円（264円増）、30代女性が3,982円（543円増）、50代男性が3,584円（320円増）など。反対に40代女性のみが3,323円（19円減）と前年を下回った。

■16業態中11業態で前年同月上回る

業態別市場規模は16業態中11業態で前年同月を上回った。プラス幅が大きめの業態は、和食料理店（12月の市場規模:560億円、前年同月比:40億円増、以下同じ）、中華料理店（247億円、23億円増）、フレンチ・イタリアン料理店（328億円、42億円増）、居酒屋（793億円、49億円増）、喫茶店・カフェ（51億円、20億円増）など。

反対にマイナス幅が大きめの業態は、ラーメン・そば・うどん・パスタ・ピザ等の専業店（160億円、9億円減）、バー・バル・ワインバー・ビアホール・パブ（94億円、12億円減）など。

また、お好み焼き・鉄板焼き等の専業店（市場規模:60億円）、ファーストフード（ハンバーガー・サンドウィッチ等）（同29億円）の2業態は、ともに前年並みだった。（記事：県田勢・記事一覧を見る）