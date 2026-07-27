TEAMGROUP、8Kアクションカメラ向け「ACE 8K MicroSDXC」を発表 NAND価格高騰の中で1TBも投入

TEAMGROUPは、8Kアクションカメラやドローン向けに設計された新しいUHS-I対応メモリーカード「ACE 8K MicroSDXC」を発表した。Insta360 X5やDJI Pocket 4などの最新デバイスに最適化されており、最大1TBの容量をラインナップする。AIブームに伴うNANDフラッシュの供給不足によりストレージ価格が高騰する中での投入となるが、価格や発売時期は現時点で未定となっている。

■ACE 8Kのスペックと提供機能

TEAMGROUPが発表した「ACE 8K MicroSDXC」は、MicroSDXC 6.1仕様およびUHS-I規格に準拠している（Hartwareが掲載した公式プレスリリースによる）。アプリケーションパフォーマンスクラス「A2」およびビデオスピードクラス「V30」の評価を取得しており、容量は128GB、256GB、512GB、1TBが用意されている。発表では具体的な最大読み書き速度は明記されておらず、MicroSDXC 6.1およびUHS-I規格を満たし、A2およびV30の評価を達成していることのみが示されている。

アクションカメラユーザーにとって最も重要なのはV30という評価である。これは、熱ストレスや継続的な負荷、容量がほぼ一杯の状態など、いかなる条件下でも最低30MB/sの持続的なシーケンシャル書き込み速度を保証するものだ。Lexar ProfessionalのInsta360およびDJIデバイス向け互換性ガイドが確認しているように、連続的な8K 30fpsの映像は約21〜25MB/sの持続的な書き込み要求を発生させるため、この30MB/sという下限は8K録画に必要な実際のデータレートを上回っている。この余裕は意味のあるものだが過剰ではなく、だからこそV30はこの用途において単なる贅沢ではなく、適切な最低要件となる。

A2評価は、最低4,000のランダム読み取りIOPSと2,000のランダム書き込みIOPSを保証する。アクションカメラにおいては、V30の持続的な書き込み保証ほど重要ではないが、対応デバイスでカードをアプリのストレージとして使用する際、ファイル閲覧やカメラのインターフェースの応答速度を向上させる。

現場での耐久性について、TEAMGROUPは防水、耐衝撃、X線耐性、静電気放電保護、および極端な温度に対する保護機能を組み込んでいる。公式プレスリリースによれば、このカードには永久保証が付帯し、RoHSおよびREACH環境基準に準拠して製造されている。

■検証済みカメラがUHS-Iを使用する理由とその重要性

公式プレスリリースの互換性に関する脚注によると、TEAMGROUPは、DJI Pocket 3シリーズ、DJI Pocket 4シリーズ、DJI Avata 360、Insta360 X5、Insta360 Ace Pro 2、Insta360 Luna Ultraという、コンシューマー市場で最も広く使用されている6つの8Kイメージングプラットフォームとのラボ内互換性を確認している。

このリストにあるすべてのデバイスは、UHS-IのmicroSDスロットを使用している。これは偶然ではなく、現在の8Kコンシューマー向けアクションカメラ世代の特徴である。さらに重要なことに、Insta360の公式サポートドキュメントは、UHS-IIまたはUHS-IIIのmicroSDカードを挿入しないようユーザーに明示的に指示しており、互換性のないカードは「録画中に問題を引き起こす可能性があり」、映像が破損したり使用できなくなったりすると警告している。同じInsta360デバイス向けのLexar Professional互換性ガイドでも、「バスインターフェース：UHS-I（UHS-IIまたはUHS-IIIは使用しないでください）」と特記されている。

これは、ACE 8KのUHS-Iインターフェースが、検証済みのデバイスエコシステムに正確に適合していることを意味する。UHS-IIカードはこれらのカメラで単に動作が遅くなるだけでなく、録画の失敗を引き起こすリスクがある。この違いを理解することは、購入者が今回の発表から得られる最も実用的な情報である。

UHS-I規格は、理論上のバス上限を104MB/sと定めている。アクションカメラにおける実際のシーケンシャルスループットは、高速なUHS-Iカードで通常80〜100MB/sに収まる。21〜25MB/sの持続的な8K録画において、この上限は意味のある制約にはならない。録画品質のボトルネックとなるのはUHS-Iの上限ではなく、V30の下限である。

UHS-Iの上限が重要になるのは、編集デスクでの作業時である。大規模な8Kセッションの映像をUHS-Iカードリーダー経由でコンピューターに取り込む際、転送速度は理論値の104MB/s付近に制限される。これは、UHS-IIカードリーダーを使用してUHS-IIカードから最大312MB/sで転送する場合と比べて明らかに遅い。しかし、上記の検証済みカメラではUHS-IIカードは選択肢に入らないため、この比較は無意味である。

■NAND不足の中での1TBストレージ投入

この発表のタイミングは偶然ではない。TrendForceの2026年2月の改定予測が示すように、2026年の世界のNANDフラッシュ市場は深刻な供給不足を経験している。AIアクセラレーター向けの広帯域メモリーの価格を押し上げたのと同じ構造的な変化により、製造ウェハーの生産能力がコンシューマー向けNANDから振り向けられている。TrendForceの最終改定予測によると、NANDフラッシュの契約価格は2026年第1四半期に前期比で55〜60%上昇し、2026年第2四半期にはさらに70〜75%上昇した。PhotographyTalkの2026年7月の分析によれば、複数のアナリストが、新たな製造能力が稼働する2027年後半まで意味のある供給改善は見込めないと予測している。

コンシューマーストレージへの実際の影響は深刻である。2025年10月に約17ドル（約2,788円、1ドル=164円換算）だったSanDisk Extreme 128GB microSDXCは、2026年初頭には約40ドル（約6,560円）に達した。PhotographyTalkの供給不足に関する報道によると、512GB以上の大容量カードは一部の市場で在庫切れとなっており、1TBのオプションは複数の小売業者が「非常に高価」と表現する状態になっている。市場はこの事態を予測しており、TEAMGROUP自身も2025年12月にメモリー不足と大幅な価格高騰を警告していた。

このような環境下で1TBのmicroSDカードを投入することは、TEAMGROUPがフルラインナップをサポートするのに十分なNAND供給枠を確保したことを示している。Samsung、SK Hynix、MicronなどのNANDメーカー各社が、コンシューマーストレージの割り当てよりもエンタープライズおよびAI顧客を優先していると示唆していることを考慮すると、これは容易な物流上のコミットメントではない。Silicon MotionのCEOであるWallace Kou氏は、製造能力は2026年を通じて実質的に完売していると公に述べている。

今すぐ1TBのmicroSDストレージを必要とする購入者にとって、現実的な問題は価格が上昇しているかどうか（実際に上昇している）ではなく、製品の入手可能性と検証済みの互換性リストが、待つことよりも現在の価格を正当化するかどうかである。アナリストの予測が引き続き2027年までの供給改善を見込んでいないことを踏まえると、待つことで短期的な節約がもたらされる可能性は低い。

■このカードを買うべき人

ACE 8Kは、DJIおよびInsta360エコシステムの8K対応イメージングハードウェアをすでに使用している、または積極的に購入を計画している熱心な愛好家やプロシューマーのコンテンツクリエイターをターゲットにしている。検証済みの互換性リストは、この位置づけを反映しており、映画の専門家ではなく、アドベンチャーや旅行のクリエイターに向けたジンバルカメラ、360度カメラ、およびFPV関連のドローンカメラが並んでいる。

メインカメラがInsta360 X5またはDJI Pocket 4であるクリエイターにとって、TEAMGROUPが検証した構成におけるA2、V30、および最大1TBの容量の組み合わせは、信頼性の高い適合性を提供する。検証済みリストにないカメラを使用しているユーザーは、購入前にデバイスの特定のインターフェース要件を確認する必要がある。UHS-IとUHS-IIの違いは、カードのブランドや定格速度よりも録画の信頼性に影響を与える可能性がある。

TEAMGROUPは価格や地域別の発売時期を発表していない。さらなる詳細は、主要な販売チャネルを通じて明らかになるとみられる。

■注目ポイントQ&A

●Insta360 X5やDJI Pocket 4での8K録画にUHS-IIのmicroSDカードを使用できますか？

使用すべきではありません。Insta360は、X5、Ace Pro 2、およびその他のいくつかのカメラモデルでUHS-IIおよびUHS-IIIのmicroSDカードを使用しないよう明示的に警告しており、これらは互換性がなく、録画の問題や映像の破損を引き起こす可能性があると述べています。現在の8Kコンシューマー世代のDJIおよびInsta360カメラは、UHS-IのmicroSDスロットを使用しています。より高いバスインターフェース定格を持つカードではなく、UHS-I、V30、およびA2の要件を満たすカードが、これらのデバイスにとって正しい仕様です。

●V30は本当に8Kビデオ録画に十分ですか？それともより高速なスピードクラスが必要ですか？

TEAMGROUPの検証済みリストにあるカメラでの連続的な8K 30fps録画には、V30で十分です。LexarのProfessional互換性ガイドが確認しているように、この録画モードは約21〜25MB/sの持続的な書き込み要求を発生させ、V30は最低30MB/sの持続的な書き込み下限を保証します。この保証は、熱ストレスや高いデータ充填率などの最悪の条件もカバーしています。より高いビデオスピードクラス（V60やV90）はより大きな余裕を提供しますが、現在の8Kコンシューマーカメラの仕様では要求されておらず、V60およびV90の評価は通常、microSDではなくフルサイズのSDカードに表示されます。

●なぜ現在microSDカードの価格がこれほど高いのですか？いつになれば下がりますか？

AIインフラへの投資により、世界のNANDフラッシュ製造能力の大部分がアクセラレーター向けの広帯域メモリーに振り向けられ、コンシューマーストレージの供給が逼迫しているためです。NANDの契約価格は、2026年第1四半期に前期比で55〜60%上昇し（TrendForceの最終改定予測）、2026年第2四半期にはさらに70〜75%上昇しました。TrendForceやPhotographyTalkの2026年7月の分析にまとめられたデータを含む、ほとんどの業界アナリストは、新たな製造能力が量産に達する2027年後半まで意味のある価格低下を予測していません。2028年まで大幅に下がらない可能性のある価格を待つよりも、今必要な容量を購入する方が安全な戦略と言えます。

●「MicroSDXC 6.1仕様」とは何ですか？「SD 8.0」とは異なりますか？

MicroSDXC 6.1は、UHS-IおよびUHS-IIのmicroSDカードの現在の標準仕様であり、物理的寸法、電気的特性、およびインターフェースの動作を規定しています。Kingston TechnologyのSD 8.0の解説で詳述されているように、SD Express 8.0（SD 8.0と呼ばれることもあります）は、PCIe 4.0およびNVMeプロトコルを使用して最大4GB/sの速度に達する、まったく異なる技術クラスです。SD Express 8.0を使用する製品には、Nintendo Switch 2向けに設計されたカードや、SSDに近いスループットを必要とするプロフェッショナルなワークフロー向けのカードが含まれます。ACE 8K MicroSDXCは、ターゲットデバイスにとって正しい仕様であるMicroSDXC 6.1およびUHS-Iを使用しており、異なる価格帯で異なる用途に対応するSD Express製品と混同すべきではありません。

元記事: TEAMGROUP ACE 8K MicroSDXC Launches for Action Cameras as NAND Prices Surge