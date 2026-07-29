OpenAI、ダブリンに2473坪のEU本社　AI法の制裁金適用前に250人採用へ

OpenAIは2026年7月27日、アイルランド・ダブリンで8万8000平方フィートのオフィスの賃貸契約を結び、本格的なEU本社を設けると発表した。今後2年間で250人を採用し、アイルランドの従業員数を約100人から350人へ増やす。EU AI法に基づく汎用AI提供者への執行権限は8月2日に発効する予定で、同社は規制対応と欧州市場での事業拡大を同時に進める。

■当初計画の約2倍となるオフィスを賃借

OpenAIが賃貸契約を結んだのは、ダブリン南部のドックランズにある「Tropical Fruit Warehouse」だ。面積は8万8000平方フィート（約8175平方メートル、約2473坪）で、今後2年間に250人を新規採用する。アイルランドの従業員数は現在の約100人から350人へ増える。発表イベントにはミホル・マーティン首相も出席し、AI投資を経済戦略の重要な柱とする政府の支持を示した。

同ビルはSir John Rogerson's Quayにあり、IPUT Real Estateが開発した。TikTokは2022年8月に全区画の長期賃貸契約を結んだものの、2024年9月に計画を縮小した。ByteDance傘下のTikTokは最終的にCardiff LaneのSorting Officeへダブリン事業を集約し、同ビルは約2年間、一部が空室になっていた。

OpenAIは2025年後半から、ダブリンで約4万5000平方フィートのオフィスを探していた。候補はTropical Fruit Warehouseと、Marlet Property Groupが市中心部で開発したCollege Squareの2カ所に絞られたが、最終的には当初の目標のほぼ2倍となるドックランズの物件を選んだ。

IPUTのナイル・ギャフニーCEOは、この選択について「Tropical Fruit Warehouseに整備した職場環境の質と、世界的なイノベーションおよびテクノロジーの中心地としてのダブリンの揺るぎない強さの双方を反映している」と述べた。OpenAIは2026年後半に同ビルへ移転する見通しだ。

■250人の採用が示す規制対応と事業拡大

新たに採用する250人のポジションは、市場開拓・営業、エンジニアリング、ユーザー業務、人事、財務、プライバシー、法務、コーポレート部門にまたがる。この幅広さが重要だ。規制対応だけを目的とする拠点であればプライバシーと法務の人材を、商業規模の拡大を目的とする拠点であればエンジニアリングと営業の人材を採用するだろう。OpenAIはその両方を同時に構築しようとしている。

この方針は、OpenAIがアイルランドで約1億500万ユーロ（約1億2000万ドル、1ドル164円換算で約197億円）を投じ、3年間で最大400人の雇用を目指す計画とも整合する。

初期の主要人事も戦略を映し出している。OpenAI Ireland責任者でアソシエイト・ゼネラル・カウンセルのエマ・レドモンド氏は、プライバシーエンジニアリングと規制順守の接点を担う。欧州データ保護会議（EDPB）が2024年2月に示したGDPRのワンストップショップ制度に関する見解では、欧州拠点は名目的なものではなく、EU域内で実質的な意思決定権を持つ必要がある。

2026年1月にEMEA営業責任者へ就任したサンジ・バイロ氏は、商業面の野心を象徴する。プライバシーに関する権限を持つ責任者と売上成長を担う責任者をダブリンの中核人材としたことは、企業市場を積極的に開拓しながら、規制当局の審査にも耐え得る事業体制を目指していることを示している。

■GDPRのワンストップショップ制度が持つ意味

テクノロジー企業がダブリンを選ぶ理由として、税率や英語を話す人材が注目されやすい。しかし、欧州全域で個人データを処理する企業にとってダブリンを他では代えがたい場所にしている構造的な仕組みが、一般データ保護規則（GDPR）第56条のワンストップショップ制度である。

EU加盟国をまたいでデータを処理する企業は、1カ国に「主たる拠点」を設けることで、単一の「主監督機関」を指定できる。各国のデータ保護当局と個別に対応する代わりに、その機関が欧州経済領域（EEA）30カ国とスイスにおけるGDPR執行を扱う。2024年からEEAおよびスイスの利用者に対するデータ管理者を務めるOpenAI Ireland Limitedの場合、主監督機関はアイルランドのデータ保護委員会（DPC）となる。

EDPBが2024年に厳格化した基準では、ダブリンに登記上の住所を置くだけでは制度を利用できない。データ処理の目的と手段に関する判断をEU拠点で実際に行う必要がある。したがって、レドモンド氏は域外で下された決定を調整するだけでなく、ダブリンで実質的な権限を持たなければならない。専用本社で従業員を350人以上に増やす計画は、60人規模のコワーキングスペースよりも、この要件を満たす体制に近い。

DPCの近年の執行実績は、OpenAIにとっての重要性を示している。DPCは中国への違法なデータ移転を理由に、2025年5月、TikTokへ5億3000万ユーロ（約6億400万ドル、1ドル164円換算で約991億円）の制裁金を科した。この決定は2026年6月にアイルランド高等法院によって支持された。LinkedInも、違法な行動ターゲティングを理由に3億1000万ユーロ（約3億5300万ドル、同換算で約579億円）の制裁金を科されている。DPCは、AIモデルやエージェントでの個人データ利用を巡り、OpenAIとの規制上の協議が続いていることを確認している。

■8月2日に始まるEU AI法の本格執行

公開日の5日後に当たる2026年8月2日、EU AI法に基づく汎用AI（GPAI）の義務に対する執行が正式に始まる予定だ。同日以降、欧州AIオフィスと、OpenAIのEU事業に対する第一線の執行を担うアイルランド国内のAIオフィスは、情報提供やモデルへのアクセスを要求できる。GPAI関連の義務に違反した提供者には、最大1500万ユーロ（約1700万ドル、1ドル164円換算で約27.9億円）または世界年間売上高の3％の制裁金を科せる。

OpenAIのGPT系列のモデルは、学習計算量が10の25乗FLOPsを超えるシステムとして、システミックリスクを伴うGPAIに分類され、最も厳しい義務の対象となる。OpenAIは2025年7月11日、主要なシステミックリスクGPAI提供者として初めて、EUの汎用AI行動規範へ署名する意向を公表した。Anthropicも10日後に続いた。一方、Metaは署名を見送り、グローバル政策責任者のジョエル・カプラン氏は同規範を「行き過ぎだ」と評した。

行動規範への署名には実務的な意味がある。署名企業には「適合性の推定」が認められ、AIオフィスは全面的な調査ではなく、規範を順守しているかどうかの監視を中心に執行する。未署名企業は調査負担が重くなり、規制対応の予見可能性も低下する。規範は「透明性」「著作権」「安全性とセキュリティ」の3章で構成され、モデル文書から高性能システムのインシデント報告までを扱う。

OpenAIがダブリン本社を発表した7月27日が、執行開始の5日前だったのは偶然ではない。GPAIへの制裁金が現実のものとなる直前に、実質的な意思決定権を持つ欧州の事業基盤を正式に整備することで、同社は規制当局がそれを求めるまさにその時期に、規制対応の準備が整っていることを示した。

■Anthropicもダブリンを6倍に拡張

ドックランズで事業を拡大するのはOpenAIだけではない。最も近い競合であるAnthropicは2026年3月、ダブリン拠点を6倍の2万1000平方フィート（1951平方メートル）に広げ、エンジニアリング、営業、財務、法務、業務部門で200人を採用すると発表した。Claudeを利用する企業やデジタルネイティブ企業に支えられ、同社のEMEA売上高は前年同期比で11倍に伸びた。両社は同じ都市で、同じ人材と企業顧客を巡って競いながら欧州事業を構築している。

アイルランドには長年、Meta、Apple、Alphabet、Microsoftの欧州本社が置かれてきた。英語を話す人材、EU単一市場へのアクセス、企業に有利な税制が背景にある。2026年に新たに生まれたのは、最先端AI研究企業の集積だ。こうした企業には、GPAI規制へ対応する仕組み、EU域内で実質的に機能するデータ管理者の基盤、大企業との関係を担う現地人材が必要になる。2年前にはなかった集積が、現在のダブリンには形成されている。

その一方で、雇用の置き換えも進む。TikTokは、AIを活用したトラスト＆セーフティ業務の再編に伴い、ダブリン拠点で約300人を削減すると発表した。MetaもAIによる効率向上を理由に、アイルランドの従業員を約20％削減した。雇用を減らすAIツールを開発する企業と、そのツールを展開するため人員を増やす企業が、同じドックランズ地区で事業を展開している。アイルランドは最先端AIへの投資を獲得する一方、既存テクノロジー業界ではAIによる雇用代替の初期波も受け止めている。

■100万人超の利用者とIPO計画

OpenAIが2023年9月にダブリンへ進出して以来、アイルランドのChatGPT利用者は100万人を超えた。これは同国人口のおよそ5人に1人に相当する。欧州全体でも、開発者向けAPIと企業向け製品が同様に成長しており、大規模な事業拠点は戦略上の選択肢ではなく、実務上の要件になっている。

OpenAIは米国での新規株式公開（IPO）を非公開で申請し、2026年9月にも上場する可能性があり、最大8500億ドル（1ドル164円換算で約139.4兆円）の企業価値を目指している。ダブリンへの投資は、このIPO構想にも直接関係する。OpenAIの収益を評価する公開市場の投資家は、EU域内のデータ管理者としての地位、企業顧客との関係を管理できる本社組織、AI法の執行に耐える規制対応体制を備えた、構造的に持続可能な欧州事業を確認したいと考えるためだ。アイルランドへの約1億500万ユーロの投資は、その3要素を提供する。

レドモンド氏は27日の発表で、「地域全体で高まる需要に応えるため、私たちはアイルランドへの投資と成長を続けています。新たなEU本社は長期的な取り組みを反映し、企業、開発者、地域社会が私たちのイノベーションから恩恵を受けられるよう支援します」と述べた。

マーティン首相は、「アイルランドの人材基盤と強固な研究エコシステムにより、私たちは市民と企業の双方の利益となる形でAI革命を活用できる有利な立場にあります」と語った。

いずれの発言も正確だが、その背後にある構造的な仕組みを控えめにしか表していない。OpenAIがダブリンで構築しているものは、主として人材獲得策や友好姿勢を示す取り組みではない。1兆ドルに近い上場時評価額を目指す企業が、世界でも特に厳格なAI規制環境であるEUにおいて大規模に事業を展開するための、法務、規制、商業上のインフラである。IPO後の企業に必要となるコンプライアンス体制、データ管理者としての権限、企業向け営業能力を整える狙いがある。

■注目ポイントQ&A

●OpenAIがEU本社にダブリンを選んだ理由は何ですか？

主な構造的利点は2つあります。GDPR第56条のワンストップショップ制度により、OpenAI Ireland Limitedは27カ国の当局と個別に対応する代わりに、アイルランドのDPCを通じてGDPR対応を管理できます。また、EU AI法では、OpenAIのEU事業に対するGPAIの第一線の監督をアイルランドのAIオフィスが担います。いずれも登記上の住所だけでなく、EU域内で実質的な事業活動と意思決定権を持つことが重要です。8万8000平方フィートの本社と250人の新規採用は、そのための体制を提供します。

●2026年8月2日はOpenAIにとってなぜ重要ですか？

GPAIに関する義務自体は2025年8月2日に発効しており、2026年8月2日から執行権限が有効になる予定です。欧州AIオフィスは違反に対し、最大1500万ユーロまたは世界年間売上高の3％の制裁金を科せます。OpenAIはEUの汎用AI行動規範へ署名する意向を公表しており、署名企業は「適合性の推定」を受けることで、全面的な調査よりも規範順守の監視を中心とした執行の対象になります。

●Anthropicもダブリンで事業を拡大していますか？

はい。Anthropicは2026年3月、ダブリン拠点を6倍の2万1000平方フィート（1951平方メートル）へ拡張し、200人を採用すると発表しました。OpenAIとの同時拡張により、同市では最先端AI企業による人材と企業顧客の獲得競争が強まります。一方、MetaやTikTokではAIによる効率化を理由とする人員削減も進んでいます。

●今回の計画はアイルランドの雇用にどのような影響を与えますか？

OpenAIは今後2年間で250人を採用し、約1億500万ユーロを投じて3年間で最大400人の雇用を目指します。一方、TikTokは2026年にダブリンで約300人を削減し、Metaもアイルランド従業員の約20％を削減しました。AI投資による雇用創出と、AIを一因とする既存職種の削減が同じ地域で進んでいます。



元記事: OpenAI Dublin EU Headquarters: 88,000 Sq Ft Lease and 250 Jobs as AI Fines Near