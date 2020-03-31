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ドコモ、昨年4月に開始した「NB-IoT」を3月31日に終了へ

2020年3月31日 18:50

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記事提供元：スラド

　Anonymous Coward曰く、

　NTTドコモが3月30日、2019年4月25日より提供を行なっていたIoT向け通信方式「NB-IoT」（Narrow Band-IoT）サービスを3月31日に終了することを発表したITmedia）。

　「経営資源の集中」のため。利用者には事前告知がされているようだ。機器はソフトバンクのNB-IoTサービスと互換があったりするのだろうか？

　スラドのコメントを読む | ネットワーク

　関連ストーリー：
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

関連キーワードソフトバンクNTTドコモIoT（Internet of Things）

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