ドコモ、昨年4月に開始した「NB-IoT」を3月31日に終了へ

Anonymous Coward曰く、

NTTドコモが3月30日、2019年4月25日より提供を行なっていたIoT向け通信方式「NB-IoT」（Narrow Band-IoT）サービスを3月31日に終了することを発表した（ITmedia）。

「経営資源の集中」のため。利用者には事前告知がされているようだ。機器はソフトバンクのNB-IoTサービスと互換があったりするのだろうか？

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