恐竜絶滅と小惑星帯の起源を描く『ストレンジ・ニュー・ワールド』新シーズンの科学的背景

『スタートレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』シーズン4の初回エピソードでは、6500万年前の火星を舞台に、恐竜絶滅や小惑星帯の形成といった壮大な出来事が描かれた。本エピソードは、実際の惑星科学や物理学の理論を巧みに取り入れており、SF作品としての高い完成度を示している。本記事では、劇中で提示された科学的アプローチの妥当性と、物語の根幹に関わる1つの矛盾点について解説する。

■導入

『スタートレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』は、シーズン4の初回エピソードで野心的な試みを行った。6500万年前、絶望した火星の司令官によるたった一度の反物質を使った破壊工作によって、恐竜を絶滅させ、小惑星帯を作り出し、火星を乾燥させたのだ。Paramount+で2026年7月23日に配信されたこのエピソード（タイトル「Valles Marineris」）は、恐竜が登場する一般的なアドベンチャー番組なら名前すら挙げず、ましてや論理的に考察することもないであろう6つの連動する科学的概念を提示した。そのうち5つは詳細な検証に耐えうるものだが、1つはそうではない。そして、その1つこそが物語全体を成立させるための前提条件となっている。

エピソードでは、クリストファー・パイク船長（アンソン・マウント）、スポック（イーサン・ペック）、そしてUSSエンタープライズの乗組員たちが、星間嵐を抜けて6500万年前の過去へと送られる。そこは、人が住む火星、火星と木星の間にあり現在は存在しない第5惑星に住む「ドルドゥルム（Dol'drm）」と呼ばれる昆虫型種族、そして恐竜時代の最終期にある地球が存在する太陽系だった。火星の司令官カッセル（サフロン・バロウズ）は、ドルドゥルムの母星の破壊が火星の未来の気候にどのような影響を与えるかを知らされた上で、それでも実行する決断を下し、エンタープライズから反物質を盗み出してドルドゥルムの星を爆破した。スポックの任務後の報告によれば、第5惑星の破片が小惑星帯を形成し、その一つの破片がチクシュルーブ衝突体となり、太陽系の重力構造の変化によって火星が太陽から遠ざかり、最終的に大気を失ったとされている（Den of Geekのシーズン初回レビューでも詳細に報じられている）。

このエピソードは現在Paramount+で配信中であり、9月24日のシーズン最終話まで毎週木曜日に新エピソードが追加される。

■パエトン仮説：200年前の理論を解決する展開

「Valles Marineris」における最初にして最も説得力のある科学的要素は、天文学者が約1世紀前に放棄したアイデアである「パエトン仮説」を取り入れている点だ。

1802年と1803年、ドイツの天文学者ハインリヒ・ヴィルヘルム・オルバースは、小惑星帯が破壊された惑星（後にパエトンと命名）の残骸であると提唱した。この惑星は、ティティウス・ボーデの法則によって予測された太陽系の隙間にかつて存在していたとされた。1801年にケレス、1802年にパラスが発見された際、そこに惑星があるはずなのに小さな岩石しかないとすれば、惑星が砕け散ったのではないかというこの仮説は直感的に理にかなっていた。この仮説は19世紀の主要な天文学者から支持を集め、科学的な正当性を保っていたが、現代の観測技術による4つの独立した証拠によって否定された。

決定的な反論は質量の問題である。小惑星帯にあるすべての物質の合計質量は約3.0 × 10²¹キログラムであり、これは月の質量の約4%、火星の質量の約200分の1にすぎない。地球型惑星がこれほど少ない残骸しか残さないことはあり得ない。さらに、小惑星の化学的多様性は、単一の分化した天体ではなく、複数の母天体が存在したことを示している。また、軌道力学のコンピューターシミュレーションにより、木星の重力がその領域での物質の降着を妨げていたことが確認されており、パエトンはそもそも形成されなかった可能性が高いとされている。

「Valles Marineris」の脚本家たちはこうした反論を把握していたとみられ、エピソード内で質量不足の問題に直接対処している。カッセル司令官は、ドルドゥルムの母星を破壊するために通常の爆発物ではなく、反物質（具体的にはエンタープライズの主燃料電池）を兵器として使用する。その後スポックは、惑星の残骸の「4%」が小惑星帯になったと報告する。この数字は偶然ではない。これは火星クラスの天体に対する小惑星帯の観測された質量比と完全に一致しており、反物質による対消滅はこれを説明できる唯一の物理的メカニズムである。

反物質の対消滅は、100%の変換効率でE = mc²に従う、物理的に可能な最もエネルギー密度の高い反応である。物質と反物質が出会うと、両者は残骸ではなく完全にエネルギーに変換される。惑星の質量の大部分を消滅させることができる兵器であれば、物理的な残骸としてわずかな割合しか残さないだろう。それはまさに、現実の天文学者が測定した薄い岩屑の帯である。作中の計算は正確だ。必要な反物質の量は、現在の技術を現実的に外挿しても物理的に不可能である（現在、世界では莫大なエネルギーコストをかけてナノグラム単位の反物質しか製造できない）が、物語の枠組みの中では、この解決策は十分な説得力を持っている。

■チクシュルーブ衝突：正確な科学的考証

エピソードが直接取り上げている2つ目の科学的要素は、チクシュルーブ衝突である。ここには、番組の科学コンサルタントの痕跡がはっきりと見られる。

巨大な小惑星の衝突が非鳥類型恐竜を絶滅させたという仮説は、1980年に物理学者のルイス・アルバレスらによって提唱された。彼らは、白亜紀と古第三紀の境界（K-Pg境界）の地質記録に、世界規模でイリジウムの異常なスパイクがあることを発見した。イリジウムは地球の地殻には稀だが、地球外天体には豊富に存在する。世界中のK-Pg境界で見つかった、高濃度のイリジウムを含む薄い粘土層は、地球外物質を地球全体にまき散らすほどの超高速衝突があったことを示していた。ユカタン半島地下にある直径150キロメートルの構造であるクレーター自体も、後に掘削によって特定・確認された。現在、この衝突体は約6604万3000年前（±1万1000年）のものと年代測定されている。

エピソードは、イリジウムをプロットにエレガントに組み込んでいる。ナンバーワン（レベッカ・ローミン）、ラアン・ヌニエン・シン（クリスティーナ・チョン）、エリカ・オルテガス（メリッサ・ナヴィア）からなる上陸班は、エンタープライズの損傷したシステムを修理するために必要なイリジウムを回収する目的で、有史以前の地球へと向かう。この選択に込められた意味は、ドルドゥルムの母星にイリジウムが豊富であったため、6500万年前の地球の表面にもイリジウムが豊富に存在していたということだ。これは、現実世界のK-Pgイリジウム層が地球外起源であることと一致している。

熱心な恐竜ファンであれば、1つの正確性の問題に気づくかもしれない。エピソードでは、白亜紀後期のシーンにプテラノドンと思われる生物が登場した。プテラノドンは6600万年前のK-Pg境界よりもずっと前に絶滅しており、この時代に正しい翼竜は、化石記録に残る最大の飛翔動物の一つで、翼開長が約10〜11メートルあったケツァルコアトルスであるはずだ。また、上陸班が目撃した竜脚類も、白亜紀後期を生き延びたアラモサウルスのようなティタノサウルス類というよりは、ジュラ紀の属であるブラキオサウルスに似ていた。

これらは、画面上で「恐竜」として認識されるものに制約された制作チームによる小さなエラーである。これらがエピソードのより大きな科学的構造を損なうことはない。

■パイクのジレンマとノヴィコフの原則

エピソードの最も洗練された科学的内容は、タイムトラベルの物理学であり、特に「ノヴィコフの自己無矛盾性の原則」への静かな傾倒である。この枠組みは、1980年代半ばにロシアの天体物理学者イゴール・D・ノヴィコフによって開発され、1990年にジョン・フリードマンおよびマイケル・モリスとの共著論文で定式化された。

一般相対性理論は、その中核となる方程式においてタイムトラベルを禁じていない。ゲーデル解や回転するカー・ブラックホールの内部など、アインシュタインの場の方程式の特定の解には、物理学者が「閉じた時間線（CTC）」と呼ぶものが含まれている。これは、時空を通る経路が自身の出発点にループし、旅行者が自身の過去を訪れることを可能にするものだ。課題は、パラドックスを生じさせることなく、これを物理的に一貫したものにすることである。

ノヴィコフの解決策はエレガントかつ厳格である。CTCを許容するいかなる時空においても、物理法則は全体として自己無矛盾な解のみを許容する。パラドックスを引き起こすような出来事が発生する確率は、正確にゼロである。宇宙は劇的な介入によってパラドックスを防ぐのではなく、単にパラドックスを生み出すようなバージョンの出来事が物理的に起こることを決して許さないのだ。タイムトラベラーが自分の祖父を殺すことはできない。なぜなら、その行動の物理学を因果連鎖に沿って遡ると、試みられている行動そのものによって旅行者の存在が否定されることが要求されるからだ。無矛盾性の制約により、その行動は物理的に実現不可能となる。

「Valles Marineris」は、完全にノヴィコフのモデルに基づいて構成されている。エンタープライズは救難信号に応答したが、それは6500万年前にエンタープライズ自身が投下した警告ブイであった。カッセルは反物質を盗み、兵器を発射した。第5惑星は破壊された。チクシュルーブの破片が恐竜を絶滅させた。哺乳類が進化し、人類が誕生した。宇宙艦隊が設立され、エンタープライズが過去に到着した。これは閉じた因果のループであり、定義上自己無矛盾である。連鎖の中のすべての出来事は、常にそこに存在していたのだ。

このことがエピソードの解釈に何を意味するかは、多くのレビューが指摘している以上に興味深い。パイクは、エピソード内で倫理的ジレンマとして描かれた状況に直面した。乗組員はカッセルの発射を阻止し、それによってドルドゥルムの文明を救うべきか？ そしてそうすることで、チクシュルーブ衝突を無かったことにし、恐竜を救い、人類と宇宙艦隊を生み出した進化の連鎖を防ぐべきか？ エピソードはこれを真の道徳的選択として提示した。しかし、ノヴィコフの物理学の下では、それは全く選択ではなかった。パイクが介入を成功させることは不可能だったのだ。閉じた因果ループの物理学は、連邦の存在を妨げ、結果としてパイクが過去に存在することを妨げるようなパラドックスを生み出すいかなる介入も、確率ゼロで物理的に不可能にする。パイクの道徳的な諦めとして読み取れるものは、ノヴィコフのモデルにおいては、熟慮を装った宇宙論的な必然性であった。

これは、エピソードの最も興味深い哲学的アプローチである。SFの倫理的議論の構造を利用して、ノヴィコフの宇宙における決定論が実際にどのようなものかをドラマチックに描いたのだ。それが素晴らしい脚本なのか、それとも物語上のごまかしなのかは、視聴者が自由意志をドラマの前提条件としてどれだけ重視するかによって異なる。

ブートストラップ・パラドックスの変種も存在する。警告ブイはそれ自身の原因であった。エンタープライズが投下したからブイは存在し、エンタープライズはこれから投下しようとしているブイからの信号に従っていたからブイを投下したのだ。この情報には、ループの外側に因果関係の起源がない。これは教科書通りの存在論的パラドックスであり、ノヴィコフの理論の下では内部的に一貫しているが、現実の物理学では哲学的に未解決のままである。閉じた因果系における情報の保存に関する疑問は、依然として未解決なのだ。

■科学的矛盾点：6500万年前の火星

エピソードにおける唯一の重大な科学的破綻は、物語全体が要求する前提、すなわち6500万年前の火星が居住可能であり、宇宙飛行を行う人型文明の故郷であったという点である。

実際の火星科学では、この惑星の居住可能だった時代はずっと昔だとされている。火星は約40億年前に磁気ダイナモの大部分と、それが提供していた太陽風からの保護を失った。表面の液体の水は、約30億年前にはほぼ消失していた。現在から6500万年前の時点で、火星はすでにNASAの軌道船や探査車が現在調査しているような、寒く乾燥した大気の薄い世界となっており、エピソードに登場する文明化された火星社会とは相容れない環境であった。

エピソードは、この矛盾に対する独自の説明を用意している。スポックは、第5惑星の破壊によって火星の軌道がずれ、太陽から遠ざかり、その重力変化が火星の大気喪失の原因となったと述べている。これは、脚本家たちが問題を認識し、物語の中でそれを解決していることを示している。作中の論理は妥当である。軌道の位置は気候に影響を与え、軌道力学は太陽系の重力分布に敏感だからだ。しかし、これを受け入れるには、最初から完全に反事実的な太陽系の歴史を受け入れる必要がある。エピソードの宇宙では、第5惑星の存在によって、実際の太陽系の歴史が許容するよりも数十億年長く火星の居住可能性が維持されていたのだ。

これが科学的失敗に該当するのか、それとも正当なSFの世界構築に該当するのかは、意味のある区別である。エピソードは、現実の火星が6500万年前に居住可能であったと主張しているわけではない。そうであったという代替の太陽系史を構築しているのだ。番組の科学アドバイザーである天体物理学者のエリン・マクドナルドは、自身の役割が初期のプロット開発からポストプロダクションまで及んでいると述べており、この代替的な太陽系構造を採用する決定は、意図的かつ熟慮されたものであり、偶発的な見落としではないことを意味している。

一方、現実のマリネリス峡谷は、約35億〜40億年前にタルシス地域の隆起による伸張断層作用によって形成された。これはエピソードの6500万年前という時間枠よりも数十億年前であり、墜落した宇宙船の衝突ではなく地殻変動の応力によるものである（この峡谷の地質については、当メディアの過去の報道でも取り上げている）。

■黒暗森林仮説と外交の意義

エピソードで直接名前が挙げられることはないが、全体を通してドラマチックに描かれている概念の1つが「黒暗森林（ダークフォレスト）仮説」である。これは、共通のコミュニケーション基盤を持たず、信頼関係も確立されていない2つの文明は、構造的に先制攻撃による破壊の関係に陥るという仮説だ。

エピソードで明らかになったように、火星人とドルドゥルムが戦争状態に陥ったのは、ドルドゥルムが火星にコロニー船を墜落させ、エピソードのタイトルにもなっている傷跡を残したためである。共通の言語や解釈の枠組みを持たない火星人は、不時着を侵略行為と解釈した。後に地球で発見されたドルドゥルムの船は、この種族が居住可能な惑星を探していたこと、つまり侵略者ではなく難民であったことを示唆していた。戦争とそれを終わらせた大量虐殺は、万能翻訳機があれば防げたはずのコミュニケーションの失敗から生じたのだ。

これは、SFの形をとった『スタートレック』の根本的な主張の1つである。パイクは、23世紀の連邦が昆虫型種族（ジンディ）とコミュニケーションをとる能力を開発したと明言しており、6500万年前の宇宙におけるエンタープライズの存在は、理論上、この惨劇を回避できた唯一の架け橋であった。ただし、閉じた因果ループがその回避を不可能にしていたという点を除いては。ここでの主張は、連邦の異星言語学の伝統は外交上の儀礼ではないということだ。エピソードの枠組みにおいて、それは解釈のツールがない状況下で文明同士が互いを絶滅させるのを防ぐための技術なのである。

■シリーズ最高の科学的野心作となるシーズン4

「Valles Marineris」はRotten Tomatoesで100%のスコアを獲得してプレミア放送された。これは『ストレンジ・ニュー・ワールド』が全シーズンを通じて受けた中で最高の批評的評価であり、シーズン1の98%、シーズン2の97%を上回っている。SlashFilm（8.5/10）、Screen Rant（7/10）、RogerEbert.comなどの批評家たちは、賛否が分かれたシーズン3を経て、このシーズンを創造的な復活と評している。最終シーズンの1つ前となるこのシーズンは、同シリーズをParamount+の看板番組にした、道徳的に複雑な1話完結型のSFエピソードへと回帰している。

シーズン4は全10話で構成される。第2話「The Griffin Incident」は7月30日（木）にParamount+で配信される。シリーズ最終話となる第10話「Tomorrow's Enterprise」（『スタートレック：新スター・トレック』の人気エピソード「Yesterday's Enterprise」を意図的に意識したもの）は、9月8日の『スタートレック』フランチャイズ60周年の2週間後となる9月24日に配信される。全6話からなる第5シーズン（最終シーズン）は2027年に放送されることが確認されている。

■注目ポイントQ&A

●パエトン仮説とは実際の科学理論ですか？なぜ『ストレンジ・ニュー・ワールド』で言及されたのですか？

パエトン仮説は、19世紀に提唱され、現在ではほぼ否定されている実際の天文学のアイデアです。ドイツの天文学者ハインリヒ・ヴィルヘルム・オルバースは1802年と1803年に、小惑星帯は火星と木星の間にあった破壊された惑星の残骸であると提唱しました。この仮説が放棄された主な理由は質量不足の問題です。小惑星帯の総質量は月の質量の約4%にすぎず、地球型惑星の残骸とするにはあまりにも少なすぎます。現代の惑星科学では、木星の重力がその領域で物質が惑星に降着するのを妨げたとされています。『ストレンジ・ニュー・ワールド』は、この具体的な反論に対処するための作中のメカニズムとして反物質の対消滅を用いました。惑星の質量の大部分が残骸として残るのではなくエネルギーに変換されたとすれば、残された薄い帯は実際の天文学的記録が示すものと完全に一致します（New Space Economyのパエトン仮説に関する報道でも解説されています）。このエピソードは、質量不足の問題を単に無視するのではなく、明確に認識し解決しようと試みた、大衆文化における初の作品です。

●ノヴィコフの自己無矛盾性の原則とは何ですか？それはパイクに本当の選択肢がなかったことを意味するのですか？

物理学者イゴール・D・ノヴィコフが1980年代に提唱した「ノヴィコフの自己無矛盾性の原則」は、閉じた時間線（過去へとループする時空の経路）を許容する宇宙において、物理的に起こり得る出来事は全体として自己無矛盾なものだけであるとする理論です。パラドックスを生み出すような行動が起こる確率は正確にゼロとなります。「Valles Marineris」に当てはめると、エピソードの予定調和のパラドックスのループ（エンタープライズの反物質がチクシュルーブ衝突を引き起こし、それが人類の進化を可能にし、宇宙艦隊を設立させ、エンタープライズを過去に送った）は内部的に一貫しており、したがって物理的に実現可能です。カッセルの発射を阻止し、ドルドゥルムを救い、チクシュルーブの破片を消し去るなど、ループを断ち切るようなパイクの介入は、エンタープライズの存在を生み出した一連の出来事を否定することになり、パラドックスを引き起こします。ノヴィコフの理論の下では、それらの介入が成功する確率はゼロでした。パイクの道徳的な熟慮に見えたものは、物理学の観点からは、ループの構造によってすでに決定されていたのです。

●実際のチクシュルーブ衝突体は、エピソードの物語とどのように結びついていますか？

約6600万年前と年代測定されているチクシュルーブ衝突体は、現在のメキシコのユカタン半島に衝突し、約100テラトン（96テラトン、または8.7 × 10²⁵ジュール）のエネルギーを放出し、直径150キロメートルのクレーターを形成し、数年間にわたる地球規模の寒冷化を引き起こすほどの破片を噴出させました。これにより、すべての非鳥類型恐竜を含む全生物種の約75%が絶滅しました。この衝突は1980年に、白亜紀と古第三紀の境界の地質記録において、地球の地殻には稀だが小惑星には一般的な金属であるイリジウムが世界規模で急増していることから特定されました。「Valles Marineris」では、有史以前の地球への上陸班の任務において、地表からイリジウムを回収することが明確に求められており、これは衝突事件を確認する上でのイリジウムの実際の法医学的重要性に対する作中でのオマージュとなっています。チクシュルーブの破片が、イリジウムが豊富な破壊されたドルドゥルムの母星に由来するというエピソードの主張は、実際の科学が要求する地球外の起源と一致しています。

●シリーズのRotten Tomatoesスコア100%は、シーズン4を視聴するか迷っている加入者にとって何を意味しますか？

『ストレンジ・ニュー・ワールド』シーズン4は、Rotten Tomatoesにおいて同番組史上最高スコアを記録しており、シーズン1（98%）やシーズン2（97%）を上回り、賛否が分かれたシーズン3（88%）を大きく引き離しています。批評家たちは、道徳的に複雑で1話完結型のエピソード、強力なアンサンブルによるキャラクター描写、野心的なジャンル実験といった、番組の本来の強みへの回帰であると評しています。このシーズンは全10話構成となる最後のシーズンであり、最終となるシーズン5は2027年に全6話で放送される予定です。過去のシーズンを視聴していないParamount+の加入者は、プラットフォーム上でシーズン1から3までの全30話を視聴できます。シーズン4の新エピソードは、2026年9月24日まで毎週木曜日に配信されます。

元記事: Strange New Worlds’ Dinosaur-Killing Premiere Is Grounded in Real Planetary Science