米ボーイング2026年4-6月期決算、フリーキャッシュフローは6億3100万ドルの黒字に転換もエアフォースワンで追加損失

米航空機大手ボーイングが発表した2026年第2四半期（4-6月期）決算は、民間航空機の納入増によりフリーキャッシュフローが1年半ぶりに黒字へ転換した。一方で、次期大統領専用機「エアフォースワン」の開発プログラムで2億8000万ドル（約459億円、1ドル=164円換算）の追加損失を計上し、コア1株当たり損失はアナリスト予想を大きく上回る結果となった。民間機部門の回復と防衛部門の構造的課題という、対照的な状況が浮き彫りになっている。

■売上高は8%増も、コア1株当たり損失は予想外の拡大

ボーイングが火曜日（2026年7月28日）に発表した公式の2026年第2四半期決算によると、同四半期のフリーキャッシュフローは6億3100万ドル（約1035億円）となり、過去1年以上で最高のキャッシュパフォーマンスを記録した。その一方で、次期エアフォースワン（大統領専用機）プログラムにおける新たな2億8000万ドル（約459億円）の費用計上により、コア1株当たり損失はアナリスト予想の2倍以上に膨らんだ。

同四半期の結果は対照的な要素が混在している。過去8年で最高の民間機納入数、過去最高の受注残高、そしてついに流出から流入へと転じたキャッシュフローがある一方で、納税者の負担総額が39億ドル（約6396億円）になるはずだったエアフォースワンの契約において、累積損失が現在28億ドル（約4592億円）を超えている状況が並存している。

ボーイングが発表した2026年第2四半期の売上高は245億6000万ドル（約4兆278億円）で、前年同期の227億5000万ドルから8%増加した。同四半期の民間航空機納入数は171機で、前年同期比14%増となり、2018年以来最高の四半期納入数となった。

同四半期の純損失は4億2800万ドル（約702億円）、GAAPベースの1株当たり損失は0.67ドルとなり、2025年第2四半期の純損失6億1200万ドルから改善した。アナリストが最も注視するコア（非GAAP）ベースの1株当たり損失は0.76ドルで、前年同期の1.24ドルから有意義な改善を見せた。しかし、FX Leadersの決算プレビューによれば、大半のアナリストが決算発表前に予測していた0.30〜0.34ドルの損失レンジは大きく上回った。

AeroTimeが報じたところによると、決算発表後の時間外取引でボーイングの株価は小幅に上昇した。これは投資家が利益の未達よりも、その根底にある事業指標に目を向けているシグナルだとみられる。

■2025年第2四半期以来、初のキャッシュフロー黒字化

同四半期においておそらく最も重要なデータポイントは、フリーキャッシュフロー（FCF）である。公式プレスリリースで確認された通り、ボーイングは2026年第2四半期に6億3100万ドルのフリーキャッシュフローを創出し、2025年第2四半期の2億ドルの流出から改善した。前年同期比で8億3100万ドルの改善となり、18カ月続いたキャッシュの燃焼に終止符を打った。これにより、2024年のアラスカ航空のドアプラグ脱落事故が生産を混乱させる前以来となる、明確なFCFの黒字四半期を達成した。

営業キャッシュフローは同四半期で13億6000万ドル（約2230億円）に達した。これは民間機の納入量増加と、ボーイングが「好ましい運転資本のタイミング」と表現した要因、すなわち同期間においてサプライヤーへの支払いよりも顧客からの現金回収が早かったことによる。設備投資は7億3300万ドル（約1202億円）に増加したが、これは主にサウスカロライナ州ノースチャールストンの787ドリームライナー生産施設と、ミズーリ州セントルイスの軍用機製造への投資増を反映している。

ボーイングは同四半期末時点で200億ドル（約3兆2800億円）の現金および市場性有価証券を保有し、連結有利子負債を四半期初めの472億ドルから459億ドル（約7兆5276億円）へと、1四半期で13億ドル削減した。また、100億ドルの未実行のクレジットファシリティ（融資枠）も維持している。ボーイングは2026年通期のフリーキャッシュフロー見通しを10億〜30億ドル（約1640億〜4920億円）としており、これが実現すれば2023年以来の年間黒字となる。

■エアフォースワンの損失が拡大し続ける理由と負担の所在

同四半期の最大の足かせとなったのは、正式名称「VC-25B」と呼ばれる次期エアフォースワン・プログラムである。ボーイングは2026年第2四半期だけで同プログラムに2億8000万ドルの費用を計上し、その理由を「追加の生産および認証リソースへの投資」と説明した。

なぜこうした費用計上が続くのかを理解するには、その背後にある契約構造を理解する必要がある。Simple FlyingのVC-25Bプログラムの歴史に関する解説によると、2018年にトランプ政権は、次期大統領専用機として改修された747-8型機2機を39億ドルで納入するという確定固定価格契約をボーイングと結んだ。固定価格契約の下では、プログラムの実際の実行コストに関わらず、政府はあらかじめ決められた金額を支払い、コスト超過の財務的リスクはすべて請負業者が負う。納税者をコスト増から守ることを意図したこの仕組みは、結果としてボーイングが6年間抜け出そうともがく罠となった。

ボーイングの防衛部門トップであるスティーブ・パーカー氏が今月（2026年7月）初めに認めた報道によると、同プログラムでボーイングが被った損失総額は現在28億ドルを超えており、機体が最終組立に進むにつれてさらなるコスト増が予想されている。パーカー氏は特に、「最終組立、配線、構造の仕上げ、および航空機の認証」における残りの作業からコスト増が生じると予想しており、それらのコストは契約構造上、政府から回収できないさらなる損失を生み出すと述べている。同社は引き続き、初号機の納入を2028年と見込んでいる。

エアフォースワン・プログラムの集中的な財務的影響は明白だった。防衛・宇宙・セキュリティ部門は、2025年第2四半期の1億1000万ドルの営業利益から、2026年第2四半期には1500万ドルの営業損失へと転落した。それでも同部門の売上高は、防衛全体のボリューム増を反映して13%増の74億8000万ドル（約1兆2267億円）となった。このことは、利益率の崩壊がVC-25Bの費用計上に直接起因していることを示している。

固定価格契約の構造は、エアフォースワン・プログラムに限ったものではない。ボーイングの公式プレスリリースが指摘しているように、同社はKC-46空中給油機やT-7Aレッドホーク練習機についても同様の固定価格防衛契約を結んでおり、これらも独自の費用計上を発生させている。ボーイングは同四半期中にT-7Aレッドホークの低率初期生産を開始しており、プログラムが前進していることを示唆しているが、固定価格での開発契約に内在する構造的リスクは、依然としてボーイングの防衛ポートフォリオの継続的な特徴となっている。

ここには政治的な側面もある。AeroTimeの2026年第2四半期の報道によると、VC-25Bプログラムが予定より何年も遅れている間、トランプ大統領は暫定的なエアフォースワンとして機能させるため、カタールから寄贈された747-8型機を受け入れた。その機体は今月（2026年7月）の時点で、セキュリティのアップグレードのために送られたと報じられている。

■民間航空機部門：2018年以来最高の上半期と重要な規制上のマイルストーン

防衛部門が苦戦する一方で、ボーイングの民間機事業は過去8年で最高の上半期業績を上げた。2026年上半期の民間機納入数は314機に達し、2025年上半期の280機から12%増加した。第2四半期単独の納入数171機のうち、737ファミリーが129機を占めた。

民間航空機部門の同四半期の売上高は117億5000万ドル（約1兆9270億円、前年同期比8%増）となり、営業損失は2025年第2四半期の5億5700万ドルから3億2200万ドル（約528億円）へと縮小した。営業利益率はマイナス5.1%からマイナス2.7%へと改善した。依然として赤字ではあるものの、完全な財務回復を支えるために必要な損益分岐点に向けて方向的には進んでいる。

これらの改善を牽引しているのは、複数の面で加速している生産の立ち上げである。737プログラムは同四半期中に、FAA（連邦航空局）が以前に認可していた月産42機の上限から、月産47機の生産レートへと移行した。また、ボーイングは2026年7月に、ワシントン州エバレット工場の第4の737組立ライン（ノースライン）で低率初期生産を稼働させた。この第4ラインは当初、まだFAAの型式証明を取得していない胴体延長型の737 MAX 10に注力する。

■FAAの権限回復が納入をいかに加速させるか

第2四半期決算より前の出来事であるが、今後の軌道を形作る規制上の進展がある。2026年7月20日付で、FAAは新造されるすべての737 MAXおよび787ドリームライナーに対する耐空証明の発行権限をボーイングに返還した。

これが技術的に何を意味するのか。すべての民間航空機は、航空会社に納入されて就航する前に、個別の耐空証明（特定の生産機がすべての要件を満たしていることを確認する正式な規制上の承認）を取得しなければならない。FAAは、2019年の2件の737 MAX墜落事故の後、そして2022年には生産品質の不備を受けて787について、ボーイング自身がこれらの証明書を発行する権限を剥奪した。それ以来、FAAの検査官が各機体を承認しなければならず、納入ごとのボトルネックが生じ、ボーイングが顧客に機体を引き渡す能力を低下させていた。

この権限回復は、2025年9月に始まった隔週ごとのテストを8カ月間実施した結果である。ある週はボーイングが証明書を発行し、別の週はFAAが発行し、同局が品質結果を比較した。「過去8カ月間、FAAはボーイングが耐空証明を発行した場合とFAAが発行した場合とで、同等の生産品質の所見を確認した」と、同局は決定を発表する際に述べた。Virginia Businessを通じたロイターの報道によると、FAAのブライアン・ベッドフォード長官は、ボーイングは「はるかに良くなっている」と指摘し、同局のアプローチは要件を緩和することではなく、協力を強化することであったと述べた。

実質的な効果として、ボーイングは各段階で政府の検査官を待つことなく、機体を最終検査から顧客への納入へと進めることができるようになった。生産レートの向上と相まって、これが2026年下半期のフリーキャッシュフローが上半期を上回ると予想されるメカニズムである。

■ボーイングがまだ認証を待っているものは何か

まだFAAの型式証明を取得していない2つのMAX派生型、737-7と737-10の認証飛行試験は7月時点で完了している。ボーイングは引き続き、両派生型が2026年に認証され、2027年に初納入されると予想している。

TechTimesが以前報じたように、737-10は技術的に認証がより複雑な機体である。同機はセミレバード・メインランディングギア（離陸時の引き起こし時に約241ミリメートル伸びて尻もちを防ぐアセンブリ）を使用しており、他のMAX派生型には適用されない認証プロセスが必要となる。FAAは、年末までにいずれの派生型の認証を妨げるような問題は特定されていないと述べている。

777Xワイドボディ・プログラムも同四半期中に、型式検査承認（TIA）フェーズ4Bに基づく認証飛行試験を開始するFAAの承認を得た。これは、FAAが新しい航空機設計に対して、より要求の厳しいテスト飛行を実施することを承認する段階的なプロセスにおけるマイルストーンである。ボーイングは、最新のスケジュール見直し後に2025年に計上した49億ドル（約8036億円）の費用を経て、777Xの初納入を2027年とする目標を維持している。

■記録的な受注残高が示す、ボーイングが抱えていない「需要の問題」

2026年第2四半期末時点で、ボーイングの総受注残高は7153億ドル（約117兆3092億円）となり、2025年末の6820億ドルから増加して過去最高を記録した。このうち民間航空機が5970億ドル（約97兆9080億円）を占め、6200機以上の受注に相当する。防衛部門の受注残高は850億ドル（約13兆9400億円）を追加し、そのうち27%は米国以外の顧客からのものだった。

民間航空機部門は同四半期に、大韓航空、デルタ航空、SMBCキャピタルからのコミットメントを含む246機の純受注を獲得した。7月25日に閉幕したファーンボロー国際航空ショーは、さらなる勢いをもたらした。エアキャップが15機の787-9ドリームライナーを発注し、リヤド航空が28機の787のオプションを行使（うち20機を大型の787-10派生型に変更）、フィリピン航空が最大20機の787-10の覚書を締結した。また、FAAがボーイングの耐空証明発行権限を回復したのと同じ日に、SMBCアビエーション・キャピタルが単一のリース会社としては過去最大となる60機の737 MAX 10を発注した。

AeroTimeが報じたところによると、ボーイングのケリー・オートバーグCEOはファーンボローで記者団に対し、「受注は我々の課題ではない。我々の課題は、これらの受注を納入することだ」と語った。

この枠組みは、同社の財務軌道を理解する上で重要である。ボーイングの民間機部門の売上高の制約は、購入意欲のある買い手の不足ではなく、同社自身の製造処理能力にある。月産レートの漸進的な改善はすべて、売上高、キャッシュフロー、そして受注残高の消化に直結する。

ボーイングで最も安定して利益を上げているグローバル・サービス部門は、売上高53億4000万ドル（約8758億円）、営業利益9億6800万ドル（約1588億円）を計上し、営業利益率は18.1%となった。前年同期の19.9%から低下したが、これは主にデジタル・アビエーション・ソリューションズの売却と、不利な販売ミックスによるものである。

■オートバーグCEOのメッセージ：進展はあるが、下半期が試金石に

決算発表に伴う声明の中で、ボーイングのケリー・オートバーグ社長兼CEOは、慎重かつ将来を見据えた評価を提供した。ボーイングの公式リリースによると、同氏は「計画を実行する上で、我々のチームが遂げている進展に非常に満足している。我々のオペレーションはより安定しており、主要な認証プログラムは計画通りに進んでいる」と述べた上で、「下半期にはさらに多くの課題が待ち受けている」と警告した。

下半期はまさに、ボーイングの通期ガイダンスが試される時期である。同社は2026年通期のフリーキャッシュフローを10億〜30億ドルと予想しており、上半期がマイナス8億2300万ドル（主に第1四半期の14億5000万ドルのキャッシュ燃焼による）であったため、下半期は最低でも3億7000万ドル（約607億円）の追加FCFを生み出す必要がある。第2四半期のプラス結果により、上半期の赤字の約半分が解消された。月産47機の生産レート、FAAの認証権限、そして737-7および737-10の型式証明が予定通りに実現するかどうかが、このガイダンスを達成できるかを決定づける。

ボーイングを評価する投資家にとって、第2四半期のスコアカードは「到達」ではなく「進展」である。売上高は成長し、納入数は増加し、キャッシュは好転し、受注残高は記録的な水準にある。しかし、459億ドルの債務負担を意味のある形で減らすには、持続的なフリーキャッシュフローの黒字化が必要であり、固定価格の防衛契約は予期せぬ費用計上を生み出し続け、認証の遅れはすべてボーイングが回収できないコストを追加する。オートバーグ氏は、ターンアラウンド（事業再生）の方向性について測定可能な根拠を示した。下半期は、その方向性が持続的な勢いになったかどうかを示すことになるだろう。

■注目ポイントQ&A

●ボーイングは2026年第2四半期に利益を出しましたか？

公式の決算発表によると、ボーイングは2026年第2四半期に4億2800万ドルの純損失（GAAPベースで1株当たり0.67ドルの損失）を計上しました。しかし、財務回復の重要な指標であるフリーキャッシュフローは6億3100万ドルを生み出し、2025年第2四半期以来初めてプラスに転じました。GAAPベースの純損失とプラスのフリーキャッシュフローの違いは、非現金費用や、収益とコストが異なる会計枠組みを通じて計上されるタイミングの違いを反映しています。

●なぜボーイングはエアフォースワン・プログラムで損失を出し続けているのですか？

根本的な理由は固定価格契約の構造にあります。2018年にボーイングが空軍と2機の新しい大統領専用機（VC-25B）を製造する39億ドルの契約を結んだ際、プログラムの実際のコストに関わらず、政府は合意した価格以上を支払わず、すべてのコスト超過は永久にボーイングの責任となる契約形態を受け入れました。機密通信システム、特殊なセキュリティ強化、そして旧型となった747特有の部品のサプライチェーンを必要とするVC-25Bのような複雑な開発プログラムは、事前には予測できないコスト増が発生しやすい傾向があります。同プログラムにおけるボーイングの損失総額は現在28億ドルを超えており、ボーイングの防衛部門トップは、現在2028年を目標としている機体の納入前にさらなるコスト増が生じると警告しています。

●FAAの耐空証明発行権限の回復は、乗客にとって何を意味しますか？

FAAの発表によると、2026年7月20日の権限回復により、ボーイングは新造される各737 MAXおよび787を航空会社に納入する前に、FAAの検査官による各レビューを待つことなく、自社の検査官で承認できるようになりました。FAAは、8カ月間の並行テストにより、ボーイングの品質結果がFAA自身のものと同等であることを確認した上で、この決定を下しました。乗客は間接的な恩恵を受けます。納入の承認が早まることで、航空会社は発注した機体をより早く受け取ることができるようになります。なお、FAAは検査、監査、ボーイングの生産システムの監視を含む継続的な監督権限を保持しています。

●2026年第2四半期以降のボーイング株の見通しは明るいですか？

FX Leadersの決算前分析によると、ウォール街のアナリストはボーイング株に対してコンセンサスとして「強力な買い（Strong Buy）」の評価を維持しており、2027年までに通期での黒字化に復帰すると予測しています。強気の見方は、加速する生産の立ち上げ、記録的な受注残高、そして改善するフリーキャッシュフローに基づいています。主なリスクは、財務の柔軟性を制限する459億ドルの債務負担、固定価格の防衛プログラムからの予期せぬ追加費用、そして737-7および737-10の認証や777Xの納入マイルストーンが現在の2026年および2027年の目標から遅れるリスクです。

元記事: Boeing Q2 2026 Earns $631M in Free Cash Flow as Air Force One Adds $280M Loss