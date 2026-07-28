リーク情報：次期「Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro」の詳細、LPDDR6とAI Frame Fusionに対応か

Qualcommの次期フラッグシップモバイルチップ「SM8975」に関する詳細なリーク情報が報じられた。同チップは「Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro」として発表されるとみられている。Notebookcheck.netの調査により、ダイサイズやAndroid向けチップでは初となるLPDDR6対応、GPUに統合されたAIフレーム生成技術などの仕様が明らかになりつつある。一方、先端チップの製造コストやメモリ価格の高騰により、2026年後半から2027年初頭に登場する次世代プレミアムAndroidスマートフォンは、価格が大幅に上昇する可能性がある。

■ダイサイズと製造プロセス：微細化しつつも大型化したシリコン

Notebookcheckのチームは、Qualcommが公表しているパッケージ寸法21.2mm×14mmを基準にSM8975の物理ダイを測定し、約12.6mm×10.67mm、面積にして約134平方ミリメートルという数値を導き出した。これは、SM8975がより高度な製造プロセスに移行するとみられるにもかかわらず、Snapdragon 8 Elite Gen 5の確認済みダイ面積である126.2平方ミリメートルよりも大きい。

この理由はアーキテクチャの複雑化にある。追加されたMatrix ALUブロック、大容量化されたラストレベルキャッシュ、改良されたGPUが面積を必要とするため、プロセスノードの微細化だけでは相殺しきれない。SM8975はTSMCのN2Pプロセスを使用すると報じられている。N2Pは、Snapdragon 8 Elite Gen 5で使用された3nm FinFETプロセスから一歩進み、ナノシート型のGAA（Gate-All-Around）トランジスタを採用する拡張2nmクラスのプロセスである。N2Pのウェハーコストは1枚当たり約3万3,000ドル（約541万円、1ドル＝164円換算）と試算されており、3nmウェハーの約2万ドル（約328万円）と比べて、OEM向け価格を押し上げる要因となる。

Notebookcheckは、SemiAnalysisの「Die Yield Calculator」を用いたウェハー歩留まりモデルにこれらの数値を入力し、パッケージング、テスト、選別、IPライセンス料を含まない良品ダイ1個当たりのシリコン原価を約84ドル（約1万3,800円、1ドル＝164円換算）と推定した。ただし、TSMCはN2Pのウェハー価格や欠陥密度データを公表していない。この数値はコストの方向性を示すモデルであり、確定した部品表（BOM）の金額ではない。OEMが実際に支払うプラットフォーム全体の価格には、SoCに加えてRFトランシーバーやFastConnectワイヤレスチップも含まれるため、実際の購入価格はシリコン単体の原価を大きく上回る。

競合との比較では、約134平方ミリメートルのSM8975は、約140平方ミリメートルとされるMediaTekの「Dimensity 9500」よりも小さい。これは、演算ブロックを追加しながらも、Qualcommの2nmプロセスへの移行が実質的な集積密度の向上をもたらしている可能性を示す。2026年後半にiPhone 18 Proモデルへ搭載されると予想されているAppleのA20 Proは、拡張版のN2PではなくベースラインのN2プロセスを使用するとみられている。この情報が正しければ、SM8975はAppleの競合チップよりもわずかに高度なプロセスを採用することになる。

■CPU：従来と同じ構成を採用する第3世代Oryon

SM8975は、プライムコア2基、パフォーマンスコア3基、高効率コア3基という「2＋3＋3」のOryonコア構成を継続する。これは標準モデルのSM8950と同じコア数であり、QualcommのProモデルと標準モデルの違いは、CPUコアの基本構成ではなく、GPU、メモリ、接続機能が中心になる。

Notebookcheckが確認した文書では、Qualcommはクロック周波数を確定していない。最大クロックが4.8～5.0GHzに達するとの情報も出回っているが、Qualcommが確認するまでは推測として扱うべきである。

■GPU：Adreno 850とAdreno 845の違い

SM8975は、Snapdragon 8 Elite Gen 5のAdreno 840から世代を進めたAdreno 850を搭載するとされる。グラフィックスメモリ（GMEM）は拡張されず、前世代と同じ18MBに据え置かれる。Gen 5からの主な進化は、よりきめ細かな動的クロック・電圧制御、カクつきの検出改善、複数のGPUコンテキストを同時実行する際の応答性向上といったドライバースタックの改良と、標準モデルのSM8950にはない2つの専用演算ブロックの追加にある。

標準モデルのSM8950は、GMEMを12MBに縮小したAdreno 845を使用する。これはAdreno 850より33％少ない。オンチップメモリを利用すれば、帯域幅を消費するシステムRAMとのデータ往復を減らせるため、この差は継続的にGPUへ高い負荷がかかる処理で特に影響するとみられる。

■AI Frame Fusion：GPU内部にMatrix演算ユニットを配置する意義

GPUにおける最大の追加機能は、Adreno 850のシェーダープロセッサに組み込まれた2つのMatrix ALUブロックによって実現される「AI Frame Fusion」である。これらは、ほぼすべてのニューラルネットワーク推論の数学的中核となるGEMM（一般行列乗算）や畳み込み演算を高速化するために設計された専用演算ユニットだ。

重要なのは、チップ上に行列演算機能が存在すること自体ではない。QualcommのHexagon NPUは、すでに何世代にもわたってAIアクセラレーション機能を備えている。新しい点は、Matrix ALUがGPUのシェーダープロセッサ内部にあり、GPUのGMEMと近接して配置されていることだ。

この配置は、特にフレーム生成で重要になる。独立したNPUとGPUは異なるメモリ領域を使用するため、GPUがレンダリングしている間にNPUでAI推論を実行すると、データをチップの主要な相互接続バス経由で転送しなければならない。Matrix ALUをシェーダープロセッサ内部に配置することで、SM8975はアップスケーリングやフレーム生成に必要なAI推論を、GPUがレンダリングに使用している高速なGMEM内で処理できる。これにより、外部バスを経由する際の遅延を避けられ、NPUとGPUを連携させる方式よりも、スマートフォンのGPU上でリアルタイムのフレーム生成を実現しやすくなる。

AI Frame Fusionは2つのモードで動作し、いずれもSM8975のAdreno 850専用とされる。超解像モードは、モーションベクトル、深度バッファ、低解像度のカラーバッファ、直前にレンダリングされたフレームを利用し、1080pまたは1440pの出力を再構築する。

フレーム生成モードは、現在と直前のフレームに対してモーションベクトルとオプティカルフローの再投影を行い、新たな中間フレームを合成する。これにより、GPUの消費電力を比例して増やすことなく、体感上のフレームレートを実質的に2倍にする。標準モデルのSM8950に搭載されるAdreno 845は、Matrix ALUとAI Frame Fusionの両方を備えていないと報じられており、両チップを分ける最も明確なハードウェア上の違いの1つとなる。

NVIDIAのDLSS（Deep Learning Super Sampling）やAMDのFSR（FidelityFX Super Resolution）は、AIを利用したアップスケーリングによって、消費電力を抑えながらゲーム機に匹敵する映像品質を実現できることを示してきた。AI Frame Fusionは、同様の考え方をQualcommがモバイル向けに実装したものといえる。ただし、DLSSが開発者による対応を必要とするのと同じく、利用するにはゲーム側がAI Frame Fusionを明示的にサポートする必要がある。

■LPDDR6：Android初の新世代メモリ対応

SM8975の重要な仕様の1つがメモリ対応である。このチップは、Androidプラットフォームで初めてLPDDR6 RAMに対応するとされる。OEMは、SM8975をクアッドチャネル24ビットLPDDR6、またはクアッドチャネル16ビットLPDDR5Xのいずれかで構成でき、8MBのラストレベルキャッシュと組み合わせられる。標準モデルのSM8950はLPDDR5Xのみに対応する。

LPDDR6は2025年7月、JEDECによって「JESD209-6」として標準化され、各サブチャネルに12本のデータラインを持つデュアルサブチャネルアーキテクチャを採用している。ピン当たりのピークデータレートは最大14.4Gbpsで、LPDDR5Xの10.67Gbpsと比べると、最大構成で帯域幅が約35％向上する。SamsungはCES 2026で動作するLPDDR6メモリを披露し、前世代より電力効率が約21％向上したと報告した。AppleはiPhone 18シリーズでLPDDR5Xを継続すると報じられており、この情報どおりであれば、AndroidがLPDDR6を最初に採用するモバイルプラットフォームとなる。

AIの観点からも、メモリ帯域幅は重要である。スマートフォン上でローカル実行する大規模言語モデルは、演算能力だけでなくメモリ帯域幅によって性能が制限されることが増えている。モデル全体がRAMに収まっていても、重みデータをプロセッサへ十分な速度で転送できなければ推論処理が滞り、ユーザーには応答の遅さとして表れる。LPDDR6による帯域幅の拡大は、オンデバイスAIの応答高速化や、より高品質なリアルタイム画像生成につながる。

一方、コストの問題もある。LPDDR6は現在、LPDDR5Xより約20％高価とされる。2025年後半にはDRAMとNANDの供給逼迫によってメモリ部品のコストが前四半期比で40～50％上昇しており、LPDDR6の価格差は、すでに高騰した基準価格に上乗せされることになる。

Counterpoint Researchは「コスト上昇分が消費者に転嫁されるため、2026年には小売価格の上昇が避けられない」とし、先端チップとメモリ価格上昇の組み合わせによって、プレミアムAndroid端末の価格が1台当たり150～200ドル（約2万4,600～3万2,800円、1ドル＝164円換算）上昇する可能性があると予測している。コストを抑えるためにLPDDR5X構成を選ぶOEMは、LPDDR6の帯域幅上の利点を失い、それに伴ってAI Frame Fusionの処理性能の一部も犠牲にすることになる。

ストレージは、Proモデルでは2本の高帯域幅レーンを備えたUFS 5.0へ移行する。一方、標準モデルはOEMの構成に応じて、UFS 4.0またはシングルレーンのUFS 5.0となる。

■モデムとRF：アップリンクとダウンリンクの同時4×4 MIMOに対応

SM8975は、Qualcommの新しいX105モデムと組み合わされる。製品として出荷されるSnapdragonプラットフォームへのX105搭載は、これが初めてとなる見込みだ。SM8975と標準モデルのSM8950は、どちらも同じRFフロントエンドを使用すると報じられている。このRFフロントエンドは前世代のモデムとの互換性がないため、標準のGen 6も前世代のモデムを再利用せず、何らかの構成のX105を採用することになる。

RF関連で技術的により注目されるのが、SDR885トランシーバーである。Notebookcheckが確認したリーク文書によると、これはアップリンクとダウンリンクの両方で同時に4×4 MIMOをサポートする、Qualcomm初のサブ6GHzトランシーバーだ。

従来世代ではアップリンクMIMOが制限され、4×4のダウンリンクに対して2×2のアップリンクという構成が一般的だった。このため、ネットワークの状態にかかわらず、アップロードのスループットは構造的にダウンロードより低く抑えられていた。SDR885は、3GPP Release 18準拠の20送信ポート構成（7＋7＋3＋3）と、16本のプライマリ受信入力および16本のダイバーシティ受信入力を備え、この非対称性を解消する。

サブ6GHz専用のコンパニオントランシーバーであるSDR765は、製造プロセスをSamsungの14nm RFプロセスからTSMCのN6RFへ移行する。これはAppleのC1モデム・RFシステムで使用されているものと同じRFプロセスである。SDR765は2×2 MIMOアップリンク、4×4 MIMOダウンリンク、1024-QAM変調、n253、n255、n256の衛星通信バンドをサポートする。

■Wi-Fi 8の仕組みと注意点

FastConnect 8800ファミリーに属する2つのワイヤレスコンパニオンチップ、WCN8841とWCN8851は、どちらも300MHz幅・2×2 MIMO構成のWi-Fi 8をサポートする。

Wi-Fi 8はIEEE 802.11bn修正案に基づいており、単なるピークスループットの向上ではなく、超高信頼性（UHR：Ultra High Reliability）を目標としている。仕様上は、95パーセンタイル遅延の少なくとも25％削減、実際の通信距離を想定した条件でのスループットの25％向上、アクセスポイント切り替え時のパケット損失の25％削減を掲げている。つまりWi-Fi 8は、混雑した環境でも無線接続を有線接続に近い安定性で動作させることを目指しており、クラウドゲーミング、XRアプリケーション、リアルタイムのビデオ会議などで利点が期待される。

ただし、重要な注意点がある。802.11bn規格はまだ正式に承認されておらず、最終承認は2028年ごろになると予想されている。FastConnect 8800搭載機を含め、2026年から2027年初頭に出荷されるデバイスは、ドラフト仕様に基づいて動作することになる。

正式に承認された規格が、主要な動作パラメーターに影響する形でドラフト仕様から変更された場合、初期の対応機器では、認証済みWi-Fi 8アクセスポイントとの互換性に制約が生じる可能性がある。これには前例があり、Wi-Fi 6EとWi-Fi 7でも、導入初期に相互運用性の問題が発生していた。

2つのFastConnectチップには機能差がある。WCN8841はBluetooth 6.0と300MHz幅・2×2 MIMOをサポートする。上位のWCN8851はBluetooth 7.0に加え、320MHz幅で2×4または4×4 MIMOに対応できる第2のWi-Fi無線経路、5GHz帯および6GHz帯に拡張されたBluetooth 7.0、精密な空間測位に使用する超広帯域無線（UWB）をサポートする。

■搭載スマートフォンの登場時期と見通し

QualcommのSnapdragon Summit 2026は、2026年9月22日から24日までハワイ州マウイ島で開催されることが公式に確認されている。SM8975は、このイベントで正式発表されると予想されている。Xiaomiは最初に採用を発表するメーカーの1社になると広く予想されており、Qualcommの基調講演に合わせてGen 6 Pro搭載端末を発表する可能性がある。

SM8975は、標準モデルのSM8950よりも限られた製品群に採用されると予想されている。具体的には、Ultraブランドのスマートフォン、一部の折りたたみスマートフォン、少数のプレミアムゲーミング端末などだ。候補としてはSamsung Galaxy S27 Ultraが特に多く挙げられており、Xiaomi 18 Ultra、Oppo Find X10 Ultra、OnePlus 16も取り沙汰されている。Gen 6 Proを採用する市販端末の多くは、2026年後半から2027年初頭にかけて登場すると予想される。

Qualcommは、CPUとGPUの最大クロックを低く設定した選別版のSM8975を、低価格でパートナーへ提供していると報じられている。これは、最高クロック版の価格を負担せずにSM8975を採用したいメーカーに向けたもので、AppleがAシリーズでPro版と標準版を差別化する手法に似ている。一部のメーカーは、SM8975の高いコストを相殺するため、カメラ用ハードウェアを削減する可能性もある。

Counterpoint Researchは、現在のメモリ価格では、LPDDR6とUFS 5.0を組み合わせたメモリ・ストレージ構成のコストがSoC自体のコストを上回る可能性があると指摘している。これは、これまでのSnapdragon製品では、この価格帯に存在しなかった部品表（BOM）構成である。

■スペック比較：Gen 6 ProとGen 6

リーク情報に基づくSM8975（Gen 6 Pro）とSM8950（Gen 6）の主な仕様の違いは以下のとおりだ。いずれも発表前のリーク情報であり、QualcommはSM8975の詳細を公式には確認していない。

製造プロセスは、ProがTSMC N2P（拡張2nmクラス）、標準モデルがTSMC N2（ベースライン2nmクラス）。ダイサイズはProが約134平方ミリメートルで、標準モデルは未確認となっている。CPUはどちらも2＋3＋3構成のOryonコアを採用する。

GPUは、ProがAdreno 850と18MBのGMEM、標準モデルがAdreno 845と12MBのGMEMを搭載する。シェーダープロセッサに統合された2つのMatrix ALUブロックとAI Frame Fusionを備えるのはProのみとされる。

メモリは、ProがLPDDR6またはLPDDR5XからOEMが選択できるのに対し、標準モデルはLPDDR5Xのみとなる。ストレージはProがUFS 5.0、標準モデルがUFS 4.0またはシングルレーンのUFS 5.0。共有L2キャッシュはどちらも16MBだが、ラストレベルキャッシュはProが8MB、標準モデルが6MBとなる。

モデムはどちらもX105を採用するが、Proがフル構成、標準モデルが縮小構成とされる。Wi-FiはどちらもFastConnect 8800によるWi-Fi 8に対応し、WCN8851構成では最大Bluetooth 7.0とUWBもサポートする。両チップとも、2026年9月22日から24日まで開催されるSnapdragon Summitでの発表が予想されている。

■Gen 6 Pro搭載スマートフォンを待つべきか？

判断は用途によって明確に分かれる。高フレームレートを重視するモバイルゲーマーにとって、AI Frame FusionとLPDDR6の帯域幅の組み合わせは、世代をまたぐ大きな進化となり得る。持続的なフレームレートの向上、AIを利用したアップスケーリング、クラウドへ処理を移さずにオンデバイスAIモデルを実行するためのメモリ帯域幅が得られるためだ。

一方、スマートフォンを主に仕事、写真撮影、コミュニケーションに使用する場合は、標準のGen 6や、現行のSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載端末でも、多くの用途をより低い価格で満たせるだろう。

購入時期に関するリスクは、どちらの選択にもある。今購入すれば、予測されている150～200ドルの価格上昇を避けられ、未確認の仕様を前提としない端末を入手できる。一方、待てば最初のWi-Fi 8およびLPDDR6対応Androidスマートフォンを選べる可能性があるものの、価格上昇、Wi-Fi 8の初期互換性問題、初期のGen 6 Pro搭載機が少数のUltraクラス端末に限られる可能性も受け入れる必要がある。

■注目ポイントQ&A

●Snapdragon 8 Elite Gen 6 Proはいつ正式に発表されますか？

Qualcommは、2026年9月22日から24日までハワイ州マウイ島でSnapdragon Summit 2026を開催することを公式に確認しています。このイベントでチップが正式発表されると予想されています。SM8975を搭載した市販端末は、2026年後半から2027年初頭にかけて登場する見込みです。Xiaomiは、Gen 6 Pro搭載端末を発表する最初のOEMパートナーの1社になると広く予想されています。

●AI Frame Fusionとは何ですか？ 現在のAndroidスマートフォンとどう違いますか？

AI Frame Fusionは、Adreno 850のシェーダープロセッサ内に組み込まれた2つのMatrix ALUブロックを利用し、ゲームのモーションデータや深度データに対してニューラルネットワーク推論を実行する技術です。シェーダープロセッサは、レンダリング処理も担います。

超解像モードは、低解像度でレンダリングされた出力から高解像度のフレームを再構築します。フレーム生成モードは、レンダリング済みのフレーム間に新しいフレームを合成し、体感上のフレームレートを高めます。

現在のAndroidフラッグシップ端末はSnapdragon Game Super Resolution（SGSR）を利用していますが、これはMatrix ALUで高速化する方式ではなく、固定機能を使ったアップスケーリングで、フレーム補間機能は含まれていません。現時点では、GPUのシェーダープロセッサに統合されたAIフレーム生成をサポートするAndroidスマートフォンはありません。

●Snapdragon 8 Elite Gen 6 Proを搭載すると、次期Ultraモデルは大幅に高くなりますか？

LPDDR6メモリを採用する場合は、ほぼ確実に高くなるとみられます。Counterpoint Researchは、先端チップセットのコストと、DRAMおよびNANDの供給逼迫による影響が重なることで、プレミアムAndroid端末の小売価格が150～200ドル上昇する可能性があると予測しています。LPDDR6自体も、LPDDR5Xより約20％高価とされています。

SM8975では、OEMがLPDDR5Xを採用することも可能です。その場合はメモリコストを抑えられますが、AI処理でLPDDR6がもたらす帯域幅上の利点も失われます。価格への影響は、Galaxy S27 UltraやXiaomi 18 Ultraなどの価格設定で特に明確に表れると予想されています。

●アップリンクとダウンリンクの同時4×4 MIMOは、日常の通信にどのような影響がありますか？

従来のSnapdragon世代では、モデムはダウンロードで4×4 MIMOをサポートしていましたが、アップロードは通常2×2 MIMOに限られていました。そのため、ネットワークの状態にかかわらず、アップロード速度の上限は構造的にダウンロード速度より低くなっていました。

SM8975世代のSDR885トランシーバーは、アップリンクとダウンリンクの両方で4×4 MIMOをサポートします。この構成がSnapdragonプラットフォームに採用されるのは初めてとされています。実用面では、Gen 6 Pro搭載端末におけるモバイルアップロード速度の理論上の上限が大きく高まる可能性があります。5Gネットワークを利用した大容量ファイルのアップロード、リアルタイムの動画配信、クラウド同期を多用する作業などで特に意味を持ちます。

元記事: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro: Exclusive Die Size, LPDDR6 First, AI Frame Fusion Detailed