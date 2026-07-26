ブラッド・バード監督の新作アニメ『レイ・ガン』、AI時代に響く「最後の人間探偵」の物語

ブラッド・バード監督はサンディエゴ・コミコン（SDCC）にて、Netflixで2026年12月18日に独占配信される新作アニメーション映画『レイ・ガン（原題：Ray Gunn）』の冒頭映像を公開した。1990年代に構想された「機械に仕事を奪われた最後の人間探偵」というテーマは、AIによる自動化が進む現代において現実味を帯びている。本作は1億5000万ドル（約246億円）以上を投じた野心作であり、監督のキャリアにおいて最も大人向けの作品になるとみられている。

■ホールHで上映された映像の内容

この映像は、2026年6月のアヌシー国際アニメーション映画祭で業界関係者向けに初公開され、SDCCで北米の一般観客向けに初めて上映されたもので、映画のコールドオープン（アバンタイトル）にあたる。

一つ目でクモのような手足を持つ緑色のエイリアン、アイ・ラ（声：トム・ウェイツ）が清掃員を装い、1939年のもう一つの世界にある巨大都市メトロピアの、高さ1マイル（約1.6キロ）のアール・デコ調のタワーのセキュリティを通過する。彼は目撃者が「スーパーエレベーター」と表現するものに乗って800階近くまで上昇するが、その上昇によって生じる横方向のG（重力加速度）は、ある参加者が遊園地の遠心分離機のアトラクションに例えたほどだ。彼が備品カートを開けると、中に折りたたまれていたレイが現れる。

2人は秘密の掛け金がついた机を見つける。中には機密文書のフォルダーが入っていた。アイ・ラは自らの単眼を生物学的なカメラとして使い、視覚器官を通して直接書類を撮影する。2人が立ち去ろうとしたとき、個人用ジェットパックを背負った2つの人影が建物の外側に近づいてくる。四つ巴の膠着状態に発展する。ヴァンザインという名のエイリアン（巨大で、さらに複数の腕を隠す衣服を着ている）が入ってきて、自分が強盗に遭ったことに気づき、発砲し始める。

レイは建物の強力な空調システムを操作し、ヴァンザインの頭部を氷で覆うことで彼女を打ち負かす。その後、彼女が呼吸できないことに気づき、自らその氷を砕いてから逃走する。その道徳的論理は明確だ。彼は致命的な手段を行使し、即座にそれを撤回する。それこそがハードボイルド探偵の基本的な行動原理である。暴力は結論ではなく、道具なのだ。

io9のジャーメイン・ルシエは映像を見た後、「理路整然としている。巧妙だ。生意気だ。これは決して子供向けの映画ではないと感じるだろう。ブラッド・バードの映画なのだ」と記している。

バード監督はパネルディスカッションで、本作を「『マルタの鷹』と『バック・ロジャース』の融合」と表現した。これは彼が1990年代に構想して以来、使い続けているフレーズだ。このログラインが30年間、5つのスタジオを渡り歩いても一貫しているのは、それがマーケティングの略語ではないからだ。それはこの映画の正確な遺伝子的記述であり、1941年のノワールの道徳的構造を、1930年代のパルプSFの楽観的な視覚言語に移植したものなのだ。報道によると、バード監督はパネルディスカッションで、ジョン・ラセターとのSkydanceでの再会について、質問をはぐらかすことなく直接言及したという。

■AIが現実になる前に書かれた、最も不穏な前提

最初の7分間でほとんどの観客が注目したディテールは、メトロピアのエイリアンの人口だ。しかし、同じくらい注目すべきディテールは、さりげない世界観の構築として提示されている。レイは、探偵業務のほとんどが機械に取って代わられた都市の私立探偵なのだ。

バード監督はこれを1990年代に書いた。当時、実用的な捜査AIシステムは存在しなかった。人間の探偵が時代錯誤であり、機械に奪われた仕事にしがみついているというジョークは、個人対システムという古典的なハードボイルドの比喩から借りたコメディの前提だった。2026年現在、予測的ポリシングのアルゴリズム、顔認識による法医学ツール、自動化された証拠分析が実際の法執行機関に導入されている。PredPolやShotSpotterなどのシステムは2010年代から稼働しており、それぞれが『Ray Gunn』を現代に関連づけるまさにそのギャップに根ざした失敗を記録している。それらはパターンを照合することはできるが、ハードボイルドというジャンルが常に人間の捜査官の還元不可能な機能であると主張してきた、文脈に応じた道徳的判断を下すことはできないのだ。

『マルタの鷹』を生み出したジャンルは、アメリカの都市が腐敗し、その制度が信用できなかった時代に登場した。サム・スペードが単独で行動したのは、警察が賄賂を受け取り、法律が形式的なものだったからだ。バード監督のメトロピアは、同じ問題のアップデート版を提示している。捜査のパターンマッチングが産業化され、そのシステムの運用者が人間ではない世界において、人間の探偵の競争優位性とは何だろうか。映像が示唆する答えは、ダシール・ハメットが90年前に出した答えと同じだ。共感、直感、そして立ち去る前に誰かの氷の牢獄を打ち砕く意志である。

■メトロピアの工学：「もう一つの1939年」が実際に意味するもの

メトロピアはノスタルジーのプロジェクトではない。反事実的な工学の仮説である。バード監督は、20世紀初頭の最も影響力のあるアメリカの建築レンダラーであったヒュー・フェリス（1889〜1962年）と、ペンシルバニア鉄道S1型機関車、スチュードベーカーの自動車、エアフォースワンの内装を手がけたインダストリアルデザイナーのレイモンド・ローウィからインスピレーションを得ている。彼らは、第二次世界大戦がその議論を終わらせる前に、未来がどうあるべきかを1930年代に示した人物たちだ。

800階以上の高さ1マイルのタワーは、現在利用可能なあらゆる材料を使っても構造的に不可能である。ブルジュ・ハリファは高さ2,717フィート（828メートル）、163階建てであり、メトロピアの建物が示唆するものの約4分の1にすぎない。広州のCTF金融センターにある日立製のエレベーターは、すでに分速1,200メートル（時速約45マイル）に達している。最初の7分間で描写された、乗客が「遠心力で壁に押し付けられる遊園地のアトラクションの1つ」のように感じる横方向のGは、らせん状の上昇経路を示唆している。つまり、かごがシャフト内を高速でらせん状に上昇し、キャビンの外壁に対して外向きの放射状の力を発生させるのだ。これは、純粋に直線的な垂直運動で動作する現在のエレベーターの設計とは機械的に異なる。

この世界観が示唆しているのは、メトロピアの社会が、カーボンナノチューブの構造材料、個人飛行用のエキゾチックな燃料、生物学的な通信システムといった工学的な問題を解決したということだ。私たちのタイムラインの歴史では、第二次世界大戦が関連するすべての技術を兵器の用途に向けたため、人類はそれらを解決できなかった。レイガン・ゴシックの美学（ウィリアム・ギブスンが1981年の短編「ガーンズバック連続体」でまさにこの視覚的伝統を表現するために作った造語）は、その反事実をデザイン言語に直接組み込んでいる。メトロピアの滑らかな曲線とクロムメッキの表面はすべて、1930年代の楽天家たちが正しく、歴史が彼らを邪魔したのは間違いだったという主張なのだ。

映像の中で最も推測的な単一の技術であるアイ・ラのカメラの目は、現実世界の生物学的な類似物を持っている。シャコは人間の3種類に対して16種類の光受容体を持ち、人間のカメラでは再現できない方法で視覚情報を処理する。高度な生物学的光学からアーカイブ画像のキャプチャへの飛躍は大きい。単に神経信号を伝達するのではなく、化学的な画像状態を保持する光受容体が必要になるからだ。しかし、この概念は十分に首尾一貫しているため、バード監督はそれを驚くべき技術としてではなく、ありふれたエイリアンの解剖学的構造として提示している。これは世界観の構築として正しい選択だ。メトロピアにおいて、アイ・ラの目は商売道具であり、驚異ではないのだ。

■『Ray Gunn』はブラッド・バードのキャリアにどう位置づけられるか

バード監督は、『Mr.インクレディブル』（2004年）と『レミーのおいしいレストラン』（2007年）でアカデミー賞長編アニメーション賞を2度受賞している。彼の映画は、異なるトーンでありながら一貫して同じテーマを主張してきた。それは、還元不可能な才能を持つ人物が、それを抑圧するように設計された世界で活動しながらも、あえて行動することを選択するというものだ。アイアン・ジャイアントは兵器にならないことを選ぶ。ネズミのレミーは料理をすることを主張する。パー一家は公に能力を使うことができない。『Ray Gunn』——自動化された捜査官の都市における最後の人間探偵——は、宇宙論的なスケールでの同じ主張である。

バード監督自身の説明によると、この映画は30年越しで制作された。彼は1990年代初頭に構想を練り、共同脚本家のマシュー・ロビンス（『ニューヨーク東8番街の奇跡』、『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』）と脚本を開発し、Turner Feature Animationで企画を立ち上げた。しかし、1996年のターナーとタイム・ワーナーの合併により棚上げとなった。バード監督は代わりに『アイアン・ジャイアント』を制作した。その後30年間、彼は何度も『Ray Gunn』に戻り、2022年にSkydance Animationでついにゴーサインが出て、契約が正式に発表された。

Netflixへの道のりは直接的なものではなかった。AppleはSkydanceと契約を結んでいたが、2024年に撤退した。その際、特に『Ray Gunn』が予算上の懸念として挙げられた。映画の規模が、Appleのアニメーションに対する野心が許容できる範囲を超えていたのだ。Netflixが介入し、1億5000万ドル以上の予算を約束した。バード監督は、モントリオールのCinesite StudioとSkydance Animation Madridで映画を制作し、リモートワークが常態化したパンデミック後の業界において、意図的にリモートワークを最小限に抑えた。

『Mr.インクレディブル』、『レミーのおいしいレストラン』、『アイアン・ジャイアント』（オリジナルのマイケル・ケイメンのスコアと並んで）の音楽を手がけた作曲家のマイケル・ジアッチーノが、『Ray Gunn』の音楽を担当している。SDCCのパネルディスカッションでは、ジアッチーノがビデオ質問で登場し、その後、直接歩み出て会話を続けた。

注目すべき背景の1つとして、この映画は、複数の性的不祥事の疑惑を受けて2018年にディズニーを去った元ピクサーのトップ、ジョン・ラセターの下でSkydance Animationによって制作されている。外部調査が実施され、SkydanceのCEOであるデヴィッド・エリソンはスタッフに対し、ラセターは「貴重な教訓を学んだ」と書き送った。エマ・トンプソンとラシダ・ジョーンズは共に彼との仕事を公に拒否したが、バード監督は過去にラセターを擁護している。報道によると、SDCCのパネルディスカッションで、バード監督はこの再会について直接言及し、それに関する質問をはぐらかさなかったという。

同じホールHのパネルディスカッションで、バード監督はピクサーの『インクレディブル・ファミリー』第3弾（Incredibles 3）が開発中であることを確認した。ピーター・ソーン（『アーロと少年』）が監督を務め、バード監督が共同で脚本を執筆している。バード監督は『Ray Gunn』のプロモーションと並行してこの制作に関わっている。

■『Ray Gunn』は長編アニメーション賞の有力候補か？

オスカーや賞レースの動向を追跡するGold Derbyは、映像が公開される前から、『Ray Gunn』が長編アニメーション賞の候補作のショートリストに入る可能性が高いとリストアップしていた。その理由として、バード監督の実績と、賞レースに最適な時期である12月18日という公開日を挙げている。

最初の7分間は、その評価を変えるものではなかった。この映像は、大人向けで、理路整然としており、道徳的に正確であるというトーンを確認するものだった。これは、観客の支持と同時に賞の注目を集めるようなアニメーション作品と一致している。デル・トロの『ピノッキオ』や、バード監督自身の『Mr.インクレディブル』、『レミーのおいしいレストラン』はすべて同じトーンで機能していた。つまり、真にダークであることを許容できるほど、視聴者を尊重した映画なのだ。

『Ray Gunn』のPG指定は、Skydance Animationの長編アニメーションとしては初となる。バード監督自身はPG-13指定を推していたと報じられているが、最終的にNetflixがより家族向けのレーティングで押し切ったとしても、これは意図的なポジショニングのシグナルである。バード監督の映画は常に両方向の境界線を越えてきたが、本作は子供向けのエンターテインメントとして位置づけられてはいない。

フルキャストには、ホログラムの声を担当するパットン・オズワルト（アヌシーで明らかになった詳細）、ジョン・ラッツェンバーガー（バード監督のピクサー映画すべてに出演。『Mr.インクレディブル』のアンダーマイナー、『レミーのおいしいレストラン』のウェイターのムスタファ）、ジェイミー・コスタが含まれる。

■注目ポイントQ&A

●『Ray Gunn』はどのような作品ですか？子供向けですか？

『Ray Gunn』は、メトロピアにおける最後の人間私立探偵、レイモンド・ガン（声：サム・ロックウェル）を追う物語です。メトロピアは、1939年のレンズを通して想像されたもう一つの未来を舞台にした、高さ1マイルのアール・デコ調の都市で、人間と数十のエイリアン種族が共存し、捜査業務のほとんどが機械に引き継がれています。レイは、殺人、密輸、そして街で最も有名なマルチメディアスターであるヴィーナス・ノヴァ（声：スカーレット・ヨハンソン）が絡む事件に巻き込まれていきます。本作はPG指定を受けており、ブラッド・バード監督の作品の中で最も大人向けのアニメーション作品です。これまでのどの作品よりも本格的なフィルム・ノワールに近く、子供向けの映画ではありません。

●『Ray Gunn』はいつNetflixで配信されますか？独占配信ですか？

『Ray Gunn』は2026年12月18日にNetflixで全世界独占配信されます。劇場公開は発表されていませんが、バード監督は劇場公開を希望していると公言しています。1億5000万ドル以上を投じた本作は、Skydance AnimationとNetflixの複数年契約による『Spellbound』、『Swapped』に続く3作目の映画となります。

●ブラッド・バード監督が『Ray Gunn』を制作するのに30年かかったのはなぜですか？

バード監督は1990年代初頭、Turner Feature Animationのために共同脚本家のマシュー・ロビンスと脚本を開発しました。しかし、1996年のターナーとタイム・ワーナーの合併により、制作開始前にプロジェクトは棚上げとなり、バード監督はワーナー・ブラザース・フィーチャー・アニメーションの『アイアン・ジャイアント』に方向転換しました。その後30年間、『Ray Gunn』は何度も復活を遂げ、2022年にSkydance Animationに落ち着きました。その後、Appleが予算上の懸念を理由にSkydanceとの契約から撤退したため、Netflixでの配信となりました。

●メトロピアのレトロフューチャーな設定の科学的な面白さはどこにありますか？

メトロピアの高さ1マイルのタワー、遠心分離機並みの速度のスーパーエレベーター、エイリアンの生物学的・光学的記録、民間人のジェットパック文化はすべて、第二次世界大戦によって文化的に中断された現実の工学的な軌跡から外挿されたものです。ノーマン・ベル・ゲデスがゼネラルモーターズのために設計した1939年ニューヨーク万国博覧会のフューチュラマ・パビリオンは、1960年のアメリカをスーパーハイウェイと自動化された都市の国として描いていました。その未来は決して訪れませんでした。バード監督のメトロピアは、その「決して訪れなかった明日」を取り入れ、1939年の万国博覧会が想像しなかったもの、つまりエイリアン、自動化、そして最後の人間探偵で満たしているのです。

元記事: Brad Bird Unveils Ray Gunn at SDCC: Last Human Detective in a Machine-Run World