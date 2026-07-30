米マイクロソフトの好決算を読み解く―Azure年商1000億ドル突破とCopilot有料シート3000万の実像

米マイクロソフトは29日夕、2026会計年度第4四半期（4-6月期）の決算を発表し、四半期売上高が900億ドル（約14兆7600億円）に達した。Azureクラウドプラットフォームの年間売上高が初めて1000億ドル（約16兆4000億円）を突破したほか、Microsoft 365 Copilotは1四半期で有料シートを約1000万増やし、総数が3000万を超えた。

市場取引終了後に発表された決算は、ほぼすべての主要指標でアナリスト予想を上回った。数年にわたり数十億ドル規模で進めてきたAIインフラ投資が、実際の商業的成果を生み出していることをこれまでで最も明確に示す内容である。一方、その成果を維持するための資本支出は、同社が単一四半期に生み出すフリーキャッシュフローを上回る水準に達している。

■Copilotの有料シート数が2000万から3000万へ急増

CNBCの決算報道によると、Microsoft 365 Copilotの有料シート数が3000万に達したことは、商業化で苦戦してきた同製品の経緯を追ってきた人々にとって、水曜日の決算で最も重要なデータポイントである。

4月時点で、Copilotの有料シート数は2000万だった。これ自体がそれ以前の四半期からの明確な伸びを示しており、追加されたシート数は前年同期に比べて250％多かった。4月から6月までの四半期に総数が3000万へ増えたことは、マイクロソフトが同製品の歴史上最も速い四半期ペースでCopilotの有料シートを増やしたことを意味する。サティア・ナデラCEOは決算発表後のアナリスト向け電話会議で、数百社の法人顧客が、マイクロソフトの上位生産性ソフトウェアパッケージ「E7」を数百万シート購入したと述べた。

この数字が発表されたのは、The Decoderが7月3日に最初に報じた社内メモのリークから3週間後である。そのメモによると、当時、マイクロソフトの法人向けMicrosoft 365顧客4億5000万のうち、Copilotに料金を支払っていたのは4.5％未満で、そのうち毎週利用していたのは20～30％にすぎなかった。エグゼクティブバイスプレジデントのジェイコブ・アンドレウ氏はメモの中で、同製品は「存在する権利を勝ち取る」必要があると表現していた。水曜日に発表されたシート数は、Copilotがそのための最初の大きな一歩を踏み出した可能性を示している。

ただし、注意すべき点がある。シート数は計上済みの売上高と同じではない。入手可能な市場データによると、競合製品からの乗り換えを狙う法人向けCopilot契約では、大幅な割引が適用された事例がある。3000万という数字は契約された有料ライセンスの数であり、必ずしも定価で販売されたライセンスの数ではない。また、導入されたシートのうち、実際に毎週利用されるシートの割合も未解明のままである。マイクロソフトがシート数と併せて、1シート当たりの平均売上高や週間アクティブ利用率を開示するまでは、この数字が示すのは商業ファネルの入り口の規模にすぎず、そこから実際にどれほどの売上高が生まれているかまでは確認できない。

AIコーディングアシスタントのGitHub Copilotは総ユーザー数5000万に達した。マイクロソフトによると、現在、GitHub上のプルリクエストの3件に1件で同ツールが使われているという。コンプライアンス製品のMicrosoft Purviewは、この四半期に150億回を超えるCopilotとのやり取りを監査した。前年同期比で約360％増えたこの数字は、法人導入の規模と、それを取り巻く監視インフラの構築状況の両方を示している。

■Azureが1000億ドルを突破：このマイルストーンが意味するもの

2026会計年度第4四半期におけるAzureの成長率は前年同期比43％となり、前四半期の40％から加速した。約40％というアナリストのコンセンサス予想を上回り、これを下回れば株価下落がほぼ確実とアナリストがみていた約36％という非公式な下限も余裕をもって上回った。

さらに重要なのは、Azureの2026会計年度通期の売上高が前年比41％増となり、初めて1000億ドル（約16兆4000億円）を突破したことだ。Azureを擁するインテリジェントクラウド部門の四半期売上高は、前年同期比31.6％増の393億1000万ドル（約6兆4468億円）となり、StreetAccountのコンセンサス予想381億6000万ドルを上回った。AIワークロードは、この成長を支える要因として重要性を増している。マイクロソフトのAI事業は、第3四半期時点で年間売上高換算370億ドル（約6兆680億円）に達し、前年同期比123％増となっていた。この規模のエンタープライズソフトウェア企業が手がける事業の中でも、特に成長の速い分野の一つである。

2027会計年度第1四半期について、エイミー・フッドCFOは、為替変動の影響を除いたAzureの成長率を45％と予測した。StreetAccountのコンセンサス予想41.4％だけでなく、第4四半期の実績である43％も上回る。経営陣が成長の加速はピークに達したのではなく、今後も続くと考えていることを示す見通しである。

■自社開発AIはマイクロソフトのコスト構造をどう変えたか

マイクロソフトによる独自のMAIモデルへの投資が利益率に表れ始めるかどうかは、ウォール街が5月以降注目してきた問題である。水曜日に発表された四半期決算は、この問いに部分的な答えを示した。

MAIによるコスト削減の技術的な仕組みは、理解しておく価値がある。マイクロソフトの主力推論モデルであるMAI-Thinking-1は、スパース型のMixture of Experts、略してMoEアーキテクチャを採用している。合計で約1兆個のパラメータを持つが、1回の推論で有効になるのは約350億個だけである。ゲーティングネットワークが、入力されたリクエストを、それぞれの処理に最も適した特定のサブネットワークへ振り分ける。総パラメータ数が1兆個のモデルを、350億パラメータ級の計算コストで動かせるという構造が、同社のコスト削減効果を支えている。

こうした仕組みは、すでに本番環境へ導入されている。MAI-Image-2.5-ProはBing Image Creatorをエンドツーエンドで支えており、PowerPointではOpenAIのGPT-Image-2と比べてGPUコストを最大84％削減している。Dynamics 365 Contact Centerに導入されたMAI-Voice-2-Flashは、置き換え前のOpenAIモデルと比べてGPUコストを最大89％削減した。OneDriveでは、MAIへの切り替え後、保存率が26％上昇し、P95レイテンシが約25％低下したと報告されている。

こうしたコスト削減が第4四半期の粗利益率にどの程度反映されたかは、現在開示されている情報だけでは正確に計算できない。同四半期のマイクロソフトの粗利益率は67％で、事業構成の変化とAIインフラ支出により前年同期から低下した。MAIモデルへの置き換えによるコスト削減だけでは、資本支出がもたらす利益率への圧力を完全には相殺できなかったことになる。第4四半期の決算が初めて示したのは、自社モデル戦略が単なるロードマップ上の構想ではなく、測定可能なコスト差を生み出す本番稼働システムになっているという点である。

■Azureの成長はAmazonやGoogleと比べてどうか

Azureは2026会計年度第4四半期に43％成長し、第3四半期の40％から加速した。Google Cloudは直近の四半期に82％の売上高成長を記録し、Amazon Web Services（AWS）は2026年第1四半期に28％成長した。ただし、市場シェアと成長率は、それぞれ異なる側面を示す指標である。

AWSは世界のクラウドインフラ支出で約30％の市場シェアを持ち、業界で最も幅広いサービス群をそろえている。Azureのシェアは約24％で、Microsoft 365や法人向けソフトウェアとの統合がその地位を支えている。Google Cloudのシェアは約11～13％だが、TPUベースのAIインフラとGeminiモデルとの統合に支えられ、数四半期連続で最も成長率の高いハイパースケーラーとなっている。

Azureの43％という成長率は、マイクロソフトの法人向けソフトウェアによる囲い込みがもたらす、特有の構造的優位性を反映している。組織がすでにExchange、SharePoint、Teams、GitHubをマイクロソフト経由で運用している場合、AzureのAIワークロードを追加する方が、競合クラウドへ移行するよりも切り替えに伴う摩擦が少ない。前年同期比84％増の6780億ドル（約111兆1920億円）に達した法人向け残存履行義務、いわゆる商業RPOは、この顧客基盤の定着度を最も定量的に示す数字である。これは契約済みだが、まだ売上高として計上されていない金額であり、マイクロソフトの年間売上高全体である3318億ドルの約2倍に達している。

■資本支出が初めてフリーキャッシュフローを上回る

水曜日の決算発表を前に、投資家は売上高と同じくらい資本支出に注目していたと言える。それには理由がある。第4四半期にマイクロソフトは、有形固定資産に358億ドル（約5兆8712億円）を投じた。前年同期の170億8000万ドルの2倍を超える。一方、営業キャッシュフロー554億ドルからこれらの追加投資を差し引いたフリーキャッシュフローは、約196億ドル（約3兆2144億円）だった。

四半期の資本支出がフリーキャッシュフローを上回るのは、AIインフラの大規模構築が始まるよりもずっと前以来、初めてである。2026会計年度通期の資本支出は約1159億5000万ドル（約19兆158億円）となり、2025会計年度の645億5000万ドルのほぼ2倍に達した。モルガン・スタンレーのアナリストは5月のリポートで、現在の投資ペースが続けば、2027年の資本支出が2620億ドルに達する可能性があると予測した。

エイミー・フッドCFOはアナリストに対し、2026年暦年の資本支出計画は従来のガイダンスに沿っていると説明した。特定のファイナンスリースをオペレーティングリースへ再分類した結果、計画額は約1750億ドルに調整されている。また、同社は2027会計年度もキャッシュフローがプラスになると予想している。6780億ドルの商業RPOは、フリーキャッシュフローへの懸念に対するフッド氏の最も直接的な反論である。この数字は契約済みの将来の売上高を表しており、過去と同様のペースで計上されれば、時間の経過とともにキャッシュ創出がインフラ投資に追いつくことになる。

Stifelのアナリスト、ブラッド・レバック氏は、2027会計年度のコンセンサス予想が「楽観的すぎる」こととAzureの粗利益率低下を理由に、2月にマイクロソフト株の投資判断を「ホールド」に引き下げていた。水曜日の数字には、同氏にとって安心材料と課題の両方がある。Azureの成長加速は安心材料だが、粗利益率の低下は依然として課題である。

■部門別の内訳

Microsoft 365、LinkedIn、Dynamics 365を含む「プロダクティビティ＆ビジネスプロセス」部門の売上高は、前年同期比14.3％増の378億5000万ドル（約6兆2074億円）となり、コンセンサス予想の371億9000万ドルを上回った。Microsoft 365の法人向け売上高は報告ベースで14％増加した。LinkedInの売上高は12％増加した。Dynamics 365は13％成長したが、第3四半期の22％からは減速した。

Azureを擁する「インテリジェントクラウド」部門の売上高は、前年同期比31.6％増の393億1000万ドル（約6兆4468億円）となり、StreetAccountのコンセンサス予想381億6000万ドルを上回った。

Windows、Xbox、Surface、Bingを含む「モアパーソナルコンピューティング」部門の売上高は、前年同期比4.4％減の128億5000万ドル（約2兆1074億円）だったが、StreetAccountのコンセンサス予想121億7000万ドルを上回った。Windows OEMおよびデバイスの売上高は7％減少し、Xboxのコンテンツおよびサービスの売上高は10％減少した。BingとEdgeの検索広告売上高は、トラフィック獲得コストを除くベースで10％増加した。Bingは5年連続で検索市場シェアを拡大した。

■通期の業績スコアカード

2026会計年度について、マイクロソフトは以下の業績を記録した。

売上高は3318億ドル（約54兆4152億円）で18％増、為替変動の影響を除くと16％増だった。営業利益は1552億ドル（約25兆4528億円）で21％増。純利益はGAAPベースで1337億ドル（約21兆9268億円）となり、31％増加した。希薄化後1株当たり利益（EPS）はGAAPベースで17.95ドルとなり、32％増加した。Microsoft Cloudの総売上高は第4四半期だけで593億ドル（約9兆7252億円）となり、27％増加した。

■マイクロソフト株の反応

決算発表後の時間外取引で、マイクロソフトの株価は約7～8％上昇した。時価総額が約2兆9000億ドルに達する企業にとって、無視できない値動きである。同社株は水曜日の通常取引終了時点までに、年初来で約19％下落していた。前例のない規模のAIインフラ投資が、その規模に見合うリターンを生み出せるのかという投資家の不安を反映していた。

水曜日の決算は、完全ではないものの、その疑問に直接答える内容だった。Azureの年間売上高1000億ドル突破、大規模な事業基盤を持ちながら加速したAzureの成長、Copilotのシート数急増、そして6780億ドルの商業RPOは、AI変革が大規模な商業化の段階に入ったことを総合的に示している。しかし、第4四半期に資本支出がフリーキャッシュフローを上回ったことも、現実の財務上の問題である。年間1900億ドルの支出に対するリターンを注視する投資家が、1四半期の好決算だけでこの懸念を退けることはないだろう。

ナデラCEOは決算発表資料で、次のように述べた。「私たちはコストと成果の関係を示す曲線の限界を押し広げ、あらゆる顧客がトークンを事業成果へ変えられるようにしています。今年、Azureの売上高は初めて1000億ドルを超え、Microsoft 365 Copilotの有料シート数は3000万を突破しました。これは、AI変革を支える存在として、顧客が当社に寄せている信頼を反映しています」

マイクロソフトの決算は、ビッグテック各社の決算発表が続く今週後半の流れを形作る内容となった。AlphabetとMetaはすでに決算を発表しており、AmazonとAppleは木曜日に発表する見込みである。4社の決算を通じて問われるのは、業界全体によるAIインフラ構築が、合計で数千億ドルに上る支出を正当化できるだけのリターンを生み出しているかどうかだ。この問いに対し、マイクロソフトは過去のどの四半期よりも説得力のある回答を示した。

マイクロソフトの部門別開示や経営陣のコメントを含む決算資料一式は、同社の投資家向け情報ページで確認できる。

■注目ポイントQ&A

●2026会計年度第4四半期のAzureの成長率はどのくらいですか？また、年間1000億ドルのマイルストーンは何を意味しますか？

Azureはマイクロソフトの2026会計年度第4四半期に前年同期比43％成長し、前四半期の40％から加速して、約40％というアナリスト予想を上回りました。2026会計年度通期では、Azureの売上高が前年比41％増となり、初めて1000億ドルを突破しました。この1000億ドルという規模により、Azureは世界のクラウドインフラプラットフォームの中でAmazon Web Servicesに次ぎ、AlphabetのGoogle Cloudを上回る位置にあります。2027会計年度第1四半期について、エイミー・フッドCFOは、為替変動の影響を除いたAzureの成長率を45％と予測しており、StreetAccountのコンセンサス予想41.4％を上回っています。

●Microsoft 365 Copilotの有料シート数が3000万に達しましたが、導入をめぐる危機は終わったのでしょうか？

1四半期で有料シート数が2000万から3000万へ増加したことは、Copilot史上最大の四半期増加であり、3週間前の社内メモで示された「4.5％未満の転換率」をめぐる懸念とは対照的な結果です。しかし、シート数と計上される売上高は同じではありません。競合製品からの乗り換えを狙う法人向けCopilot契約では、大幅な割引が適用された事例があり、マイクロソフトは1シート当たりの平均売上高や週間アクティブ利用率を、シート数と併せて開示していません。3000万という数字は商業ファネル上部の需要が加速したことを示していますが、そこから生じる売上高がシート数の増加に追いついているかどうかは、今後の開示を待つ必要があります。

●なぜマイクロソフトの資本支出がフリーキャッシュフローを上回っているのですか？

2026会計年度第4四半期に、マイクロソフトは有形固定資産へ前年同期の2倍を超える358億ドルを投じた一方、資本支出後のフリーキャッシュフローは約196億ドルでした。同社は現在、自社のキャッシュ創出額を上回るペースでAIデータセンターインフラを構築しています。エイミー・フッドCFOは、2027会計年度もキャッシュフローがプラスになると予想しています。また、インフラ投資が実際の将来需要に結びついている証拠として、契約済みだが売上高として未計上の6780億ドルに上る商業RPOを挙げています。この契約残高がフリーキャッシュフローの成長を回復させるのに十分な速さで売上高へ転換されるかどうかが、2027会計年度における中心的な投資判断の論点となります。

●MAIの自社AIアーキテクチャは、どのようにマイクロソフトのコストを削減しているのですか？

マイクロソフトのMAIモデルは、スパース型のMixture of Experts、略してMoEアーキテクチャを採用しています。主力推論モデルのMAI-Thinking-1は合計約1兆個のパラメータを持ちますが、1回の推論で有効になるのは約350億個だけです。ゲーティングネットワークが各リクエストを、関連する専門サブネットワークへ振り分けます。これにより、1兆パラメータ規模のシステムの出力品質を、350億パラメータ級の計算コストで実現できるとされています。この仕組みが、PowerPointの画像生成におけるGPUコスト最大84％削減や、Dynamics 365 Contact Centerの音声AIにおけるGPUコスト最大89％削減の背景にあります。これらの削減効果は基盤インフラ構築によるコスト圧力を部分的に相殺していますが、AI支出全体の規模が大きいため、第4四半期の粗利益率は前年同期から低下しました。

元記事: Azure Tops $100B, Copilot Paid Seats Jump to 30M in Microsoft Blowout Quarter