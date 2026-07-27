主要マザーボード各社が中国CXMT製DDR5をサポート、しかし米国では依然として購入困難

1年前には80〜120ドル（約1万3000〜1万9000円）だった32GB DDR5-6000メモリキットが、現在米国の小売店では400〜470ドル（約6万5000〜7万7000円）に高騰している。この状況下で唯一の有力な新規供給源となっているのが、米国防総省から軍事関連企業に指定されている中国の国有系企業、CXMT（長鑫存儲）だ。主要マザーボードメーカー各社が同社製メモリのサポートを相次いで表明しているが、欧米市場での実際の入手性やコンプライアンス上の課題は依然として不透明なままである。

■GIGABYTEの発表内容

2026年7月24日のTom's Hardwareの価格トラッキングデータによると、1年前には80〜120ドル（約1万3000〜1万9000円）だった32GB DDR5-6000キットが、現在米国の小売店では400〜470ドル（約6万5000〜7万7000円）で販売されており、唯一の有力な新規供給源は米国防総省が軍事関連組織としてリストアップしている中国の国有系企業となっている。

GIGABYTEは7月24日、同社のAMDおよびIntel向けDDR5マザーボードの全ラインナップが、ChangXin Memory Technologies（CXMT）製のチップを搭載したメモリをサポートしたと発表した。MSIとASUSも7月上旬に同様の対応を行っており、これでマザーボード大手3社すべてがCXMT対応を完了したことになる。自作PCユーザーにとっての疑問は、もはやCXMT製メモリが動作するかどうかではなく（主要メーカーが動作を確認済みである）、それに伴うその他の課題や、実際にいつ購入できるようになるかという点にある。

GIGABYTEのアップデートは、AMDの「AGESA 1.3.0.1c」マイクロコードと同社独自のメモリチューニング最適化に基づいており、800シリーズおよび600シリーズのAM5マザーボードにおいて、CXMTの16Gbおよび24Gbダイを最大8,200 MT/sの速度で安定動作させることができる。Intelの700シリーズおよび800シリーズのマザーボードは、出荷時のファームウェアですでにCXMTをサポートしており、アップデートは不要である。

GIGABYTEは発表の中で、「ここ数カ月、DDR5メモリ市場は供給逼迫と価格上昇に直面している」と述べ、CXMTベースのメモリを「消費者にとって歓迎すべき追加の供給源」と表現している。

特に注目すべきは24Gbダイの密度である。これは、従来の16GBと32GBの中間となる24GBのDIMM構成を可能にするためにJEDEC規格に追加されたDDR5の容量階層であり、CXMTはこの領域に積極的に参入している。

これらの速度を可能にした技術的な鍵は、AMDのAGESA 1.3.0.1cのリリースであった。AGESAはAMDのBIOS実装アーキテクチャであり、メモリトレーニング時に使用される周波数テーブル、電圧マージン、タイミングパラメータなど、メモリコントローラがDRAMモジュールと通信する方法を制御するファームウェア層である。CXMTのシリコンはSamsungやSK Hynixのダイとは異なるトレーニングを必要とし、以前のAGESAバージョンでは、AM5上で動作するCXMTモジュールの上限は約6,800 MT/sに制限されていた。1.3.0.1cのアップデートでこの上限が撤廃され、GIGABYTE独自のチューニング層によってさらに拡張されている。

TechTimesが7月6日に報じたところによると、MSIはAM5上でDDR5-8200の検証を完了し、グローバルなCXMT向けBIOS最適化をいち早く市場に投入したとみられる。ASUSもこれに続き、X670およびX870マザーボード向けのベータ版BIOSを公開し、独自のメモリリファレンスコードを使用してGIGABYTEの8,200 MT/sの上限を超える速度を達成したとみられている。GIGABYTEの発表は、AMDとIntelの両方を単一のグローバルリリースでカバーしている点、そしてこれをエンスージアスト向けの機能としてではなく、サプライチェーンへの対応として明確に位置づけている点で特徴的である。

■DDR5価格高騰の背景

マザーボードメーカー各社がこぞって対応を進める背景にあるのは、中国製メモリへの熱狂ではなく、長期化する供給危機の経済的事情である。

Samsung、SK Hynix、Micronの3社は、世界のDRAM生産量の約90%を占めている。これら3社は、AIアクセラレータ内部で使用される3D積層のTSV（シリコン貫通電極）メモリである広帯域メモリ（HBM）へと計画的に生産能力を振り向けている。HBMは、標準的なDDR5と比較して、ギガバイトあたり約3倍のウェハー面積を消費する。Meta、Google、Microsoft、Amazonといったハイパースケールデータセンター事業者との長期供給契約により、数年分のHBM生産がプレミアム価格で押さえられている状態だ。

その結果、消費者向けDDR5への影響は一時的なものではなく、構造的なものとなっている。2026年7月24日時点の価格トラッキングデータによると、2025年半ばには80〜120ドル（約1万3000〜1万9000円）で販売されていた32GB DDR5-6000キットが、現在では400〜470ドル（約6万5000〜7万7000円）に達しており、それ以下の価格帯で同等の選択肢は存在しない。Gartnerは、DRAMとSSDの合計価格が2026年末までに130%急騰すると予測している。SK Hynixは、この不足が2030年以降も続く可能性があると警告している。

TrendForceのメモリ分析によると、HBMは8〜12個のDRAMダイを垂直に積層し、数千の微小な銅製TSVで接続して、演算ロジックの横にあるシリコンインターポーザ上に実装する必要がある。この構造により、HBM4では現在2TB/sに達する膨大な帯域幅が実現されるが、HBMを1ギガバイト生産するごとに、かつて消費者向けDRAMを製造していたウェハーの生産能力が奪われることになる。HBMの生産量がごくわずかなCXMTは、大手3社が自発的に撤退した空白地帯を埋めつつある。

■CXMTの概要と実績

中国の安徽省合肥市に本社を置くChangXin Memory Technologies（CXMT）は、外国製DRAMへのほぼ完全な依存状態に対する中国の対抗策として2016年に設立された。初期の数年間は国内市場向けのDDR4生産に費やしたが、DDR5への取り組みはより積極的である。標準構成で最大8,000 MT/sと評価されている同社の16Gbおよび24Gbダイは、マザーボードの検証作業で確認された通り、サードパーティのファームウェアチューニングにより8,200 MT/s以上で動作する能力を現在備えている。

CXMTは、過去30年以上において、Samsung、SK Hynix、MicronによるDRAMの寡占状態に本格的な挑戦状を叩きつけた最初の企業である。かつての挑戦者であった日本のエルピーダやドイツのキマンダは、不況時に破産し、既存の寡占企業に吸収された。CXMTは商業投資ではなく国家資本の支援を受けており、商業資金で運営されるスタートアップであれば倒産していたであろう不況期を生き延びてきた。この国家支援を受けた参入企業が寡占状態を恒久的に打破するのか、それとも輸出規制や地政学的圧力によって封じ込められるのかは、より重大な問題であり、GIGABYTEのBIOSアップデートはその兆候であって、答えではない。

調査会社Citriniの予測によると、CXMTは2026年末までに月間約35万枚のウェハー投入能力に達し、世界第4位のDRAMメーカーになる見込みだ。2026年2月にHardware Unboxedが行った独自のテストでは、CXMTベースのDDR5コンシューマー向けキットが、SamsungやSK Hynixベースのキットと実質的に同等のゲームパフォーマンスを提供することが確認された。これは、デスクトップユーザーにとっての性能差が、出荷される製品そのものではなく、製造の経済性やプロセス世代にあることを示唆している。この結果により、技術的な理由で供給の計算を無視することは難しくなっている。

同社の財務状況の推移は、その市場での勢いを裏付けている。CXMTの2026年第1四半期の収益は508億人民元（約75億ドル、約1兆2300億円）に達し、前年同期比で約719%増加した。Caixin Globalの確認によると、同社は上海証券取引所の科創板（STAR Market）でのIPO価格を1株あたり8.66人民元に設定し、579億人民元（約86億ドル、約1兆4100億円）を調達した。これは科創板史上最大の新規株式公開であり、株式の取引は2026年7月27日に開始される予定である。

■CXMTの技術的課題

マザーボードメーカーによる検証はCXMTを標準的な選択肢に引き上げるが、既存メーカーとの間にある格差をなくすものではない。

Seoul Economic DailyおよびTechInsightsのアナリストによると、CXMTの製造プロセスはSamsungやSK Hynixに比べて約2〜3世代遅れている。その理由は構造的なものだ。米国の輸出規制により、CXMTは2019年以降ASMLのEUV（極端紫外線）露光装置へのアクセスを絶たれており、2022年10月以降は、ハーフピッチ18nm以下のDRAM製造に必要な装置や技術の販売に米国の輸出ライセンスが必要となっている。CXMTはDUV（深紫外線）装置で製造を行っているが、これはウェハーあたりの効率が低く、微細化が進むにつれて欠陥率が高くなる。その結果、ビットあたりのコストはSamsung、SK Hynix、Micronを30%以上上回っている。

欧米のチャネルで販売されているCXMTのDDR5モジュールは、AM5プラットフォームでのプラグアンドプレイによる高速動作を可能にするAMDのEXPO（Extended Profiles for Overclocking）認証を取得していない。EXPOがない場合、CXMTモジュールを検証済みの速度で動作させるには手動でのXMP/タイミング設定が必要となり、エンスージアスト以外の自作ユーザーにとってはハードルとなる。GIGABYTEなどのBIOSアップデートはプラットフォームレベルの互換性に対処するものであり、EXPO認証を付与するものではない。EXPO認証は、メモリモジュールベンダーとAMDの協力による別のプロセスである。

HBM分野において、CXMTは2026年末までのHBM3生産を目指しているが、TSV積層開発を追跡しているアナリストによれば、競争力のある歩留まりでの量産は2028年以降になる見通しだ。TSV積層における技術的格差と国内装置の成熟度が主な制約となっている。現在のところ、CXMTの生産ラインが従来のDDR5向けに利用可能であるのは、まさに同社がまだHBMのサプライチェーンに組み込まれていないためであり、それ自体が恒久的な市場での地位というよりは一時的な状態である。

■米国における法的リスクとDoD指定

CXMTは、ほとんどの消費者向けメモリブランドにはない指定を受けている。2026年6月8日、米国防総省（DoD）は「中国軍事企業」のセクション1260Hリストの更新版を公開し、Alibaba、Baidu、BYD、TP-Linkを含む65の事業体を追加した。国防総省の6月8日の更新によると、CXMTは2月に一時的かつ理由不明のままリストから削除されたように見えたが、数時間以内に撤回され、リストに残留している。この指定は、CXMTが中国の工業情報化部（MIIT）と提携関係にあることを反映している。

セクション1260Hの指定は、一般市民や商業バイヤーに対する貿易禁止措置ではない。その法的な影響は、米国政府および国防請負業者に特化している。2024会計年度国防権限法（NDAA）のセクション805に基づき、国防総省は2026年6月30日以降、CXMTまたはその管理下にある事業体との契約の締結、更新、延長を禁じられている。CXMTが製造したコンポーネントを含む製品の調達を禁じる、より広範な製品禁止措置は、2027年6月30日に発効する。2023会計年度NDAAの別の条項では、米国連邦政府がCXMTによって製造されたチップを調達することを禁じている。

家庭用または小規模ビジネス用のPCを組み立てたりアップグレードしたりする個人にとって、これらの制限は直接適用されない。より現実的な問題は、1260Hの指定とは無関係に、中国の法律が企業としてのCXMTに何を要求しているかである。

2017年の中国国家情報法は、第7条において、すべての組織および市民が国家情報活動を支持、支援、協力しなければならないと定めている。この義務はCXMTにも適用される。これは理論上のリスクではなく、CXMTが公表しているプライバシーポリシーの内容や、法人設立地、サーバーの物理的な設置場所に関わらず、中国の管轄下で事業を行う上での法的条件である。

ただし、メモリハードウェアに特有の重要な違いがある。DDR5 DRAMは受動的なコンポーネントである。CPUやシステムファームウェアの指示に従ってデータを保存および取得する。単独でネットワーク接続を確立したり、ソフトウェアを実行したり、データを収集したり、何かを送信したりすることはない。国家情報法は企業としてのCXMTに法的義務を課すが、中国の情報機関にメモリチップそのものを介してRAMに保存されたデータへのアクセス権を与えるものではない。したがって、個人の消費者向けシステムにおけるCXMTメモリのリスク計算は、例えばCXMTが設計したネットワークルーターや独自のファームウェアスタックを持つデバイスとは異なる。

とはいえ、米国政府の請負業者、国防関連のOEM、およびサプライチェーンのコンプライアンス要件を持つ組織は、CXMTコンポーネントを組み込む前に正式な輸出管理審査を実施する必要がある。1260Hの指定は、全面的な禁止を課さない場合でもコンプライアンス上の義務を生じさせるためである。

さらに、韓国の検察当局は2025年12月、Samsung Electronicsの元従業員10人を、Samsungの10nmクラスのDRAMプロセス技術をCXMTに譲渡した疑いで起訴した。これには、ガス流量比、反応炉の圧力、フォトレジストの設定など、数百の製造プロセスステップに関する手書きの文書が含まれていた。韓国の検察当局によると、容疑者5人が拘束され、5人が保釈された。逮捕者の中には、CXMTの開発トップに就任した元Samsung幹部も含まれていた。以前の事件では、18nm DRAMの営業秘密をCXMTに漏洩した元Samsungのチームマネージャーに懲役7年の判決が下されている。CXMTはいずれの事件でも起訴されていない。

■現在の購入可能性

欧米の自作ユーザーにとっての現実的な制限は、法律ではなく物流にある。

CXMTのDDR5生産は依然として主に中国国内向けの製品である。中国のメモリモジュールブランドであるGlowayとKingBankは、遅くとも2024年後半にはCXMTベースのコンシューマー向けDDR5を販売している。Corsairは、少なくとも一部のDDR5キットにCXMT製のチップを組み込んでいると報じられており、これが欧米の認知されたブランドの下でCXMTシリコンが目に見える形で登場した最初の事例である。しかし、合肥から米国や欧州の主要な小売業者への供給ルートは依然として細い。今日、GIGABYTEの新しいBIOS互換性を活用しようとする米国の購入者は、国内の小売チャネルでCXMTベースの選択肢をほとんど、あるいは全く見つけることができないだろう。

これは地政学的な条件による可用性のギャップであり、単純な物流の遅れではない。米国防総省の1260H指定は商業販売を禁止するものではないが、米国政府の顧客に製品を供給するOEM（Dell、HP、Lenovoなど）にとって評判やコンプライアンス上の懸念を生じさせ、それが調達に対する慎重な姿勢につながっている。商務省のエンティティリストを管理する省庁間委員会は、CXMTを貿易ブラックリストに追加することを承認している。この措置がとられれば、米国企業がCXMTに商品や技術を輸出することが禁じられるが、2026年6月下旬の時点で、外交上の理由からその追加の正式な公表は延期されている。この指定が最終的に公表されれば、CXMTチップを使用する欧米ブランドのコンプライアンス上の計算は大きく変わることになる。

メモリ不足は少なくとも2027年まで続くと予測されており、多くのアナリストの予測では、意味のある緩和はさらに先になるとされている。価格の高止まりが長引くほど、欧米のモジュールブランドがチップの調達先を多様化する経済的な理由は強くなる。Corsairの動きとみられるものは、その論理の最前線にある。それがパターン化するかどうかは、マザーボードメーカーのコントロールが及ばない要因にかかっている。

現在、米国や欧州の自作ユーザーは、店舗に足を運んでCXMTメモリを購入することはできない。GIGABYTEが行ったのは、CXMTの供給が自社名義であれ欧米ブランドのラベルであれ欧米市場に到達した際に、マザーボード側の準備ができていることを確認したということである。

■自作PCユーザー向けの判断基準

購入前にこの件を調査している人にとっての率直な結論は以下の通りだ。CXMTのDDR5は動作し、コンシューマーレベルでは既存メーカーと同等のパフォーマンスを発揮し、Hardware Unboxedのテストで確認されたように、現在ではすべての主要マザーボードメーカーによって高速動作が正式に検証されている。同社は米国防総省から軍事関連の指定を受けている企業であり、すべての中国組織に適用される中国の情報協力法の下で運営されており、技術窃盗の疑いに関連して韓国で進行中の刑事手続きの対象となっている。そのプロセスノードは既存メーカーより2〜3世代遅れており、ビットあたりのコストは高く、欧米の自作ユーザーが期待するプラグアンドプレイの速度設定のためのEXPO認証を欠いている。

また、現在米国で購入することはほぼ不可能である。

中国の自作ユーザーにとって、GIGABYTEのBIOSアップデートは、地元で入手可能な検証済みの高速DDR5の選択肢を広げるものである。米国や欧州の自作ユーザーにとって、このアップデートは方向性として重要である。つまり、業界はCXMTを有力なサプライヤーとして正式に標準化しつつあるが、サプライチェーンはまだ製品を届けていない。その状況が変わるかどうかは、エンティティリスト、米中間の外交力学、そしてメモリ不足が欧米ブランドにコンプライアンスの複雑さを吸収させるほど深刻なままであるかどうかにかかっている。

不足が解消されることはない。そして、CXMTが消え去ることもないようだ。

■注目ポイントQ&A

●CXMTのDDR5メモリを米国の消費者が購入して使用することは合法ですか？

はい。セクション1260Hの指定は、個人の購入者に対する貿易制限ではありません。米国連邦政府および国防総省の請負業者は特定の調達禁止に直面していますが、個人がCXMTベースのメモリを購入または使用することを禁じる法律はありません。ただし、合法性に関わらず、CXMTベースのモジュールは現在、米国の小売チャネルで見つけることが困難または不可能であることに留意する必要があります。規制対象の業界、政府関連組織、またはサプライチェーンのコンプライアンス要件を持つ企業は、CXMTコンポーネントを調達する前に正式な輸出管理審査を実施する必要があります。

●CXMTのメモリは、実際にSamsungやSK HynixのDDR5と同等のパフォーマンスを発揮しますか？

デスクトップゲームや汎用ワークロードにおいては、同等です。2026年2月にHardware Unboxedが行った独自のテストでは、CXMTベースのDDR5キットが、SamsungやSK Hynixベースの同等キットと実質的に同等のパフォーマンスを提供することが確認されました。格差があるのは製造の経済性（ビットあたりのコストが既存メーカーより約30%高い）とプロセスノードの成熟度（2〜3世代遅れ）であり、消費者向けのベンチマーク結果ではありません。欧米市場で販売されているCXMTモジュールは一般的にEXPO認証を欠いているため、最高速度を出すには自動プロファイルの読み込みではなく、手動でのタイミング設定が必要になります。

●2026年にDDR5がこれほど高価なのはなぜですか？また、CXMTはそれを変えるでしょうか？

Gartnerなどのアナリストが報告しているように、Samsung、SK Hynix、Micronが、ギガバイトあたり約3倍のウェハー面積を消費するAIアクセラレータ向けの広帯域メモリ（HBM）に製造能力を振り向けているため、DDR5の価格は2025年半ばから400〜500%上昇しています。CXMTの供給が大規模に欧米市場に到達すれば、意味のある価格下落圧力を生み出す可能性がありますが、米国や欧州の小売チャネルではまだ十分な量が販売されていません。多くのアナリストの予測では、業界全体で新たな製造能力が稼働しない限り、2027年または2028年までDDR5の価格が大幅に下落することはないと見込まれています。

●CXMTが国防総省の軍事リストに掲載されていることは、個人の自作ユーザーにとって実際に何を意味しますか？

ゲーミングPCや家庭用ワークステーションを組み立てる個人にとって、セクション1260Hの指定は直接的な法的影響を持ちません。これは米国政府および国防総省の調達を制限するものであり、商業的な購入を制限するものではないからです。より広く適用される考慮事項は、CXMTが他のすべての中国企業と同様に、2017年の国家情報法の下で中国の国家情報活動に協力することが法的に義務付けられているという点です。DDR5 DRAMは単独でデータを送信したり収集したりできない受動的なメモリコンポーネントであるため、その法的義務がチップ自体における技術的なスパイ能力に直結するわけではありません。ただし、1260Hの指定枠組みが明確にしているように、この指定は米国政府の請負業者、連邦政府の顧客にサービスを提供するOEM、および国防関連組織に対してコンプライアンス審査の義務を生じさせます。

元記事: Every Major Motherboard Maker Now Validates CXMT DDR5, but Most US Builders Still Can’t Buy It