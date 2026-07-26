『ブレードランナー 2099』、SDCCで初の公式予告編公開　全8話を11月25日にPrime Video配信

Prime Videoは7月24日、サンディエゴ・コミコンのHall Hパネルで『ブレードランナー 2099』の初の公式予告編を公開し、全8話を2026年11月25日に配信すると明らかにした。配信地域は世界240超の国・地域に及ぶ。シリーズの舞台設定や主要キャラクターの関係性も同イベントで示され、従来の映画2作とは異なる視点で世界を掘り下げる構成が見えてきた。

■SDCCで初の公式予告編を公開、配信日は11月25日に確定

Prime Videoは2026年7月24日、サンディエゴ・コミコンのHall Hパネルで『ブレードランナー 2099』の初の公式予告編を公開し、長らく待たれていたリミテッドシリーズ全8話を2026年11月25日に配信すると正式に確認した。配信は世界240超の国・地域で同時に始まる。

この発表により、2024年12月下旬にプラハで主要撮影を終えて以降、ほぼ2年続いていたポストプロダクション期の沈黙に一区切りが付いた。同時に、2026年5月のAlcon Entertainmentのプレスリリース以降、業界メディアで広まっていた2027年配信開始という見方も修正された。

パネルはEntertainment WeeklyのJosh Horowitzが司会を務め、Prime Videoの90分プレゼンテーションの前半として実施された。後半は『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』シーズン3と共有されている。会場にはミシェル・ヨー、ハンター・シェイファー、ショーランナーのシルカ・ルイーザ、さらに『ブレードランナー』IPを保有するAlcon Entertainmentのアンドリュー・コソーヴとブロデリック・ジョンソンが登壇した。最大6500人を収容するHall Hは満員だった。

■予告編が示した中心設定

ティーザーはシリーズの中心設定を明快に打ち出している。シェイファー演じるコーラのナレーションによれば、この世界では人間とレプリカントの戦争がすでに終結しており、勝ったのはレプリカントだ。予告編では、ヨー演じるオルウェンが「人間は奪われたものを取り戻したがっている。でも今は私たちの時代だ」と語る。

ルイーザはこのシリーズのビジュアルの方向性を「sunshine noir」と表現している。暑く、海沿いで、1982年のリドリー・スコット版以来シリーズを特徴づけてきた、絶え間ない雨のイメージとは意図的に異なる造形だ。

■オルウェンとコーラは何者か

ミシェル・ヨーが演じるオルウェンは、設計された寿命の終わりを間近に控えたベテランのブレードランナーだ。レプリカントである彼女は、細胞に組み込まれた生物学的な死のスケジュールに直面している。

ハンター・シェイファーが演じるコーラは、人間の逃亡者だ。自分たちの居場所を失った都市で生き延びるため、養子縁組のように別の身元を次々にまといながら人生を送ってきた。

公式あらすじでは、2人は捜査を通じて結び付く関係として描かれる。舞台は2099年のロサンゼルスで、物語は都市の最も暗い原罪にまでさかのぼる拡大する陰謀へとつながっていく。時代設定はドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『ブレードランナー 2049』から50年後、リドリー・スコットのオリジナル作からはほぼ1世紀後に当たる。

パネルでヨーは、シリーズ参加を決めた理由としてルトガー・ハウアー演じるロイ・バッティの存在を挙げた。「ブレードランナーは象徴的で、先見的だ。若い頃、ロイ・バッティは本当にクールだと思っていた」とHall Hの観客に語っている。オリジナル作で最も象徴的な人造人間を演じたハウアーの存在が、レプリカント役を引き受ける動機になったという。

シェイファーにとって本作は、これまでで最も身体的負荷の大きい役だという。彼女は『ブレードランナー 2099』の実物セットの作り込みを「見事」と表現し、何もないグリーンスクリーンの前で演じるのではなく、周囲の環境を実際に見ながらヨーと芝居ができたと話した。オルウェンとコーラは、シリーズの根本にある問いに対する対照的な応答でもある。オルウェンは覆せない死を受け入れ、コーラは固定された身元を拒み続けることで生き延びる。

レギュラー出演者にはこのほか、ディミトリ・アボルドとルイス・グリッベンが名を連ねる。リカーリングキャストはトム・バーク、シーラ・アティム、マシュー・ニーダム、ジョニー・ハリス、ケイトリン・ローズ・ダウニー、ダニエル・リグビー、エイミー・レノックス、マウリツィオ・ロンバルディ。

■Hall H限定で公開された本編シーン

予告編に加え、ルイーザはHall Hの観客に向けて本編の独占映像も上映した。シリーズ本編の映像が公に示されたのはこれが初めてだ。

その場面では、コーラが拘束され、台の上に縛り付けられたうえで機械的な創傷処置を受ける。そこへオルウェンが現れ、スタッフを下がらせ、自ら尋問を始める。続くやり取りは、2人の関係性を端的に示している。オルウェンが、なぜ自分より弱いものに傷つけられるままにしたのかと問うと、コーラは「これまで一度も何かを殺したことがなかった」と答える。これに対しオルウェンは、「あなたがやるべきことはそれだけではない。目の前の嘘を見抜かなければならない」と返す。

このシーンには、コーラをこの世界のほかの人物と区別する診断結果も含まれていた。ルイーザとキャストはその詳細説明を避けたが、新しい社会秩序の中でのコーラの立場が、単純な『人間』という分類では収まらないことをうかがわせる。

■映画2本では難しかったことを、全8話の構成で描く

テレビシリーズという形式によって、『ブレードランナー』と『ブレードランナー 2049』のどちらでも構造的に実現しづらかったことが可能になる。すなわち、レプリカントを長い物語時間にわたる視点人物に据えることだ。1982年の映画におけるロイ・バッティは外側から観察される存在であり、シリーズの哲学的中心は彼に意識があるのかどうかに置かれていた。カメラが外部にとどまること自体が、その不確かさを体現していた。

『2049』のKはレプリカントの主人公だったが、その物語の軸は、自分の出自に対する疑念であって、人工的存在としての経験そのものの質感ではなかった。

ヨーが演じるオルウェンは、観察される存在ではない。むしろ観客は、映画が開いたままにした問いにすでに一つの結論が与えられた世界へ、彼女の視点から入っていく。そこでシリーズが問うのは、『彼女に権利はあるのか』ではなく、『仕えるために作られた都市を支配するとはどういうことか。しかも自分を形作る細胞がすでに終わりへ向けて時を刻んでいる中で』という別の問題だ。全8話の構成は、その問いを内側から持続的に描ける。

■レプリカントの寿命設定と記憶の主題

オルウェンの死のアークには、1982年当時よりも2026年の科学で具体性を帯びた生物学的な類比がある。染色体の末端にはテロメアと呼ばれる反復DNA配列があり、細胞分裂のたびに短くなる。一定の限界に達すると細胞は恒久的な停止状態に入り、これは複製老化と呼ばれる。レナード・ヘイフリックは1961年、正常なヒト細胞がおよそ40〜60回の分裂でこの限界に達することを示した。

もし圧縮されたテロメア基準値と抑制されたテロメラーゼ遺伝子を持つよう生体が設計されていれば、その限界は自然寿命よりはるかに早く訪れる。機構の面から見れば、それは設計された死であり、まさにNexus世代のレプリカントが常に抱えてきた性質だ。

一方、コーラのアイデンティティのあり方は、哲学から神経科学へとまたがる別の問いを呼び起こす。記憶エングラム、つまり特定の経験が神経組織に残す物理的痕跡に関する研究では、個別の記憶を光遺伝学的に再活性化できること、さらにある文脈で活動した神経細胞を標識し、別の環境で条件付けすることで偽の恐怖記憶を動物に埋め込めることが示されている。

このシリーズが長く描いてきた『記憶が自己同一性の基盤である』という主題には、いまや実験室レベルの書き込み手段がある。コーラの生存戦略は、固定した個人史を積み上げるのではなく、新しい身元を継続的に引き受けることにある。そこには、記憶の蓄積ではなく、何にコミットするかによって自己は再構築できるという、別の哲学的応答が示されている。

■過去作とのつながりと、初見への配慮

エグゼクティブプロデューサーのアンドリュー・コソーヴは、パネルで本シリーズと過去2作の関係について直接言及した。「シリーズのファンなら、最初の2作とのつながりを見いだせる」と述べる一方で、1982年のオリジナルや『2049』を見ていない視聴者でも置いていかれないよう設計していると確認した。

Apple TV+の『Shining Girls』を手がけたルイーザは、この2099年の世界を「再生」と表現している。この見立ては、シリーズの象徴だった暗さから離れ、より暑く開かれた美学へ向かう理由にもなっている。

■制作体制と撮影の経緯

主要撮影はプラハのBarrandov Studioとスペイン各地のロケで行われた。当初予定されていたベルファストでの撮影から変更された形で、2023年の全米脚本家組合とSAG-AFTRAのストライキで制作スケジュールが乱れたことを受け、体制が組み替えられている。

『SHOGUN 将軍』で最初の2話を監督したジョナサン・ヴァン・タルケンが、『ブレードランナー 2099』でも冒頭エピソード群を監督した。追加エピソードの監督はアリエル・クレイマン、マルセラ・サイード、カリーナ・エヴァンスが務めている。

撮影は8カ月にわたり、2024年12月30日に完了した。そこから2026年7月24日のSDCCでの発表まで、ポストプロダクションには約18カ月が費やされた計算になる。これは、この規模の配信シリーズとしては比較的長い部類のポストプロダクション期間だ。

エグゼクティブプロデューサーには、Scott Free Productionsを通じたリドリー・スコット、『ブレードランナー 2049』の脚本を共同執筆したマイケル・グリーン、Alcon Entertainmentのアンドリュー・コソーヴとブロデリック・ジョンソン、Ben Roberts、Scott FreeのDavid W. ZuckerとClayton Krueger、Tom Spezialy、Richard Sharkey、Cynthia Yorkin、Frank Giustra、そしてフィリップ・K・ディックの遺産管理側を代表するIsa Dick Hackettが名を連ねる。ジョナサン・ヴァン・タルケンもエグゼクティブプロデューサーを兼ねる。

『ブレードランナー 2099』は2026年11月25日、Prime Videoで全8話一挙配信される。対象は世界240超の国・地域だ。

■注目ポイントQ&A

●『ブレードランナー 2099』の配信開始日はいつですか？

2026年11月25日にPrime Videoで配信開始です。全8話が同時に公開され、対象は世界240超の国・地域です。この日程は、2026年7月24日のサンディエゴ・コミコン Hall Hパネルで、初の公式予告編公開とあわせて確認されました。

●『ブレードランナー 2099』でレプリカントはどうなっていますか？

SDCCのパネルと最初の予告編で示された設定では、『ブレードランナー 2049』と本作の間に人間とレプリカントの戦争が起きており、勝者はレプリカントです。ロサンゼルスでは人間が二級市民となり、レプリカントが都市を統治しています。シルカ・ルイーザは、この力関係の逆転がシリーズの土台になる設定だと説明しています。

●過去の『ブレードランナー』作品とつながっていますか？

つながっています。『ブレードランナー 2099』は『ブレードランナー 2049』の50年後、1982年のオリジナル作から見ればおよそ80年後を舞台にした直接的な続編です。アンドリュー・コソーヴは、既存ファンには前2作との接点が見える一方、新規視聴者でも物語を追えるように作っていると述べています。

●シリーズの制作・監督は誰ですか？

制作・ショーランナーはシルカ・ルイーザです。冒頭エピソードの監督はジョナサン・ヴァン・タルケンが務め、追加エピソードはアリエル・クレイマン、マルセラ・サイード、カリーナ・エヴァンスが監督しています。

元記事: Blade Runner 2099 Trailer Drops at SDCC, November 25 Premiere Set on Prime Video