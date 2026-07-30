ウクライナのドローンがロシア製油所と大手EC拠点を攻撃　原油処理量は21年ぶりの低水準

ウクライナの長距離ドローンが、ロシアのリャザン製油所と、同国の大手ECプラットフォーム「Wildberries」の物流拠点を攻撃した。一連の攻撃により、ロシアの原油処理量は2005年以来の低水準に落ち込み、Wildberriesの物流施設全体の約10%に相当する倉庫スペースが破壊または使用不能になったと推定されている。ウクライナ側は軍事物資の供給網を標的にしたものだと主張する一方、国際法上の軍事目標に該当するかについては専門家の見解が分かれている。

■ウクライナ、リャザン製油所とWildberries拠点を攻撃

ウクライナの長距離ドローンは7月29日未明、リャザン州にあるロスネフチ所有のリャザン製油所と、Wildberriesの物流仕分けセンターを攻撃した。製油所と物流網を狙う二方面の作戦により、ロシアの原油処理量は過去21年間で最低の水準に落ち込み、同国の主要ECプラットフォームであるWildberriesでは、物流施設全体の約10%に相当する倉庫スペースが破壊または使用不能になったと推定されている。Bloombergが引用したEA Analyticsのデータによると、今月のロシアの原油処理量は日量391万バレルに減少し、2005年以来の低水準となった。ウクライナ軍参謀本部は製油所への直撃を確認した。リャザン州のパヴェル・マルコフ知事は「産業施設」で火災が発生し、命に別状のないけがを負った6人が入院したと述べたが、具体的な標的の明言は避けた。

同じ夜、Wildberriesはリャザンの仕分け施設への立ち入りを「一時的に制限」したと発表し、出品者に倉庫へ来ないよう通知した。こうした事態は、ほぼ連日のように起きるようになっている。

■ロシアの8地域でWildberriesが標的に、浮上する法的問題

7月29日のリャザンへの攻撃は、Wildberriesが出品者規約をひそかに改定し、ドローン攻撃を不可抗力事由に分類して、破壊された商品の補償責任を負わないこととした後に始まった一連の攻撃の最新事例である。この規約変更は2026年7月7日に発効し、その11日後の7月18日に最初の攻撃が発生した。

それ以来、ウクライナの無人システム部隊は、タンボフ、モスクワ州と同州ポドリスク、クラスノダール、ネヴィンノムイスク、サンクトペテルブルク、占領下のクリミアにあるシンフェロポリ、エカテリンブルク、そして今回のリャザンなど、ロシアの少なくとも8地域にあるWildberriesの物流センターを攻撃してきた。オープンソースの情報を分析する専門家の推計によると、現在の一連の攻撃で約55万2,000平方メートルの倉庫スペースが破壊または使用不能になった。これはWildberriesの物流施設全体の約10%に相当する。

人的・経済的被害は深刻だ。ロシアの地方当局の声明によると、一連の攻撃で少なくとも9人が死亡し、100人以上が負傷した。最も多くの死者が出たのは、7月18日にタンボフ州コトフスクの物流センターを狙った攻撃で、夜勤の従業員7人が死亡した。ロシアのアナリストは、経済的損失の総額を最大2,300億ルーブル（約29億ドル、約4,756億円、1ドル＝164円換算）と見積もっている。損傷した施設の復旧には、さらに最大358億ルーブル（約4億5,600万ドル、約748億円）かかると予想されており、保険会社がこの費用を全額補償する可能性は低いとみられる。

攻撃を受けた施設に商品を保管していた中小規模の出品者が、特に大きな打撃を受けた。7月7日の規約変更は、すでにWildberriesが保管していた商品にも遡及して適用されたため、多くの出品者が受け取った補償は、失われた在庫の価値のごく一部にとどまった。

■ウクライナの正当化と国際法専門家の反論

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、攻撃の対象は「ロシア軍へのドローン部品、ナビゲーション機器、その他の軍用装備の供給に関与する物流センター」だと述べている。この主張には、それを裏付ける文書上の根拠がある。Wildberriesでは、ドローン製造に使われる光ファイバーケーブル、FPVゴーグル、フライトコントローラー、投下機構、ボディーアーマー、戦闘用ヘルメット、ドローン組み立て用の電子部品などが公然と販売されていた。一部の商品には「SVO（特別軍事作戦）でテスト済み」と明記されていた。ウクライナによる攻撃が始まった後、同社はプラットフォームから「SVO」の検索カテゴリーを削除した。Wildberries傘下のWildberries Bankは、欧州連合（EU）と英国の両方から制裁を受けている。

Financial Timesがウクライナ高官の話として報じた第2の理由は、ロシアへの報復である。ロシアは、ウクライナ最大の民間郵便・物流企業であるNova Poshtaのターミナルを攻撃してきた。ウクライナ無人システム部隊のロベルト・ブロフディ司令官は、第3の理由として心理的な側面を明示し、攻撃の目的は「侵略国の従順な国民が抱く、快適な平時の生活という幻想」を打ち砕くことだと述べた。

一方、国際法の専門家や独立系の専門家は、軍事的必要性に基づくウクライナ側の説明に異論を唱えている。匿名を条件にMeduzaの取材に応じた弁護士は、Wildberriesのターミナルが、標的に関する国際人道法の中核的規則である1949年ジュネーブ諸条約第1追加議定書第52条2項に基づく軍事目標の基準を「満たす可能性は低い」と評価した。同弁護士は、「軍事目的に使用されることが明確に分かっていない状況では、軍民両用の商品が存在するというだけで『明確な軍事的利益』の要件を満たすことにはならない」と述べている。Conflict Intelligence Teamの共同創設者であるルスラン・レヴィエフ氏も同じ立場を取り、ウクライナの物流拠点に対するロシアの同様の攻撃を違法とするのと同じ基準に照らせば、今回の攻撃は戦争犯罪に当たると主張した。ロシア大統領府のドミトリー・ペスコフ報道官は、Wildberriesの倉庫がロシア軍の供給網と関係していたことを否定した。

この議論には結論が出ておらず、紛争中に司法判断が下される可能性も低い。議論の余地がないのは、その経済的規模である。Wildberriesはロシアのオンライン注文の半分近くを取り扱い、同国の労働力人口の5%以上を雇用している。また、競合するOzonと合わせると、両社はロシアのGDPの約8.5%を占めている。

■航続距離1,600kmの「FP-1」ドローンと防空網の限界

モスクワから南東に約185km、ウクライナ西部の国境から900km以上離れたリャザンへの7月29日の攻撃は、この作戦を支える重要な技術的要素を浮き彫りにしている。ウクライナは、戦略的縦深にある標的を精密攻撃できる一方向攻撃型ドローンを、1機当たり約5万5,000ドル（約902万円、1ドル＝164円換算）で製造できるようになった。

この兵器は、ウクライナの防衛企業Fire Pointが製造する「FP-1」である。作戦航続距離は最大1,600kmに達する。誘導システムは、戦争を通じてGPS依存型兵器の能力を低下させてきた、ロシアの電子戦（EW）による妨害環境でも機能するよう設計されている。衛星測位が妨害されたり、偽の信号を送るスプーフィングを受けたりした場合、FP-1はまず慣性航法に切り替える。これは、機体に搭載したジャイロスコープを基準として、外部信号を使わずに移動を追跡する仕組みだ。さらに、下向きのカメラが眼下の地形をあらかじめ読み込んだデジタル地図と比較し、現在位置を割り出す地形照合を使用する。ドローンが標的に近づくと、遠隔操作者が衛星通信かメッシュ無線による中継網を通じて制御を引き継ぐ。後者は、複数のドローンが見通し線内の信号を順番に中継し、標的周辺からウクライナ側の操作者まで通信をつなぐ仕組みである。ドローンは標的への衝突時に爆発する。

Fire Pointは2025年半ばまでに、FP-1の生産数を1日30機から100機以上へと拡大し、累計5,000機以上を製造した。1機5万5,000ドルという価格は、同等の欧米製長距離攻撃システムの約4分の1である。

このコストの非対称性に、Wildberriesを標的とした作戦の戦略的な狙いが集約されている。S-300やS-400地対空ミサイルシステム、Pantsir近距離防空システムといったロシアの防空システムは、航空機や弾道ミサイルを迎撃する目的で設計され、それに応じた価格となっている。迎撃ミサイル1発のコストは、FP-1を大幅に上回る。さらに重要なのは、11の時間帯に分散している200カ所以上のWildberries倉庫施設を守るために、こうしたシステムを費用対効果の見合う形で配備するのは困難だという点である。必要な防空網の総コストが、保護対象となる倉庫の商業的価値を大きく上回るためだ。レニングラード州当局は、7月24日のサンクトペテルブルクへの攻撃の際、防空システムが59機のFP-1を迎撃したと主張したが、それでも2カ所の物流施設で火災が発生した。

このコスト計算に対してロシアが取り得る唯一の実質的な対応は、多数の防空兵器を投入し、飛来するドローンを可能な限り撃ち落とす飽和迎撃である。今月に行われたある夜間の波状攻撃では、ロシアは一晩で223機のドローンを迎撃したと主張したが、同時に複数の地域で死傷者や施設被害が発生したことも認めている。

■深刻化するロシアの燃料危機

7月29日のリャザン製油所への攻撃は、単発の出来事ではない。同施設は、ウクライナが石油インフラへの攻撃を開始して以来、繰り返し攻撃を受けてきた。直近では2026年5月の攻撃で一時的な操業停止に追い込まれ、全国的な燃料危機の一因となった。5月に主要な蒸留設備が攻撃された際には、数km先からも見える火災が発生した。地元住民は、細かな黒い液滴が市内の車や集合住宅の窓を覆ったと報告している。

ロスネフチが所有するリャザン製油所は、年間約1,710万トン、日量換算で約34万3,000バレルの原油処理能力を持ち、ロシアの精製量全体の約5%を占めている。パイプラインを通じてモスクワに燃料を供給する3つの製油所のうちの1つであり、残るヤロスラヴリとクストヴォの製油所も攻撃を受けている。

ロシアの最大規模の製油所11カ所すべてに及んでいるウクライナの攻撃作戦は、ロシアの燃料供給に壊滅的な影響をもたらしている。ウクライナ軍参謀本部は7月上旬、ロシアの推定石油精製能力の43%を停止させたと発表した。Bloombergが引用したEA Analyticsのデータによると、2026年7月のロシアの原油処理量は日量391万バレルに減少した。これは2005年以来の低水準で、前年の平均を日量140万バレル以上下回る。ガソリン生産量も、1年前の日量100万バレル超から約85万バレルへ減少した。ロシアはこれを受け、ガソリン、ジェット燃料、ディーゼルの輸出を相次いで禁止し、国内の不足を補うため、現在はインド、カザフスタン、ベラルーシからガソリンを輸入している。

7月上旬までに、燃料危機は国際的にロシア領と認められている83地域のうち、少なくとも78地域に広がっていた。そのうち38地域では、当局が燃料の割当制を導入した。ロシア軍部隊も影響を受けている。ロシアの独立系メディアVerstkaによると、軍関係者は燃料供給が削減され、戦闘行動と兵站の両方が制約されていると話している。一部の兵士は物資を受け取るために徒歩で移動し、ボランティア団体はガソリンの寄付を呼びかけているという。

ロシアのアレクサンドル・ノヴァク副首相は7月28日、製油所は「徐々に操業を再開している」と述べ、危機は改善するとの見方を示した。ただし、それ以前の報道では、新たなウクライナの攻撃がなかったとしても、攻撃を受けた製油所の40%は今後2カ月以内に操業を再開できない可能性が高いとされている。

■攻撃前の規約変更で出品者への補償はわずかに

Wildberriesを標的とした一連の攻撃からは、ロシア国内で強い反響を呼ぶもう一つの問題が生じた。同プラットフォームを主要な販売チャネルとして利用していた、数千の中小企業が被った経済的損失である。

Wildberriesは最初の攻撃のわずか11日前に当たる7月7日、出品者規約を改定し、ドローン攻撃を不可抗力事由に分類した。これにより同社は、すでに倉庫で保管していた商品についても責任を負わない立場を取った。その結果、火災で在庫を失った出品者が受け取った補償は、商品の再調達に必要な金額を大きく下回った。

Wildberriesの年間流通総額は4兆ルーブル（約510億ドル、約8兆3,640億円、1ドル＝164円換算）を超える。同社は、ロシアで最も裕福な女性であるタチアナ・キム氏が支配している。キム氏は以前、タチアナ・バカルチュクの名で知られていた。キム氏は一連の攻撃について「当社とわが国にとって恐ろしい出来事」と述べ、被害を受けていない施設から商品を再配分して注文に対応し、事業を継続すると表明した。

■ドローン戦の未来を示す新たな前例

ウクライナによるWildberriesへの一連の攻撃は、経済戦の歴史に新たな形態をもたらしている。安価で精密な一方向攻撃型ドローンを組織的に使用し、戦略的縦深に分散した商業物流ネットワークを破壊するというものだ。ロシアほど広大な国土を持つ国家に対し、これほどの規模で同様の作戦を実行した交戦当事者は、これまで存在しなかった。

この前例は、今回の紛争を超える意味を持つ。ウクライナ国立戦略研究所の研究員、ミコラ・ビエリエスコフ氏が指摘したように、ウクライナはこの能力を大規模に投入するまで、2年以上にわたって開発を続けてきた。中央で一括して防護できないインフラを標的とし、「ロシアの広大さをロシア自身に対して利用する」という発想は、一方が大規模で分散した物流網を持ち、もう一方が安価な精密兵器を利用できる将来の紛争にも影響を与える。

商業物流ネットワークが民間施設と軍事施設の間のどこに位置付けられるかについて、国際人道法上の見解はまだ確立していない。シャンプーや掃除機と並んで、ドローン用の光ファイバーケーブルやボディーアーマーを付随的に販売するマーケットプレイスが軍事目標を構成するのかという、Wildberriesをめぐる議論は、今後の法解釈の形成に影響を与えるだろう。

現時点で、ロシアの8地域で発生した火災は、大陸規模の経済を支えるサプライチェーンに対して大規模に投入された場合、1機5万5,000ドルのドローンが何をなし得るかを示す、近年で最も明確な事例となっている。

■注目ポイントQ&A

●なぜウクライナはWildberriesの倉庫を攻撃しているのですか？

ウクライナは主に2つの理由を挙げています。ゼレンスキー大統領が表明した第1の理由は、Wildberriesの倉庫が、ロシア軍を支援する制裁対象の電子機器、ナビゲーション機器、ドローン製造用部品の保管と輸送に使用されていたというものです。Financial Timesがウクライナ高官の話として報じた第2の理由は、ロシアがウクライナ最大の民間物流企業Nova Poshtaのターミナルを攻撃していることへの報復です。これに加え、無人システム部隊のブロフディ司令官は、ロシア国内における平時の日常という感覚を崩すという心理的な目的も明言しています。

●ウクライナによるWildberriesへのドローン攻撃は国際法上合法ですか？

この点については、見解が分かれています。ジュネーブ諸条約第1追加議定書第52条2項では、合法的な軍事目標は「軍事行動に効果的に寄与」し、その破壊が「明確な軍事的利益」をもたらすものでなければなりません。Meduzaが取り上げた法律専門家は、Wildberriesで軍民両用の商品が扱われているというだけでは、この基準を満たすには不十分である可能性が高いと評価しています。Conflict Intelligence Teamの共同創設者ルスラン・レヴィエフ氏は、ウクライナの物流拠点に対するロシアの攻撃を違法とするのと同じ基準に照らせば、今回の攻撃も戦争犯罪に当たると主張しています。一方、ウクライナ側は、倉庫が単に軍民両用商品を販売していただけでなく、ロシア軍の供給網の拠点として機能していたと主張しています。Wildberriesが単なる商業拠点ではなく、軍事物流拠点として機能していたかどうかが法的判断を左右しますが、この点は独立した形では確認されていません。

●ウクライナはロシアの石油精製能力にどの程度の損害を与えましたか？

ウクライナ軍参謀本部は2026年7月上旬、ロシアの推定石油精製能力の43%を停止させたと発表しています。Bloombergが引用したEA Analyticsのデータによると、2026年7月のロシアの原油処理量は日量391万バレルで、2005年以来の低水準となり、前年の平均を日量140万バレル以上下回りました。ガソリン生産量は、1年前の日量100万バレル超から約85万バレルへ減少し、ロシアの83地域のうち78地域に広がった燃料不足の一因となっています。

●ウクライナのFP-1ドローンの航続距離はどのくらいですか？また、ロシアのGPS妨害下でどのように航行するのですか？

FP-1の作戦航続距離は最大1,600kmです。通常は衛星測位を主要な航法手段として使用しますが、GPSが妨害される環境でも機能するよう、複数の代替システムを搭載しています。具体的には、外部信号を使わずに移動を追跡するジャイロスコープ式の慣性航法装置と、下向きのカメラで眼下の地形をあらかじめ読み込んだデジタル地図と比較する地形照合システムです。標的への最終接近時には、遠隔操作者が衛星通信またはメッシュ中継通信を通じて目視による制御を引き継ぎます。このシステムはロシアの電子戦環境に対応するために開発され、製造元のFire Pointは戦争中に航法技術を複数世代にわたって改良してきました。

元記事: Ukraine Drone Strikes Ryazan Refinery and Wildberries Hub as Russia’s Refining Hits 21-Year Low