12月のパート・バイト時給、求人各社とも前年上回る

求人サイトを運営する各社が12月のパート・アルバイトの時給動向を発表。4社ともに平均時給が前年同月を上回るなど、パートやアルバイトの時給の上昇傾向が続いていることが分かった。

■エンは2カ月ぶり前年同月上回る

16日、エンが12月の「アルバイト・パート募集時平均時給調査」を発表した。全国平均アルバイト・パート時給は前年同月比26円増の1,319円となり、2カ月ぶりに前年同月を上回った。

エリア別では関東が同5円減の1,387円、東海が同63円減の1,267円、関西が同31円減の1,332円、三大都市圏が同20円減の1,354円だった。

都道府県別では、前年同月を上回ったのは12、下回ったのは35。大きく時給があがったのは、山口県が1,329円（181円増）、和歌山県が1,333円（74円増）、沖縄県が1,109円（66円増）、青森県が1,211円（53円増）など。反対に大きく時給が下がったのは、島根県が1,173円（190円減）、徳島県が1,154円（176円減）、福井県が1,188円（145円減）、愛媛県が1,182円（140円減）、奈良県が1,239円（137円減）など。

職種別では9職種中5職種で前年同月を上回った。その中では警備・清掃・設備管理が1,328円（148円増）、営業系が1,538円（85円増）でプラス幅が大きめ。反対に販売・サービス系が1,323円（40円減）、教育系が1,392円（79円減）でマイナス幅が大きめだだった。

■マイナビは40カ月連続で前年同月上回る

同日、マイナビが12月の「アルバイト・パートの平均時給レポート」を発表した。全国平均時給は前年同月比32円増の1,310円となり、40カ月連続で前年同月を上回った。

地域別では北海道・東北が同63円増の1,207円、関東が同13円増の1,377円、甲信越・北陸が同46円増の1,227円、東海が同55円増の1,259円、関西が同31円増の1,307円、中国・四国が同107円増の1,226円、九州・沖縄が同66円増の1,211円と、全てのエリアで前年同月を上回った。

2025年は、年間の平均賃上げ率が5.52%となり、2024年を上回った。特に春闘の影響を受けた5月と最低賃金の改定のあった10月で時給がアップし、2026年も同様の傾向が続くとの見通しだ。

■ディップは3カ月連続で前年同月上回る

19日、ディップが12月の「アルバイト平均時給調査」を発表した。全国平均時給は前年同月比46円増の1,339円となり、3カ月連続で前年同月を上回った。「バイトル」に掲載された求人件数は同11.7%増の約333,000件だった。

地域別では関東が同11円増の1,397円、東海が同111円増の1,310円、関西が同77円増の1,314円、九州が同88円増の1,270円と全ての地域で前年同月を上回っている。

■リクルートは9カ月連続で前年同月上回る

同日、リクルートの調査研究機関『ジョブズリサーチセンター（JBRC）』が、12月の「アルバイト・パート募集時平均時給調査（三大都市圏）」を発表した。平均時給は前年同月比58円増の1,319円となり、9カ月連続で前年同月を上回った。

地域別では首都圏が同60円増の1,364円、東海が同50円増の1,233円、関西が同58円増の1,285円となり、3地域とも前年同月を上回っている。（記事：県田勢・記事一覧を見る）