Netflix『The East Palace』が17カ国で首位、韓国シャーマニズムと科学が交差するヒットの背景

Netflixの韓国ドラマ『The East Palace』は、7月17日の配信開始から最初の3日間で490万回の視聴を記録し、7月22日までに17カ国で1位を獲得した。この作品を今夏の他のストリーミング作品と一線を画しているのは、キャストや朝鮮王朝の美学ではなく、その根底にある概念的な構造だ。韓国の伝統的なシャーマニズムから引き出された鬼神の階級システムが、エピジェネティクス（後成遺伝学）やシステム障害理論と驚くほど正確に符合し、量子力学の限界を理解しているかのように描かれている。

■世界的なヒットと巫俗（Muism）の広がり

Rotten Tomatoesでは批評家スコア100%を維持している（ただしレビュー数は9件と少なく、今後の評価で変動する可能性がある）。7月13日〜19日の週には、Netflixの非英語番組視聴ランキングで第2位にランクインし、視聴時間は3290万時間を記録した。Colliderのレビューは本作を「2026年最初のKドラマ超大作」と呼び、ScreenRantの序盤レビューは「魅力的なドラマに催眠術をかけられ、最初の4話をイッキ見してしまう」と評している。

この世界的な広がりには注目する価値がある。巫俗（ふぞく、Muism）として知られる韓国のシャーマニズムは、国家的な儒教を掲げた朝鮮王朝時代には周縁に追いやられ、1910年に始まる日本の植民地支配下でも再び標的となった。しかし、現在も韓国各地で「クッ（儀式）」を行う「巫堂（ムーダン）」たちによって維持され、両方の時代を生き延びてきた。『The East Palace』が冷徹なストリーミングデータで証明したのは、巫俗の専門用語（鬼神の階級、怨恨のエネルギー論、死後の世界の官僚的モデル）が、今や翻訳を必要とせずに国際的に通用するということだ。

■鬼神（グィシン）の正体：破綻したシステムにおける未処理案件

Netflixが2026年7月23日に公開したクレア・チョエによる公式スピリットガイドは、世界中の視聴者に向けて本作の分類体系を体系化している。そのスペクトラムは、未練からこの世に留まるだけで実害のない「一般的な鬼神」から始まり、怨恨が完全に石灰化し、自身のアイデンティティを忘れて奪われたものだけを記憶する「怨鬼（ウォングィ）」、そして末期症状である「悪鬼（アックィ）」へと至る。悪鬼は、生前から邪悪でそれを死後にも持ち込んだ者か、あるいは長期間危害を加え続け、もはや救済不可能な存在となった怨鬼のいずれかだ。宮殿の塩蔵で生きたまま焼かれた13人の女官たちは怨鬼である。

このスペクトラムとは別に「魑魅（グィメ）」が存在する。彼らはそもそも人間であったことがない。ある場所に長い時間をかけて蓄積された周囲の悪いエネルギーから形成され、魂を持たないため、鬼神のように説得したり祓ったりすることはできない。晴らすべき恨みも存在しない。ガイドの表現を借りれば、「強欲と腐敗」に長く浸かった宮殿は、水たまりが蚊を繁殖させるように魑魅を繁殖させる。

これらはどれも作り話ではない。巫俗において、死後の世界は朝鮮王朝の文官制度を反映した法廷を主宰する閻魔大王（ヨムラ大王）によって管理されている。冥界の使者（チョスンサジャ）は、予約帳と処理ノルマを持つ実質的な公務員であり、死者を閻魔大王の法廷へと案内する。この枠組みにおいて、鬼神とは未処理の案件である。すなわち、暴力的に殺されたり、適切な葬儀が行われなかったり、政治的混乱によって必要な儀式が妨げられたりした魂のことだ。幽霊の出現は監査証跡であり、幽霊はエラー状態を意味する。

チャールズ・ペローが1984年の著書『Normal Accidents（邦題：システム・クラッシュ）』で論じたように、密結合されたシステムにおける壊滅的な障害は構造的に避けられない。それは単一のエラーの産物ではなく、連続して発生する複数の小さな障害間の予測不可能な相互作用によるものだ。朝鮮王朝の死後の世界の法廷は、まさにそのようなシステムである。連続する処理段階、複数の専門的な儀式執行者、義務付けられた家族の葬儀、そして冥界の使者による受け入れ。これらの一つでも失敗すれば、次々と連鎖していく。『The East Palace』で描かれる30年間にわたる幽霊現象は、復讐に燃える霊の物語ではない。それは、ある組織が和解するのではなく隠蔽することを選んだ「ノーマル・アクシデント（通常の事故）」の物語なのだ。

その隠蔽こそが、本作の構造的な偽善である。朝鮮王朝の宮廷は、公式の国家イデオロギーとして儒教の合理主義を維持しながら、密かに巫堂に助言を求めていた。霊界を公に否定しながら、裏で幽霊退治人を雇う王の姿は、その矛盾を直接的にドラマ化している。

■怨恨（ウォンハン）は実在するか：消えない恨みについてエピジェネティクスが語ること

『The East Palace』に登場する怨鬼は、「怨恨（ウォンハン、不当な恨み）」が硬化して決定的な状態となった魂である。本作は怨恨を、時間とともに消滅するものではなく、蓄積するものとして扱っている。それは30年間にわたる未解決の不正を通じて、より腐食性を増していく。この前提もまた、脚本家の創作ではない。1451年の辛未年の儀式を含む朝鮮王朝の国家儀式記録の学術的分析によれば、怨恨は疫病や自然災害の原因とされるほど深刻な混乱であり、それを晴らすために国家主導の「厲祭（ヨジェ）」が特別に執り行われていたと記述されている。

2016年、マウントサイナイ医科大学のアイカーン医学部のエピジェネティクス研究者レイチェル・イェフダらは『Biological Psychiatry』誌で、ホロコースト生存者とその成人した子供たちが、PTSDやコルチゾール代謝に関連するストレス調節遺伝子「FKBP5」内の同じ部位にメチル化の違いを持っているという研究結果を発表した。生存者は対照群の親よりも該当部位のメチル化が10%高く、その子供たちは対照群の子供よりも7.7%低かった。方向は逆だが、場所は完全に一致していた。この分析は生存者32人と成人した子供22人という、研究者自身も指摘する小規模なサンプルに基づいていたが、受胎前の親のトラウマが、被ばくした親と子供の両方に見られるエピジェネティックな変化に関連していることを示した、人間における初の実証例だった。

そのメカニズムとサンプルサイズは現在も科学的な議論の対象となっており、この研究は因果関係の連鎖ではなく関連性を確立したものにすぎない。しかし、この方向性を示す発見は、韓国の「怨恨」という概念、すなわち未解決の不正の痕跡が世代を超えて伝わり、最終的に清算を要求するという考え方と驚くほどきれいに符合する。『The East Palace』の30年にわたる物語の弧（特定の政治的暗殺に端を発し、現在になって再び表面化する幽霊現象）は、エピジェネティクス研究が調査する2〜3世代という枠の中に収まっている。韓国の伝統における怨恨は、分子生物学が最近になってようやく定式化しようと試み始めたもの、つまり「十分な強度と不当性を伴う苦しみは、それを経験した本人だけでは終わらない」という事実を名付けたものなのだ。

■鬼の世界が物理的に不可能である理由と、本作がそれを理解している理由

鬼の世界は別の場所にあるわけではない。それは、生者の宮殿と同じ物理的空間を、異なるエネルギー条件下で占有している。同じ回廊、同じ池、同じ石が、深紅に染まり、死者たちが住み着いている。制作陣は、別々のセットを組むのではなく、主にカラーグレーディングによって2つの世界を区別し、制度化された生者の世界の冷たく彩度の低いパレットと、霊界の深紅や浮遊する残り火を対比させている。

ヒュー・エヴェレット3世は1957年のプリンストン大学の博士論文で、量子測定は普遍的な波動関数を収縮させるのではなく、すべて等しく現実である並行状態に分岐させると提唱した。エヴェレットはこれを「相対状態定式化」と呼んだが、物理学者のブライス・デウィットは10年以上後に「多世界解釈」と改名した。この解釈に基づけば、鬼の世界と生者の世界は、同じ量子力学的な歴史から分岐した異なる結果であり、共存しているが互いに通信することはできない。なぜなら、巨視的なスケールでの量子デコヒーレンスは本質的に瞬時であり、熱力学的に不可逆だからだ。

デコヒーレンスとは、量子的な重ね合わせが環境との相互作用を通じて古典的な状態へと溶解していくプロセスである。宮殿や剣、人間の体といったスケールでは、それはフェムト秒単位で起こる。シュレーディンガーの猫が実験室での手順ではなく思考実験に留まっているのはこのためだ。猫の熱的環境は、いかなる測定が介入するよりもずっと前に、量子の曖昧さを解決してしまう。死者の世界が生者の世界と同じ物理的空間を占有するという文字通りの設定は、まさにそのプロセスに逆らって、両方の分岐がコヒーレント（干渉可能）であり続け、物質や情報が透過できる状態を維持することを要求する。「通信不可定理」は残された隙間を塞ぎ、量子もつれを利用して分離されたシステム間で古典的な情報を伝達することはできないと確立している。

過去20年間の研究は、量子と古典の境界を押し広げてきたが、この設定を助けるほどには至っていない。カリフォルニア大学サンタバーバラ校のアーロン・オコンネルらは2010年、肉眼で見える大きさの機械的共振器を量子の重ね合わせ状態に置くことに成功した。カリフォルニア大学バークレー校のグラハム・フレミングのグループは2007年、光合成の集光複合体におけるコヒーレンスが古典的モデルの予測よりもはるかに長く持続したと報告した（ただし、この解釈は後に異論が唱えられ、その後の研究ではシグナルの多くが電子的効果ではなく振動的効果によるものだとされている）。これらの研究のどれも、鬼の世界を物理的に可能にするものではない。しかし、その背後にある直感、すなわち「生物学がアプローチできる量子と古典の間に意味のある境界が存在する」という考えを、1957年当時に響いたであろうほどには馬鹿げていないものにしている。

本作の前提はまさに物理学が禁じているものを要求しており、それに応じて2人の主人公を構築している。クチョン（ナム・ジュヒョク）は肉体的に境界を越えることができるが、その双方向のチャネルには代償が伴う。センガン（ノ・ユンソ）は受信のみの一方通行の聴覚チャネルであり、境界を越えることは一切できない。2人合わせて、物理学者が「もつれを介したチャネル」と認識するものを構成している。これは、量子的に分離されたシステムが情報を交換できるかもしれない唯一の理論的メカニズムであり、同時に通信不可定理が除外しているものでもある。このシリーズの中心にあるロマンスは、最も深い構造的レベルにおいて、不可能な通信チャネルの半分同士のラブストーリーなのだ。

■陽の気の枯渇、熱力学的エントロピー、そして境界を越える代償

クチョンが鬼の世界へ足を踏み入れるたび、彼は死に似た状態を誘発し、そこから這い上がってくる。境界を越えるごとに、彼の「陽（Yang）」の一部が燃え尽きていく。陽とは、東アジアの宇宙観において生者と死者を分ける、明るく、生き生きとした、温かいエネルギーの原理である。シリーズ中盤でその代償は深刻なものとなる。彼は視力を失うが、伝統的な東洋医学では視力を肝系の陽と結びつけており、これは決定的な生命力の枯渇の兆候と読み取れる。もし彼の陽が完全に尽きるか、彼自身の未解決の悲しみが周囲に蓄積された怨恨と同調すれば、彼は単に死ぬだけではない。悪鬼になってしまうのだ。

物理学における最も近い類似概念は、エルヴィン・シュレーディンガーが1944年の著書『生命とは何か』で「負のエントロピー」と呼んだものだ。これは、生命体が無秩序へと向かう普遍的な熱力学的漂流に抗って、秩序ある低エントロピー構造を維持するために環境から抽出する性質である。後の著述家たちはこの言葉を「ネゲントロピー」と縮めた。生命は秩序を取り込み、エントロピーを排出することで自らを維持している。この観点から読み解けば、陽の原理とは、同じ根本的な洞察を韓国の宇宙論的に定式化したものと言える。

生命状態を維持したまま、高エントロピーで死に満ちた環境に繰り返し侵入する幽霊退治人は、急勾配に逆らって熱力学的な仕事をしていることになる。これはおおよそ、冷凍サイクルが行うのと同じことだ。本作はその代償を「陽」で表し、熱力学はそれを「ジュール」で表す。物理的な直感は同じである。そして、悪鬼への境界線は「相転移」の概念と符合する。相転移とは、システムが質的で不可逆な状態変化を起こす臨界点のことだ。本作は、永久的な幽霊への移行がグラデーション（漸進的な変化）ではなく閾値であることを強調しているが、これはまさに相転移そのものである。

■『The East Palace』が『朝鮮駆魔師』の失敗から学んだこと

制作陣は、朝鮮王朝時代を舞台とする他のすべての超自然ドラマが学ぶべき一つの選択をした。それは、実在の歴史上の人物をベースにするのではなく、架空の王が登場する架空の朝鮮王朝を舞台にしたことだ。これは恣意的な決定ではない。2021年3月にSBSで放送が開始された『朝鮮駆魔師（Joseon Exorcist）』は、高い初回視聴率を記録したものの、太宗（テジョン）をはじめとする実在の歴史上の人物の描写や、韓国の舞台設定で中国の小道具を使用したことに対する大衆の怒りを受け、わずか2話で打ち切りとなった。韓国放送通信審議委員会への視聴者からの苦情は数日で4,000件に迫った。スポンサーは一斉に撤退し、SBSが放映権契約を解除した時点で、撮影の約80%がすでに完了していた。

『The East Palace』は、そのような失敗のパターンを完全に排除している。チョ・スンウは、架空の朝鮮時代における架空の王を演じている。その結果、宮廷の衣装、宮殿の建築、政治的階層といった時代劇（サグク）の美学が持つ雰囲気と感情的な重みを完全に保ちながら、前作を終わらせた特有の脆弱性を取り除くことに成功した。

実際の王太子（皇太子）の居室である景福宮（キョンボックン）の東宮（トングン）は、ドラマが作り出すまでもなく歴史的な重みを持っている。景福宮は1592年の文禄・慶長の役（壬辰倭乱）で焼失し、1860年代まで大部分が廃墟のままだった。1443年に世宗（セジョン）の下で王太子のために最初に建てられた桂造堂（ケジョダン）は、1868年に再建された後、日本の植民地支配下で完全に解体された。復元された建物は2023年11月に再オープンし、約110年ぶりに一般公開された。王太子の宮殿を舞台にしたドラマを見る韓国の視聴者は、言われずとも、その空間の現実のバージョンが破壊、植民地時代の消去、そして骨の折れる再建の現場であったことを知っている。架空の幽霊騒動は、歴史的にすでに幽霊が取り憑いている場所に降り立っているのだ。

■巫俗のグローバル化が韓国文化史に意味するもの

『The East Palace』は、Netflixのジャンルドラマを通じた巫俗の漸進的なグローバル化という、特定の系譜における最新作である。その軌跡は『客 -ザ・ゲスト-』（2018年）、『キングダム』（2019年）、『不可殺 -永遠を生きる者-』（2021〜22年）、そして『破墓／パミョ』（2024年）を経て現在のシリーズへと続いており、そのつながりはテーマだけにとどまらない。『The East Palace』の脚本を手がけたクォン・ソラとソ・ジェウォンは、『客 -ザ・ゲスト-』と『不可殺』の脚本も担当している。それぞれの作品は、主にストリーミングプラットフォームで初めてシャーマニズムの伝統に触れる視聴者に向けて、その異なる側面を紹介してきた。

これが歴史的に重要なのは、巫俗が二度弾圧されたからだ。一度目は、公式の儒教を掲げた朝鮮王朝時代である。宮廷は公には霊界を否定しながら密かに巫堂に助言を求めており、これこそが『The East Palace』がその前提でドラマ化している偽善そのものである。二度目は、1910年に始まる日本の植民地支配下で、韓国のアイデンティティの指標を狙った組織的な文化同化政策の一環として行われた。解放後も、朝鮮半島両国の近代化を推し進める政府は、シャーマニズムを発展と相容れない迷信として扱い続けた。

やがて制度的な承認が続いた。韓国の特定のシャーマニズム儀式である「済州チルモリダン霊登クッ」は、2009年にユネスコの無形文化遺産代表一覧表に登録された。これは、かつて韓国国家が消し去ろうとした慣習に対する正式な承認であった。それ以来、大衆メディアは、この指定では成し得なかったこと、つまり、この伝統の語彙を一度も触れたことのない人々にも理解できるようにするという偉業を成し遂げた。巫俗がその理解を獲得できたのは、弾圧されたにもかかわらずではなく、その根底にある概念的枠組み（官僚的な死後の世界、蓄積する怨恨のエネルギー、未処理案件としての霊）が、それに向けられたあらゆる攻撃を生き延びるほど強固であったからだ。『The East Palace』が17カ国で1位を獲得し、83カ国でNetflixのトップ10入りを果たしたことは、とりわけ、土着文化の存続の歴史における一つのデータポイントである。

2026年7月24日現在、Netflixはシーズン2の制作を発表していない。同プラットフォームは本作をリミテッドシリーズとしてリストアップしている。

■注目ポイントQ&A

●『The East Palace』における鬼神、怨鬼、悪鬼の違いは何ですか？

3つとも、死後の世界への移行を完了できなかった魂である「鬼神」の一種であり、彼らを生者の世界に縛り付けている「怨恨（不当な恨み）」の深さによって異なります。一般的な鬼神は未練から留まっていますが、脅威ではありません。怨鬼はあまりにも多くの怨恨を蓄積したため、自身のアイデンティティを忘れ、受けた不正だけを記憶しています。塩蔵で焼かれた13人の女官など、ドラマに登場する危険で目に見える幽霊はこれに当たります。悪鬼は末期症状であり、生前から邪悪でそれを死後にも持ち込んだ魂か、あるいは長期間危害を加え続け、救済の可能性を失った怨鬼のことです。シリーズを通してのクチョンの中心的な個人的リスクは、彼自身の悲しみと霊界への度重なる曝露によって、悪鬼への閾値（ドラマではグラデーションではなく相転移として扱われます）を越えてしまう可能性があることです。Netflixの公式スピリットガイドには、この完全なスペクトラムが記載されています。

●『The East Palace』の幽霊の宇宙観は歴史に基づいていますか、それともドラマのための創作ですか？

この分類体系は、現在も韓国全土で巫堂（ムーダン）によって実践されている生きた土着宗教である、実際の韓国シャーマニズム（巫俗）に根ざしています。死後の世界の官僚的な構造（朝鮮王朝の文官制度を反映した法廷を主宰する閻魔大王、予約帳を持つ冥界の使者、死者のための連続した処理段階）は、架空の創作ではなく、巫俗の真の概念的枠組みを反映しています。ドラマは世界中の視聴者に向けて要素を適応させ、名前を変更していますが、根底にある構造は構築されたものではなく、受け継がれたものです。この成功が注目に値するのは、巫俗が朝鮮王朝の歴史を通じて儒教の国家イデオロギーの下で、そして1910年からの日本の植民地支配下で組織的に弾圧されてきたからです。その専門用語が今や、今年最大のNetflixの国際的ヒット作の一つを牽引しているのです。

●『The East Palace』の怨恨の概念は、実際の科学とどのように関連していますか？

ほとんどのドラマが成し得るよりも密接に関連していますが、その関係は証拠に基づくというよりは類推的なものです。怨恨（世代を超えて消散することなく蓄積する不当な恨み）は、エピジェネティクス研究に構造的な対応物を持っています。マウントサイナイ医科大学のレイチェル・イェフダらが2016年に『Biological Psychiatry』誌で発表した研究では、ホロコースト生存者とその成人した子供たちが、PTSDに関連するストレス調節遺伝子FKBP5内の同じ部位に、逆方向のメチル化の変化を示したことがわかりました。生存者32人と子供22人という小規模なサンプルであり、メカニズムについては現在も議論が続いていますが、発見の方向性は明確でした。親のトラウマが次の世代に分子レベルの痕跡を残したのです。『The East Palace』における30年にわたる物語の弧（特定の政治的暗殺に端を発し、現在になって再び表面化する呪い）は、エピジェネティクス研究が調査する2〜3世代という枠の中に収まっています。

●『The East Palace』はNetflixの『キングダム』とどう違いますか？

2019年に配信された『キングダム』は、王朝の社会階層を崩壊させる疫病という生物学的な脅威を中心に朝鮮王朝のホラーを構築し、それを普遍的に理解できる政治スリラーとして構成しました。一方、『The East Palace』は、行政の失敗を中心にホラーを構築しています。幽霊が存在するのは悪が存在するからではなく、死者を処理するために設計された官僚システムが破綻し、責任ある機関がその破綻を隠蔽したからです。『キングダム』の怪物は病気でした。『The East Palace』の怪物は、未解決の制度的不正義であり、この違いはシステム障害に関心を寄せる現代において異なる響きを持ちます。どちらも朝鮮時代劇（サグク）の美学を伝達手段として使用していますが、伝達する内容は大きく異なっています。

元記事: Netflix’s The East Palace Tops 17 Countries Using Ghost Ranks From Suppressed Korean Religion