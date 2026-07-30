イラン情勢とFRBのタカ派シフトが市場を揺さぶる　ダウ1153ドル急落、原油高・金利上昇の連鎖を徹底分析

ウォール街は水曜日、2つのマクロショックに同時に見舞われた。短期間の停戦合意を崩壊させたイランによる米軍への弾道ミサイル攻撃と、米連邦準備制度理事会（FRB）の会合で約10年ぶりとなる足並みのそろったタカ派の反対票が出たことである。その結果、ダウ工業株30種平均は2025年4月以来最大の下落を記録した。米東部時間午後4時までに、ダウは1,153.18ドル、率にして2.19%下落し、51,594.14ドルで取引を終えた。取引終了前には、CMEの先物市場が9月会合での利上げ確率を約80%と織り込んでいた。株と債券が同時に下落し、原油が急騰する一方、中央銀行がインフレへの忍耐を失いつつあることを市場に示すという、スタグフレーション的な二重の圧力が一日のうちに表面化した。

■市場の終値：全体像を物語る数字

S&P 500は1.52%安の7,316.15、ナスダック総合指数は1.74%安の24,442.94で取引を終えた。ナスダックは6月に記録した最高値を約10%下回り、調整局面に入った。CBOEボラティリティ指数（VIX）は急上昇し、20.66で引けた。小型株で構成されるラッセル2000指数も1.61%安の2,906.31となり、下落が大型ハイテク株以外にも広がったことを示した。

ブレント原油先物は7.3%急伸して1バレル88.09ドル（約1万4,447円、1ドル＝164円換算、以下同）となり、米国産WTI原油先物も6.4%高の84.31ドル（約1万3,827円）と、この日の原油相場は急激な値動きを見せた。一方、金先物は0.67%高の1トロイオンス4,126.00ドル（約67万6,664円）にとどまった。この異例に小幅な上昇は、投資家がヘッジ資産よりも現金を必要としていたことを反映している。米国債は価格が下落し、10年債利回りは約7ベーシスポイント上昇して4.67%を超え、30年債利回りも5.2%を上回った。いずれも2025年初頭以来の高水準付近で推移している。

株式と債券の同時下落は偶然ではなく、供給ショックによるインフレ環境を特徴づけるメカニズムである。原油価格が急騰すると、市場は将来のインフレ率上昇を織り込む。予想インフレ率が上昇すれば、実質リターンが目減りする固定利付資産を保有するための、より大きな補償を投資家が求めるため、債券利回りは上昇する。企業収益と株式のバリュエーションを圧迫する原油ショックは、同時に米国債を保有する負担も増大させる。伝統的なバランス型ポートフォリオを構成する株式と債券の双方が、一度に損失を被ることになる。

■イランが敵対行動を再開、停戦は崩壊

この日の最初のマクロショックは、取引所ではなく、火曜日（7月28日）夜遅くにヨルダンの米軍拠点で発生した。イスラム革命防衛隊（IRGC）が米軍に向けて複数の弾道ミサイルを発射した。米中央軍（CENTCOM）はこれを奇襲攻撃の試みと公式に説明している。トランプ大統領が交渉に向けた外交的余地を生み出すため、前週にイランに対する米軍の攻撃作戦を停止して以来、公表されたものとしては初めてとなるイランによる米軍要員への直接攻撃だった。飛来したミサイルはすべて迎撃された。

CENTCOMが「イランと連携するテロリスト」と呼ぶ勢力によるドローン攻撃は、それまでの72時間に30回を超えていた。そこからIRGCによる直接の弾道ミサイル攻撃へ移行したことは、紛争の段階が一段引き上げられたことを意味する。弾道ミサイルは、ドローンとは政治的な重みも攻撃精度も異なる。代理勢力ではなくIRGCが直接使用したことで、前週の軍事行動停止によって生まれた外交的余地は閉ざされた。攻撃の数時間後、米国とサウジアラビアの部隊は報復として、イラク東部にある、CENTCOMが「複数のテロリストの兵站・武器拠点」と説明する施設を攻撃した。イランのアッバス・アラグチ外相はオマーン、サウジアラビア両国の外相と電話会談を行っていたが、ミサイル攻撃によって、こうした外交的な働きかけは後景に退いたように見える。

トランプ大統領はFoxニュースに対し、米国の対応についてほとんど曖昧さを残さなかった。「われわれは彼らを激しく攻撃する。彼らは痛い目を見ることになる」と語った。

エネルギー供給への不安をさらに強めたのが、イエメンのフーシ派による発表である。フーシ派は紅海でサウジアラビア船籍のタンカーに向けて弾道ミサイルを発射したとし、バブ・エル・マンデブ海峡を直接脅かした。同海峡は、ホルムズ海峡を回避するサウジアラビア産原油の代替輸出ルートである。米エネルギー情報局（EIA）によると、ホルムズ海峡を通過する原油は世界の海上輸送による石油供給の約20%を占める。両方の要衝が同時に混乱すれば、現在の供給ショックは大幅に増幅されることになる。

アナリストや海運の専門家が指摘している制約のひとつは、外交協議ではほとんど表面化しない。正式な停戦が成立した後でも、ホルムズ海峡での機雷除去作業には数週間から数カ月を要する。外交的な解決と、石油輸送の物理的な回復は同時に起きるわけではない。イラン外務省がオマーン側に何を伝えようとも、ブレント原油の下値は構造的に高止まりする。原油高からインフレへと波及する経路は、声明が発表されたからといって即座に消えるものではない。

■3人のタカ派委員が2016年以来の票割れをもたらす

イランの攻撃が午前中の出来事だったとすれば、米東部時間午後2時（日本時間翌午前3時）に発表された連邦公開市場委員会（FOMC）の金利決定は、ダウをこの日の安値へと押し下げた要因だった。

FOMCは9対3で、フェデラルファンド（FF）金利の誘導目標レンジを現在の3.5%～3.75%に据え置くことを決定した。据え置きは5会合連続となる。決定自体は広く予想されていたが、票の割れ方は予想外だった。CNBCのFOMC報道で確認されたところによると、クリーブランド連銀のベス・ハマック総裁、ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁、ダラス連銀のロリー・ローガン総裁の3人が多数派に反対し、直ちに0.25ポイント利上げすることを支持した。

FOMCの2026年7月の公式声明によると、会合後の声明には、反対した委員が「今回の会合でフェデラルファンド金利の誘導目標レンジを0.25ポイント引き上げることを選好した」と記された。3人のFOMC委員が同じ方向で反対票を投じたのは、2016年9月以来である。

2016年9月の例は、今後の時間軸を考えるうえで参考になる。当時のFOMCは、3人のタカ派委員が反対したにもかかわらず金利を据え置き、直後の会合ではなく2016年12月の会合で利上げを実施した。今回も同様の展開になるなら、市場が9月の利上げを織り込むのは性急すぎる可能性がある。直ちに行動する根拠となり得る7月と8月の消費者物価指数（CPI）は、まだ発表されていない。また、水曜日にケビン・ウォーシュ議長とともに据え置きを支持した多数派には、ここ数週間、インフレへの懸念を公に示しながらも、最終的には据え置きに票を投じたクリストファー・ウォラー理事も含まれている。

BMOキャピタル・マーケッツの米国金利部門責任者、イアン・リンゲン氏は次のように記した。「声の大きなタカ派を抱える委員会だが、多数派はウォーシュ議長に同調し、政策当局者が7月と8月のCPIを確認できる少なくとも9月までは、金利を安定させる方針だとわれわれは解釈している」

5月に中央銀行トップへ就任したウォーシュ議長は、歴代の議長が頻繁に示してきたフォワードガイダンスから、意識的に距離を置いている。FOMC会合後の声明は際立って短く、ウォーシュ議長は記者会見で内部の意見対立を「家族げんか」と表現した。9月会合の方向性について、具体的な手がかりは示さなかった。この意図的な曖昧さと3人のタカ派委員による反対票が重なり、投資家は不確実性をより警戒すべき方向に解釈した。ダウは午後2時の発表後に、この日の安値をつけた。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントで債券・流動性ソリューション部門のグローバル責任者兼最高投資責任者を務めるケイ・ヘイ氏は、地政学と金融政策のつながりを直接指摘した。「最近の指標が弱めの内容となっているにもかかわらず、FRBは目標を上回るインフレに対して忍耐を失いつつあるようだ。本日の据え置きに対する3人の反対票が示すように、委員会内で強まるタカ派姿勢は、中東における最近の敵対行為の再燃によって、さらに強まった可能性が高い」「9月の利上げを巡る判断はきわめて微妙であり、その後の行動は、中東情勢の展開と今後2回のCPIの組み合わせに左右される可能性が高い」

すべてのアナリストが利上げを正当化できると考えているわけではない。トランスユニオンのシニアバイスプレジデント、チャーリー・ワイズ氏は反対の見方を示した。「供給ショックによるインフレに直面して利上げするのは愚かなことだ。今回は冷静な判断が優勢だったが、9月会合までにコアインフレ率の改善が見られなければ、委員らは神経質になるかもしれない。現時点で、2025年の関税ショックと2026年の原油価格ショックを、FRBが何らかの対応を取るべき問題だと結論づけるのは時期尚早だ。良好な労働市場という金の卵を産むガチョウを殺しても、中東に平和をもたらすことも、関税を元に戻すこともできない」

市場はこの論争をタカ派有利の方向で織り込んだ。午後4時の取引終了時点で、CME FedWatchの先物市場は、9月16日の会合で利上げが行われる確率を約80%と見込んでいた。バンク・オブ・アメリカが予測する2026年中の3回の利上げが実現すれば、FF金利の誘導目標レンジは現在の3.5%～3.75%から、12月までに4.25%～4.50%へ上昇することになる。

■テクノロジーと半導体：すでに三重の圧力に直面していたセクター

テクノロジー株と半導体株は水曜日、特に大きな下落に見舞われ、長期化しつつある調整局面がさらに進んだ。ナスダックは1.74%下落し、6月につけた最高値を約10%下回る調整局面に入った。投資家は、AIインフラブームの財務的な持続可能性を再評価すると同時に、9月の利上げ確率が80%まで上昇したことによる、金利に敏感な株式への影響を織り込んだ。

ソウル市場の打撃は歴史的なものとなった。韓国の代表的な株価指数であるKOSPIでは、市場全体を対象とするサーキットブレーカーが発動した。2026年に入って9回目であり、さらに重要なのは、2営業日連続で発動したことである。この組み合わせは韓国取引所の歴史上、前例がない。KOSPIが8%以上下落すると、サーキットブレーカーにより全銘柄の取引が20分間停止される。2日連続の発動は、前日の取引停止に相場を安定させる効果がなく、根底にある売り圧力が一時的な休止では解消できない構造的なものだったことを示している。

直接の引き金となったのは、SKハイニックスの2026年第2四半期決算だった。同社史上最高の利益を上げた四半期でありながら、アナリストのコンセンサス予想には届かなかった。SKハイニックスは、売上高79兆3,200億ウォン（約547億ドル、約8兆9,708億円）に対し、営業利益60兆5,400億ウォン（約418億ドル、約6兆8,552億円）を計上した。営業利益は前年同期比557%増加し、営業利益率は過去最高の76%となった。直近の予測精度が高いアナリストを重視するLSEG SmartEstimateによると、市場予想は営業利益約64兆ウォン（約441億ドル、約7兆2,324億円）、売上高約84兆ウォン（約579億ドル、約9兆4,956億円）だった。同社の実績は両方で予想を下回った。韓国市場に上場する同社株は9.61%下落し、約140万1,000ウォン（約966ドル、約15万8,424円）で引けた。

予想を下回った技術的な理由は、SKハイニックスの次世代広帯域メモリー「HBM4」の量産出荷が第2四半期に始まったものの、その立ち上がりがアナリストの想定より遅く、一部の売上計上が下半期にずれ込んだためである。HBMは、SKハイニックスをAIハードウェアのサプライチェーンにおける中核企業にしている技術だ。回路基板上に並べて配置する従来型DRAMとは異なり、HBMでは複数のDRAMダイを垂直に積層する。現在のHBM3E世代では最大12層を使用し、各ダイを貫通する微細な銅製チャネルである数万個のシリコン貫通電極（TSV）を通じて接続する。その結果、従来型DDR5の毎秒約51ギガバイトに対し、毎秒約1.2テラバイトのメモリー帯域幅を実現する。この約23倍の帯域幅が、NvidiaのH100やB200シリーズといった最新のAIアクセラレーターへデータを供給するうえで、HBMを代替しにくいものにしている。

打撃を受けたのはSKハイニックス株だけではない。サムスン電子は2日間にわたる急落で約13%下落し、両社の時価総額は2日間で合計396兆ウォン（約2,730億ドル、約44兆7,720億円）以上減少した。サムスン電子とSKハイニックスの2社でKOSPI全体の構成比率の40%以上を占める市場において、この規模の時価総額減少が、2日連続のサーキットブレーカーを単なる一日の激しい売りとは構造的に異なるものにしている。

クアルコムは水曜日の米国市場で4.42%下落した。今週浮上した3つの構造的な懸念が、決算をきっかけとした売りに拍車をかけた。第1は、中国の長鑫存儲技術（CXMT）が2026年にアジアで最大となる新規株式公開（IPO）を完了し、DRAMの生産拡大に充てる資金として579億2,000万元（約86億ドル、約1兆4,104億円）を調達したことだ。第2は、西側諸国の輸出規制によって中国が入手できないようにすることを意図していた液浸型深紫外線（DUV）露光装置について、中国が国内生産を開始したことである。第3は、批判的な立場の人々から循環的な構造だと評されている、NvidiaとOpenAIによる2,500億ドル（約41兆円）の資金調達枠組みである。

取引終了後、メタ・プラットフォームズは第2四半期の売上高が前年同期比28%増の約608億ドル（約9兆9,712億円）となり、市場予想をわずかに上回ったと発表した。それでも株価は時間外取引で7%以上下落した。マイクロソフトは、売上高、利益、Azureのクラウド成長率のすべてで予想を上回り、アナリストが「トリプルビート」と呼ぶ決算を発表した。しかし、企業のファンダメンタルズよりもマクロ要因に左右されたこの日の市場心理を安定させるには、いずれの決算も十分ではなかった。

■水曜日の市場動向が住宅ローンを抱える投資家に意味するもの

水曜日に鮮明になった二重の圧力は、ポートフォリオ上の損失率にとどまらず、一般の投資家にも即座に具体的な影響を及ぼす。

住宅ローン金利は先週6.58%に上昇し、11カ月ぶりの高水準となった。この金利は、水曜日に4.67%付近で取引を終えた10年物米国債利回りの動きを反映している。9月の利上げ確率が80%まで織り込まれていることは、債券市場が年末までに長期金利へさらなる上昇圧力がかかると予想していることを意味する。借り換えや住宅購入を検討している人が直面しているのは、0.25ポイントの追加利上げを約1回織り込んだ市場である。しかも、エネルギーコストがすでにFRBにとって容認しにくい水準にある状況での利上げとなる。

1バレル88ドルを上回り、7月だけで20%以上上昇した原油価格は、消費者物価指数（CPI）の総合指数に直接波及する。FRBが掲げる2%のインフレ目標は5年以上達成されておらず、イラン戦争を起点とするエネルギー価格の上昇経路が、その理由を説明している。水曜日に即時利上げを支持した3人が不合理に行動していたわけではない。多数派と同じデータを見ながら、短期的な解決の見通しが立たない供給ショックについて、より緊急性の高い結論を導き出したのである。

■今後の展望：2回のCPIと9月の分岐点

短期的な道筋は、FRBが直接制御できない2つの変数にかかっている。ホルムズ海峡と紅海での敵対行為がさらに激化するか、イランによるタンカー攻撃が本格的に再開すれば、エネルギー価格は上昇を続け、9月までにタカ派委員の主張をさらに強める可能性がある。オマーンによる外交的調停が持続的な戦闘休止につながれば、原油価格の下落によって、9月会合の判断が再び据え置きへ傾く可能性がある。決定までに2回のCPI発表があり、いずれも8月の原油価格の動きに影響されることになる。

テクノロジー投資家にとって、次の具体的な材料は、韓国標準時7月30日午前10時（日本時間同日午前10時、米東部時間7月29日午後9時）に予定されているサムスン電子の第2四半期決算説明会と、水曜日の米国市場の取引終了後に発表されるアーム・ホールディングスおよびクアルコムの決算である。これらの結果は、AI関連の設備投資サイクルが転換点に近づいているという現在の市場仮説を裏付けるか、そうした見方をさらに強めることになる。

ゴールドマン・サックスとJPモルガンのデータによると、ヘッジファンドは売りが最も激しくなる局面に向け、4週連続でテクノロジー・ハードウェアへのエクスポージャーを削減していた。一方、ゴールドマンやJPモルガンなどのプライムブローカーは、AI関連株に大きく集中したポートフォリオを持つ顧客に追加担保を要求した。ゴールドマンによると、2026年の最初の5カ月間におけるヘッジファンドのグロスレバレッジは、同行が2016年にデータの追跡を開始して以来、最大の増加を記録した。

■より広い背景：あらゆる資産を再評価させる戦争の152日目

水曜日の市場の動きは、単独で発生したものではない。2026年のイラン戦争は2月以降、エネルギー市場、世界の海運、FRBの政策判断を大きく変えてきた。10年物米国債利回りは2025年初頭以来の高水準付近にある。FOMCが6月に公表したドットプロットでは、年末までに0.25ポイントの利上げを1回行う見通しが示されていた。水曜日に3人が即時利上げを支持したことは、委員会の政策判断の重心が、その見通しが示していた時期よりも前倒しされつつある可能性を示唆している。

市場が水曜日の状況に当てはめた「スタグフレーション」という表現は、厳密には近似的なものだ。FOMC自身が会合後の声明で示したように、米国経済は引き続き「堅調なペース」で拡大しており、労働市場も1970年代のスタグフレーションを特徴づけた水準まで悪化してはいない。水曜日に起きたのは、より具体的には、原油によるインフレ型の供給ショックと、3人の反対票や9月利上げ確率80%に示されるタカ派的な政策対応が衝突し、バランス型ポートフォリオの保有者が利用してきた伝統的なヘッジ機能が失われるという事態である。これは、株式を保有する1億5,800万人の米国人にとって構造的に厳しい状況であり、2回のCPI発表と9月のFOMC会合が結論を示すまでは、容易な解決策はない。

水曜日夕方の時点では、オマーンによる調停と、イランのアラグチ外相がサウジアラビアおよびオマーンの外相と行っている電話会談が、依然として主要な外交ルートだった。しかし、ドローン攻撃からIRGCによる直接の弾道ミサイル攻撃へ移行したことは、ミサイルが迎撃されたとはいえ、前週にイランが示した自制が戦略的なものではなく、状況に応じた一時的なものだったことを示している。9月のFOMC会合、今後2回のCPI、そして現在から9月中旬までにホルムズ海峡で起きる出来事が、水曜日の動きが一日限りのショックだったのか、それとも持続的な資産価格再評価の始まりだったのかを決めることになる。

為替換算について、この記事のウォン建て金額は2026年7月29日時点の実勢仲値である1ドル＝1,450ウォン、人民元建て金額は同日のYahoo Financeの実勢データである1ドル＝6.74元を用いてドル換算しており、いずれも概算である。円換算は1ドル＝164円で計算している。

■注目ポイントQ&A

●FRBが金利を据え置いたのに、なぜ株価は下落したのですか？

金利を3.5%～3.75%に据え置くという決定自体は、ほとんどのエコノミストの予想通りでした。市場が予想していなかったのは票の内訳です。クリーブランド連銀のベス・ハマック総裁、ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁、ダラス連銀のロリー・ローガン総裁の3人が、直ちに0.25ポイント利上げすることを支持しました。これにより、2016年9月以来となる、同じ方向にそろった3人のタカ派の反対票が生じました。この反対票は、FOMC内のタカ派が従来考えられていたより大きな勢力であり、9月会合で金融引き締めが実際に決定される可能性があることを投資家に示しています。取引終了時までに、CMEの先物市場は9月の利上げ確率を約80%と織り込みました。金利見通しの上昇は、将来の企業利益に適用される割引率を引き上げるため、株式、特に将来利益への依存度が高いテクノロジー企業の現在価値を押し下げます。将来の金利上昇が予想されると現在の債券価格も下落するため、債券による伝統的な安全資産としての相殺効果も失われました。

●イランのミサイル攻撃は、今後の原油価格と株式市場に何を意味しますか？

前週の代理勢力によるドローン攻撃から一段とエスカレートしたIRGCの直接的な弾道ミサイル攻撃は、短期間の停戦合意を崩壊させ、原油市場に地政学的リスクプレミアムを再び全面的に織り込ませました。ブレント原油は一日で7.3%急騰して1バレル88.09ドルとなり、7月の上昇率は20%を超えました。外交声明には表れにくい重要な制約もあります。イランと米国が政治的な合意に達したとしても、ホルムズ海峡での機雷除去作業には数週間から数カ月かかります。このため、外交的進展による原油価格の下落は、合意発表そのものから想定されるほど早く現れない可能性があります。短期的には、同日にフーシ派が紅海でサウジアラビア船籍のタンカーを攻撃したと発表したことで、バブ・エル・マンデブ海峡という第2の要衝にもリスクが生じ、ホルムズ海峡を巡る制約と重なっています。

●9月にFRBが利上げした場合、住宅ローン金利について心配すべきですか？

住宅ローン金利はすでに将来の金利見通しをかなり織り込んでいます。債券市場が利上げの可能性を部分的に織り込んでいたため、30年固定型住宅ローン金利は先週、11カ月ぶりの高水準となる6.58%に達しました。FRBが9月にFF金利を0.25ポイント引き上げれば、長期の米国債利回りも反応し、住宅ローン金利にさらなる上昇圧力がかかる可能性があります。ほかの要因にもよりますが、0.25ポイントの利上げが行われれば、30年固定金利は6.75%～7.00%へ近づく可能性があります。住宅の購入や借り換えを検討している場合、注目すべきデータは8月中旬に発表される7月のCPIと、9月中旬に発表される8月のCPIです。FOMCの多数派が9月まで判断を待つとの見方は、これら2回の指標を確認できることに基づいており、タカ派委員は原油主導のインフレがコア項目に波及した兆候がないか注視することになります。

●KOSPIの2日連続のサーキットブレーカーは、世界の半導体市場にとって何を意味しますか？

韓国取引所で史上初となったKOSPIの2営業日連続の20分間の取引停止は、サーキットブレーカー発動中に通常は相場の安定に寄与する機関投資家の買いが、売り圧力を吸収するには不十分だったことを示しています。サムスン電子とSKハイニックスの2社はKOSPI全体の構成比率の40%以上を占めており、世界最大級のメモリーチップメーカーである両社の時価総額は、火曜日と水曜日の2日間で合計約396兆ウォン（約2,730億ドル、約44兆7,720億円）減少しました。世界の半導体市場における今回の急落は、3つの懸念が重なったものです。中国のCXMTがDRAM増産の資金として86億ドル規模のIPOを完了したこと、西側諸国の輸出規制が制限しようとしてきた半導体製造装置の国内生産を中国が開始したこと、そしてAIインフラ需要の持続可能性に対する疑問が再び浮上したことです。SKハイニックスが約56%のシェアを持ち、76%という高い営業利益率を上げているHBM分野は、中国勢の競争が現時点では汎用DRAMに限られるため、まだ直接的な脅威にはさらされていません。しかし、その構造的優位性を前提に形成された割高な株価評価は、優位性の基盤となる前提が上昇相場で想定されていたほど永続的ではない可能性によって、試され始めています。

元記事: Iran Ends Ceasefire and Three Fed Hawks Dissent, Driving Dow to Worst Session Since April