Amazon、ドイツでの自社編成リニアTVチャンネルを終了へ。500以上のFASTチャンネルは維持

Amazonは、ドイツとオーストリアのPrime Video内で提供していた自社編成の24時間リニア配信チャンネルを2026年8月1日に終了すると認めた。同チャンネルで配信されていたコンテンツは引き続きオンデマンドで視聴できるほか、500以上のサードパーティ製FASTチャンネルや公共放送のライブ配信は維持される。ドイツとオーストリアのPrime会員は、視聴フォーマットの一つを失うことになるが、コンテンツ自体が削除されるわけではない。

■AmazonがリニアTVチャンネルを終了

Amazonは、ドイツとオーストリアで提供していた自社編成による24時間365日配信のリニアTVチャンネル（Prime TV channel）を2026年8月1日に終了すると認めた。これにより、ヨーロッパで最も強力な公共放送エコシステムの一つに挑んだ、番組表に基づくストリーミング配信の15カ月間にわたる実験が幕を閉じる。同チャンネルで放送されたすべての番組は、引き続きPrime Videoのオンデマンド配信で視聴可能であるため、サブスクリプション登録者が失うのは視聴フォーマットであり、コンテンツのライブラリではない。

このチャンネルの終了は、すべての配信がなくなることを意味するわけではない。Amazonは両国において、ARDやZDFといった公共放送やドイツの地域チャンネルのライブ配信に加え、Prime Videoアプリ内で直接視聴できる500以上のFAST（無料広告付きストリーミングTV）チャンネルへのアクセスを引き続きPrime会員に提供する。今回の終了は局所的なものであり、Amazonは自社で番組表を編成するビジネスから撤退する一方で、それ以外のリニア配信やライブTVの選択肢はすべてそのまま残す形となる。

■視聴者数を測定することなく立ち上げられた「ショーウィンドウ」

Primeのリニアチャンネルは、オンデマンド配信につきものの「スクロール疲れ」に対する解決策として、2025年4月17日に開設された。立ち上げ当時、Prime Video Deutschlandのカントリーディレクターであったクリストフ・シュナイダーは、これをストリーミングプラットフォームの「ショーウィンドウ」と呼んだ。つまり、従来の放送の習慣に慣れ親しんだ視聴者が、タイル状のオンデマンド画面を操作することなくコンテンツを見つけられるようにするための手段であった。

同チャンネルは本格的なラインナップを提供していた。『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』『ジャック・リーチャー ～正義のアウトロー～』『フォールアウト』といった注目のオリジナル作品が、ドイツの視聴者向けのUEFAチャンピオンズリーグのライブ中継や、両市場向けのウィンブルドン中継と並んで編成されていた。広告の合間は、従来のドイツの民間テレビ放送よりも短く設定されていた。このフォーマットは、現在および今後のコンテンツを示す電子番組表（EPG）が公開されている点も含め、民間放送局に酷似していた。

この実験の記録には注目すべき空白がある。Amazonは立ち上げ時、同チャンネルの視聴者数を第三者機関に測定させることを検討していると示唆していたが、その測定が実現することはなかった。ドイツの全国的な視聴者測定機関であるAGF Videoforschungが、Amazon Prime Videoを自社の認定測定システムに統合したのは2025年11月1日のことであり、Primeのリニアチャンネルが開設されてから半年以上が経過していた。しかも、その統合の対象はPrime Videoの広告付きオンデマンド作品であり、リニアチャンネルそのものではなかった。同チャンネルは、その存続期間の大部分において、標準化された第三者による視聴者データがないまま運営されていた。

■チャンネルを可能にしたFAST技術と、Amazonが運営負担から撤退する理由

Primeのリニアチャンネルは、従来の放送ネットワークではなかった。これは、Wurlの「Global FAST Pass」ソリューション上に構築されたクラウド配信型のFASTチャンネルであった。同ソリューションは、デジタルリニアチャンネルの編成、広告挿入、マルチプラットフォーム配信を処理するインフラストラクチャプラットフォームである。

技術的に言えば、コンテンツは24時間365日の時計ベースのスケジュールに編成され、サーバーサイド広告挿入（SSAI）を使用して動的に広告が挿入されていた。SSAIとは、クライアントデバイスが別の広告サーバーを呼び出すことなく、ターゲット広告をリアルタイムでストリームに注入するシステムである。Wurlはまた、チャンネルのスケジュールを最適化し、いつ何を放送するかを決定する運営作業を担うクラウドベースのプログラミング戦略チームも提供していた。Wurlのインフラはすでに、世界中の50以上のストリーミングプラットフォームにある数百のチャンネルで、月間40億時間以上の視聴を支えている。

ここで重要となる技術的な違いは、自社で編成する独自のチャンネルと、サードパーティのFASTチャンネルの違いである。AmazonがPrime Videoアプリ内に残している500以上のFASTチャンネルは、それぞれのパブリッシャーによって運営されており、Amazonは編成を行うことなく配信のみを行っている。一方、Amazonが終了するPrimeチャンネルでは、午後8時に何を放送するか、プライムタイムの枠をどう構築するか、24時間365日のスケジュールでコンテンツライブラリをどうローテーションさせるかなど、Amazonが継続的に番組編成の決定を下す必要があった。自社編成のチャンネルが終了すれば、そのような編集および運営上のオーバーヘッドは消滅する。しかし、コンテンツ自体が消滅するわけではない。

■ドイツはこの実験を成功させるのが最も困難な市場だった

リニアチャンネルのテスト市場としてドイツとオーストリアが選ばれたのは、決して偶然ではない。これらの国々は、アメリカのネットワークテレビが数十年前に経験したような日常的なリーチを、公共放送が今なお維持している国である。そのため、オンデマンドに完全に移行していない視聴者をストリーミングプラットフォームが惹きつけられるかどうかをテストする上で、論理的な場所であった。同時に、それは成功を収めるのが最も困難な市場であることも意味していた。

2025年には、ドイツで平均4,380万人（3歳以上の人口の55.5%）が毎日リニアテレビを視聴し、平均158分を放送スケジュールの前で過ごしていた。年間で最も視聴された番組は、ストリーミングのプレミア作品でもAmazonオリジナル作品でもなかった。それはARDで生中継されたUEFA欧州女子選手権2025のサッカードイツ対スペイン戦であり、1,460万人の視聴者と57%の視聴者シェアを獲得した。

こうした公共放送の視聴者は、Amazonに受動的な視聴体験（リーンバック体験）を提供してもらう必要はなかった。彼らはすでに、1世紀にわたる放送インフラの上に構築され、受信料によって資金提供され、日常の習慣に組み込まれた体験を持っていたからだ。AmazonのPrimeチャンネルが競合していたのは、NetflixやDisney+ではなく、あらゆるライブニュース、主要なサッカーの試合、文化的な目玉イベントを網羅するARDやZDFといった機関であった。リニア放送を大衆にとって魅力的なものにしているコンテンツ（スポーツの生中継、ニュース、国家的イベント）は、Primeチャンネルが存在するのと同じPrime Videoアプリ内の無料の公共チャンネルですでに提供されていたため、これはオンデマンドプラットフォームがリニア放送の土俵で勝つことのできない構造的な競争であった。

自社編成の独自リニアチャンネルが、ヨーロッパで最も番組表に基づくテレビへの欲求が高いドイツとオーストリアで持続可能な視聴者を獲得できないのであれば、VODプラットフォームが独自のリニアチャンネルを運営するというビジネスケースは、他のあらゆる潜在的市場においても弱まることになる。この証拠は、放送市場がより弱い国で実験が行われていた場合よりも、今や明確になっている。

■Amazonの統合パターン：Prime Videoに吸収された2つ目の実験

終了してPrime Videoに統合されるAmazonのストリーミング製品は、これが初めてではない。米国、英国、ドイツ、オーストリアで提供されていたAmazonの無料広告付きストリーミングサービス「Freevee」は、2025年8月にサービスの終了を完了した。Freeveeブランドは2024年11月に段階的廃止が発表され、2025年8月にスタンドアロンアプリがオフラインになり、2025年9月までにすべてのコンテンツがPrime Video内の専用の「無料で観る（Watch for Free）」セクションに移行された。

このパターンは一貫している。Amazonは独自のストリーミング画面を立ち上げてテストし、並行してブランドを維持するのではなく、Prime Videoに統合する。その商業的な論理は単純である。Amazonは2024年初頭にPrime Video自体に広告を導入しており、これにより独立した無料の広告付きティアは不要になった。Prime Videoが有料コンテンツと無料の広告付きコンテンツの両方を配信するハイブリッドプラットフォームになった時点で、Freeveeを別ブランドとして運営する業務上の理由は消滅した。

Primeのリニアチャンネルも同じパターンに当てはまる。現在Prime Videoアプリ内で利用できる500以上のFASTチャンネルは、受動的な視聴体験を求めるサブスクリプション登録者にそれを提供しており、編成やキュレーションのコストを負担するサードパーティによって運営されている。Amazonは、自社でチャンネルを運営する編集上のオーバーヘッドを抱えることなく、リニア、リーンバック、スケジュール編成というフォーマットを手に入れることができる。

■Amazonが撤退したにもかかわらず、なぜリニアTVは依然として重要なのか

今回のチャンネル終了が証明していないのは、リニアテレビの継続的な関連性である。ストリーミングプラットフォームはリニアチャンネルを削除するだけでなく、追加し続けている。FASTエコシステムは2025年半ばまでに主要プラットフォーム全体で2,000近くのチャンネルに成長しており、その数は拡大し続けている。Fox CorporationのFASTサービスであるTubiは、2025年後半の時点で月間アクティブユーザー数が1億人を超え、黒字化を達成した。

今回の終了が示唆しているのは、より具体的なことである。つまり、サブスクリプション型ビデオオンデマンド（SVOD）プラットフォームが、自社のアプリ内で、自社のライブラリから編成した独自のブランドリニアチャンネルを運営しようとすると、伝統的な公共放送（リニア視聴の習慣を促進するイベントコンテンツを持っている）とサードパーティのFASTチャンネル（配信業者に編集上のオーバーヘッドを要求しない）の両方に対して構造的な不利益に直面するということだ。Amazonが500以上のサードパーティ製FASTチャンネルを維持しながら、自社編成の独自チャンネルから撤退したことは、リニアテレビからの撤退ではない。それは、コストがかかり測定が困難な、リニアテレビの自社運営ビジネスからの撤退なのである。

■注目ポイントQ&A

●8月1日にチャンネルが終了すると、ドイツとオーストリアのPrime会員はコンテンツを見られなくなりますか？

Prime Videoから削除されるコンテンツはありません。リニアチャンネルで放送されていた映画、オリジナルシリーズ、ライセンス作品などのすべての番組は、引き続きPrime Videoアプリ内のオンデマンドで視聴可能です。なくなるのは、午後8時に何を放送するかを決定し、放送スタイルの番組表を構築していた、キュレーションされた固定スケジュールです。両市場におけるPrime Videoを通じたスポーツのライブ配信も影響を受けません。

●Primeのリニアチャンネルを技術的に支えていたものは何ですか？また、残存するFASTチャンネルとの違いは何ですか？

PrimeチャンネルはWurlの「Global FAST Pass」インフラストラクチャ上で稼働していました。これは、Prime Videoのコンテンツを24時間365日の時計ベースのスケジュールに編成し、サーバーサイド広告挿入（SSAI）技術を使用してリアルタイムで広告を挿入するもので、他の何百ものデジタルリニアチャンネルで使用されているのと同じアーキテクチャです。このチャンネルと、Prime Videoアプリに残る500以上のFASTチャンネルとの決定的な違いは、Amazonが自らPrimeチャンネルのキュレーションとスケジュール編成を行い、番組編成に関する日々の編集決定を下していた点にあります。残りのFASTチャンネルはそれぞれのパブリッシャーによって運営されており、Amazonはスケジュール編成を行わずに配信のみを行っています。独自のチャンネルを終了することで、サードパーティの運営者を通じて受動的な視聴フォーマットを維持しつつ、社内の編集上のオーバーヘッドを排除することができます。

●なぜこの実験は特にドイツとオーストリアで失敗したのですか？

Amazonがドイツとオーストリアを選んだのは、まさにこれらの市場がヨーロッパで最もスケジュール編成されたテレビ視聴への欲求が強かったからです。すでにリニア放送に慣れ親しんでいる視聴者であれば、ストリーミングの同等物を採用する可能性が最も高いだろうという推論でした。構造的な問題は、それらの視聴者がすでにARD、ZDF、および地域の公共放送局を持っており、リニアテレビをつける価値のあるコンテンツ（スポーツの生中継、ニュース、主要な国家的イベント）を提供されていたことです。Amazonのチャンネルは、短い広告の合間とプレミアムなオリジナル作品をスケジュール通りに提供しましたが、スケジュールされたテレビを不可欠なものにするライブの共同イベントを提供することはできませんでした。2025年、ドイツ全土で最も視聴された番組は、ARDで放送されたUEFA欧州女子選手権のサッカーの試合で、1,460万人の視聴者を獲得しました。ストリーミングのプレミア作品ではありません。キュレーションされたSVODプラットフォームのリニアチャンネルが、最もリニアテレビを好む文化的な傾向がある市場で、測定可能な視聴者を惹きつけ、維持することができないとすれば、それは放送指向の弱い市場での失敗よりも強力な否定的な証拠となります。

●Amazonの撤退は、ストリーミング業界が実際にどこに向かっているかについて何を教えてくれますか？

業界はリニアTVを放棄しているわけではなく、誰がその制作コストを負担するかを再構築しているのです。コンテンツを所有し、独自のスケジュール編成コストを負担するパブリッシャーによって運営されるサードパーティのFASTチャンネルは成長しています。これらのチャンネルをキュレーションせずに配信するストリーミングプラットフォームは、オーバーヘッドなしでフォーマットの利点（受動的な視聴体験、広告在庫）を維持できます。衰退しているように見えるのは、独自の単一プラットフォームでキュレーションされたリニアチャンネル、つまりストリーミングサービスが自社のライブラリのために独自の放送ネットワークになろうとする試みです。Amazon FreeveeとPrimeのリニアチャンネルは、その実験の2つの反復であり、どちらも持続可能なスタンドアロンのフォーマットになるのではなく、Prime Videoのより広範な構造に統合されました。

元記事: Amazon Ends Linear TV Channel in Germany, Keeps 500 Free Streams in Prime App