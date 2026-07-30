【分析】なぜNYダウ537ドル高でも米半導体株は下落したのか――中国製DUV、AI投資、金利から読み解く資金シフト

ダウ工業株30種平均は、企業の好決算や中東の外交進展に伴う原油安を背景に537ポイント上昇した。一方、半導体セクターは、中国企業が製造装置を開発したとの報道やAI投資への懸念から4日連続で下落し、韓国市場も近年では特に大きな下落に見舞われた。今週予定されている大手テック企業の決算発表や米連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定が、この資金シフトの行方を左右することになる。

■資金シフトが鮮明に：ダウ上昇と半導体株下落のコントラスト

28日のダウ工業株30種平均は537.24ドル（1.03%）高の52,747.32で取引を終え、3営業日連続の上昇となった。投資家が相次ぐ企業の好決算や、中東の外交進展による原油安を好感した形だ。同時に、世界的な半導体セクターの下落が深まったことで、ナスダック総合指数は0.22%安の24,876.91となった。また、韓国の代表的な株価指数であるKOSPIは11%近く急落し、ここ数年で最も深刻な部類に入る単日下落となった。

構成銘柄を均等な比重で評価する均等加重型のS&P500指数が過去最高値を更新した一方、時価総額加重型のS&P500指数は0.21%高の7,428.78にとどまった。この均等加重型と時価総額加重型の差は、火曜日の市場で実際に何が起きていたかを示す最も明確なシグナルである。すなわち、割高なバリュエーションのテクノロジー銘柄から、生活必需品、資本財・産業株、ディフェンシブセクターへの資金シフト（ローテーション）が加速しているということだ。ダウの上昇は確かなものだが、その水面下で市場は構造的な再編を進めており、過去の調整局面にはなかった新たな要素も加わっている。

■シャーウィン・ウィリアムズとコカ・コーラが好決算を牽引

28日のブルーチップ（優良株）の勢いは、主にダウ構成銘柄の2社が牽引した。

塗料大手のシャーウィン・ウィリアムズは、第2四半期の調整後1株当たり利益（EPS）が3.70ドル、売上高が67.9億ドル（約1兆1,136億円、1ドル＝164円換算）だったと発表し、株価は約8%急騰した。いずれも市場予想を上回り、アナリストは調整後EPSを3.55ドル、売上高を約66.1億ドルと見込んでいた。売上高は前年同期の63.1億ドルから7.5%増加し、経営陣は2026年通期の調整後EPS見通しを従来の11.50～11.90ドルから11.80～12.20ドルへ引き上げた。経営陣は「需要に目立った改善は見られない」と率直に認めたものの、価格設定の規律と着実な業務遂行により、すべての主要指標で予想を上回った。

飲料大手のコカ・コーラは、経営陣やアナリストが過去約20年で最も好調な四半期決算の一つと評する結果を発表し、株価は約5%上昇した。第2四半期の調整後EPSは0.97ドルと市場予想の0.93ドルを上回り、純売上高は前年同期比7%増の134億ドル（約2兆1,976億円、1ドル＝164円換算）と、ウォール街の予想を約2.4億ドル上回った。特にユニットケース販売量が際立っており、コカ・コーラ商標製品の販売量は同四半期に5%増加した。これは新型コロナウイルス禍からの回復期を除けば過去17年間で最大の伸びであり、FIFAワールドカップ2026のマーケティングキャンペーンが大きく貢献した。このキャンペーンは180以上の市場と2,000万以上の小売店舗で消費者に届けられ、600億回以上のデジタルインプレッションを生み出した。

エンリケ・ブラウンCEOは、この大会が直接的に貢献したと説明している。ブラウン氏はCNBCに対し、「給水タイムにはパワーエイドが提供されていた」と語った。同社は通期見通しを引き上げ、比較可能ベースのEPS成長率の目標を従来の8～9%から9～10%へ上方修正した。

■中国製DUV露光装置の開発報道が半導体株下落の構造的要因に

半導体株の売りは、すべてが同じ理由によるものではない。これまでのセクター下落は主にバリュエーションへの懸念、つまりAIハードウェア関連株が数年にわたる完璧な業績をすでに織り込んでおり、少しでも想定から外れれば売られるという見方が主因だった。しかし、火曜日のアジア市場では構造的に異なる材料が加わった。

アジア市場の取引開始前にThe Informationが報じたところによると、ある中国企業が国産の液浸深紫外線（DUV）露光装置を開発したという。この種類の半導体製造装置は歴史的に、先端露光装置でほぼ独占的な地位を占めるオランダのASMLが供給してきた。DUV露光装置は波長193ナノメートルのレーザー光を使い、韓国の半導体産業で大きな位置を占める汎用メモリチップのDRAMやNANDフラッシュに回路パターンを形成する。中国メーカーがこうした装置を国内で製造できるようになれば、欧米の装置サプライヤーに依存せずに中国がメモリチップ生産を拡大するうえで、一つの大きな障壁が取り除かれる。

これは、中国が直ちに最先端のAIチップを脅かせるという意味ではない。その製造には極端紫外線（EUV）露光装置が必要であり、原文によれば、それは依然として中国の現在の能力を超えている。しかし、前日に上海証券取引所の科創板（STAR Market）で86億ドル（約1兆4,104億円、1ドル＝164円換算）の新規株式公開（IPO）を完了した中国のメモリチップメーカー、長鑫存儲技術（CXMT）が、汎用DRAMの生産を加速させる可能性がある。生産規模が拡大すれば世界のメモリ価格を押し下げ、AIチップ需要がどれほど強くても、サムスン電子やSKハイニックスの利益率を圧迫しかねない。

これはAI投資の減速とは異なる種類の脅威であり、ハイパースケーラーの設備投資見通しが改善しても消えるものではない。韓国のメモリメーカーの汎用品事業に対する構造的な競争圧力であり、火曜日の市場はこれを特に強く織り込み始めた。

この報道を受け、火曜日の取引でASMLの株価は5.2%下落した。これは、投資家がこの脅威を韓国の半導体メーカーだけでなく、欧米の半導体製造装置サプライチェーン全体に及ぶものと受け止めたシグナルである。

■韓国市場は近年有数の急落、米半導体株も下落

韓国のKOSPIは10.84%安の6,023.66で取引を終え、4月以来の安値となった。この下落により、取引時間中に緊急のサーキットブレーカーが2度発動され、その都度すべての取引が20分間停止された。火曜日の発動は、2026年に入って8回目だった。韓国でサーキットブレーカーが発動しやすい構造的な理由は、過去の急落時にも明らかになっている。サムスン電子とSKハイニックスの2社だけでKOSPI全体のウェイトの40%以上を占めているため、いずれかが大幅に下落すれば、韓国の株式市場全体の取引停止につながり得るからだ。火曜日、サムスン電子は13.4%、SKハイニックスは14.65%下落した。

SKハイニックスにとって、このタイミングは特に厳しかった。同社はナスダックで米国預託証券（ADR）のIPOを1株149ドルで完了したばかりだった。火曜日の終値時点で、この米国上場証券は143ドルを下回り、取引開始から3週間を迎える前にIPO価格を割り込んだ。Acadian Asset Managementのシニアバイスプレジデントであるオーウェン・ラモント氏は、火曜日に公表されたコメントの中で、SKハイニックスの激しい値動きは「AI投資サイクルを取り巻く不確実性を浮き彫りにしている」と述べた。

日本の日経平均株価も、アジア株式市場全体に広がった半導体関連株の下落に押され、3.95%安の62,364.92で取引を終えた。

米国では、VanEck Semiconductor ETF（SMH）が3%以上下落し、4営業日連続安となった。マイクロン・テクノロジーとAMDはそれぞれ8%以上下落し、フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は取引中に5%以上下落した。DUVに関する報道に加え、投資家はThe Informationが報じた別の問題にも注目した。AI企業が互いのコンピューティング資源の購入を循環的に資金支援しているという報道であり、公表されているAI関連の設備投資需要が、見かけどおり自律的に生まれたものなのかという疑問を投げかけている。

■半導体株を圧迫する4つの要因

4営業日にわたって続いている半導体株の下落には、互いに強め合う4つの異なる要因がある。

第1に、AIの投資収益率（ROI）を巡る疑問だ。Alphabet、Amazon、Microsoft、MetaなどのハイパースケーラーはAIインフラに数千億ドルを投じる方針を示しているが、四半期決算に表れるAI由来の収益は、その投資に比例するほどには成長していない。投資家は今週、これらの企業の決算発表が集中する時期を迎えており、設備投資見通しが少しでも弱まれば、先端半導体を支える主要な需要の柱の一つが失われることになる。

第2に、前述した中国製DUV露光装置を巡る競争圧力だ。これは構造的なものであり、景気循環的なものではないため、AI支出が回復しても解消しない。

第3に、2026年5月に就任したケビン・ウォーシュ議長率いるFRBの姿勢だ。高い売買倍率で評価され、利益の実現までの期間が長いテクノロジー企業は、遠い将来に予想される利益を現在価値に割り引いて評価されるため、金利に特に敏感である。割引率が上昇すれば、企業の製品に対する基礎的な需要が変わらなくても、将来利益の現在価値は直ちに低下する。インフレ率を2%に戻すというウォーシュ氏の優先目標と、従来型のフォワードガイダンスの廃止により、年末までに金利がさらに上昇するかどうかを巡る大きな不確実性が生じている。FRBの2日間の会合は火曜日に始まり、水曜日の午後に決定が発表される見通しだ。

第4に、メモリチップ市場特有の仕組みだ。SKハイニックスの広帯域メモリ（HBM）に関する複数年の長期契約では、現在の需要のピークを迎える前に価格が固定されている。そのため、同社製品の重要性が高まっているにもかかわらず、AIサイクルがもたらす利益を十分に取り込める範囲は限られる。7月の同社株下落を扱った過去の記事でも取り上げられたこの構造的制約により、このセクターの業績予想の修正は、上振れよりも下振れのサプライズになりやすい。

■原油安がブルーチップ銘柄の追い風に

エネルギー価格の下落は、火曜日の景気敏感なブルーチップ銘柄にもう一つの追い風をもたらした。ブレント原油先物は4.8%安の1バレル84.09ドルで取引を終え、米WTI原油先物は4.0%安の1バレル79.26ドルで引けた。原油価格の軟調な展開が続き、Bloombergはブレント原油にとって2020年以来最悪の3日間になったと伝えた。

きっかけとなったのは外交の動きだ。Telegramに投稿されたイラン外務省の声明によると、セイエド・アッバース・アラーグチー外相は、サウジアラビアおよびオマーンの外相と個別に電話会談を行い、世界の石油供給の約20%が通過するホルムズ海峡の航行条件について協議した。イラン外務省が確認したこの会談は、先週後半から維持されている停戦が、より広範な外交的枠組みへ発展しつつあることを示唆している。

Goldman Sachsのアナリストは火曜日に公表したレポートで、第4四半期にホルムズ海峡が完全に再開されれば、ブレント原油は年末までに1バレル80ドル前後まで落ち着く可能性があると指摘した。一方で同行は、「紅海での混乱やサウジアラビアの石油インフラへの攻撃が、原油および石油精製品の価格にとって新たな上振れリスクとなる可能性がある」とも警告した。

より広範な地政学的背景は依然として複雑だ。マイク・ウォルツ米国連大使は週末、トランプ大統領が「協議に一定の余地を与えている」と述べ、複数のレベルで交渉が続いていると説明した。しかしアナリストらは、外交合意が成立しても、海峡で実際に機雷を除去するには時間と調整が必要だと指摘している。また、同航路を通過する船舶の戦争危険保険料は、紛争前の水準と比べて依然として大幅に高いと報じられている。

■今後の行方を左右する大手テック決算とFRBの動向

火曜日の市場の動きは、この先1週間の決算発表で何が試されるかを明確にした。半導体銘柄からディフェンシブ銘柄や資本財・産業株への資金シフトはすでに数週間続いているが、まだ不可逆的なものではない。今週、Microsoft、Meta、AmazonがAIインフラへの力強い支出継続を示す設備投資計画を発表すれば、投資家は現在の半導体セクターの下落を、構造的なピークではなく買い場と判断する可能性がある。

逆に、これらの企業のいずれかがAIインフラ構築の減速を示唆した場合、あるいはウォーシュ議長率いるFRBが水曜日に金利を据え置かず、利上げに踏み切って市場を驚かせた場合、半導体セクターへの圧力はさらに強まる可能性がある。EY-Parthenonのチーフエコノミストであるグレゴリー・ダコ氏は、利上げ判断を巡り、9月が「最近のインフレ改善が持続的なものかどうかを試す最初の重要なテスト」になると評した。市場は秋までに少なくとも1回の利上げが行われる相応の確率を織り込んでおり、生活必需品や資本財・産業株が価格決定力を示し続ける一方、利益実現までの期間が長いテクノロジー銘柄には継続的な圧力がかかっている。

時価総額加重型のナスダックが下落したのと同じ取引日に、均等加重型のS&P500が過去最高値を更新したことは、市場が崩れているのではなく、上昇の裾野が広がっていることを示している。これが、今回のローテーションと全面的な急落を分ける点だ。今後の焦点は、この裾野の拡大が続くのか、それとも中国製DUV露光装置を巡る材料が完全に織り込まれる前に、AI支出の見通しが再び半導体株へ資金を呼び戻すのかという点にある。

■注目ポイントQ&A

●ダウが上昇しているのに、なぜ半導体株は下落しているのですか？

ダウ工業株30種平均では、シャーウィン・ウィリアムズやコカ・コーラのような、AI関連の収益期待によって直接評価されるわけではない生活必需品、資本財・産業、ヘルスケア企業が大きな位置を占めています。対照的にナスダックは、遠い将来に予想される利益を現在価値に割り引いて評価されるテクノロジー銘柄や半導体銘柄の比重が高くなっています。ウォーシュFRB議長の下で起こる可能性があるように金利が上昇すると、そうした将来利益の現在価値は直ちに低下します。さらに、中国企業が国産の深紫外線（DUV）露光装置を開発したとの報道が加わり、韓国のメモリチップメーカーの競争上の立場が脅かされるとの懸念が生じました。このため半導体セクターは、「AIの投資収益率を巡る不確実性」「中国との競争」「割引率の上昇」「メモリ市場の契約構造」という少なくとも4つの方向から同時に圧力を受けています。

●韓国のKOSPIが1日で11%近くも急落したのはなぜですか？

2つの要因が重なったためです。サムスン電子とSKハイニックスの2社でKOSPI全体のウェイトの40%以上を占めているため、両銘柄が大きく下落すると指数全体の下げが増幅され、サーキットブレーカーが発動しやすくなります。火曜日には、中国企業が国産の液浸深紫外線（DUV）露光装置を開発したとThe Informationが報じた後、両銘柄がいずれも13%以上下落しました。この種類の装置は歴史的に欧米のサプライヤーが供給してきたため、中国で国内生産が可能になれば、輸出規制の対象となる欧米製装置に依存せず、中国の汎用メモリ生産が加速する可能性があります。また、この下落には、SKハイニックスの最近のIPO価格である149ドルで証券を購入した投資家が、持続的な回復を見込めるかどうかを巡る不安も反映されています。

●今後の取引で投資家は何に注目すべきですか？

今週は3つの点が最も重要です。第1に、Microsoft、Meta、Amazonの決算、特に設備投資の見通しです。これにより、AIインフラ支出が引き続き半導体需要を支えるという前提が確認されるか、あるいは疑問視されることになります。第2に、7月29日（水）のFRBの金利決定です。ウォーシュ議長のタカ派的な姿勢が実際の利上げにつながるのか、それとも秋の対応を示唆しながら金利が据え置かれるのかが明らかになります。第3に、ホルムズ海峡の動向です。イラン、サウジアラビア、オマーンの外交的な動きが、石油輸送の全面再開を可能にする持続的な合意につながれば、エネルギー価格はさらに下落し、消費関連株や資本財・産業株の追い風となります。外交が停滞すれば、原油価格は急反発する可能性があります。

●半導体株の売りは一時的な下落ですか、それとも構造的な変化ですか？

両方の要素を含んでおり、投資判断ではそれらを区別することが重要です。AIの投資収益率に対する懐疑的な見方は主に市場心理によるものであり、今週のハイパースケーラーの決算で、AI由来の収益がインフラ支出に見合って成長していることが示されれば、急速に反転する可能性があります。しかし、中国製DUV露光装置を巡る競争上の変化は構造的なものです。AI需要の動向にかかわらず、半導体市場の汎用メモリ部門に影響を与えるため、AI支出が回復しても消えることはありません。現在の下落を純粋に循環的なものと捉える投資家は、韓国や欧米のメモリメーカーを取り巻く競争環境の恒久的な変化を過小評価している可能性があります。

元記事: Earnings Beats Lift Dow 537 Points While Chip Stocks Log Fourth Straight Loss